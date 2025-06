INE Security Partners with Abadnet Institute for Cybersecurity Training Programs in Saudi Arabia サウジアラビアのサイバーセキュリティトレーニングプログラム

Cary, North Carolina, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- INE Security サイバーセキュリティのトレーニングと認証の世界的リーダーとして、同社と戦略的パートナーシップを発表 Abadnet Institute for Training(アバドネット教育研究所) リヤドに本拠を置く専門情報技術、サイバーセキュリティ、ネットワークのトレーニングのリーダーです。 国際的に認められたサイバーセキュリティトレーニングコンテンツ サウジアラビア市場におけるAbadnetの存在が確立され、地域全体で包括的なサイバーセキュリティ教育プログラムを提供しています。 このパートナーシップは、INEセキュリティの高度な技術訓練リソースを、世界クラスのトレーニングを通じて次世代のサイバーセキュリティ専門家を開発するAbadnet Instituteの使命と一致させます 2007年に設立され、Abadnet Instituteは、包括的なサイバーセキュリティトレーニング、セキュリティ認証、およびペンテスターキャリア準備を含む、個々のキャリアの進歩と組織的な労働力の開発をサポートするように設計された国際的に認定されたプログラムを通じて年間10,000人以上の学習者にサービスを提供しています。

この協力を通じて、INE Security は Abadnet の専門のブートキャンプをサポートしています。 Junior Penetration Tester (eJPT) content , hands-on labs, and other cybersecurity certification preparation, including pathways to コンピュータSEC+ パートナーシップはすでに、すべての利用可能なライセンスが完全にサブスクリプトされ、200人の学生で構成される最初の成功したアカデミーを立ち上げています。

「サウジアラビアおよび広範囲のGCC地域で強力なブランド認識を持つITおよびサイバーセキュリティ教育のリーダーであるAbadnet Instituteと提携することを楽しみにしています」と、INE SecurityのChief Revenue OfficerであるBrett Erskine氏は述べています。「この戦略的パートナーシップにより、学習者は実用的な、キャリアを促進するサイバーセキュリティスキルと業界認定の資格にアクセスすることができます。

「アバドネット研究所は、INEセキュリティを含む複数のINEセキュリティ証明書を保有する著名なサイバーセキュリティ専門家であるAbadnet Training InstituteのCEO、Ahmad Alkathiri氏は、サイバーセキュリティのトレーニングプログラムの変革的な価値を個人的に経験した人として、「私は特にこのパートナーシップに興奮しています。

「INEセキュリティのeJPTコンテンツを専門のブートキャンプに組み込むことは、サイバーセキュリティ教育カリキュラムの大幅な向上を意味します」と、Abadnet Institute for Trainingのサイバーセキュリティ部門長のAhmad Fatouh氏は付け加えた。

この協力は、成長するデジタル雇用エコシステムを強化し、王国の経済とデジタルセキュリティインフラに大きく貢献する高度に熟練したサイバーセキュリティ専門家の開発を支援するために設計されたINEセキュリティの地域における戦略的投資の一環です。

INEセキュリティについて

1 セキュリティ オンラインサイバーセキュリティのトレーニングと認証の主要なプロバイダーです。世界で最も強力な実用的なラボプラットフォーム、最先端の技術、グローバルなビデオ配信ネットワーク、世界クラスのインストラクターを活用し、INE Securityは、世界のフォーチュン500企業のトップトレーニング選択肢です。

INEセキュリティの学習ルートのセットは、侵入テスト、倫理的なハッキング、および高度なサイバーセキュリティの分野で比類のない深さの専門知識を提供しています。

Abadnet Institute for Trainingについて

2007年に設立され、 Abadnet Institute for Training(アバドネット教育研究所) リヤド、サウジアラビアに本拠を置く専門情報技術、サイバーセキュリティ、ネットワーク訓練のリーダーです。研究所は、毎年1万人を超える学習者に国際的に認定され、実践的なプログラムを提供し、個々のキャリアの進歩と組織的な労働力の開発の両方をサポートしています。

