INE Security tekee yhteistyötä Abadnet-instituutin kanssa kyberturvallisuuden koulutusohjelmissa Saudi-Arabiassa

Cary, North Carolina, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- Yksi turvallisuus , maailmanlaajuinen johtaja kyberturvallisuuden koulutuksessa ja sertifioinnissa, on ilmoittanut strategisesta kumppanuudesta Abadnet koulutuslaitos , Riadissa toimiva johtaja erikoistuneessa tietotekniikan, kyberturvallisuuden ja verkostoitumisen koulutuksessa. Yhteistyö hyödyntää INE Security: n Kansainvälisesti tunnustettu kyberturvallisuuden koulutus ja Abadnetin vakiintunut läsnäolo Saudi-Arabian markkinoilla tarjoamaan kattavia kyberturvallisuuden koulutusohjelmia koko alueella. Tämä kumppanuus yhdistää INE Security: n kehittyneet tekniset koulutusresurssit Abadnet-instituutin tehtävään kehittää seuraavan sukupolven kyberturvallisuuden ammattilaisia maailmanluokan, käytännön koulutuksen kautta. Perustettu vuonna 2007, Abadnet-instituutti palvelee vuosittain yli 10 000 oppilasta kansainvälisesti akkreditoitujen ohjelmien avulla, jotka on suunniteltu tukemaan sekä yksilöllistä urakehitystä että organisaation työvoiman kehittämistä, mukaan lukien kattava kyberturvallisuuden koulutus, turvallisuustodistukset ja pentester-uran valmistelu.

Tämän yhteistyön kautta INE Security tukee Abadnetin erikoistuneita bootcampeja Junior Penetration Tester (eJPT) Käyttöohjeet , käytännön laboratoriot ja muut kyberturvallisuuden sertifioinnin valmistelut, mukaan lukien polut Lisätiedot SEC+ Kumppanuus on jo käynnistänyt ensimmäisen onnistuneen akatemian, joka koostuu 200 opiskelijasta, ja kaikki käytettävissä olevat lisenssit ovat täysin tilattuja.

"Olemme innoissamme kumppanuudesta Abadnet-instituutin kanssa, joka on tunnustettu johtaja tietotekniikan ja kyberturvallisuuden koulutuksessa, jolla on vahva brändin tunnustaminen Saudi-Arabiassa ja laajemmassa GCC-alueella", sanoi INE Security -yrityksen päätoimitusjohtaja Brett Erskine. "Tämä strateginen kumppanuus antaa oppijoille mahdollisuuden käyttää käytännön, uran edistäviä kyberturvallisuuden taitoja ja teollisuuden tunnustamia pätevyyksiä. Yhdessä autamme yksilöitä ja organisaatioita rakentamaan reaalimaailman valmiita kykyjä tunkeutumiskokeissa ja eettisessä hakkeroinnissa, jotka ovat suuressa kysynnässä koko alueella."

"Abadnet Institute on iloinen yhteistyöstä INE Security, tunnustetaan poikkeuksellinen laatu ja syvyys niiden kyberturvallisuuden koulutusmateriaalit", sanoi Ahmed Alkathiri, Operations Chief at Abadnet Training Institute ja erinomainen kyberturvallisuuden asiantuntija, jolla on useita INE Security sertifiointeja, kuten eCPPT, eWPT, ja eJPT. "Kuten joku, joka on henkilökohtaisesti kokenut muuttuva arvo INE Security koulutusohjelmia koko menestyksekkään 15-vuotisen urani kyberturvallisuuden, olen erityisen innoissani tästä kumppanuudesta. se parantaa kykyämme tarjota huippuluokan, kansainvälisesti tunnustettu kyberturvallisuuden koulutusta opiskelijoille, vahvistaa edelleen asemaamme johtava teknisen koulutuksen

"Abadnet-instituutti on tyytyväinen yhteistyöhön INE Securityin kanssa tunnustamalla heidän kyberturvallisuuden koulutusmateriaaliensa poikkeuksellisen laadun ja syvyyden", sanoi Ahmed Alkathiri, Abadnet-koulutusinstituutin päällikkö ja erinomainen kyberturvallisuuden asiantuntija, jolla on useita INE Security -sertifiointeja, kuten ECPPY ja eWPT ja Ääniä ”Koska olen henkilökohtaisesti kokenut INE Security -koulutusohjelmien muuttuvan arvon menestyksekkään 15 vuoden urani aikana kyberturvallisuudessa, olen erityisen innoissani tästä kumppanuudesta. se parantaa kykyämme tarjota huippuluokan, kansainvälisesti tunnustettua kyberturvallisuuden koulutusta opiskelijoillemme, mikä vahvistaa edelleen asemaamme johtavana teknisen koulutuksen tarjoajana kuningaskunnassa.”

"INE Security eJPT-sisällön integrointi erikoistuneisiin bootcampeihimme edustaa merkittävää parannusta kyberturvallisuuden koulutusohjelmaan", lisäsi Ahmed Fatouh, Abadnet-koulutuslaitoksen kyberturvallisuusosaston johtaja. "Elinikäisinä oppijoina ja intohimoisina opettajina olemme sitoutuneet tarjoamaan opiskelijoillemme kaikkein asiaankuuluvia, käytännön kyberturvallisuuden koulutuskokemuksia, jotka valmistavat heitä menestyksekkääseen uraan tunkeutumisen testaajina ja eettisinä hakkereina.

Yhteistyö on osa INE Securityin strategista investointia alueelle, jonka tarkoituksena on vahvistaa kasvavaa digitaalisen työllisyyden ekosysteemiä ja tukea korkeasti koulutettujen kyberturvallisuuden ammattilaisten kehittämistä, jotka edistävät merkittävästi valtakunnan taloutta ja digitaalisen turvallisuuden infrastruktuuria.

Yksi turvallisuus hyödyntämällä maailman tehokkainta käytännön laboratorioalustaa, huippuluokan teknologiaa, maailmanlaajuista videon jakeluverkkoa ja maailmanluokan ohjaajia, INE Security on huippuluokan koulutuksen valinta Fortune 500 -yrityksille maailmanlaajuisesti kyberturvallisuuden koulutukseen ja IT-ammattilaisille, jotka haluavat edetä urallaan.

INE Securityin oppimispolku tarjoaa vertaansa vailla olevan asiantuntemuksen syvyyden tunkeutumistestauksessa, eettisessä hakkeroinnissa ja kehittyneissä kyberturvallisuustieteissä.Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan kehittyneitä teknisiä koulutuksia samalla, kun se vähentää esteitä maailmanlaajuisesti niille, jotka haluavat päästä kyberturvallisuuden uraan ja menestyä.

Perustettu vuonna 2007, Abadnet Institute for Training on johtava erikoistunut tietotekniikan, kyberturvallisuuden ja verkostoitumisen koulutuksen johtaja Saudi-Arabiassa. instituutti tarjoaa kansainvälisesti akkreditoituja, käytännön ohjelmia yli 10 000 oppijalle vuosittain, joka tukee sekä yksilöllistä urakehitystä että organisaation työvoiman kehittämistä.

Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa.

