JobQuest kömekçisi: Coze bilen stresiz iş awlamak üçin akylly ýoldaş nädip gurdum

Iş awlamak diýseň ynjalyksyz.





Hawa! Bu bir gysganç däl - Bu meniň başdan geçiren zadym.





Mundan başga-da, ResumeGenius tarapyndan geçirilen gözlegde, iş gözleýänleriň takmynan 70% -iniň iş awlamak meselesinde özlerini has köp duýýandyklary ýüze çykaryldy.





Iş gözleýänleriň 70% -i iş awlamak meselesinde has güýçli duýýarlar.





Iş awyny nädip peseltmeli diýen makalalar köp bolsa-da (Özüňizi tertipläň, maksat hökmünde görüň, dynç alyň, portfel dörediň, saýlaň, arzaňyzy düzüň we ş.m.), hakykat munuň şeýledir maslahat esasy meseläni çözmeýär.





Asyl mesele, iş awlamak çylşyrymly, içgysgynç we gaýtalanýan zat, bu bolsa ony kynlaşdyrýar. Şeýlelik bilen, dogry çözgüt, akyl taýdan peselmek we iş gözleýänleriň diňe zerur meselelere ünsi jemlemek üçin ýüz tutmak prosesini bozýar.





Emeli intellektiň (AI) soňky tendensiýalary bilen bu meseleleri çözmek üçin söhbetdeşlik gurmak mümkinçiligi bar. JobQuest şeýle boldy.





JobQuest, iş awlamak işleriňizi tertipleşdirip bilýän AI söhbetdeşlikdir. Islegiňize laýyk iş ýerleri üçin iş tagtalaryny gyrýar, dürli rollar üçin rezýumeňizi gowulandyrmak üçin maslahatlar hödürleýär, şahsylaşdyrylan örtük hatlaryny ýasaýar we söhbetdeşliklere taýýarlanmaga kömek edýär.





Bu makalada, chatbotyň ösüş tapgyryndan geçerin. Thatöne ondan ozal, chatbotyň nähili işleýändigini barlap göreliň.

JobQuest nähili işleýär?

Plyönekeý söz bilen aýdylanda, “JobQuest” siziň aw awlaýan ýoldaşyňyzdyr. Allhli gaýtalanýan we içgysgynç işleri ýerine ýetirip, iş awyny tertipleşdirmäge kömek edýän söhbetdeşlik. Bu size iň möhüm proseslere - iş berijiniň ünsüni çekmek üçin intellektual we şahsylaşdyrylan resminamalary ösdürmäge mümkinçilik berýär.





Iş bazary böleklere bölünýär - dürli kompaniýalaryň şol bir işi etjek birini gözleýändiklerine garamazdan, işe alýan wezipelerini atlandyrmagyň usullary bar.





Mysal üçin, bir kompaniýa mazmun ýazyjysyny gözläp biler, beýlekisi göçüriji gözleýär. Iki kompaniýanyň hem dürli atlary bolan iş beýany gaty meňzeýär. Iş gözleýänler munuň özlerine laýykdygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin her iş beýanyndan geçmeli - bu köp wagt talap edýär we gaty köp.





JobQuest size iş islegleriňizi bermäge mümkinçilik berýär. Bu maglumatlara esaslanyp, islegleriňiz bilen baglanyşykly soňky iş üçin dürli iş platformalaryny gözleýär.





JobQuest-iň işleýşi:





AI chatbotynda dört aýratynlyk bar:

Iş gözlemek

Täzelenmegi we şahsylaşdyrmagy dowam etdiriň

Örtük haty

Söhbetdeşlik amaly





Adaty iş awçysy, dürli kompaniýalarda iş ýerleriniň açylmagy üçin iş tagtalaryny barlamak isleýär. Şeýlelik bilen, JobQuest dürli iş tagtalaryny el bilen skanirlemegiň we islegleriňize görä işleriň süzülmeginiň ýerine, bu işi ýerine ýetirýär we size iş tekliplerini berýär.





Chatbot-a iş gözleýändigiňizi aýdyp, gyssagly ibereniňizde, chatbot islegleriňizi (pudak, ýerleşýän ýeri, iş görnüşleri, wezipesi we rezýumeňizi (hökmany däl) tabşyrmagyňyzy haýyş edýär.









Islegleriňizi tabşyranyňyzdan soň, chatbot gözlemek we has köp öwrenmek üçin baglanyşyklary bolan işleriň sanawyny gözleýär we yzyna berýär. .









Özüňizi gyzyklandyrýan iş tapanyňyzdan soň, iş gözleýän adam hökmünde indiki ädimiňiz, arzaňyzy tabşyrmakdyr (rezýume we gapak haty). Geliň, iş arzalaryny tabşyrmak barada birnäçe maglumatlary gözden geçireliň:





Bu işe ýüz tutýan ýeke-täk adam dälsiňiz.

Belki, ýüz tutýan 500-den gowrak adamyň diňe biri. Kadrlaryň her bir iş ýüztutmasyny okamak üçin wagty we akyl ukyby bolmaz. Şeýlelik bilen, iň gowy kandidaty saýlamaga kömek etmek üçin Programma yzarlaýyş programma üpjünçiligini (ATS) (ulanylýan açar sözler ýaly käbir kriteriýalara esaslanyp iş programmalaryny gözden geçirýän we süzýän programma üpjünçiligi) ýerleşdirerler.

Söhbetdeşlik gazanmak mümkinçiligiňizi artdyrmak üçin şahsylaşdyrylan hat ýazmaly we dowam etdirmeli.





Aboveokardaky punktlara esaslanyp, hiç bir iş gözleýän adamyň halys we halys bolmazdan saklap bilmejekdigine ynanýaryn. Her bir özboluşly örtük hatyny ýazmagyň we ýüz tutan her işiňiz üçin rezýumeňizi täzelemegiň ýerine, AI chatbot bu meselä kömek edip biler.





Şeýlelik bilen, rezýumeňizi gowulaşdyrmak we gapak hatyny ýazmak üçin kömek gerek bolsa, etmeli zadyňyz, chatboty gyssagly etmek. Söhbetdeşlik, rezýumeňizi ýüklemegiňizi we iş beýanyny (JD) goýmagyňyzy haýyş eder.





Söhbetdeşlik, soňra iş beýanyndaky açar sözler bilen optimallaşdyrylan şahsy örtük hatyny döredýär.









Söhbetdeşlik, şeýle hem iş beýany barada rezýumeňize goşmak, aýyrmak ýa-da täzelemek üçin düşünjeler, teklipler we zatlar berýär.









Iş awçysy hökmünde ýüze çykýan stresiňizi azaltmakdan başga-da, şahsylaşdyrylan örtük haty we rezýume bir kompaniýadan eşitmek mümkinçiligiňizi artdyrýar.





Şeýle hem, JobQuest-den söhbetdeşlik geçirip, hakyna tutma müdirinden jaňy nädip yzyna almalydygy barada maslahatlar alyp bilersiňiz. JobQuest, ähtimal soraglary ýerine ýetirmäge we öndürijiligi gowulaşdyrmak üçin pikir alyşmaga kömek edip, söhbetdeşligiňize kömek edip biler. Bu söhbetdeşlik, söhbetdeşiň ornuny alyp, söhbetdeşlik tapgyryny simulasiýa eder.





Söhbetdeşlik haýyş edip haýyşyňyzy ibereniňizden soň, söhbetdeşlik söhbetdeşligi bilen baglanyşykly zerur maglumatlary bermegiňizi soraýar. Söhbetdeşligiň dowamlylygy, senagaty, ýüz tutýan işiňiziň görnüşi, ünsi jemlemeli söhbetdeşlik görnüşi (özüni alyp baryş, ýagdaý ýa-da tehniki), şeýle hem iş beýany.









Bu maglumat berlensoň, chatbot size soraglar berýär, jogabyňyza garaşýar we seslenme we mysallar berýär. Söhbetdeşlik bölüminiň ahyrynda (dowamlylygy gutarandan soň) söhbetdeşlik söhbetdeşligi berýär we üstünlik gazanmak mümkinçiligiňizi artdyrmak üçin özüňizi kämilleşdirmek boýunça maslahatlar berýär.









JobQuest, şeýle hem, söhbetdeşligiňizi nädip alyp barmalydygy barada onlaýn maglumatlary berýär. Chatbot-yň aýratynlyklaryndan başga-da, bu chatbot sizi soňky iş ýerleri barada gündelik duýduryşlar bilen täzeleýär.





Bu chatbotyň işleýşi barada bu demo wideony görüň.





Çatboty synap görüp bilersiňiz:

Ine, Coze dükanyndaky chatbot-a baglanyşyk - JobQuest Assistent

Ine, Telegram botyna baglanyşyk - https://t.me/JobQuesst_bot

Bu AI Chatboty nädip gurdum?

Bu bölümde, bu söhbetdeşligi üç günüň içinde nädip gurandygymy öwrenerin.





Hawa! Bu tipografiki ýalňyşlyk däldi. Bu iş gözleýän ýoldaşyny 72 sagadyň içinde gurdum - kod ýok AI Chatbot ösüş platformasy bolan Coze.

Koze näme?

Coze, chatbot ideýaňyzy ýekeje setir kod ýazman durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän AI Chatbot döretmek platformasydyr. Çatbotyňyzy teklipler ýazmak arkaly gurýarsyňyz (chatbotyň işleýşini görkezmek üçin görkezmeler). Coze aragatnaşyk gurmak üçin Tebigy dilleri gaýtadan işlemek (NLP) ulanýar.





Tebigy dilleri gaýtadan işlemek (NLP) kompýuterlere adam dilinde düşünmäge we adamlar bilen aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Kompýuterler adatça nollarda we biri bilen habarlaşýarlar, ýöne NLP algoritmi bilen kompýuterler adamlar tarapyndan berlen görkezmeleri okap we maglumatlary gaýtadan işläp bilerler.

Chatbot gurmak prosesi

Coze bilen, bir setir setir ýazman, chatboty ideallaşdyrýaryn, durmuşa geçirýärin we neşir edýärin. Bu Chatbot-y gurmak işimde sizi gezip ýörkäm yzarlaň.

Zerur şertleri düzmek

Bu meniň chatbot ösüş prosesimiň iň möhüm bölegi ýaly bolup görünýär. Näme üçin? Bu maňa aýdyň pikirleniş prosesini ösdürmäge, meseläni göz öňüne getirmäge we degişli çözgütleri bermäge kömek edýär.





Ine, chatboty göz öňüne getirmäge kömek eden zatlaryň sanawy.





Çözmek isleýän meseläme düşünmek

Iş gözleýänleriň iş gözleýän wagtynda kynçylyklaryndan dynýan söhbetdeşlik gurmak isleýärin. Her bir anketa üçin iş gözleýän adamyň geçmeli her bir barlag nokadyny seljermeli boldum.





Iş gözleýän adam iş gözleýär, şahsy örtük hatlary we rezýumeleri bolan şol iş üçin ýüz tutýar we söhbetdeşliklere taýýarlanýar.





Gurmak isleýän zadymy anyk bilmek maňa kömek edýär:





Köp agentli model ýa-da bir agentli model barada karar beriň. Aboveokardaky barlag nokadyna esaslanyp, köp agentli chatbot guraryn.

Taslama üçin zerur bolan pluginleriň görnüşlerini çözüň. Bu taslama üçin onlaýn iş gözlemeli. Şeýlelik bilen, iş maglumatlary almak üçin iş tagtalary (ýa-da iş jemleýän sahypa) bilen birikmek üçin bir plugin gerek. Mundan başga-da, ulanyjylaryň ýükleýän rezýumesini okamak we derňemek üçin resminama okaýjy we derňewçi gerek. Bu taslama üçin “Coze” plugin dükanyndan bir plugin tapmak maňa bagt boldy.





Bu şertleri elýeterli edenimden soň, ellerimi hapa etmegiň wagty geldi. Geliň işe başlalyň!

Arka tarapy gurmak

Indi şertim bar bolsa, geliň, chatbot guralyň.

Iş ýerini düzmek

Birinji ädim, iş ýeriňizi düzmek.





Iş ýeriňizi gurmak üçin:





Coze.com-a giriň

Baş sahypanyň ýokarky çep burçundaky '+' düwmesine basyň we bir sahypa chatbotyňyzy döretmek üçin size iki warianty (standart we AI tarapyndan döredilen opsiýa) hödürleýän chatbot döretmek jadygöýini getirer.





Adaty wariant, agentiň adyny we funksiýalaryny düzmäge, iş ýerini we chatbot nyşanlaryny el bilen saýlamaga mümkinçilik berýär.





AI-nesil opsiýasy, isleýän zadyňyz barada takyk düşünje girizmegiňizi we ady, beýany, nyşany we soragy döredilýär.





JobQuest chatbotyny ösdürmek isleýärin öýdýän. Diňe şu gysgaça mazmuny girizerin:





“Iş awlamak işini tertipleşdirýän söhbetdeşlik. Bu iş gözlemäge, rezýumeleri gözden geçirmäge, örtük hatlaryny döretmäge we söhbetdeşlik prosesini amala aşyrmaga kömek edýär. "





AI gyssagly, başarnyk, nyşan, at, düşündiriş we teklip döreder.





Şeýle-de bolsa, ösdürmek isleýän zadymy anyk bilýän biri hökmünde agentiň adyny, funksiýasyny we nyşanyny el bilen girizmegi makul bildim.

Chatbot-yň aýratynlyklaryny gurmak

Çatbot döredeniňizde, adaty ýagdaýda ýeke-täk agent re modeimine çykarylar. Ekranyň ýokarky çep tarapyndaky re switchim kommutasiýa nyşanyna basyp , köp agentli re modeime geçip bilersiňiz.









Köp agentli re modeimde, chatbotyňyzy dünýä derejesinde (umumy chatbotyň özüni alyp barşyna täsir edýär) we ýerli derejede (köp agentli chatbotdaky her düwüniň işleýşini üýtgedip) üýtgedip bilersiňiz.

Global aýratynlyklar

Global aýratynlyk sazlamalary ekranyňyzyň çep tarapynda ýerleşýär. Oňa “Aranjment” bölümi diýilýär. Ine, “Persona” we “Prompt” -i döredýän, başarnyklary goşýan, ýat sazlamalaryny düzedýän, söhbet tejribesini üýtgedýän we chatbotda rol goşýan ýeriňiz.





Häzirlikçe, global sazlamalaryň “Persona” we “Çalt” bölümine ünsi jemlärin, sebäbi arka sazlamalary bilen gabat gelýär. Makalanyň soňky bölüminde beýlekiler hakda gürleşeris.





Persona goşmak we Chatbot-a gyssagly

Bu bölüm maňa chatbotyň häsiýetini, näme edip biljekdigini / edip bilmejekdigini, aýratynlyklaryny we başarnyklaryny, iş tertibini, mazmuny we çäklendirmelerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär.





Siziň bilmegiňizi isleýän bir zadym, Coze ýaly kodsyz platformada chatbot gurmak, çalt in engineeringenerçilikde ökde bolmagy talap edýär.





Söhbetdeşligiňiziň täsirli we takyk bolmagy üçin, görkezmeleriňizi döredijilikli AI agentiniň düşünjek görnüşinde nädip düzmelidigini bilmelisiňiz.





Şeýle-de bolsa, gyssagly in engineeringenerçiligi bilmeýän bolsaňyz, alada etmäň, Coze gyssagly hereket etmegiň ýoluny hödürledi.





Sorag bilen nädip başlamalydygyny öwrenmezden ozal, gowy haýyş barada birnäçe maslahatlary öwreneliň.





Görkezmäňizi gysga saklaň . Gykylyk etme. Görkezmeleriňiz näçe düşnüksiz bolsa, söhbetdeşlik üçin dogry jogaba düşünmek we yzyna gaýtarmak kynlaşýar.

Tebigy we esasy dili ulanyň . Generative AI tebigy dilleri gaýtadan işläp biler --- şonuň üçin tebigy dili ulanyň. Grammatiki taýdan dogry teklipleri ýazyň we görkezmeleriňizi dogry belläň.

Rollary belläň we çykyşyňyzy kesgitläň . Talyp hökmünde döredijilikli AI-e serediň, oňa edil şonuň ýaly serediň. Rollary belläň we netijeleriňiziň nähili bolmagyny isläň.

Gowy gurluşy ulanyň . Jikme-jik boluň. Sesiňizi, uzynlygy, gurluşy, stili we chatbotyňyzyň ulanyjy soraglaryna nähili jogap bermegini isläň. Synag we gaýtalamak.

Çatbotyňyz bilen görkezmeler beriň we täze zatlary synap görüň. Munuň üsti bilen, täsirli, takyk we peýdaly söhbetdeşlik gurmagy öwrenersiňiz.





Kozäniň teklipleri noldan ýazmagyň usulyny öwreneliň.





Agenteke-täk agent re modeiminde, tertip sessiýasynyň ýokarky sag tarapynda optimizasiýa düwmesini saýlaň. Üç wariant bar ýerinde bir guty açylar. Arasyndan saýlap bilersiňiz:

Göni awto-optimizasiýa

Düzediş netijelerine esaslanýan teklipler döretmek.

Chatbot ideýasyny ýazmak.













Bu opsiýalaryň haýsydyr birini saýlasaňyz, AI söhbetdeşligiňiz üçin gyssagly we şahsyýet döredýär. Pikiriňize laýyk redaktirläp bilersiňiz.





Şeýle hem dürli Persona we Prompt şablonlaryny saýlap bilersiňiz.









Taslama döredilenden soň, etmeli zadyňyz, köp agentli re modeime geçmek.





Bu taslama üçin, “Persona” we “Teklip” bölümim rol bölüminden durýar, bu ýerde chatbotyň rol bermegine rugsat berýärsiňiz.





Sen…





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





Dürli başarnyklar hakda gürleşýän ýerlerim . Çylşyrymly chatbot dizaýn etmeýän bolsaňyz, käwagt başarnyk diýilýär. Söhbetdeşligimde üç aýratynlyk bar - iş gözlemek aýratynlygy, gapak haty we rezýume maslahatlary we söhbetdeşlige taýýarlyk kömekçisi aýratynlyklary.





Bu aýratynlyklaryň kiçi başarnyklary bar.





Muny barlaň:





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





Iş tertibi, “Chatbot” -yň amallary nädip ýerine ýetirmelidigi barada görkezmeler beren ýerim. Işleýän zadymyz ýaly çylşyrymly söhbetdeşlik üçin, başlamaly:





Iş gözlemek üçin ileri tutmalary ýygnaň

Rezýumesini gowulaşdyryň we harplary ýazyň

Iş gözleýänlere soraglara jogap bermek endiklerini ýokarlandyrmak üçin interaktiw söhbetdeşlik sessiýasyny dörediň.





Mazmun, jogaplaryň nähili bolmalydygy barada görkezmeler berýän ýerim. Bu ýerde chatbotyň dogry äheňini we nähili bolmagyny isleýärsiňiz. “Chatbot” -ym üçin iş gözleýän adamyň gödek bolmagyny islämok, dostlaryndan, ýoldaşlaryndan bolmaly, olary streslerden aýyrýar.





Şeýle hem, ulanyjynyň soraglaryna jogaplaryň gurluşyny nädip isleýändigim barada söhbetdeşlik üçin teklipler ýazdym.





Muny barlaň:





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





Çäklendirmeler, chatbotyň çözýän meselesine ünsi jemlemek üçin garawul bolup hyzmat edýär.





Muny barlaň:





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





Köp agentli chatbot üçin bu bölüm, chatbotyň nähili bolmagyny isleýändigiňize umumy düşünje bermäge mümkinçilik berýär. Bu sessiýa, web sahypasy dizaýn edilende sim çarçuwasyny taslamak ýalydyr.





Diňe umumy syn bolany üçin, onuň düşnüksiz we bulaşyk bolmalydygyny aňlatmaýar. Aboveokarda görşüňiz ýaly, bu täsirli söhbetdeşlik gurmagyň esasydyr. Chatbotyňyzyň umumy netijeliligine we takyklygyna goşant goşjak dogry deňagramlylygy tapyň.





Çatbotyň islegini döredenimizden soň, ýerli aýratynlyklary döretmäge ünsi jemlemegiň wagty geldi. Geliň muny edeliň!

Featureserli aýratynlyklar

Global aýratynlykdan tapawutlylykda, ýerli aýratynlyklar her bir chatbot düwüniniň netijeliligine täsir edýär. Bu taslama üstünde işleýän wagtym, chatbotyňyzyň netijeliliginiň her düwüniň garaşsyzlygyna we garaşlylygyna baglydygyny bildim.





Şeýlelik bilen, söhbetdeşligimizi garaşsyz we birek-birege bagly edeliň.





'Ösüş' bölümi, söhbetdeşligimiziň ýerli aýratynlyklaryny düzýän ýerimizdir. Süýräp-çekmek aýratynlygy, chatbotyňyzy gurmagy aňsatlaşdyrýar. Köp agentli re modeime geçeniňizden soň, başlangyç sessiýa hökmünde düwmä birikdirilen ýaşyl reňkde başlangyç düwmesi bar.





Ösen iş meýdanynyň islendik bölegine iki gezek basyp ýa-da agent goşup ýa-da bölümiň aşagyndaky düwünleri goşmak düwmesine (gök reňkde) basyp, iş meýdanyna has köp düwün goşup bilersiňiz.





Bu ýerde, isleýşiňiz ýaly köp düwün döredip bilersiňiz





Bu taslama üçin aşakda görkezilen dört düwün dörederin:

Şahsy iş teklipleri

Maslahatlary dowam etdiriň

Coverapyk harp generatory

Söhbetdeşlik taýýarlamak boýunça kömekçi





Her düwünde ssenariýa, agent haýyşy, ussatlyk we awto-teklip bölümi bar.





Maslahat : Netijelilik üçin düwünleriňiz üçin düşnüksiz atlardan gaça duruň. Bu, chatbotyň netijeliligine täsir edip biler.





Ssenariýa. Bu ýerde chatbot üçin ulanylýan funksiýalary we goldanýan ssenariýalary goşýaryn. Bu bölüm beýleki chatbot düwünlerine haçan we haýsy düwüniň ýerine ýetirip bilmejek meseleleri bellemelidigini bilýär.





Ine, meniň ssenariýam ' Şahsylaşdyrylan iş teklipleri ' düwünini gözleýär:





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





Agentiň gyssagly bölümi, amaly logikany we meseleleri çözmek üçin ädimleri üpjün edýän ýeriňizdir.





Global sazlamalaryň “Persona” we gyssagly bölüminden tapawutlylykda, bu ýerde has jikme-jik maglumat berdim. Düwüniň roluny, amaly logikany (düwünlerimiň işlemegini isleýändigimi görkezýär), chatbotyň jogaplary formatlamagyny, haýsydyr bir ýalňyşlygy nädip çözjekdigini we çäklendirmeleri goşdum.





Ine bir mysal:

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





Görşüňiz ýaly ýokardaky görkezmeler has jikme-jikdir





Ussat bölümi, düwüniň ukybyny ýokarlandyrmak üçin pluginleri, bilimleri ýa-da iş prosesini goşýan ýeriňizdir. Ussatlyk bilen düwüniňiz / agentiňiz steroidlerde şahsyýet ýaly işlär.





Ussatlyk goşmak üçin,

'+' Basyň we goşmak isleýän endikleriňizi saýlamak üçin görkezmelere eýeriň.





“ Awto-teklibiň ” üstünde durmak, her jogapdan soň, söhbetdeşlik sorap boljak üç sany goşmaça soragy yzyna gaýtaryp bermegi aňladýar.









ÜNS BERMEK BAŞGA ZATLAR:

Global bökmek ýagdaýyny goşmak

Global bökmek ýagdaýy düwünlere käbir ssenariýalarda näme etmelidigini kesgitlemäge kömek edýär. Düwünlerimiň hersine global bökmek şertlerini goşmak olaryň netijeliligini ýokarlandyrýar. Ulanyjy başga bir funksiýada kömege mätäç bolsa, bökmek ýagdaýy olara wyklýuçatel kararlaryny has çalt kabul etmäge kömek edýär.





Global bökmek ýagdaýy, chatbot üçin düwünleriň islendik birine mümkin boldugyça çalt tabşyrmagy aňsatlaşdyrýar.









Düwün birikmesi

Siziň bilmegiňizi isleýän bir zadym, diňe düwünleri birikdirmeýärsiňiz. AI chatbot-yň netijeliligi, her düwüniň arasyndaky baglanyşa baglydyr. Birek-birege bagly bolmadyk düwünleri birleşdirmeýärsiňiz.









Bir düwün beýlekisine birikdirmek, ulanyjylaryň nähili pikir edýändiklerine we çözmäge kömek edýän meseläňize çuňňur düşünmegi talap edýär.





Bu taslama üçin iş gözleýän adam, iş gözlemek üçin web gözlemekden başlar. Şeýlelik bilen, her täze ulanyjy üçin esasy barlag nokady bolan “ şahsylaşdyrylan iş maslahat beriş” düwünini esasy düwün hökmünde goýdum.









Iş sanawyny alansoň, iş prosesiniň indiki tapgyry arzalary iberýär. Bu ýerde, rezýume we gapak haty bilen kömek gerek bolar. Şonuň üçin ' Maslahatyň dowamy ' düwmesini 'Şahsylaşdyrylan iş maslahat beriş' düwünine birikdirdim.









' Maslahatyň dowamy ' düwmesi ' Cover Letter Generator ' düwmesine birikdirildi. Çatbot ulanyjysy haçan-da bir gapak hatyny döretmegi haýyş etse, düwün olaryň rezýumesiniň öň ýüklenendigini ýa-da ýokdugyny barlaýar, ýok bolsa, ulanyjydan rezýumesini ýüklemegini soraýar. Artykmaçlykdan gaça durmak üçin muny etdim.









' Söhbetdeşlige taýýarlyk kömekçisi ' düwmesi beýlekilerden tapawutlanýar. Iki dürli düwün bilen baglanyşdyrylýar - ' Şahsylaşdyrylan iş teklipleri ' düwmesi we ' Maslahatyň dowamy ' düwmesi. Näme üçin?





Şahsylaşdyrylan söhbetdeşlik bölümini simulasiýa etmek üçin işiň beýany we rezýume gerek. Şeýlelik bilen, ' Maslahatyň dowamy ' düwmesine diňe kiçi düwün bolmagyň ýerine, ony esasy düwmä - ' Şahsylaşdyrylan iş teklipleri ' düwmesine goşmagy makul bildim.









Taslamanyň iň ýadaw bölegini, arkadaky amallary taýýarladyk. Çatbotyň ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmagyň wagty geldi.

Öň hataryny dizaýn etmek

“Frontend” “Backend” ýaly möhümdir. Çatboty adamlaşdyrmaga kömek edýär we chatbot bilen aragatnaşyk saklamagy aňsatlaşdyrýar. Bu bölümde, söhbetdeşligimiziň işleýşini gowulandyrmak we ulanyjy tejribesine kömek etmek üçin käbir sazlamalary düzeris. Aboveokardaky arka tarapdaky ýaly, ýerli hem (aýratyn düwünleri gowulandyrmak üçin) we global sazlamalary (chatbotyň netijeliliginiň üstünde işlemek) hem düzetmeli.





Gaýrat etmän başlalyň!

Localerli sazlamalary öwrenmek

Bu ýerde, model sazlamalaryny, düwün kommutasiýa sazlamalaryny we “Gepleşigiň her tapgyryny haýsy düwünler bilen dolandyrmaly?” Üstünde işlemeli.

Model sazlamalary

Bu ýerde, söhbetdeşlik üçin laýyk “Generative AI” modelini saýlaýaryn, nesil dürlüligini saýlaýaryn we giriş we çykyş sazlamalaryny düzýärin.





Model sazlamalary üçin,

Düwüniň ýokarky sag burçundaky üç nokady basyň

Model sazlamalaryny saýlaň.





Model sazlamalary, bar bolan döredijilik modellerinden birini saýlamaga mümkinçilik berýär. OpenAI GPT modelleriniň, Antrop Klod we Google Gemini-iň birnäçe wersiýasy bar. Saýlaýan modeliňiziň görnüşi, netijeliligiňize we çykdajylaryňyza baglydyr.





Bellik : Käwagt iň ösen model hemişe iň gowusy bolmaz. Netijelilik, çykdajy we takyklygyň arasynda dogry deňagramlylygy tapyň.





Taslamam üçin OpenAI GPT-4o mini modeline gitdim, sebäbi bu meniň taslamam üçin gowy işleýär.





Munuň ýaly köp agentli model bilen iň gowy zat, her sazlama diňe düwünlere täsir edýär.





Nesil dürlüligi, model nesliniň dürlüligini üýtgetmäge gönükdirilendir. Takyk, deňagramly, döredijilikli ýa-da adaty sazlamalary saýlap bilersiňiz.





Bu taslama üçin model sazlamasyny bolşy ýaly goýdum.

Düwün çalyşmak sazlamalary

Ynha, häzirki düwüniň ulanyjylaryň soraglaryna jogap berip bilmeýän ssenariýalary nähili ulanýandygyny düzedýäris.





Bu ýerde, düwün ulanyjynyň meselesini çözüp bilmese we jogap düwünlerini üýtgetmek kararyna kimiň jogap berjekdigini saýlap bilersiňiz - ýa-da häzirki düwünden garaşsyz model ýa-da soraglara jogap berýän model.





Düwünleri haçan üýtgetmek kararyna gelmeli. Ulanyjy girişinden soň, model jogapdan soň ýa-da ikisem.





Umuman aýdanyňda, bu sazlama köp agentli ulgamdaky her düwüniň arasynda rahat geçiş gurmaga kömek edýär.





Bellik : Bu sazlamalara düşünmeseňiz, alada etmegiň zerurlygy ýok; bolşy ýaly saklaň. Coze deslapky sazlamalary netijeli düzdi.





Söhbetdeşligiň täze tapgyry haýsy düwmä iberilmeli?

Bu sazlamalar, gepleşikleriň her täze tapgyrynyň nähili çözülmelidigini çözmegi haýyş edýär.





Öňki soraga jogap berýän iň soňky düwün dowam etmelimi? Ora-da başlangyç düwün her gezek soraga jogap bermelimi? Adaty sazlama hökmünde, her täze söhbetdeşlik bu chatbot ösüş taslamasy üçin iň gowusy bolan soraga jogap berýän iň soňky düwmä iberiler.

Global sazlamalar

Global sazlamalar AI Chatbot-yň umumy işleýşini öz içine alýar.





Global sazlamalar üçin ekranyň çep tarapyndaky tertip bölümine gaýdyp geliň. Bu ýerde ýadyňy üýtgedip, söhbet tejribesini gowulaşdyryp we ses işleýşini goşup bilersiň.

Oryadyň işleýşi

Sectionat bölümi:





Üýtgeýji, ulanyjy maglumatlaryny saklamak üçin konteýner döretmäge mümkinçilik berýär.

ulanyjy maglumatlaryny saklamak üçin konteýner döretmäge mümkinçilik berýär. Maglumat bazasy , ulanyjy maglumatlaryny gurluşly tablisa görnüşinde saklamaga mümkinçilik berýän guramaçylykly tablisadyr.

, ulanyjy maglumatlaryny gurluşly tablisa görnüşinde saklamaga mümkinçilik berýän guramaçylykly tablisadyr. Uzak möhletli ýat adam beýnisi ýaly işleýär. AI agentine özara täsir esasynda ulanyjynyň ýadyny düzmäge kömek edýär. Muny işjeňleşdirmek, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmagy aňsatlaşdyrýar. Öňki söhbetdeşlikleri ýada salýar, möhüm şahsylaşdyrylan maglumatlary saklaýar we şahsylaşdyrylan maglumatlary bermek üçin öňki söhbetdeşlik tejribelerine esaslanýan jogaplary arassalaýar.





Taslamam üçin ulanyjy isleglerini saklamak üçin üýtgeýjileri belledim (Islenýän iş roly, ýerleşýän ýeri we tejribe derejesi).

Şeýle hem, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak we chatbotyň her bir ulanyjy üçin söhbetleri şahsylaşdyrmagyna kömek etmek üçin uzak möhletli ýady üýtgedýärin.

Söhbet tejribesi

Globalhliumumy sazlamalar möhüm bolsa-da, bu söhbetdeşlik tejribesini düzmek has möhümdir. Näme üçin? Ulanyjynyň tejribesine gönüden-göni täsir edip biler.

Açylyş soraglary, gysga ýollar we fon suraty rejeleri düzmäge we söhbetdeşligi mümkin boldugyça uzak dowam etdirmäge kömek edip biler.





Açylýan sorag

Bu ýerde söhbetdeşligiňizi ilkinji gezek ulanyjylar bilen tanyşdyrýarsyňyz we olara berip biljek soraglarynyň sanawyny berersiňiz.





Girişiňizi gysga we nokada saklaň. Goşulan soraglaryň, ulanyjylaryň berjek soraglarydygyna göz ýetiriň.





JobQuest üçin, soraglaryň ulanyjylarymyň berjek soraglary bilen baglanyşyklydygyna göz ýetirýärin. Isleýän zady bolmasa-da, chatbot ulanmagyň tertibini düzmäge kömek edip biler.





Giriş we açylyş soraglaryny döretmek üçin,

Bölümiň ýokarsyndaky '+' düwmesine basyň we AI size käbir zatlary döreder.

Islegiňize laýyk süýşüriň we redaktirläň.





Salgylanma

Bular gözleg girişiniň üstündäki düwmeler. Ulanyjylara öňünden kesgitlenen soraglary başlamagy aňsatlaşdyrýar.





Iş gözlemek döwründe stresleri ýeňletmek üçin ulanyjylaryň talaplary üçin aňsatlyk bilen basyp boljak gysga düwmelerini goşmagy makul bildim.





Salgylanmalar döretmek üçin,

Salgylanma bölüminiň ýokarsyndaky '+' düwmesine basyň we açylan sahypadaky maglumatlary dolduryň.





Çatbotyňyza gysga ýol goşmagyň usuly bar.





Fon suraty

Ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrýan baglanyşykly fon suratyny goşuň.

Synag we düzediş

Synag we düzediş prosesi chatbot ösüş tapgyrynyň galan bölekleri ýaly möhümdir. Bu bölümden geçmek, programmany işläp düzmek ýa-da işlemeýändigini barlamazdan ýerleşdirmek ýalydyr.





Çatbot döredilende, iň oňat tejribe, guranyňyzda synagdan geçirmegi we düzetmegi dowam etdirmekdir. Taslamany işläp düzmek tapgyrynda ýalňyşlyklary ýüze çykarmaga kömek edýär.





Bu söhbetdeşlik üçin yzarlan adaty ösüş prosesi,





Çalt ýazyň

Işleýändigini barlaň

Göz öňünde tutulan ýaly işlemese, haýyşy redaktirläň

Göz öňünde tutulan ýaly işleýän bolsa, dowam ediň





Thehli düwünler üçin prosesi gaýtalaýaryn.





Ösüşiň umumy tapgyryndan soň (öň tarapy we arkasy), ulanyjynyň ýagdaýyny kabul edýärin we olaryň pikirlerini simulasiýa edýärin. Bu, söhbetdeşligimiň näderejede täsirli we düwünleri çalyşmakda näderejede täsirlidigini barlamak üçin görkezmeler ýazmaga kömek etdi.





Ine, Synag we düzediş tapgyry üçin gözegçilik sanawym. Barlaýaryn,





düwünler soraglara niýetlenilişi ýaly jogap berýär

sarp edilýän belgileriň sany we jogap tizligi

chatbot degişli wagtda pluginleri çagyrdy

düwünleri zerur bolanda çalşylýar





Adaty düşünişmek, näsazlyk ýüze çykanda düzeltmekdir. Şeýle-de bolsa, ýalňyşlyklar ýüze çykanda diňe düzediş girizmeli däl diýip hasaplaýaryn; arkada nämeleriň bolup geçýändigine düşünmek hem möhümdir.





Söhbetdeşligimiň arkasynda nämeleriň bolup geçýändigini nädip öwrenýärin:

Düzediş nyşanyna basyň (döredilen jogabyň aşagyndaky açyk şekil), düzediş jikme-jigi görkeziler.













Düzediş maglumatlary size köp maglumatlary öz içine alýar:





RunTree (chatbotyň siziň soragyňyza jogap bermek prosesi)

düwün jikme-jiklikleri (gijä galmak, başlamak / gutarmak wagty, ulanylýan bellik we ş.m.)

giriş (JSON formatda ulanyjynyň girişi)

çykyş (bellik görnüşinde döredilen çykyş)





Eger model gaty köp belgi sarp edýär öýdýän bolsaňyz, netijelilik üçin prosesi nirede optimizirlemelidigini öwrenip bilersiňiz.





Bar etmeli zadyňyz, “Runtree” bölümine geçmek:

Kursory sanawyň üstünde saklaň

Gijä galmak baradaky maglumata we her çakylygyň sarp edilişine girip bilersiňiz.









Mysal üçin, ýokardaky suratda GPT4 mini-iň 3253 belgi sarp edýändigini we gijä galmagynyň 5034ms bolandygyny görüp bileris.





Bu maglumatlar bilen, chatbotyňyzyň netijeliligini we jogap tizligini nädip ýokarlandyrmalydygyny çözüp bilersiňiz.





Synag we düzetmek bir gezeklik iş däl, gaýtalama. Netije bilen kanagatlanýançaňyz muny dowam etdirýärsiňiz.

Neşir etmek

Çatbotyňyzy neşir etmek üçin ekranyň ýokarky sag burçundaky gök neşir düwmesine basyň.













Çatbotyňyzy çap etmek isleýän ýeriňizi saýlaň. Dürli platformalarda API (beýleki programmalar ýa-da programmalar arkaly girip bolýar) ýa-da web SDK (bu chatbotyň funksiýalaryny web programmalaryna goşmak üçin) görnüşinde çap etmek mümkinçiligiňiz bar.





Çatbotyňyzy nirede ýa-da nirede ýerleşdirmek isleseňiz, etmeli zadyňyz, islän platformaňyzy saýlamak we ygtyýarly bolmagy üçin düzmek.









Bu söhbetdeşlik üçin ony Coze agent dükanynda, Cici AI we Telegramda ýerleşdirerin.





Ilkinji iki platforma (Coze Agent Store we Cici AI) eýýäm ygtyýar berildi, şonuň üçin diňe olary saýlamaly. Çatboty Telegram platformasyna ýerleşdirmek üçin ony sazlamaly.





Coze Chatbot ýerleşdirmek üçin Telegramy nädip düzmelidigini öwreniň.





Sazlamany tamamlanyňyzdan soň, çap etmek düwmesine basyň we tabşyryşyňyzyň tassyklanmagyna we çap edilmegine garaşyň.

Geljekdäki täzelenmeler

Iş gözlemek prosesi gaty çylşyrymly mesele. Şeýlelik bilen, iş gözleýänleri stresden dynmak üçin gural gurmak bir ýol. JobQuest chatbotynyň haýsy meseleleriň çözülmegini isleýändigim barada doly düşünjäm bar bolsa-da, ösüş prosesini näçe köp geçsem, şonça-da çözülmeli meseleleri açdym.





Şeýlelik bilen, bu söhbetdeşlik programmasyny ulanmak üçin çap edenem bolsam, wagtyň geçmegi bilen goşmak isleýän has köp aýratynlygym bar.





Ine, ýakyn geljekde goşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýan käbir aýratynlyklarym:





Elektron tablisasy programmasyny Chatbot-a birleşdirmek isleýärin. Bu, has gowy gurama üçin her bir işiň elektron tablisasyna goşulmagyny üpjün eder. Ulanyjylar üçin söhbetdeşlikleri düzmek we olar hakda yzygiderli ýatlatmalar almak üçin bir mesele we senenama programmasyny birleşdirmek.





Umuman, gysga wagtyň içinde iş gözlemek amallaryny guramak üçin aýratynlyklar goşmak üçin işlärin.

Netije

Bu makalada, JobQuest Chatbot-yň nähili işleýändigini, şol sanda Coze kodsyz platformany ulanyp, aýratynlyklaryny we ösüş syýahatyny jikme-jik düşündirdim. Tejribeli işläp taýýarlaýjy ýa-da tehnologiýa höwesjeň bolsaňyzam, indiki taslamaňyza ylham bermek üçin düşünje taparsyňyz.