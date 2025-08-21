ඕනෑම AI සමාගමකට ආයෝජනය කිරීමට පෙර මම අහපු එකම ප් රශ්නය

Artificial Intelligence සඳහා හයිප් යන්ත්රය උසස් නිෂ්පාදන ක්රමයේ ඇත. සෑම සතියකම, මම සෞඛ්ය, මූල්ය, අධ්යාපනය, හෝ උදේ 2 ට burrito ඇණවුම් කරන්නේ කෙසේද යන්න විප්ලවයට පත් කරනු ලබන ආරම්භකයාගේ කෙනෙකු විසින් මම තල්ලු කර ඇත. සමහරු නිහතමානීව අතුරුදහන් වනු ඇත, සමහරු ප්රකාශයෙන් අතුරුදහන් වනු ඇත.පරිසැරියාට ඇඳුම් නැති බව කවුරුත් පිළිගන්නට පෙර මිලියන ගණනක් පැළඳෙයි. ඒ නිසා, ඕනෑම AI සමාගමකට ඩොලර් එකක් ආයෝජනය කිරීමට පෙර, මම එක් ප් රශ්නයක් අහනවා. 3 Common Questions I have noticed that Cut Through the Hype ගැන මම “ඔබේ ආකෘතිය කොපමණ මෘදුකාංගිකද?” මම “ඔබේ ප්රවේශ කළ වෙළෙඳපොළ කුමක්ද?” මම “ඔබේ ආරම්භක කණ්ඩායමේ කවුද?” මගේ ප් රශ්නය ඉතා සරලයි: “අද AI කොටසක් වෙනසක් නොකරන්නේ නම්, ඔබේ නිෂ්පාදනයේ තවමත් වටිනාකම කුමක් ද?” එවිට එදා එයි, අද දුර්ලභ වන "AI මැජික්" හෙට හැමතැනම පවතී. ආකෘති නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. මේ වසරේ වාසනාව සඳහා API පහසු වියදම් හෝ ඊළඟ වසරේ පවා නොමිලේ වේ.ඔබ මගෙන් ඇහුවොත්, ඔබ විශ්වාස කරන ලද කූඩුව රාත් රී කාලයේදී අතුරුදහන් වන විට ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? මම එය දැක්කා. 2010 හි ආරම්භයේදී, මුහුණු හඳුනාගැනීම ප්රශ්නයක් විය. මම ආරම්භකයක් අනුගමනය කළෙමි, එහි මෘදුකාංගය තත්පර කිහිපයකින් ජනතාවගෙන් පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගැනීම සඳහා හැකියාවක් තිබුණා. වසර තුනකට පසුව, සියලුම ප්රධාන වලාකුළු සැපයුම්කරුවන් එකම දේ කරන වඩාත් වේගවත් හා ලාභදායී API ඉදිරිපත් කර ඇත.එක ආරම්භකයේ පාරිභෝගිකයින් අතහැර ගියේය, සහ සමාගම එහි පැරණි කේතය ප්රමාණයෙන් නොමිලේ විකුණමින් අවසන් විය. ඇයි මේ ප් රශ්නය කවදාවත් වඩා වැදගත් AI හි දී, තරඟකාරී වාසි මාස ගණනාවක් ඇතුළත අතුරුදහන් විය හැකිය. වර්ධනය වීමට වසර ගණනාවක් ගත කළ හැකි ප්රතිඵල මාස ගණනාවක් ඇතුළත අනුකූල කළ හැකිය. ජනවාරි මාසයේ ප්රමුඛ දේ අගෝස්තු මාසයේදී පැරණි බව දැනීමට පටන් ගත හැකිය. සමාගමක් ගැන සැබවින්ම සුවිශේෂී වන එකම දෙය වන්නේ අද වන විට සමාගමේ ආකෘතිය කරන ආකාරය නම්, ඔවුන් ගැඹුරු ගැටලුවක සිටිනවා. විවෘත මූලාශ්රය ප්රකාශන සමහර විට රාත්රියේදී එම වාසි ඉවත් කළ හැකිය. පරිගණක වියදම් අඩු කර ඇත. දත්ත රැස්වීම් පවා විකිණෙනු ඇත, සහ මැජික් වංචාව තවදුරටත් එතරම් මැජික් නොවේ. මට දැනගන්න ඕනෙ මොනවද තවමත් වටිනා දෙයක් වනු ඇත, ඒ මුල් නවකතාව අහිමි වූ පසු. මම ප් රශ්නය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද මම පින්තූරයක් ඇසෙන විට, මම ඔවුන්ගේ වටිනාකම ගැන නිර්මාණකරුවෙකු කතා කරන ආකාරය ඇසීමට කැමතියි.ඔහු ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආකෘතිය ගැන දිගින් දිගටම කතා කරන්නේ නම්, මම ඔවුන් ඉවත් කරනවා. ඊළඟ මාසයේ කෙනෙකුට ඔබ වගේ නිශ්චිතව සහ වේගයෙන් නොමිලේ විවෘත මූලාශ් ර ආකෘතියක් නිර්මාණය කළොත්, පාරිභෝගිකයින් තවමත් ඔබ සමඟ ගමන් කරන්නේ ඇයි? ශක්තිමත්ම නිර්මාණකරුවන් බයවෙන්නේ නැහැ.ඔවුන් ජාල බලපෑම්, ප්රතිපත්තිය කිරීමට අමාරු වන සුවිශේෂී දත්ත රැස්වීම්, මාරු කිරීමේ වියදම්, සමාජයේ loyalty, වෙළඳ නාමය විශ්වාසය හෝ වඩාත් දෙයක් කළ හැකි නිෂ්පාදන වේදිකාවක් ගැන කතා කරයි. දුර්වල නිර්මාණකරුවන් අවුල්.ඔවුන් දිගටම සඳහන් “අපගේ ආකෘතිය හොඳම වේ.”එවිට මම දන්නවා ඔවුන් තාවකාලික වාසි මත ඔට්ටු. ශක්තිමත් පිළිතුරු පෙනෙන ආකාරය සාර්ථක නිර්මාණකරුවන් සාමාන්යයෙන් පහත දැක්වෙන එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් පෙන්වන්න පුළුවන්: \n \n \n \n \n \n Data Moats - ප්රතිපත්තීය දත්ත සමුදාය, එය ප්රතිපත්තීය හෝ නොසැලකිලිමත් නොවේ. ඉංජිනේරු ක්රියාවලිය- AI යනු පරිශීලක ක්රියාවලිය තුළ ගැඹුරින් උපාංගගත වන මුළු පද්ධතිය ඇතුළත ඇතුළත් වේ. සමාජය සහ ජාල බලපෑම් - සහභාගී වන සංඛ්යාව වැඩිවෙනවාට වඩා වටිනාකමක් ලැබෙන වේදිකාවන්, වෙළෙඳපොළ හෝ බෙදාහැරෙන පරිසර පද්ධති වැනි. වෙළඳ නාමය සහ විශ්වාසය - මූල්ය, නීතිමය සේවා, හෝ සෞඛ්ය සේවා, අනුකූලතාවය සහ විශ්වාසය අමුද්රව්ය තාක්ෂණික හැකියාව වඩා වටිනා විය හැකිය. බෙදාහැරීමේ වාසි - නීත්යානුකූල අනුමැතිය, උපායමාර්ගික සමුළුව, හෝ කිසිදු තරඟකරුවෙකු විසින් ප්රතිපත්තිය කළ නොහැක. මේ කිසිවක් අද පවතින AI වඩා හොඳ බව මත පදනම් නොවේ.ඔවුන් ගැඹුරු පදනම මත පදනම් වේ. එය නොසලකා හැරීමේ අවදානම මෙම ප්රශ්නය අභියෝග නොකිරීම ඉතා ලාභදායී විය හැකිය. මගේ මිතුරෙක් ආයෝජනය කලේ AI-powered සංචාරක සැලසුම් යෙදුම. එය වේගවත්, ඵලදායී විය, හා සාධාරණ ගමනාන්ත සපයන්න පුළුවන්. මාස හයක් පසුව, ChatGPT සහ විවෘත මූලාශ්රය මෘදුකාංග සඳහා ප්ලගිනය නොමිලේ සමාන ප්රදර්ශනය. මෙම යෙදුම පරිශීලකයින්ට ඉතිරි කිරීමට වෙනත් කිසිවක් තිබුණේ නැත.එයට විශේෂ ගනුදෙනු, සමාජ ජාලයක් නැත, පෙර ගමනාන්තයන් තේරුම් ගත හැකි ආකාරයකින් ඉතිරි කිරීමට හා එකතු කිරීමට කිසිදු ක්රමයක් නැත. මගේ යාලුවෙක් ඇහුවොත්, ඔවුන් යන්න ඇති. “මොකක්ද තවමත් අළුත් නැතිව අළුත් වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ?” AI දිගටම වර්ධනය වනු ඇත - එබැවින් ඔබේ ප්රමිතීන් විය යුතුය මම AI අකමැති නැහැ.ඇත්තටම, මම එය ලස්සන ලෙස භාවිතා කරන සමාගම් වලට ආයෝජනය කළා.ඔබ අවධානයෙන් ඇහුම්කන් දෙන්නේ නම්, ජීවත් වන කිහිප දෙනෙක් AI ලෙස ප්රතිකාර කරයි.එය වැදගත් වේ, නමුත් එය නිවසම නොවේ. විදුලිය හැමතැනම තිබියදී ආයෝජකයින් " විදුලි ආලෝකකරණ සමාගම්" වලට පමණක් ආයෝජනය කළේ නැහැ.එවිට ඔවුන් විදුලිය භාවිතා කරන සමාගම්වලට ආයෝජනය කළේ ස්ථාවර දෙයක් ලබා ගැනීම සඳහා: දේවල් නිර්මාණය කිරීම, දේවල් සීතල කිරීම සහ සන්නිවේදනය කිරීම. මෙම හැකියාව අඩු වියදම් හා වඩාත් පහසු ප්රතික්රියා කිරීමට දිගටම වනු ඇත. Takeaway එක AI සමාගමක් ආරම්භ කිරීමට හෝ එකකට ආයෝජනය කිරීමට පෙර, සෑම විටම AI කොටසක් හෙට සියලු දෙනාට නොමිලේ ලබා ගත හැකි වන මොහොතක් සිතා බලන්න. එසේ නොවුනහොත්, ඔබ තාවකාලික වාසියක් ලෙස හැංගිලා තිබිණි. වසර දශක වෙනුවට අර්ධ ගණනකින් ස්පර්ට් කරන කර්මාන්තයේදී, එම එක් ප්රශ්නය ඔබට මිලියන ගණනක් ලබා ගත හැකිය. ඊළඟ වතාවට කවුරුහරි ඔබට "AI අනාගතය" විකිණීමට එනවා නම්, අන්ධ වෙන්න එපා ව්යාපාරයේ කොටසක් තවමත් වැඩ කරන විට මැජික් පුරුද්ද ඊයේ පුවත් වේ.