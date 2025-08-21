សំនួរមួយដែលខ្ញុំសួរមុនពេលវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន AI ទាំងអស់

ម៉ាស៊ីនបង្វិលសម្រាប់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេ ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃពួកគេនឹងមិនមានរយៈពេលទេ។ មួយចំនួននឹងបាត់បន្ថយយ៉ាងច្បាស់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតនឹងបាត់បន្ថយយ៉ាងច្បាស់។ មនុស្សមួយនឹងបាត់បន្ថយគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នានៃគ្នាន។ ដូច្នេះមុនពេលដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរដុល្លារមួយក្នុងក្រុមហ៊ុន AI ដែលណាមួយខ្ញុំបានសួរសួរមួយ។ គ្រាន់តែមួយ។ វាមិនមែនជាសំណួរដែលមនុស្សទាំងអស់គិតទេ។ 3 សំណួរធម្មតាដែលខ្ញុំបានមើលឃើញដែលបានកាត់បន្ថយដោយ Hype ខ្ញុំនឹងមិនសួរថា “ប្រសិនបើម៉ូដែលរបស់អ្នកមានភាពងាយស្រួលណាស់?” ខ្ញុំនឹងមិនសួរថា “ប្រសិនបើទីផ្សារដែលអ្នកអាចបញ្ចូលបានទេ?” ខ្ញុំនឹងមិនសួរថា “ប្រសិនបើអ្នកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក?” សួររបស់ខ្ញុំគឺជាការងាយស្រួលខ្លាំងណាស់: “ប្រសិនបើផ្នែក AI មិនមែនជាផ្នែកផ្សេងទៀតទេ, អ្វីដែលនឹងមានតម្លៃនៅលើផលិតផលរបស់អ្នកទេ?” ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះនឹងមកនៅពេលដែល "មន្តហោះ AI" ដែលជាធម្មតានៅថ្ងៃនេះនឹងមាននៅទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះ។ ម៉ូដែលត្រូវបានផលិត។ APIs សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានតម្លៃទាបឬដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់។ អ្នកសួរខ្ញុំអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅពេលដែលខ្សែកាបដែលអ្នកមានសុវត្ថិភាពគឺមានបានបាត់បាត់បង់ក្នុងមួយថ្ងៃ? ខ្ញុំបានមើលឃើញវា។ នៅក្នុងការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំ 2010 ការយល់ដឹងផ្ទាល់គឺជាអ្វីដែលបានធ្វើ។ ខ្ញុំបានតាមរយៈការចាប់ផ្តើមមួយដែលកម្មវិធីដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីរកឃើញបុគ្គលិកក្នុងរយៈពេល ២ វិនាទី។ ពួកគេត្រូវបានចុះឈ្មោះជាមួយក្រុមហ៊ុនសុវត្ថិភាពជាច្រើនហើយវាគឺជាការច្នៃប្រឌិតយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកបង្កើតនេះក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល។ 3 ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទូទ័រទូទ័រទូទ័រទូទ័រទូទ័រធំទាំងអស់បានផ្តល់ជូននូវ API ដែលមានល្បឿនលឿននិងតុល្យភាពដែលធ្វើដូចគ្នា។ អ្នកអតិថិជនរបស់ startup បានបាត់បង់ហើយក្រុមហ៊ុននេះបានលក់កូដទូទ័ររបស់ខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃ។ ពួកគេត្រូវបានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងមានបទពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបង្កើតប្រាក់ចំណេញទាំងអស់របស់ពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលក្ខណៈពិសេសដែលបានក្លាយជាសម្ភារៈ។ ហេតុអ្វីនេះជាការសំខាន់ជាងមុន នៅលើ AI, អត្ថប្រយោជន៍ការប្រកួតប្រជែងអាចបាត់បន្ថយក្នុងរយៈពេលខែ។ ការបាត់បន្ថយដែលអាចចាំឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍអាចត្រូវបានបាត់បន្ថយក្នុងរយៈពេលខែ។ អ្វីដែលជាការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងខែមិថុនាអាចចាប់ផ្តើមចាប់អារម្មណ៍ថាជាការច្នៃប្រឌិតនៅខែមិថុនា។ ប្រសិនបើអ្វីមួយតែមួយដែលមានតែមួយគត់អំពីក្រុមហ៊ុននេះគឺជារបៀបដែលម៉ូដែលរបស់ខ្លួនធ្វើនៅថ្ងៃនេះពួកគេមានបញ្ហានៅក្នុងការបញ្ហានេះ។ ការចេញផ្សាយសៀវភៅអ៊ីនធឺណិតអាចបាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ តម្លៃទិន្នន័យកាត់បន្ថយ។ ទិន្នន័យទិន្នន័យផងដែរត្រូវបានលក់ហើយការបាត់បន្ថយគឺមិនមែនជាការហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីទេ។ ខ្ញុំចង់ដឹងពីអ្វីដែលនឹងមានតម្លៃនៅពេលដែលការថ្មីដំបូងនេះបានបាត់បង់។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនុវត្តសំណួរនេះ ប្រសិនបើពួកគេមានការសរសេរអំពីគំរូរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានសរសេរអំពីគំរូរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានសរសេរអំពីគំរូរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានសរសេរអំពីគំរូរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានសរសេរអំពីគំរូរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានសរសេរអំពីគំរូរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានសរសេរអំពីគំរូរបស់ពួកគេ។ “ប្រសិនបើខ្ញុំនៅខែបន្ទាប់អ្នកបានបង្កើតម៉ូដែលសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានភាពត្រឹមត្រូវនិងល្បឿនដូចអ្នកដូច្នេះអ្វីដែលអតិថិជននឹងចូលរួមជាមួយអ្នកទេ?” ពួកគេនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់បណ្តាញ, ស៊េរីទិន្នន័យតែមួយគត់ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចែកចាយ, ការផ្លាស់ប្តូរទូទាត់, ការអធិប្បាយសហគមន៍, ការជឿទុកចិត្តនៃម៉ាកឬបណ្តាញផលិតផលដែលអាចធ្វើច្រើនជាងមួយអ្វីមួយ។ អ្នកបង្កើតមិត្តភក្តិដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ជាងនេះបានកាត់បន្ថយ។ ពួកគេត្រូវបានបង្ហាញថា "ម៉ូដែលរបស់យើងគឺល្អបំផុត" ដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាពួកគេត្រូវបានបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល។ អ្វីដែលជំរុញការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំង អ្នកបង្កើតដែលមានប្រសិទ្ធិភាពជាធម្មតាអាចបង្ហាញពីមួយឬច្រើនទៀតដូចខាងក្រោម: \n \n \n \n \n \n ទិន្នន័យ Moats - ស៊េរីទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈពិសេសដែលមានភាពងាយស្រួលឬមិនអាចកំណត់។ មិនមែនគ្រាន់តែធំទេប៉ុន្តែផងដែរមានលក្ខណៈពិសេសនិងអាចអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំង។ ការធ្វើការងាររួមបញ្ចូល - AI ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងមូលដែលមានមូលដ្ឋានទូលំទូលាយនៅក្នុងដំណើរការការងាររបស់អ្នកប្រើ។ ការផ្លាស់ប្តូរវានឹងកាត់បន្ថយដំណើរការទាំងអស់។ សកម្មភាពសង្គមនិងសកម្មភាពបណ្តាញ - ប្លាស្ទិចដែលធ្វើឱ្យមានតម្លៃច្រើនជាងអ្នកចូលរួមជាច្រើនដូចជាទីផ្សារឬប្រព័ន្ធអេក្រង់ដែលបានផ្លាស់ប្តូរ។ Brand & Trust - នៅក្នុងការហិរញ្ញវត្ថុ, សេវាកម្មច្បាប់, ឬសេវាកម្មសុខភាព, ការអនុវត្តនិងការជឿទុកចិត្តអាចមានគុណភាពច្រើនជាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសធម្មតា។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្គត់ផ្គង់ - អត្ថប្រយោជន៍នៃការត្រួតពិនិត្យអត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍ មិនមែនទាំងអស់នេះបានផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែការល្អប្រសើរជាងនេះ។ ពួកគេមានមូលដ្ឋានខ្ពស់ជាងនេះ។ ការសុវត្ថិភាពនៃការបាត់បង់វា ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះអាចត្រូវបានទូទាត់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានវិនិយោគនៅក្នុងកម្មវិធីរចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើដំណើរដែលមានអគ្គិសនីអ៊ីមែល។ វាត្រូវបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធិភាពនិងអាចផ្តល់នូវដំណើរការដែលមានប្រសិទ្ធិភាព។ ខែខែកុម្ភៈបន្ទាប់មកការបន្ថែមសម្រាប់ ChatGPT និងកម្មវិធីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ។ កម្មវិធីនេះមិនមានអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកប្រើដើម្បីរក្សាទុក។ វាមិនមានការផ្តល់ជូនពិសេស, មិនមានបណ្តាញសង្គម, មិនមានវិធីសាស្រ្តដើម្បីរក្សាទុកនិងរក្សាទុកការដំណើរការមុនយ៉ាងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ក្រុមហ៊ុននេះបានកាត់បន្ថយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ប្រសិនបើមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានសួរ, ពួកគេអាចបាត់បង់បានទេ។ «អ្វីដែលនឹងមានគុណភាពនៅពេលដែល AI មិនមែនជាថ្មីទេ? » អាសយដ្ឋាន: AI Will Continue to Evolve - So Should Your Standards ខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អំពីអេឡិចត្រូនិច។ ជាការពិតណាស់ខ្ញុំបានវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលប្រើវាយ៉ាងស្រស់ស្អាត។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអារម្មណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកនឹងរកឃើញថាអ្នកដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការរក្សាទុកអេឡិចត្រូនិចដូចជាការដោះស្រាយអេឡិចត្រូនិច។ វាគឺជាការសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែវាគឺមិនមែនជាផ្ទះនោះទេ។ នៅពេលដែលអគ្គិសនីមាននៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកវិនិយោគមិនគ្រាន់តែមានការវិនិយោគនៅក្នុង "ក្រុមហ៊ុនពន្លឺអគ្គិសនី" ។ ពួកគេបានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលអនុវត្តអគ្គិសនីដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយដែលមានទិសដៅ: ការបង្កើតអ្វី, ការកំដៅអ្វីនិងការទំនាក់ទំនង។ គោលបំណងរបស់អ្នកនឹងមានតម្លៃទាបនិងអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងមុន។ តម្លៃពិតប្រាកដនឹងមាននៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកបង្កើតនៅលើវា។ ការ Takeaway មុនពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុន AI ឬការវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ, សូមចង់រៀបរាប់ពេលដែលផ្នែកមួយនៃ AI គឺអាចរកបានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃសុក្រ។ សួរអ្នកដោយខ្លួនឯងថាតើអាជីវកម្មនេះនឹងមានតម្លៃមួយចំនួនបន្ទាប់ពីនេះ។ ប្រសិនបើវាជាដូច្នេះអ្នកអាចរកឃើញអ្វីដែលមានភាពរឹងមាំ។ ប្រសិនបើមិនបាន, បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាពេលវេលាដែលត្រូវបានបង្វិលជាការបង្វិល។ ក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់ជាងកម្រិតខ្ពស់ជាងកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកំពុងលក់ “អំណាចនៃការអេឡិចត្រូនិ” របស់អ្នកគួរតែស្វែងរកផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជាប្រសិទ្ធិភាពពិតប្រាកដ។