The One Questions I Ask Before Investing in Any AI Company- ը

Մեկ շաբաթվա ընթացքում, ես ստանում եմ, որ մեկին, чийը Start-up- ը պետք է ռեժիմել առողջության, ֆինանսների, ուսուցման, կամ նույնիսկ, թե ինչպես դուք ստանում եք burrito- ը 2 AM- ում: Արդյոք ներդրողները գնում են ինչ-որ բան AI- ի հետ անունով, եւ հիմնադրամները կանգնած են գոտին: Մարդիկ կասկածեն, այլն կասկածեն, եւ այլն կասկածեն: Մարդիկ կասկածեն կասկածեն, քանի որ մեկին չի հասկանում, որ emperor-ը չի կասկածի: Մարդիկ կասկածեն կասկածեն, քանի որ մեկին կասկածեն: Այսպիսիք է, որ, երբ ես տեղադրում եմ մեկ Dollar- ը ցանկացած AI ընկերության մեջ, ես հարցնում եմ մի հարց, պարզապես մեկ: Դա ոչ այն հարցը, որը բոլորը նախընտրում են: 3 Խաղորդ հարցեր, որոնք ես ստացել եմ, որ կտրում են Hype- ի միջոցով Ես չգիտեմ, թե «Ի՞նչ է ձեր մոդելը»: Ես չգիտեմ, թե «Ի՞նչ է ձեր մատակարարված շուկայը»: Ես չգիտեմ, թե «Ինչ է ձեր հիմնադրամային թիմում»: Իմ հարցը շատ հեշտ է: «Եթե AI- ի մասը不再 մի տարբերակիչ է, թե ինչը պետք է գունավոր լինել ձեր արտադրանքի մեջ»: Ահա այն օրը, երբ «AI magic»- ը, որը այսօր սխալ է, կունենա ամենաբարձր օրվա ընթացքում: Մոդելները մատակարարվում են: Այս տարի երջանկության համար APIs- ը ցածր գինը կամ նույնիսկ անվճար է: Դուք խոսում եք ինձ, թե ինչ եք անել, երբ սխալը, որ դուք հավատում եք, գնում է մի գիշերով: Ես տեսել եմ այն: 2010 թ. սկսած, բջջային վերահսկողություն էր բան. Ես հետեւել եմ մեկ բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բ Երկու տարի հետո, բոլոր հիմնական ծովային մատակարարները առաջարկել են ավելի արագ եւ ավելի գեղեցիկ API-ը, որը կատարում է նույն բան: Startup- ի հաճախորդները գնացել են, եւ ընկերությունը վերջապես վաճառել է իր գեղեցիկ կոդը մոտավորապես անվճարով: Նրանք խելացի եւ հզոր են, բայց կառուցել են բոլոր իրենց արժեքը մի առանձնահատկության վրա, որը դարձել է ապրանքանիշը: Ինչո՞ւ այս հարցը կարեւոր է ավելի քան երբեք AI- ում մի մրցույթային առավելությունը կարող է նստել ամիսների ընթացքում: Մարդիկ, որոնք կարող են դառնալ տարիներ, կարող են նստել մի քանի ամիսվա ընթացքում: Այն, ինչ հունվարիում է առաջադեմ, կարող է սկսել հասկանալ, որ օգոստոսին պլանավորվել է: Եթե միակ բան, որը իրականում միակ է մի ընկերության մասին, այն է, թե ինչպես իր մոդելը այսօր կատարում է, նրանք մեծ խնդիրներ են: Open-source թարգմանություններ կարող են փնտրել այդ հարմարությունը, նույնիսկ մի օրվա ընթացքում: Compute ծախսերը նվազեցնում են: DataSets- ը նույնիսկ վաճառվում են, եւ գեղեցիկ սխալը ոչ թե այնքան գեղեցիկ է: Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ-որ բան կարող է գնել, երբ այդ առաջին նորություն կախված է: Ինչպե՞ս կարող եմ օգտագործել հարցը Երբ ես լսում եմ, թե ինչ է անում, ես ուզում եմ լսել, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում: «Այս ամսվա ընթացքում, եթե որեւէ մեկը ստեղծում է անվճար open-source մոդել, ինչպիսիք են այնքան ճշգրիտ եւ արագ, որ դուք, թե ինչու հաճախորդները դեռ կգտնեն ձեզ հետ»: Նրանք խոսում են ցանցային ազդեցությունների մասին, միասնական տվյալների սարքերի մասին, որոնք դժվար են վերլուծել, փոխանակման ծախսերի մասին, համաշխարհային հավասարության մասին, Brand Trust- ի մասին, կամ արտադրանքի պլատֆորմից, որը կարող է անել ավելի քան մեկ բան: Նրանք միշտ խոսում են, որ «Մենք մեր մոդելը լավագույն է»: Դա այն ժամանակ է, երբ ես գիտեմ, որ նրանք խաղում են մի տեւող հիման վրա: Ինչպե՞ս տեսնում են ուժեղ պատասխանները Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը \n \n \n \n \n \n Data Moats - Հիմնական տվյալների սերտիֆիկներ, որոնք դժվար են կամ չի կարող վերլուծել: Նրանք ոչ միայն մեծ են, այլեւ առանձնահատկված են եւ շատ կիրառելի են: Integrated Workflows- AI- ը ներգրավված է ամբողջական համակարգում, որը խոշորորեն ներգրավված է օգտագործողների աշխատանքային պլանների մեջ: Նրա փոխարինման համար ամբողջ գործընթացը կանգնած է: Ընկերության եւ ցանցային ազդեցություններ - Պլատֆորմերը, որոնք ավելի արժեքավոր են, քանի որ մեծ է հաճախորդների չափը, ինչպիսիք են շուկաններ կամ համատեղելի էլեկտրոնային համակարգեր: Brand and Trust - Բիզնեսում, բիզնեսում, կամ առողջության ծառայություններում, համոզվածությունը եւ հավասարությունը կարող են լինել ավելի գեղեցիկ, քան խոշոր տեխնիկական հզորությունը: Distribution Advantages - Regulatory approvals, Strategic alliances, or privileged positions which cannot be duplicated by any competitor. Ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք ոչ ոք Արդյոք, այն վտանգը, որ չգիտեք այն Այս հարցը չի կախված կարող է լինել շատ ծախսական: Իմ ընկերը տեղադրել է AI- ի օգտագործվող ճանապարհորդական նախագծման ծրագիրը: Այն արագ էր, արդյունավետ էր եւ կարող էր ապահովել ճշգրիտ ճանապարհորդություններ: Շատ ամիս հետո, ChatGPT- ի եւ open-source ծրագրերի մատակարարները անվճար են միասին վերլուծել: Օգտագործողների համար ոչինչ այլ չէ, ինչի համար պետք է վախենում: Այն չի ունենում հատուկ առաջարկներ, ոչ մի սոցիալական ցանցը, ոչինչ չի կարող պահել եւ համատեղել նախորդ ռեժիմները կարեւորորեն: Ընկերությունը տեւել է տարիների ընթացքում: Եթե իմ ընկերը հարցնում է, Նրանք կարող են հեռանալ. «Ինչի՞ն կունենա այն ժամանակ, երբ AI-ը դեռ չի նոր է»: AI- ը կստանան զարգանալ - այնպես որ ձեր ստանդարտները պետք է Ես չգիտեմ AI-ը: Հիմա, ես տեղադրել եմ ընկերություններում, որոնք գեղեցիկորեն օգտագործում են այն: Եթե դուք լսում եք, դուք տեսնում եք, որ փոքրիկ մարդիկ, ովքեր ապրում են, բուժում են AI-ին, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը: Դա կարեւոր է, բայց դա ոչ մի տուն է: Երբ էլեկտրականը ամենայն էր, ներդրողները ոչ միայն տեղադրել են «լուսանկարների ընկերությունները»: Նրանք տեղադրել են ընկերություններ, որոնք օգտագործում են էլեկտրականությունը, որպեսզի ստանալ մի բան տեւող: ստեղծել բաները, տեւել բաները եւ կապել: AI- ը նույն ճանապարհում է: Հզորությունը կստանաք ավելի քիչ վճարել եւ ավելի հեշտ վերլուծել: Հիմնական արժեքը կստանաք այնից, ինչ դուք ստեղծում եք այն վրա: Հիմնական Takeaway Երբ դուք սկսում եք AI ընկերությունը կամ ներդրում եք մեկին, միշտ կարծում եք, որ մի ժամանակ, երբ AI- ի բաղադրիչը գնում է բոլորի համար անվճար: Խնդրում ենք հարցնել, թե ինչ-որ բիզնեսը դեռ պետք է արժեք է այնից հետո: Եթե դա է, ապա կարող է լինել, որ դուք գտնել եք մի բան, ինչ-որ ժամանակն է: Եթե չեք, ապա դուք ստացել եք մի ժամանակնական առավելություն, որը կախված է մի խոշորը: «Այս ոլորտում, որը փաթեթավորվում է քառակուսի, այլեւ տարիների ընթացքում, այդ միասնական հարցը կարող է քեզ գնել միլիոններ: Դա ինձ ավելի քան մեկ անգամ դարձել է»: Հաջորդ անգամ, երբ որեւէ մեկը գնում է ձեզ վաճառելու համար «Մարդը AI- ի», չեք գնում: Տեսեք այն մասը բիզնեսի, որը դեռ աշխատում է, երբ գեղեցիկ սխալը անցյալ նորություններ է: Դա այնտեղ, որտեղ իրական արժեքը է: