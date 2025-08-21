La única pregunta que me pregunto antes de invertir en cualquier empresa de IA

Cada semana, me pisa alguien cuya startup revolucionará el cuidado de la salud, las finanzas, la educación, o incluso cómo se ordena un burrito a las 2 de la mañana. Pero la mayoría de ellos no durarán.Algunos desaparecerán silenciosamente, y otros se separarán públicamente.Una pareja golpeará a cientos de millones antes de que alguien reconozca que el emperador no tiene ropa. Por eso, antes de invertir un solo dólar en cualquier empresa de IA, hago una pregunta. 3 Preguntas comunes que he notado que cortan a través del hype No pregunto “¿Cuán sofisticado es tu modelo?” no pregunto “¿Cuál es tu mercado dirigible?” ni siquiera pregunto “¿Quién está en tu equipo fundador?” Mi pregunta es muy simple: “Si la parte de la IA ya no es un diferenciador, ¿qué seguirá siendo valioso en su producto?” Desde ese día vendrá, cuando la "mágica de la IA" que es rara hoy será omnipresente mañana. Los modelos se commoditan. Las API para una fortuna este año son de bajo coste o incluso gratis el próximo año. Me preguntas, ¿qué haces cuando la fosa que estás seguro existe desaparece durante la noche? En los inicios de los años 2010, el reconocimiento facial era la cosa. estuve siguiendo una startup cuyo software tenía la capacidad de identificar a una persona de una multitud en segundos. Tres años más tarde, todos los principales proveedores de nube ofrecieron una API más rápida y más barata que hizo lo mismo.Los clientes de la startup se fueron, y la compañía terminó vendiendo su viejo código casi gratis. ¿Por qué esta pregunta importa más que nunca? En AI, una ventaja competitiva puede desaparecer en meses.Un avance que puede tardar años en desarrollarse puede ser imitado en cuestión de meses.Lo que es revolucionario en enero puede comenzar a sentirse anticuado por agosto. Si lo único que es realmente único en una empresa es cómo está haciendo su modelo hoy en día, están en problemas profundos. las versiones de código abierto pueden eliminar esa ventaja casi de la noche a la noche. los costos de computación disminuyen. Quiero saber lo que todavía va a valer algo cuando esa novedad inicial se haya desgastado. Cómo aplicar la pregunta Cuando estoy escuchando un pitch, quiero escuchar cómo un fundador habla sobre su valor.Si están hablando sin parar sobre su modelo propietario, los cortaré. “Si el próximo mes alguien desarrolla un modelo de código abierto gratuito con la misma precisión y velocidad que usted, ¿por qué los clientes seguirán con usted?” Hablan de efectos de red, conjuntos de datos únicos que son difíciles de replicar, costos de cambio, lealtad de la comunidad, confianza en la marca o una plataforma de producto que puede hacer más de una cosa. Los fundadores más débiles se chocan.Siguen mencionando “nuestro modelo es el mejor”.Es cuando sé que están apostando por una ventaja transitoria. Cuáles son las respuestas fuertes Los fundadores exitosos suelen ser capaces de señalar uno o más de los siguientes: \n \n \n \n \n \n Moats de datos: conjuntos de datos propietarios que son difíciles o imposibles de copiar, no sólo grandes, sino también distintivos y extremadamente aplicables. Flujos de trabajo integrados: la IA está integrada en un sistema global que está profundamente enraizado en los flujos de trabajo de los usuarios. Las plataformas que se vuelven más valiosas cuanto mayor sea el número de participantes, como los mercados o los ecosistemas compartidos. Marca y confianza - En finanzas, servicios legales o atención médica, el cumplimiento y la confianza podrían ser más valiosos que la capacidad técnica cruda. Ventajas de distribución - Aprobaciones regulatorias, alianzas estratégicas o posiciones privilegiadas que no pueden ser duplicadas por ningún competidor. Ninguno de estos depende de que la IA de hoy sea mejor. El riesgo de ignorarlo No desafiar esta pregunta puede ser muy costoso.Un amigo mío invirtió en una aplicación de planificación de viajes alimentada por IA. Fue rápido, eficiente y podría proporcionar itinerarios decentes. Seis meses más tarde, los plugins para ChatGPT y el software de código abierto replicaron lo mismo de forma gratuita. No tenía ofertas especiales, ninguna red social, ni siquiera una manera de ahorrar y acumular itinerarios previos significativamente. Si mi amigo me hubiera preguntado, Puede que se hayan ido. “¿Qué será aún valioso cuando la IA ya no sea nueva?” La IA seguirá evolucionando - así deben ser tus estándares No desprecio a la IA. De hecho, he invertido en compañías que la usan de forma hermosa.Si escuchas con atención, notarás que los pocos que sobreviven tratan a la IA como el gasoducto. Cuando la electricidad estaba en todas partes, los inversores no solo invirtieron en “empresas de lámparas eléctricas”, sino que invirtieron en empresas que aplicaban la electricidad para lograr algo permanente: crear cosas, refrigerar cosas y comunicarse. Las capacidades seguirán costando menos y replicando más fácilmente.El valor real estará en lo que construyes sobre ella. El Takeaway Antes de iniciar una empresa de IA o invertir en una, siempre imagina un momento en que el componente de IA esté disponible para todos gratis mañana. Pregúntate si el negocio seguirá valiendo algo después de eso. Si no, entonces se le ha presentado una ventaja temporal disfrazada de foso. En una industria que está sprintando a la velocidad de trimestres en lugar de décadas, esa única pregunta puede hacer que usted millones. La próxima vez que alguien venga a venderte “el futuro de la IA”, no te cegues.Busca la parte del negocio que todavía funciona cuando el truco mágico es la noticia de ayer.