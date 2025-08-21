کسی بھی AI کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ایک سوال پوچھنا

ہر ہفتے، مجھے کسی شخص کی طرف سے پکڑ لیا جاتا ہے جس کا آغاز صحت کی دیکھ بھال، مالیات، تعلیم، یا یہاں تک کہ کس طرح آپ 2 بجے ایک burrito کی سفارش کرتے ہیں. لیکن ان میں سے اکثر طویل عرصے تک نہیں رہیں گے. کچھ خاموش طور پر غائب ہو جائیں گے، اور دوسروں کو عوامی طور پر تباہ ہو جائے گا. ایک جوڑا سینکڑوں ملینوں کو پھینک دے گا اس سے پہلے کہ کوئی اس بات کا اعتراف کرے کہ بادشاہ کے کپڑے نہیں ہیں. اس وجہ سے، کسی بھی AI کمپنی میں ایک ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، میں ایک سوال پوچھتا ہوں. 3 عام سوالات جو میں نے دیکھا ہے کہ ہائپ کے ذریعے کاٹتے ہیں میں نہیں پوچھتا “آپ کا ماڈل کتنا پیچیدہ ہے؟” میں نہیں پوچھتا “آپ کا پاسپورٹ مارکیٹ کیا ہے؟” میں بھی نہیں پوچھتا “آپ کی بنیاد پر ٹیم میں کون ہے؟” میرا سوال بہت سادہ ہے: "اگر AI کا حصہ اب تک فرق کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کے مصنوعات میں اب بھی کیا قیمت ہوگی؟" اس دن آنے کے بعد، جب "AI جادو" جو آج نادر ہے، فردا ہر جگہ موجود ہو جائے گا. ماڈل مصنوعی ہو جائیں گے. اس سال ایک فائدہ کے لئے APIز کم قیمت یا یہاں تک کہ اگلے سال مفت ہوں گے. آپ مجھے پوچھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو یقین ہے کہ فاسد ایک رات میں غائب ہو جاتا ہے؟ میں نے اسے دیکھا ہے. 2010 کے اوائل میں، چہرے کی شناخت چیز تھی. میں نے ایک اسٹوریج کی پیروی کر رہا تھا جس کے سافٹ ویئر کو سیکنڈ میں ایک شخص کی شناخت کرنے کی صلاحیت تھی. انہوں نے سیکورٹی کمپنیوں کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط کیے، اور یہ اتنا جدید تھا کہ بنیادی طور پر میڈیا میں بھی پیش کیا گیا تھا. تین سال بعد، تمام بڑے کلاؤڈ سپلائرز نے ایک تیزی سے اور سستا API پیش کیا جس نے ایک ہی کام کیا. سٹوریج کے گاہکوں نے چھوڑ دیا، اور کمپنی نے اپنے پرانے کوڈ کو تقریبا آزادانہ طور پر فروخت کیا. کیوں یہ سوال کبھی کبھی زیادہ اہم ہے AI میں، ایک مسابقتی فائدہ مہینوں میں غائب ہوسکتا ہے. ترقی کرنے کے لئے سالوں لگ سکتے ہیں کہ ایک پھیلاؤ مہینوں کے معاملے میں متعارف کیا جا سکتا ہے. جنوری میں پھیلاؤ کی چیزوں کو اگست میں قدیم محسوس کیا جا سکتا ہے. اگر ایک کمپنی کے بارے میں حقیقی طور پر منفرد چیز یہ ہے کہ اس کے ماڈل آج کیسے کر رہے ہیں، تو وہ بہت مشکل میں ہیں. اوپن سکرین ریلیز شاید ایک رات میں اس فائدہ کو ختم کر سکتے ہیں. کمپیوٹنگ کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. ڈیٹا سیٹ بھی فروخت ہو جاتے ہیں، اور جادو ٹریک اب اتنا جادو نہیں ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس ابتدائی نئی چیز کو ختم ہونے کے بعد کیا کچھ بھی ہو گا. کس طرح میں سوال کا استعمال کرتا ہوں جب میں ایک پیج سن رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی طور پر ان کی قیمت کے بارے میں بات کر رہا ہے. اگر وہ ان کے خصوصی ماڈل کے بارے میں مسلسل بات کر رہے ہیں تو، میں ان کو کاٹنے کے لئے. "اگر اگلے مہینے کسی کو آپ کے طور پر ایک مفت مفت سافٹ ویئر ماڈل تیار کرتا ہے اور اس کی درستگی اور رفتار کے ساتھ، تو صارفین اب بھی آپ کے ساتھ کیوں جائیں گے؟" وہ نیٹ ورک اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں، منفرد ڈیٹا سیٹ جو دوبارہ کرنے کے لئے مشکل ہیں، switching کی لاگت، کمیونٹی وفاداری، برانڈ اعتماد، یا ایک مصنوعات پلیٹ فارم جو ایک سے زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں. کمزور مبنیوں کو جھکنا پڑتا ہے. وہ "ہماری ماڈل سب سے بہتر ہے."اس وقت میں جانتا ہوں کہ وہ ایک منتظم فائدہ پر شرط لگاتے ہیں. کس طرح مضبوط جوابات نظر آتے ہیں کامیاب بنیادی طور پر مندرجہ ذیل میں سے ایک یا زیادہ پر اشارہ کرنے کے قابل ہیں: \n \n \n \n \n \n ڈیٹا موٹس - خصوصی ڈیٹا سیٹ جو کوپنگ کرنے کے لئے مشکل یا ناممکن ہیں. نہ صرف بڑے بلکہ مختلف اور انتہائی قابل اطلاق ہیں. Integrated Workflows- AI ایک وسیع پیمانے پر نظام میں داخل ہوتا ہے جو صارف کے کام کے چیلنجوں میں گہری طور پر منسلک ہے. کمیونٹی اور نیٹ ورک اثرات - پلیٹ فارمز جو شرکاء کی تعداد سے بڑھ کر زیادہ قابل قدر ہو جاتے ہیں، جیسے مارکیٹ یا مشترکہ ایشیائی نظام. برانڈ اور اعتماد - مالیات، قانونی خدمات، یا صحت کی دیکھ بھال میں، مطابقت اور اعتماد خام تکنیکی صلاحیت سے زیادہ قابل قدر ہوسکتا ہے. توسیع فوائد - ریگولیٹرز کی منظوری، حکومتی اتحادات، یا خصوصی پوزیشنیں جو کسی بھی مقابلہ کار کی طرف سے دوبارہ نہیں کی جا سکتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی آج کی AI بہتر ہونے پر اعتماد نہیں کرتا. وہ زیادہ گہری بنیاد پر رہتے ہیں. اس کو نظر انداز کرنے کا خطرہ اس سوال کو چیلنج نہیں کرنا بہت مہنگی ہوسکتا ہے. ایک دوست نے ایک آئی اے کی طاقت کے ساتھ سفر کی منصوبہ بندی ایپ میں سرمایہ کاری کی. یہ تیزی سے، مؤثر تھا، اور اچھے راستے فراہم کرسکتے تھے. چھ ماہ بعد، چیٹ جی پی ٹی کے لئے پلگ ان اور کھولنے والے سافٹ ویئر کے لئے مفت کے لئے ایک ہی دوبارہ. اس اپلی کیشن میں صارفین کے لئے باقی رہنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا. اس کے پاس کوئی خاص پیشکش نہیں تھے، کوئی سماجی نیٹ ورک نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ پہلے سے طیاروں کو قابل ذکر طور پر بچانے اور جمع کرنے کے لئے. اگر میرے دوست نے پوچھا تو شاید وہ چلے گئے ہیں "کیا اب بھی قیمتی ہو جائے گا جب AI اب نئی نہیں ہے؟" AI ترقی جاری رکھے گا - لہذا آپ کے معیار کو ہونا چاہئے میں AI کو ناپسند نہیں کرتا. حقیقت میں، میں نے کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہے جو اسے خوبصورت طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ احتیاط سے سنتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کم از کم وہ لوگ جو زندہ رہتے ہیں، AI کی طرح علاج کرتے ہیں. یہ اہم ہے، لیکن یہ گھر نہیں ہے. جب بجلی ہر جگہ تھی تو، سرمایہ کاروں نے صرف "جیسے بجلی کی روشنی کی کمپنیوں" میں سرمایہ کاری نہیں کی، انہوں نے ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی جس نے بجلی کو دائمی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا: چیزوں کی تخلیق، چیزوں کو ٹھنڈا کرنے، اور مواصلات. AI ایک ہی راستہ پر چل رہا ہے.آپ کی صلاحیتوں کو کم قیمت اور زیادہ آسانی سے دوبارہ کرنے کے لئے جاری رکھیں گے.آپ اس کے اوپر کیا بناتے ہیں میں حقیقی قدر ہو جائے گا. Takeaway کے آپ ایک AI کمپنی شروع کرنے یا اس میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، ہمیشہ ایک وقت کی تصور کریں جب AI اجزاء ہر کسی کے لئے آزادانہ طور پر دستیاب ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کاروبار اس کے بعد بھی کچھ کے قابل ہو جائے گا. اگر نہیں، تو آپ کو ایک عارضی فائدہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو ایک گھوڑے کے طور پر پوشیدہ ہے. ایک صنعت میں جو چاندیوں کے بجائے دہائیوں کی شرح میں اسکرین کر رہا ہے، یہ ایک ہی سوال آپ کو ملین بنا سکتا ہے. اگلی بار جب کوئی آپ کو "ای اے کے مستقبل" فروخت کرنے کے لئے آتا ہے تو، اندھیرے میں نہ آؤ۔ کاروبار کے اس حصے کی تلاش کریں جو اب بھی کام کرتا ہے جب جادو ٹریک دیہی خبر ہے.