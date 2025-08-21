AI会社に投資する前に私が質問する1つの質問

毎週、私は、スタートアップが医療、財務、教育、またはあなたが午前2時にブルリトを注文する方法を革命させる誰かが投げかけます。 一部は静かに消え去り、他は公の場で分裂する。一組の夫婦は、誰かが皇帝が服を着ていないことを認める前に数百万を吹き飛ばす。 だからこそ、AI会社に1ドルも投資する前に、私は一つだけ質問します。 3 Common Questions I've Noted That Cut Through the Hype シングル 私は「あなたのモデルはどれほど洗練されたものか?」と尋ねるのではなく、「あなたのアドレス可能な市場は何ですか?」と尋ねるのではなく、「あなたの創設チームには誰がいますか?」と尋ねることもありません。 私の質問は非常にシンプルです: 「AI部品がもはや差別化者でなくなった場合、あなたの製品には何がまだ価値があるだろうか?」 その日が来るから、今日珍しい「AI魔法」が明日どこにでも存在するだろう。モデルは商品化される。今年の富のためのAPIは低コストで、あるいは来年は無料です。あなたは私に尋ねます、あなたが自信を持っている穴が一晩で消えるとき、あなたは何をしますか? 2010年代初頭、顔認証が問題だった私は、ソフトウェアが数秒で人々を群衆から識別する能力を持つスタートアップを追跡していました。 3年後、すべての主要なクラウドプロバイダーは、同じことを行うより速く、より安価なAPIを提供しました。スタートアップの顧客は去り、会社は古いコードをほぼ無料で販売しました。 なぜこの質問はこれまで以上に重要なのか AIでは、競争上の優位性は数ヶ月で消えることがあります。開発に何年もかかる可能性のある突破口は数ヶ月で模できます。 企業が本当にユニークである唯一のことは、そのモデルが今日どのように行っているかである場合、彼らは深刻な問題にあります。オープンソースのリリースは、夜間でその利点を排除することができます。 あの初期のニュースが枯渇した時、何がまだ価値があるかを知りたい。 質問をどのように適用するか ピッチを聴いていると、創業者が彼らの価値について話しているのを聞きたいです. 彼らが彼らの所有モデルについて絶え間なく話しているなら、私は彼らを切ります. 私は尋ねます, 「来月、誰かがあなたと同じ正確さとスピードで無料のオープンソースモデルを開発するのなら、なぜ顧客はあなたと一緒になるのですか?」 彼らは、ネットワーク効果、複製しにくいユニークなデータセット、切り替えコスト、コミュニティの忠誠心、ブランド信頼、または1つ以上のことを行うことができる製品プラットフォームについて話します。 より弱い創設者たちは、つぶやき続け、「私たちのモデルは最高だ」と言い続けるが、その時、彼らは一時的な利点に賭けていることを知っている。 強力な答えはどう見えるか 成功した創設者は、通常、以下のいずれかを指摘することができる。 \n \n \n \n \n \n Data Moats - 複製が困難または不可能な独自のデータセット. 大きいだけでなく、異なり、非常に適用可能である。 統合されたワークフロー- AI は、ユーザーのワークフローに深く根付いている総合的なシステム内に組み込まれています。 コミュニティとネットワーク効果 - 市場や共有エコシステムなどの参加者数の増加に伴い、より価値のあるプラットフォームです。 ブランドと信頼 - 金融、法的サービス、または医療において、コンプライアンスと信頼は、原材料技術能力よりも価値があります。 配布優位性 - 規制の承認、戦略的同盟、または競合相手が複製することはできない特権の位置。 これらのいずれも、今日のAIがより良いものに依存していません。 無視するリスク この質問に挑戦しないことは非常に費用がかかるかもしれません。私の友人はAI駆動の旅行計画アプリに投資しました。それは速く、効率的で、適切なルートを提供することができます。6ヶ月後、ChatGPTのプラグインとオープンソースソフトウェアは無料で同じことを複製しました。 アプリには、ユーザーが滞在する他に何もありませんでした。特別なオファーはなく、ソーシャルネットワークもなく、以前のルートを有意義に保存し、蓄積する方法すらありませんでした。 友人が尋ねていたら、 去ったのかもしれない。 「AIがもはや新しいものではなくなった時、何がまだ価値があるだろうか?」 AIは進化し続ける - So Should Your Standards 私はAIを軽蔑しません。実際、私はそれを美しく利用する企業に投資してきました。もしあなたが注意深く耳を傾ければ、生き残る数少ないAIを水道水道のように扱うことに気付くでしょう。 電気がどこにでもあったとき、投資家は「電気ランプ会社」に投資するだけではなく、物事を創造し、物事を冷却し、コミュニケーションするために電気を適用する企業に投資しました。 AIは同じ道を進んでいます. 機能はコストが低く、複製が容易になります. 実際の価値はあなたがそれの上に構築するものにあります。 「Takeaway」 AI会社を立ち上げるか投資する前に、AIコンポーネントが明日誰にでも無料で利用できる瞬間を常に想像してください。 そうでない場合は、あなたは一時的な利点を提示され、のように仮装されています。 数十年の代わりに四半期のペースでスプリントしている業界では、その一つの質問はあなたに何百万もの利益をもたらすことができます。 次に誰かがあなたに「AIの未来」を売って来るときは、盲目にならないでください. 魔法のトリックが昨日のニュースであるときにまだ機能しているビジネスの部分を探してください. それが本当の価値です。