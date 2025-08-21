Satu pertanyaan yang saya tanyakan sebelum berinvestasi di perusahaan AI

Setiap pekan, saya diserang oleh seseorang yang startupnya akan merevolusi perawatan kesehatan, keuangan, pendidikan, atau bahkan bagaimana Anda memesan burrito pada jam 2 pagi. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak akan bertahan.Sebagian akan menghilang diam-diam, dan yang lain akan terpisah secara publik.Satu pasangan akan meledak melalui ratusan juta sebelum seseorang mengakui bahwa kaisar tidak memiliki pakaian. Itulah sebabnya, sebelum saya berinvestasi satu dolar di perusahaan AI apa pun, saya mengajukan satu pertanyaan. 3 Pertanyaan Umum yang Saya Perhatikan yang Memotong Melalui Hype Saya tidak bertanya “Berapa canggih model Anda?” saya tidak bertanya “Apa pasar Anda yang dapat dihubungi?” saya bahkan tidak bertanya “Siapa di tim pendiri Anda?” Pertanyaan saya sangat sederhana: “Jika bagian AI tidak lagi menjadi diferensiator, apa yang masih akan berharga dalam produk Anda?” Sejak hari itu akan datang, ketika “magik AI” yang langka hari ini akan ada di mana-mana besok. model menjadi komoditi. API untuk sebuah kekayaan tahun ini murah atau bahkan gratis tahun depan. Anda bertanya padaku, apa yang Anda lakukan ketika sumur yang Anda yakin ada menghilang dalam satu malam? Saya telah melihatnya. pada awal tahun 2010, pengenalan wajah adalah hal. saya mengikuti startup yang perangkat lunaknya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi seseorang dari kerumunan dalam hitungan detik. mereka menandatangani beberapa kesepakatan dengan perusahaan keamanan, dan itu sangat inovatif sehingga pendiri bahkan ditampilkan di media. Tiga tahun kemudian, semua penyedia cloud utama menawarkan API yang lebih cepat dan lebih murah yang melakukan hal yang sama. pelanggan startup meninggalkan, dan perusahaan akhirnya menjual kode lama mereka hampir gratis. Mengapa pertanyaan ini lebih penting dari sebelumnya Dalam AI, keunggulan kompetitif dapat menghilang dalam beberapa bulan. penemuan yang dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan dapat diimitasi dalam beberapa bulan. Jika satu-satunya hal yang benar-benar unik tentang sebuah perusahaan adalah bagaimana modelnya melakukan hari ini, mereka berada dalam kesulitan yang mendalam. rilis open-source dapat menghilangkan keuntungan itu hampir sepanjang malam. biaya komputasi menurun. datasets bahkan dijual, dan trik sihir tidak begitu ajaib lagi. Saya ingin tahu apa yang masih akan bernilai sesuatu ketika berita awal itu telah habis. Bagaimana saya menerapkan pertanyaan Ketika saya mendengarkan pitch, saya ingin mendengar seorang pendiri berbicara tentang nilai mereka.Jika mereka berbicara tanpa henti tentang model properti mereka, saya memotong mereka. “Jika bulan depan seseorang mengembangkan model open-source gratis dengan akurasi dan kecepatan yang sama seperti Anda, mengapa pelanggan masih akan bergabung dengan Anda?” Mereka berbicara tentang efek jaringan, set data unik yang sulit diulangi, biaya switching, loyalitas komunitas, kepercayaan merek, atau platform produk yang dapat melakukan lebih dari satu hal. Pendiri yang lebih lemah berantakan. mereka terus menyebutkan “model kami adalah yang terbaik.” itulah saat saya tahu mereka bertaruh pada keuntungan sementara. Seperti apa jawaban yang kuat Pendiri yang sukses biasanya dapat menunjukkan satu atau lebih dari berikut: \n \n \n \n \n \n Data Moats adalah kumpulan data yang sulit atau tidak mungkin untuk disalin. tidak hanya besar tetapi juga berbeda dan sangat dapat diterapkan. Integrated Workflows- AI tertanam dalam sistem yang meluas yang sangat berakar dalam alur kerja pengguna. Komunitas dan Efek Jaringan – Platform yang menjadi lebih berharga semakin besar jumlah peserta, seperti pasar atau ekosistem bersama. Dalam keuangan, layanan hukum, atau perawatan kesehatan, kepatuhan dan kepercayaan bisa lebih berharga daripada kemampuan teknis mentah. Keuntungan Distribusi - persetujuan regulasi, aliansi strategis, atau posisi istimewa yang tidak dapat digandakan oleh pesaing apa pun. Tidak satu pun dari ini bergantung pada AI hari ini menjadi lebih baik. mereka beristirahat pada dasar yang lebih dalam. Resiko untuk mengabaikannya Tidak menantang pertanyaan ini bisa sangat mahal. seorang teman saya berinvestasi dalam aplikasi perencanaan perjalanan yang didukung oleh AI. Itu cepat, efisien, dan dapat memberikan rute yang layak. Enam bulan kemudian, plugin untuk ChatGPT dan perangkat lunak sumber terbuka mereplikasi hal yang sama secara gratis. Aplikasi ini tidak memiliki apa-apa lagi bagi pengguna untuk bertahan. tidak ada penawaran khusus, tidak ada jejaring sosial, bahkan tidak ada cara untuk menyimpan dan mengumpulkan rute sebelumnya secara berarti. Jika teman saya bertanya, Mereka mungkin sudah pergi. “Apa yang akan masih berharga ketika AI tidak lagi baru?” AI akan terus berevolusi - jadi standar Anda harus Saya tidak meremehkan AI. sebenarnya, saya telah berinvestasi dalam perusahaan yang menggunakannya dengan indah. jika Anda mendengarkan dengan hati-hati, Anda akan melihat bahwa beberapa yang bertahan hidup memperlakukan AI seperti pemanas air. Ketika listrik ada di mana-mana, investor tidak hanya berinvestasi dalam “perusahaan lampu listrik.” mereka berinvestasi dalam perusahaan yang menerapkan listrik untuk mencapai sesuatu yang permanen: menciptakan hal-hal, mendinginkan hal-hal, dan berkomunikasi. AI sedang menuju jalan yang sama. kemampuan akan terus menghabiskan biaya lebih sedikit dan mereplikasi lebih mudah. nilai sebenarnya akan berada dalam apa yang Anda bangun di atasnya. Untuk Takeaway Sebelum Anda memulai perusahaan AI atau berinvestasi dalam satu, selalu bayangkan saat komponen AI tersedia untuk semua orang besok secara gratis.Tanyakan pada diri sendiri apakah bisnis masih akan bernilai sesuatu setelah itu. Jika tidak, maka Anda telah disajikan dengan keuntungan sementara yang disamarkan sebagai lumpur. Dalam industri yang berprestasi pada tingkat kuartal bukan dekade, pertanyaan tunggal itu dapat membuat Anda jutaan. Lain kali seseorang datang dengan menjual Anda “masa depan AI,” jangan menjadi buta. cari bagian dari bisnis yang masih berfungsi ketika trik sihir adalah berita kemarin.