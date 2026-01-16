Matematica secretă din spatele fiecărei descoperiri creative

În 1943, Grupul de Cercetare Statistică s-a așezat în săli pentru a calcula curbele optime pentru focurile de armă ale aeronavelor, încărcăturile minime de armură și modelele strategice de bombardament. Alan Turing a rupt codul Enigma în 1941, ceea ce a scurtat războiul cu doi până la patru ani și a salvat ~ 14 milioane de vieți. Bomba atomică a fost construită prin efectuarea de calcule pe reacții în lanț, raze de explozie și rate de fisie. Istoria recompensează armatele cu matematică mai bună, nu cu discursuri mai bune. Și viața ta nu este diferită. 5% mai multă precizie, 5% mai puțin deșeuri și 5% mai mult timp - astfel de margini se compun până când arată ca un geniu. Matematica nu este doar ecuații frumoase, este infrastructură. Your Life Sucks Because Your Math Sucks Viața ta suge pentru că matematica ta suge Fiecare greșeală pe care ați făcut-o poate fi trasată înapoi la un eșec: nu ați putut calcula corect costul deciziei. Lucrezi pe sentimente intestinale, dovezi sociale și vibrații.De aceea ești blocat. Afacerea pe care ai început-o a fost trei ani prea târziu pentru că nu ai calculat costul așteptării. Abilitatea pe care nu ați învățat-o niciodată pentru că nu ați putut vedea compoziția se întoarce. Prețul pe care l-ai perceput a lăsat 50.000 de dolari pe masă pentru că ai ghicit în loc să calculezi. You Already Do Math; You Just Do It Badly Tu deja faci matematica; doar o faci prost Școala te poate învăța că matematica este o listă de reguli de memorat și de ascultat. Dar matematica este despre calcularea eficientă și utilizarea calculului pentru a rezolva probleme, a construi lucruri și a lua decizii mai bune. Credeți că nu folosiți matematica de la școală. greșit. o folosiți în mod constant. \n \n \n \n \n Fiecare decizie pe care o iei este un calcul. Fiecare risc pe care îl evaluați este un calcul de probabilitate. Fiecare obiectiv pe care îl stabiliți este o problemă de optimizare. Fiecare compromis pe care îl cântăriți este o ecuație. Pur și simplu o faci inconștient, leneș și rău. Dacă ai rezolvat o problemă în viața ta în această dimineață, ai făcut matematică. Math Is Common Sense, Extended Matematica este bun simț, extinsă Matematica este o formă de modelare (sau o puteți numi abstracție), o metodă pe care o folosim pentru a comprima complexitatea, astfel încât să putem lucra cu ea. Înseamnă a izola unele atribute cheie ale unui lucru, a îndepărta orice altceva și a efectua calcule cu privire la ceea ce rămâne. Modelling Gândiți-vă: modele de aeronave, blueprints arhitecturale, modele de modă, modele mentale, modele de limbă mare și așa mai departe. Există două modalități fundamentale prin care modelăm realitatea: folosind limbajul pentru a descrie logica, cum ar fi atunci când argumentați sau scrieți eseuri. 1. Verbal Modelling folosind ecuații pentru a descrie logica cu precizie. 2. Mathematical Modelling Pe lângă acestea, veți obține modelarea grafică (diagrame, diagrame), modelarea statistică (relații de calcul care nu sunt perfect previzibile), modelarea fizică (miniaturile care izolează variabile), modelarea geografică (hărți) și multe altele. A fost nevoie de zeci de mii de ani pentru ca omenirea să înțeleagă cum să meargă și să vorbească.A fost nevoie de încă câteva mii de ani pentru ca cineva ca Archimedes să înțeleagă zona unui cerc. Modelarea este ceea ce face ca cunoașterea să crească exponențial. Why This Matters If You Want to Build Anything De ce contează dacă vrei să construiești ceva Sfatul vag pe care ți-l dă lumea – „să fii creativ”, „să-ți urmezi pasiunea”, „să te străduiești mai mult” – este ceață verbală mascată ca înțelepciune. Nu te trezești doar într-o dimineață și construiești un produs. Nu te așezi doar și scrii un eseu care luminează mințile. How Knowledge Is Actually Made Cum se realizează cunoașterea Knowledge is created by compressing reality into workable models, then breaking and rebuilding those models until they no longer fail where the old ones failed. \n \n \n \n \n \n Asta este. Asta este ştiinţa. Asta este ingineria. Asta este matematica. Asta este antreprenoriatul. Oamenii romantizează creativitatea, intuiția, inspirația... Dar motorul din spatele tuturor acestor mistere este modelarea. Să o descifrăm limpede: 1. Reality Is Too Big. So, we compress it. Realitatea este prea mare, așa că o comprimăm. Creierul tău nu poate calcula întregul univers, așa că aruncă 99% din detalii și păstrează doar pârghiile pe care le ai. Întrebări . Gândeşte Această „aruncare” este actul de modelare. Un model nu este o oglindă a realităţii; este o . filter \n \n \n \n \n \n \n \n O hartă filtrează geografia în linii și simboluri Un blueprint filtrează o clădire în constrângeri de încărcare Legile lui Newton filtrează universul în masele şi forţele punctului Un eseu filtrează lumea în idei și argumente Un plan de afaceri filtrează haosul în venituri, costuri, rate de conversie, churn Un model mental filtrează viața în heuristică Credințele tale, religia, opiniile politice și așa mai departe sunt modele pe care le-ai creat și/sau le-ai adoptat. Niciodată nu funcționează în realitate. Se operează pe din realitate. Modelul tău Acesta este motivul pentru care oamenii eșuează: modelul lor este greșit, incomplet sau nefalsificat. 2. Every Model is an Oversimplification: But That’s the Point Fiecare model este o supra-simplificare: dar acesta este punctul Greșit/drept este un spectru, nu binar. Toate explicațiile sunt greșite, dar unele sunt Pentru că eșuează în moduri care contează mai puțin. Bună Modelul atomic al lui Bohr Dar el a dezlegat chimia. greşită Gravitaţia lui Newton Dar el a dezlegat ingineria. greşită Astronomia ptolemeană a fost Dar a prezis mişcarea planetară timp de secole. greşită Progresul nu vine din „găsirea adevărului ultim”. Ea provine din . building a model that fails more gracefully and explains more phenomena with fewer assumptions 3. Falsifiability = Knowing Where the Model Should Break Falsificabilitatea = a ști unde ar trebui să se rupă modelul Dacă nu poate fi greșit, nu poate fi corect. A model must rule out possible worlds. Un model bun este fragil în locurile potrivite. Modelul rău: „Totul se întâmplă pentru un motiv. Model bun: „Cererea scade atunci când prețul depășește valoarea percepută.” Toate cunoștințele sunt o supra-simplificare pentru că așa a fost creat (prin modelare). Acesta este mecanismul progresului. 4. Creativity Is Just Model Mutation Creativitatea este doar o mutație de model Oamenii supra-mistifică creativitatea. îndepărtează poezia și iată motorul: Creativity = generating variations on an existing model. Criticism = checking where those variations fail. Selection = keeping the variation that fails least. Aceasta este epistemologia evoluționistă. Model → Variation → Criticism → Selection → Improved Model Magia este că acest circuit funcționează pentru . Totul Pixar iterează modelele de poveste SpaceX lansează modele de eșec Einstein a mutat transformările lui Lorentz Fiecare mare creație pe care o admiri funcționează în acest fel.Arhitecții redracează.Scriitorii redracează.Inginerii prototypează.Muzicarii riff. Revenirea pare intuitivă din exterior, dar în interior este brutalitatea liniștită a mutației modelului: ucideți versiunea care se rupe, păstrați-o pe cea care nu o face. 5. A Mathematical Model Is the Most Precise Model Un model matematic este cel mai precis model La fel cum algebra matricei convertește 3D în 2D, transformăm realitatea în modele comprimate, astfel încât să le putem calcula. Matematica este codecul de compresie final. Modelele verbale sunt pierdute.Modelele vizuale sunt intuitive, dar vag.Modelele statistice surprind corelațiile fără mecanism.Modelele matematice surprind structura cu precizie. Matematica nu este „numere”. . structure Structura este ceea ce rămâne adevărat după ce ai comprimat realitatea. 6. The Fundamental Recipe for Knowledge Creation Rețeta de bază pentru crearea de cunoștințe Step 1: Distill Ignorați 99% din realitate. Zoom pe ceea ce contează. Numiți variabilele. Step 2: Constrain Definiți ce trebuie să fie adevărat. Definiți ce nu poate fi adevărat. Step 3: Compress Acesta este modelul. Găsiți cea mai mică structură care explică cea mai mare bucată de realitate. Step 4: Compute Rulați modelul. rezolvați, simulați, grafați, testați. Step 5: Criticize Caută moduri de eșec. unde se rupe modelul? de ce se rupe? Step 6: Mutate Generarea de noi variații. Schimbarea ipotezelor. Încercați o altă abstracție. Încercați o altă reprezentare. Step 7: Select Păstrați versiunea care eșuează cel mai puțin. Repetați pentru totdeauna. Acesta este modul în care oamenii, știința, startup-urile și civilizațiile progresează. Start Computing. Începeți cu computerul. Viața ta se schimbă atunci când Schimbări de . Modelul Nu mai rulați modele conduse de vibe care au explicații proaste și nu prezic nimic. Începeți să construiți modele care restricționează realitatea și vă dau un efect de levier asupra acesteia. Fiecare produs revoluționar, scriere, cercetare sau proiectare începe cu un model bun. Dacă doriți să vă construiți propriul dvs., verificați newsletter-ul meu gratuit: https://crive.substack.com Să se bucure, Recunoştinţă J.J.