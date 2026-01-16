Rahasia matematika di balik setiap terobosan kreatif

Pada tahun 1943, Statistical Research Group duduk di ruang menghitung kurva optimal untuk senjata pesawat, beban armor minimum, dan pola bom strategis. Alan Turing memecahkan kode Enigma pada tahun 1941 yang memperpendek perang dua sampai empat tahun dan menyelamatkan ~ 14 juta nyawa. Bom atom dibangun dengan menjalankan perhitungan pada reaksi rantai, radius ledakan, dan tingkat fision. Sejarah membalas tentara dengan matematika yang lebih baik, bukan pidato yang lebih baik. Dan hidup Anda tidak berbeda. 5% lebih akurat, 5% lebih sedikit limbah, dan 5% waktu yang lebih baik - tepi seperti itu bercampur sampai mereka terlihat seperti jenius. Matematika bukan hanya persamaan yang indah, itu infrastruktur. Your Life Sucks Because Your Math Sucks Hidup Anda Menghisap Karena Matematika Anda Menghisap Setiap kesalahan yang Anda buat dapat ditelusuri kembali ke satu kegagalan: Anda tidak dapat menghitung biaya keputusan Anda dengan benar. Anda beroperasi pada perasaan usus, bukti sosial, dan getaran. itulah sebabnya Anda terjebak. Bisnis yang Anda mulai tiga tahun terlambat karena Anda tidak menghitung biaya menunggu. Keterampilan yang tidak pernah Anda pelajari karena Anda tidak bisa melihat komposisi kembali. Harga yang Anda bayarkan meninggalkan $ 50.000 di atas meja karena Anda menebak alih-alih dihitung. You Already Do Math; You Just Do It Badly Anda sudah melakukan matematika; Anda hanya melakukannya dengan buruk Sekolah mungkin mengajarkan Anda bahwa matematika adalah daftar aturan untuk menghafal dan mematuhi. Tetapi matematika adalah tentang menghitung secara efisien dan menggunakan perhitungan itu untuk memecahkan masalah, membangun hal-hal, dan membuat keputusan yang lebih baik. Anda berpikir Anda tidak menggunakan matematika dari sekolah. salah. Anda menggunakannya terus menerus. Anda hanya tidak menyebutnya matematika. \n \n \n \n \n Setiap keputusan yang Anda buat adalah sebuah komputasi. Setiap risiko yang Anda evaluasi adalah perhitungan probabilitas. Setiap tujuan yang Anda tetapkan adalah masalah optimasi. Setiap kompromi yang Anda perhitungkan adalah persamaan. Anda hanya melakukannya secara tidak sadar, lumpuh, dan buruk. Jika Anda memecahkan masalah dalam hidup Anda pagi ini, Anda melakukan matematika, Anda akan menjadi lebih baik di dalamnya setelah Anda menyadari bahwa itu adalah apa yang terjadi di dalam kepala Anda. Math Is Common Sense, Extended Matematika adalah akal sehat, diperluas Matematika adalah bentuk pemodelan (atau Anda bisa menyebutnya abstraksi), metode yang kita gunakan untuk menyemprotkan kompleksitas sehingga kita benar-benar dapat bekerja dengannya. Ini berarti mengisolasi beberapa atribut kunci dari sesuatu, menyingkirkan semua yang lain, dan menjalankan perhitungan pada apa yang tersisa. Modelling Pikirkan: model pesawat terbang, blueprints arsitektur, model fashion, model mental, model bahasa besar, dan sebagainya. Ada dua cara dasar yang kita modelkan realitas: Menggunakan bahasa untuk menggambarkan logika, seperti ketika Anda berdebat atau menulis esai. 1. Verbal Modelling menggunakan persamaan untuk menggambarkan logika dengan tepat. 2. Mathematical Modelling Di atas ini, Anda mendapatkan pemodelan grafis (graf, diagram), pemodelan statistik (hubungan komputasi yang tidak dapat diprediksi dengan sempurna), pemodelan fisik (miniatur yang mengisolasi variabel), pemodelan geografis (graf), dan banyak lagi. Dibutuhkan manusia puluhan ribu tahun untuk mencari tahu bagaimana berjalan dan berbicara.Butuh beberapa ribu tahun lagi bagi seseorang seperti Archimedes untuk mencari tahu area lingkaran.Sekarang seorang anak dapat belajar keduanya dengan segera dengan hanya menggunakan model yang telah mereka ciptakan. Model adalah apa yang membuat pengetahuan tumbuh secara eksponensial. Why This Matters If You Want to Build Anything Mengapa Ini Penting Jika Anda Ingin Membangun Sesuatu Nasihat yang tidak jelas yang diberikan dunia kepada Anda – “hanya menjadi kreatif”, “mengikuti gairah Anda”, “berjuang lebih keras” – adalah kabut verbal yang disamarkan sebagai kebijaksanaan. Anda tidak hanya bangun suatu pagi dan membangun produk. Anda tidak hanya duduk dan menulis esai yang menerangi pikiran. bahkan jika Anda berpikir Anda melakukannya, inilah yang terjadi di latar belakang: How Knowledge Is Actually Made Bagaimana pengetahuan sebenarnya dibuat Knowledge is created by compressing reality into workable models, then breaking and rebuilding those models until they no longer fail where the old ones failed. \n \n \n \n \n \n Itulah yang Itu adalah ilmu. Itu adalah teknik. Itu adalah matematika. Itu adalah kewirausahaan. Orang-orang mengromantisikan kreativitas, intuisi, inspirasi ... Tetapi mesin di balik semua yang mistis adalah pemodelan. Biarkan saya memecahkannya dengan bersih: 1. Reality Is Too Big. So, we compress it. Realitas Terlalu Besar, Jadi, Kami Mengompresnya Otak Anda tidak dapat menghitung seluruh alam semesta, sehingga membuang 99% dari detail dan hanya menyimpan leverage yang Anda miliki. yang penting. berpikir “Mengalihkan” itu adalah tindakan modeling. Model bukanlah cermin dari realitas, itu adalah . filter \n \n \n \n \n \n \n \n Peta menyaring geografi menjadi garis dan simbol Sebuah blueprint menyaring bangunan ke dalam kendala beban Hukum Newton menyaring alam semesta menjadi massa titik dan kekuatan Sebuah esai menyaring dunia menjadi ide dan argumen Rencana bisnis menyaring kekacauan menjadi pendapatan, biaya, tingkat konversi, Model Mental Menyaring Kehidupan Menjadi Heuristik Keyakinan Anda, agama, pendapat politik, dan sebagainya. adalah model yang Anda ciptakan dan / atau mengadopsi. Anda tidak pernah beroperasi pada realitas. Anda beroperasi pada dari realitas Model Anda Inilah sebabnya mengapa orang gagal: Model mereka salah, tidak lengkap, atau tidak dapat dipalsukan. 2. Every Model is an Oversimplification: But That’s the Point Setiap Model adalah Supersimplification: But That’s the Point Wrong/Right adalah spektrum, bukan biner. semua penjelasan salah, tetapi beberapa adalah Karena mereka gagal dengan cara yang kurang penting. baik Model atom Bohr adalah Namun, hal itu membuka chemistry. Salah Gravitasi Newton adalah Namun, hal itu memblokir rekayasa. Salah Astronomi Ptolemaik adalah Tetapi ia memprediksi pergerakan planet selama berabad-abad. Salah Kemajuan tidak datang dari “menemukan kebenaran akhir”. Ini berasal dari . building a model that fails more gracefully and explains more phenomena with fewer assumptions 3. Falsifiability = Knowing Where the Model Should Break Falsifiability = mengetahui di mana model harus pecah Jika tidak bisa salah, tidak bisa benar. A model must rule out possible worlds. Model yang baik adalah rapuh di tempat yang tepat. Model buruk: “Segala sesuatu terjadi dengan alasan. “Model yang baik: “Permintaan menurun ketika harga melebihi nilai yang dirasakan.” Semua pengetahuan adalah supersimplification karena itulah bagaimana itu diciptakan (melalui pemodelan). tetapi model berikutnya menjadi lebih akurat dengan gagal lebih baik. Itu adalah mekanisme kemajuan. 4. Creativity Is Just Model Mutation Kreativitas hanyalah mutasi model Orang-orang melebih-lebihkan kreativitas. lepaskan puisi, dan inilah mesin: Creativity = generating variations on an existing model. Criticism = checking where those variations fail. Selection = keeping the variation that fails least. Itulah epistemologi evolusioner. Model → Variation → Criticism → Selection → Improved Model Keajaiban adalah bahwa lilin ini bekerja untuk . Semuanya Pixar Iterasi Model Cerita SpaceX Luncurkan Model Kegagalan Einstein menemukan transformasi Lorentz Setiap kreatif besar yang Anda kagumi bekerja dengan cara ini. arsitek redraw. penulis redraft. insinyur prototype. musisi riff. pendiri iterate. Penemuan itu terlihat seperti intuisi dari luar, tetapi di dalamnya adalah kekejaman diam dari mutasi model: bunuh versi yang pecah, simpan yang tidak. 5. A Mathematical Model Is the Most Precise Model Model matematika adalah model yang paling akurat. Sama seperti matriks algebra mengubah 3D menjadi 2D, kita mengubah realitas menjadi model yang dikompres sehingga kita dapat menghitungnya. Matematika adalah kodek kompresi akhir. Model visual intuitif tetapi tidak jelas. model statistik menangkap korelasi tanpa mekanisme. model matematika menangkap struktur dengan akurasi. Matematika bukanlah “nomor”. . structure Struktur adalah apa yang tetap benar setelah Anda mengompres realitas. 6. The Fundamental Recipe for Knowledge Creation Resep Dasar untuk Penciptaan Pengetahuan Step 1: Distill Mengabaikan 99% dari realitas. zoom pada apa yang penting. nama variabel. Step 2: Constrain Tentukan apa yang harus benar. Tentukan apa yang tidak bisa benar. Hapus ruang wiggle. Step 3: Compress Itu saja modelnya. Temukan struktur terkecil yang menjelaskan bagian terbesar dari realitas. Step 4: Compute Melakukan simulasi, pemecahan, pemecahan dan pengujian. Step 5: Criticize Apa yang terjadi ketika model rusak? mengapa model rusak? Step 6: Mutate Menghasilkan variasi baru. mengubah asumsi. mencoba abstraksi lain. mencoba representasi yang berbeda. Step 7: Select Pertahankan versi yang paling sedikit gagal.Ini adalah pemahaman baru Anda. Ulangi untuk selamanya. Begitulah manusia, ilmu pengetahuan, startup, dan peradaban berkembang. Start Computing. Mulai dengan komputer. Kehidupan Anda berubah ketika Anda Perubahan yang Modelnya Berhenti menjalankan model yang didorong oleh vibe yang memiliki penjelasan buruk dan tidak memprediksi apa-apa. Mulailah membangun model yang membatasi realitas dan memberi Anda leverage atasnya. Setiap produk terobosan, menulis, penelitian atau desain dimulai dengan model yang baik.