Las matemáticas secretas detrás de cada descubrimiento creativo

En 1943, el Grupo de Investigación Estadística se sentó en las salas calculando las curvas óptimas para los rayos de fuego de los aviones, las cargas mínimas de armadura y los patrones estratégicos de bombardeo. Alan Turing rompió el código Enigma en 1941. Esto acortó la guerra de dos a cuatro años y salvó ~14 millones de vidas. La bomba atómica fue construida utilizando cálculos de las reacciones en cadena, los radios de explosión y las tasas de fisión. La historia recompensa a los ejércitos con mejores matemáticas, no con mejores discursos. Y tu vida no es diferente. 5% más precisión, 5% menos desperdicio y 5% mejor timing - tales bordes se combinan hasta que parecen genios. Las matemáticas no son sólo hermosas ecuaciones, son infraestructuras. Your Life Sucks Because Your Math Sucks Tu vida succiona porque tus matemáticas succionan Cada error que has cometido se puede trazar a un fracaso: no has podido calcular correctamente el coste de tu decisión. Usted opera sobre el sentimiento intestinal, la prueba social y las vibraciones. El negocio que comenzó fue tres años demasiado tarde porque no calculó el coste de la espera. La habilidad que nunca aprendió porque no pudo ver los retornos de la composición. El precio que cobró dejó $ 50.000 en la mesa porque adivinó en lugar de calcular. You Already Do Math; You Just Do It Badly Ya haces matemáticas, lo haces mal La escuela te puede enseñar que las matemáticas es una lista de reglas para memorizar y obedecer. Pero la matemática se trata de calcular de manera eficiente y usar esa computación para resolver problemas, construir cosas y tomar mejores decisiones. Usted piensa que no utiliza las matemáticas de la escuela. equivocado. Usted lo utiliza constantemente. Usted simplemente no lo llama matemáticas. \n \n \n \n \n Cada decisión que tomas es una computadora. Cada riesgo que evalúa es un cálculo de probabilidad. Cada objetivo que establezcas es un problema de optimización. Cada compensación que pesas es una ecuación. Sólo lo estás haciendo inconscientemente, lentamente y mal. Si has resuelto un problema en tu vida esta mañana, has hecho matemáticas.Serás mejor en ello una vez que te das cuenta de que eso es lo que está sucediendo dentro de tu cabeza. Math Is Common Sense, Extended La matemática es sentido común, extendida Las matemáticas son una forma de modelado (o puedes llamarlo abstracción), un método que usamos para comprimir la complejidad para que realmente podamos trabajar con ella. significa aislar algunos atributos clave de algo, quitar todo lo demás y ejecutar cálculos sobre lo que queda. Modelling Piensa: modelos de aviones, blueprints arquitectónicos, modelos de moda, modelos mentales, modelos de idiomas grandes, y así sucesivamente. Hay dos formas fundamentales de modelar la realidad: - Utilizar el lenguaje para describir la lógica, como cuando discuta o escribe ensayos. 1. Verbal Modelling Uso de ecuaciones para describir la lógica con precisión. 2. Mathematical Modelling Además de esto, obtendrá modelado gráfico (grafos, diagramas), modelado estadístico (relaciones computacionales que no son perfectamente predecibles), modelado físico (miniaturas que aislan variables), modelado geográfico (mapa), y mucho más. Se necesitaron decenas de miles de años para que la humanidad descubriera cómo caminar y hablar.Se necesitaron otros pocos miles de años para que alguien como Arquímedes descubriera el área de un círculo. El modelo es lo que hace que el conocimiento crezca exponencialmente. Why This Matters If You Want to Build Anything ¿Por qué esto importa si quieres construir algo? El consejo vago que te da el mundo: “sólo seas creativo”, “seguir tu pasión”, “caminar más duro” es una niebla verbal que se disfraza de sabiduría. No sólo te despiertes una mañana y construyes un producto. No solo te sientas y escribas un ensayo que ilumina las mentes. Incluso si piensas que lo haces, esto es lo que está pasando en el fondo: How Knowledge Is Actually Made Cómo se produce el conocimiento en realidad Knowledge is created by compressing reality into workable models, then breaking and rebuilding those models until they no longer fail where the old ones failed. \n \n \n \n \n \n Eso es eso. Eso es ciencia. Eso es ingeniería. Eso es matemática. Eso es emprendimiento. La gente romantiza la creatividad, la intuición, la inspiración... Pero el motor detrás de todo eso místico es el modelado. Déjame romperlo limpio: 1. Reality Is Too Big. So, we compress it. La realidad es demasiado grande, así que la comprimimos. Tu cerebro no puede calcular el universo entero (todavía), por lo que elimina el 99% de los detalles y solo mantiene las palancas que tienes La cuestión. pensamiento Ese “derramamiento” es el acto de modelar. Un modelo no es un espejo de la realidad, es un . filter \n \n \n \n \n \n \n \n Un mapa filtra la geografía en líneas y símbolos Un blueprint filtra un edificio en limitaciones de carga Las leyes de Newton filtran el universo en masas y fuerzas Un ensayo filtra el mundo en ideas y argumentos Un plan de negocios filtra el caos en ingresos, costes, tasas de conversión, Un modelo mental filtra la vida en heurística Sus creencias, religión, opiniones políticas, y así sucesivamente, son modelos que usted ha creado y/o adoptado. Nunca operas en la realidad. Usted opera en de la realidad. Tu modelo Esta es la razón por la que las personas fallan: su modelo es incorrecto, incompleto o no falsificable. 2. Every Model is an Oversimplification: But That’s the Point Cada modelo es una supersimplificación: pero ese es el punto Error/Derecho es un espectro, no binario.Todas las explicaciones son equivocadas, pero algunas son Porque fallan de maneras que importan menos. bueno El modelo atómico de Bohr fue Pero esto desbloqueó la química. equivocados La gravedad de Newton fue Pero esto desbloqueó la ingeniería. equivocados La astronomía ptolemaica fue Pero predijo el movimiento planetario durante siglos. equivocados El progreso no viene de “encontrar la verdad final”. Proviene de . building a model that fails more gracefully and explains more phenomena with fewer assumptions 3. Falsifiability = Knowing Where the Model Should Break Falsificabilidad = Saber dónde debe romperse el modelo Si no puede estar equivocado, no puede estar bien. A model must rule out possible worlds. Un buen modelo es frágil en los lugares correctos. El mal modelo: “Todo sucede por una razón. Buen modelo: “La demanda disminuye cuando el precio supera el valor percibido”. Todo el conocimiento es una supersimplificación porque así fue creado (a través de la modelización). pero los modelos posteriores se vuelven más precisos al fracasar mejor. Es el mecanismo del progreso. 4. Creativity Is Just Model Mutation La creatividad es simplemente una mutación de modelo La gente sobre-mistifica la creatividad.Retira la poesía, y aquí está el motor: Creativity = generating variations on an existing model. Criticism = checking where those variations fail. Selection = keeping the variation that fails least. Es la epistemología evolutiva. Model → Variation → Criticism → Selection → Improved Model La magia es que este circuito funciona para . todo Pixar itera modelos de historias SpaceX itera modelos de fracaso Einstein descubrió las transformaciones de Lorentz Cada gran creativo que admiras funciona de esta manera. Arquitectos redescubren. Escritores redescubren. Ingenieros prototipo. Músicos riff. Fundadores iteran. El avance parece intuición desde fuera, pero en el interior es la brutalidad silenciosa de la mutación del modelo: matar la versión que se rompe, mantener la que no. 5. A Mathematical Model Is the Most Precise Model Un modelo matemático es el modelo más preciso. Al igual que la álgebra matriz convierte 3D en 2D, convertimos la realidad en modelos comprimidos para que podamos calcularlos. Math es el codec de compresión final. Los modelos visuales son intuitivos pero vagos.Los modelos estadísticos capturan correlaciones sin mecanismo.Los modelos matemáticos capturan la estructura con precisión. Las matemáticas no son “números”. . structure La estructura es lo que permanece verdad después de comprimir la realidad. 6. The Fundamental Recipe for Knowledge Creation La receta básica para la creación del conocimiento Step 1: Distill Ignora el 99% de la realidad. Zooma en lo que importa. Nombre de las variables. Step 2: Constrain Define lo que debe ser verdadero. Define lo que no puede ser verdadero. Step 3: Compress Eso es el modelo. Encuentra la estructura más pequeña que explique la mayor parte de la realidad. Step 4: Compute Executa el modelo. Resolver, simular, gráfico, prueba. Step 5: Criticize ¿Dónde se rompe el modelo? ¿por qué se rompe? Step 6: Mutate Generar nuevas variaciones. Cambiar las suposiciones. Intentar otra abstracción. Intentar una representación diferente. Step 7: Select Mantén la versión que menos falla.Esta es tu nueva comprensión. Repetir para siempre. Así progresan los seres humanos, la ciencia, las startups y las civilizaciones. Start Computing. Comience el ordenador. Tu vida cambia cuando tu los cambios. Modelo Deja de ejecutar modelos impulsados por vibe que tengan malas explicaciones y no prevean nada. Comience a construir modelos que restrinjan la realidad y le den un empuje sobre ella.Venta los modelos que desarrolle a otros y haz que su vida sea más fácil también. Cada producto revolucionario, escritura, investigación o diseño comienza con un buen modelo. Si desea construir el suyo, consulte mi boletín gratuito: https://crive.substack.com Disfrutando de, Elogios a J.J.