Bí mật toán học đằng sau mỗi bước đột phá sáng tạo

Năm 1943, Nhóm Nghiên cứu Thống kê ngồi trong phòng tính toán các đường cong tối ưu cho tia lửa của máy bay, tải tối thiểu của áo giáp, và các mô hình ném bom chiến lược. Alan Turing đã phá vỡ mã Enigma vào năm 1941.Điều này đã rút ngắn chiến tranh từ hai đến bốn năm và cứu sống ~14 triệu người. Bom nguyên tử được chế tạo bằng cách tính toán chuỗi phản ứng, tia phát nổ và tỷ lệ phân hủy. Lịch sử thưởng cho quân đội những bài toán tốt hơn, chứ không phải những bài phát biểu tốt hơn. Và cuộc sống của bạn không khác gì. 5% độ chính xác hơn, 5% ít lãng phí hơn và 5% thời gian tốt hơn - những cạnh như vậy kết hợp cho đến khi chúng trông giống như thiên tài. Toán học không chỉ là các phương trình đẹp; nó là cơ sở hạ tầng. Your Life Sucks Because Your Math Sucks Cuộc sống của bạn hút vì toán học của bạn hút Mỗi sai lầm bạn đã thực hiện có thể được theo dõi trở lại một thất bại: bạn không thể tính toán chính xác chi phí của quyết định của mình. Bạn hoạt động trên cảm giác ruột, bằng chứng xã hội và rung động.Đó là lý do tại sao bạn bị mắc kẹt. Doanh nghiệp bạn bắt đầu quá muộn 3 năm vì bạn không tính toán chi phí chờ đợi. Kỹ năng bạn chưa bao giờ học được bởi vì bạn không thể nhìn thấy sự trở lại của sự kết hợp. Giá bạn tính để lại 50.000 đô la trên bàn vì bạn đoán thay vì tính toán. You Already Do Math; You Just Do It Badly Bạn đã làm toán; bạn chỉ làm điều đó tồi tệ Trường học có thể dạy bạn rằng toán học là một danh sách các quy tắc để ghi nhớ và vâng lời. Nhưng toán học là về tính toán hiệu quả và sử dụng tính toán đó để giải quyết vấn đề, xây dựng mọi thứ và đưa ra quyết định tốt hơn. Bạn nghĩ rằng bạn không sử dụng toán học từ trường học. sai. bạn sử dụng nó liên tục. bạn chỉ không gọi nó là toán học. \n \n \n \n \n Mỗi quyết định bạn đưa ra là một tính toán. Mỗi rủi ro bạn đánh giá là một tính toán xác suất. Mỗi mục tiêu bạn đặt ra là một vấn đề tối ưu hóa. Mỗi sự thỏa hiệp bạn cân nhắc là một phương trình. Bạn chỉ làm điều đó vô thức, lười biếng và tồi tệ. Nếu bạn đã giải quyết một vấn đề trong cuộc sống của bạn sáng nay, bạn đã thực hiện toán học, bạn sẽ tốt hơn khi bạn nhận ra đó là những gì đang xảy ra trong đầu bạn. Math Is Common Sense, Extended Math is Common Sense, mở rộng Toán học là một hình thức mô hình hóa (hoặc bạn có thể gọi nó là trừu tượng), một phương pháp chúng ta sử dụng để nén sự phức tạp để chúng ta thực sự có thể làm việc với nó. Nó có nghĩa là cô lập một số thuộc tính chính của một cái gì đó, tước đi mọi thứ khác, và chạy các tính toán về những gì còn lại.Chúng tôi sử dụng các mô hình để giải thích, mô tả, dự đoán và cấm mọi thứ. Modelling Hãy suy nghĩ: mô hình máy bay, bản vẽ kiến trúc, mô hình thời trang, mô hình tinh thần, mô hình ngôn ngữ lớn, v.v. Có hai cách cơ bản mà chúng ta mô hình thực tế: - Sử dụng ngôn ngữ để mô tả logic, như khi bạn tranh luận hoặc viết bài luận. 1. Verbal Modelling - Sử dụng các phương trình để mô tả logic với độ chính xác. 2. Mathematical Modelling Ngoài ra, bạn có được mô hình đồ họa (charts, biểu đồ), mô hình thống kê (tính toán các mối quan hệ không thể dự đoán hoàn hảo), mô hình vật lý (những hình thu nhỏ cách ly các biến), mô hình địa lý (hồ sơ), và nhiều hơn nữa. Phải mất hàng chục ngàn năm cho nhân loại để tìm ra cách đi bộ và nói chuyện.Đã mất vài ngàn năm nữa cho một người như Archimedes để tìm ra khu vực của một vòng tròn.Bây giờ một đứa trẻ có thể học cả hai ngay lập tức bằng cách sử dụng các mô hình mà họ đã tạo ra. Mô hình là những gì làm cho kiến thức phát triển theo cấp số nhân. Why This Matters If You Want to Build Anything Tại sao điều này quan trọng nếu bạn muốn xây dựng bất cứ điều gì Lời khuyên mơ hồ mà thế giới đưa ra cho bạn – “Chỉ cần sáng tạo”, “Hãy theo đuổi niềm đam mê của bạn”, “Hành động chăm chỉ hơn” – là sương mù bằng lời nói che giấu sự khôn ngoan. Bạn không chỉ thức dậy vào một buổi sáng và xây dựng một sản phẩm.Bạn không chỉ ngồi xuống và viết một bài luận làm sáng tỏ tâm trí.Thậm chí nếu bạn nghĩ rằng bạn làm, đây là những gì đang xảy ra trong nền: How Knowledge Is Actually Made Làm thế nào kiến thức thực sự được tạo ra Knowledge is created by compressing reality into workable models, then breaking and rebuilding those models until they no longer fail where the old ones failed. \n \n \n \n \n \n Đó là nó. Đó là khoa học. Đó là kỹ thuật. Đó là toán học. Đó là kinh doanh. Mọi người lãng mạn hóa sự sáng tạo, trực giác, cảm hứng... Nhưng động cơ đằng sau tất cả những bí ẩn đó là mô hình hóa. Hãy để tôi phá vỡ nó một cách sạch sẽ: 1. Reality Is Too Big. So, we compress it. 1. thực tế là quá lớn. do đó, chúng tôi nén nó. Bộ não của bạn không thể tính toán toàn bộ vũ trụ (vẫn còn).Vì vậy, nó ném đi 99% các chi tiết và chỉ giữ cho bạn những đòn bẩy vấn đề nghĩ Cái “thả đi” đó là hành động mô hình hóa. Một mô hình không phải là một tấm gương của thực tế; nó là một . filter \n \n \n \n \n \n \n \n Một bản đồ lọc địa lý thành các dòng và biểu tượng Một blueprint lọc một tòa nhà vào các hạn chế chịu tải Các định luật của Newton lọc vũ trụ thành khối lượng và lực điểm Một bài tiểu luận lọc thế giới thành ý tưởng và lập luận Một kế hoạch kinh doanh lọc sự hỗn loạn thành doanh thu, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi, churn Một mô hình tinh thần lọc cuộc sống thành heuristics Niềm tin của bạn, tôn giáo, quan điểm chính trị, v.v. là những mô hình mà bạn đã tạo ra và/hoặc áp dụng. Bạn không bao giờ hoạt động trên thực tế. Bạn đang phẫu thuật của thực tại. Mô hình của bạn Đây là lý do tại sao mọi người thất bại: Mô hình của họ là sai, không đầy đủ, hoặc không thể giả mạo. 2. Every Model is an Oversimplification: But That’s the Point Mỗi mô hình là một sự đơn giản hóa quá mức: Nhưng đó là điểm Wrong/Right là một phổ, không phải là nhị phân.Tất cả các lời giải thích là sai, nhưng một số là Bởi vì họ thất bại theo những cách ít quan trọng hơn. tốt Mô hình nguyên tử của Bohr Nhưng nó đã mở khóa hóa học. Sai lầm Trọng lực của Newton Nhưng nó đã mở khóa kỹ thuật. Sai lầm Thiên văn học Ptolemaic Nhưng nó đã dự đoán chuyển động hành tinh trong nhiều thế kỷ. Sai lầm Tiến bộ không đến từ việc “tìm ra sự thật cuối cùng”. Nó đến từ . building a model that fails more gracefully and explains more phenomena with fewer assumptions 3. Falsifiability = Knowing Where the Model Should Break Falsifiability = Biết nơi mô hình nên phá vỡ Nếu nó không thể sai, nó không thể đúng. A model must rule out possible worlds. Một mô hình tốt là mỏng manh ở đúng nơi. Mô hình xấu: “Mọi thứ xảy ra vì một lý do. Mô hình tốt: “Nhu cầu giảm khi giá vượt quá giá trị nhận thức”. Tất cả kiến thức là một sự đơn giản hóa quá mức bởi vì đó là cách nó được tạo ra (thông qua mô hình). Đó là cơ chế của sự tiến bộ. 4. Creativity Is Just Model Mutation Sáng tạo chỉ là sự đột biến mô hình Mọi người làm cho sự sáng tạo quá bí ẩn.Tắt bài thơ, và đây là động cơ: Creativity = generating variations on an existing model. Criticism = checking where those variations fail. Selection = keeping the variation that fails least. Đó là Epistemology tiến hóa. Model → Variation → Criticism → Selection → Improved Model Điều kỳ diệu là vòng lặp này hoạt động cho . Tất cả Pixar lặp lại các mô hình câu chuyện SpaceX lặp lại các mô hình thất bại Einstein đột biến biến Lorentz Mỗi sáng tạo tuyệt vời bạn ngưỡng mộ làm việc theo cách này. kiến trúc sư tái tạo. nhà văn tái tạo. kỹ sư nguyên mẫu. nhạc sĩ riff. người sáng lập lặp đi lặp lại. Sự đột phá trông giống như trực giác từ bên ngoài, nhưng bên trong nó là sự tàn bạo yên tĩnh của đột biến mô hình: tiêu diệt phiên bản phá vỡ, giữ lại phiên bản không. 5. A Mathematical Model Is the Most Precise Model Một mô hình toán học là mô hình chính xác nhất Giống như algebra ma trận chuyển đổi 3D sang 2D, chúng ta chuyển đổi thực tế thành các mô hình nén để chúng ta có thể tính toán chúng. Math là codec nén cuối cùng. Các mô hình bằng lời nói là mất mát. mô hình trực quan là trực quan nhưng mơ hồ. mô hình thống kê nắm bắt mối tương quan mà không có cơ chế. mô hình toán học nắm bắt cấu trúc với độ chính xác. Toán học không phải là “số”. . structure Cấu trúc là những gì vẫn là sự thật sau khi bạn nén thực tế. 6. The Fundamental Recipe for Knowledge Creation Công thức cơ bản cho việc tạo ra kiến thức Step 1: Distill Bỏ qua 99% thực tế. Zoom vào những gì quan trọng. Gọi tên các biến. Step 2: Constrain Xác định những gì phải là sự thật. Xác định những gì không thể là sự thật. Step 3: Compress Đó là mô hình. Tìm cấu trúc nhỏ nhất giải thích phần lớn nhất của thực tế. Step 4: Compute Chạy mô hình. Giải quyết, mô phỏng, biểu đồ, kiểm tra. Step 5: Criticize Tìm kiếm các chế độ thất bại. ở đâu mô hình phá vỡ? tại sao nó phá vỡ? Step 6: Mutate Tạo các biến thể mới. Thay đổi các giả định. Thử một trừu tượng khác. Thử một đại diện khác. Step 7: Select Giữ cho phiên bản thất bại ít nhất.Đây là sự hiểu biết mới của bạn. Lặp lại mãi mãi Đó là cách con người, khoa học, khởi nghiệp và nền văn minh tiến bộ. Start Computing. Bắt đầu máy tính Cuộc sống của bạn thay đổi khi bạn Thay đổi Mô hình Ngừng chạy các mô hình được thúc đẩy bởi vibe có lời giải thích tồi tệ và không dự đoán gì. Bắt đầu xây dựng các mô hình mà hạn chế thực tế và cung cấp cho bạn đòn bẩy trên nó. Mỗi sản phẩm đột phá, viết, nghiên cứu hoặc thiết kế bắt đầu với một mô hình tốt. Nếu bạn muốn xây dựng của bạn, kiểm tra bản tin miễn phí của tôi: https://crive.substack.com Thưởng thức , Lời khen của JJ