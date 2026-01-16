Тајна математика иза сваког креативног пробоја

Године 1943, Статистичка истраживачка група седела је у просторијама израчунавајући оптималне криве за авионске пуцњаве, минималне оклопне оптерећења и стратешке бомбардовање. Алан Туринг је прекинуо Енигма код 1941. године, што је скратило рат за две до четири године и спасило ~ 14 милиона живота. Атомска бомба је направљена радом рачунања ланчаних реакција, радијуса експлозије и стопа фисије. Istorija nagrađuje vojsku boljom matematikom, a ne boljim govorima. И ваш живот није другачији. 5% више тачности, 5% мање отпада и 5% боље време - такве ивице се комбинују док не изгледају као геније. Matematika nije samo lepe jednačine, to je infrastruktura. Your Life Sucks Because Your Math Sucks Твој живот сиса јер твоја математика сиса Свака грешка коју сте направили може се пратити до једног неуспеха: нисте могли правилно израчунати трошкове ваше одлуке. Радиш на осећају црева, друштвеним доказима и вибрацијама. Пословање које сте започели било је прекасно три године јер нисте израчунали трошкове чекања. Вештина коју никада нисте научили јер нисте могли да видите компоновање враћа. Цена коју сте наплатили оставила је 50.000 долара на столу јер сте претпоставили уместо израчунати. You Already Do Math; You Just Do It Badly Већ радите математику; само га радите лоше Škola vas može naučiti da je matematika spisak pravila koje treba zapamtiti i poslušati. Али математика је о ефикасном израчунавању и коришћењу тог израчунавања за решавање проблема, изградњу ствари и доношење бољих одлука. Мислите да не користите математику из школе. погрешно. Стално га користите. \n \n \n \n \n Svaka odluka koju donesete je računalo. Сваки ризик који процењујете је прорачун вероватноће. Svaki cilj koji postavite je problem optimizacije. Сваки компромис који тежите је једначина. Vi to radite nesvesno, slabo i loše. Ako ste ovog jutra rešili problem u svom životu, uradili ste matematiku.Bit ćete bolji u tome kada shvatite da se to dešava u vašoj glavi. Math Is Common Sense, Extended Математика је здрав разум, проширен Математика је облик моделирања (или га можете назвати апстракцијом), метод који користимо за компресију сложености тако да заправо можемо радити са њом. То значи изолирати неке кључне атрибуте нечега, одузети све остало и извршити рачунање о ономе што остаје. Modelling Размислите: модели авиона, архитектонски планови, модни модели, ментални модели, велики језички модели и тако даље. Постоје два основна начина на који моделирамо стварност: — користите језик да опишете логику. као када се расправљате или пишете есеје. 1. Verbal Modelling - користећи једначине да опишу логику са прецизношћу. 2. Mathematical Modelling Поред тога, добијате графичко моделирање (графике, дијаграми), статистичко моделирање (рачунарске односе који нису савршено предвидљиви), физичко моделирање (минијатуре које изолују променљиве), географско моделирање (мапе), и још много тога. Човечанству је требало десетине хиљада година да схвати како да хода и говори.Требало је још неколико хиљада година за некога попут Архимеда да схвати подручје круга.Сада дијете може одмах научити оба једноставно користећи моделе које су створили. Моделирање је оно што чини да знање расте експоненцијално. Why This Matters If You Want to Build Anything Зашто је то важно ако желите да изградите било шта Нејасни савет који вам свет даје - "само будите креативни", "пратите своју страст", "теже се трудите" - је вербална магла која се маскира као мудрост. Ne budite se samo jednog jutra i izgradite proizvod. Ne sedite samo i pišite esej koji prosvetljuje umove. Čak i ako mislite da to radite, ovo je ono što se dešava u pozadini: How Knowledge Is Actually Made Kako se znanje stvarno stvara Knowledge is created by compressing reality into workable models, then breaking and rebuilding those models until they no longer fail where the old ones failed. \n \n \n \n \n \n To je to. To je nauka. To je inženjering. То је математика. To je preduzetništvo. Људи романтизују креативност, интуицију, инспирацију... Али мотор иза свега тога мистика је моделирање. Dozvolite mi da je raskinem čisto: 1. Reality Is Too Big. So, we compress it. Realnost je prevelika.Pa, mi je komprimujemo. Ваш мозак не може израчунати цео универзум (још увек). тако да баца 99% детаља и задржава само лифтове које имате stvar je. misli То „бацање“ је чин моделирања. Модел није огледало стварности; то је . filter \n \n \n \n \n \n \n \n Мапа филтрира географију у линије и симболе Планирање филтрира зграду у оптерећења ограничења Њутнови закони филтрирају универзум у тачке масе и силе Есеј филтрира свет у идеје и аргументе Пословни план филтрира хаос у приходе, трошкове, стопе конверзије, Ментални модел филтрира живот у еуристику Vaša uverenja, religija, politička mišljenja i tako dalje su modeli koje ste stvorili i/ili usvojili. Nikada ne radiš po stvarnosti. Operisala si se od stvarnosti . Vaš model To je razlog zašto ljudi ne uspeju: njihov model je pogrešan, nepotpun ili neispravan. 2. Every Model is an Oversimplification: But That’s the Point Сваки модел је прекомерно поједностављење: али то је тачка Pogrešno / ispravno je spektar, a ne binarni.Sva objašnjenja su pogrešna, ali neki su jer ne uspeju na načine koji su manje važni. Добро Боров атомски модел је био Али то је откључало хемију. pogrešno Њутнова гравитација је била Али то је откључало инжењерство. pogrešno Птолемејска астрономија је била Али он је вековима предвиђао планетарни покрет. pogrešno Napredak ne dolazi od „pronalaženja krajnje istine“. Долази од . building a model that fails more gracefully and explains more phenomena with fewer assumptions 3. Falsifiability = Knowing Where the Model Should Break 3. фалсификовање = знање где модел треба да прекине Ako ne može da bude pogrešno, ne može da bude ispravno. A model must rule out possible worlds. Dobar model je krhak na pravim mestima. Loš model: „Sve se dešava sa razlogom. „Добар модел: „Потражња се смањује када цена прелази перципирану вредност.“ Све знање је превише поједностављено, јер је тако створено (преко моделирања). To je mehanizam napretka. 4. Creativity Is Just Model Mutation Креативност је само мутација модела Људи превише мистификују креативност. Искључите поезију, а ево мотора: Creativity = generating variations on an existing model. Criticism = checking where those variations fail. Selection = keeping the variation that fails least. То је еволуциона епистемологија. Model → Variation → Criticism → Selection → Improved Model Магија је у томе што овај лук ради за . sve Pixar iterira modele priče SpaceX iterira modele neuspeha Ајнштајн мутирао Лоренцове трансформације Свака велика креативност коју дивите ради на овај начин. Архитекти редраве. Писци редраве. Инжењери прототип. Музичари риффф. Оснивачи итерирају. Пробој изгледа као интуиција споља, али унутра је тиха бруталност мутације модела: убити верзију која се разбија, задржати ону која не. 5. A Mathematical Model Is the Most Precise Model Математички модел је најтачнији модел Као што матрична алгебра претвара 3Д у 2Д, ми претварамо стварност у компримоване моделе тако да их можемо израчунати. Matematika je ultimativni kompresijski kodek. Вербални модели су губитни. Визуелни модели су интуитивни, али нејасни. Статистички модели хватају корелације без механизма. Математички модели хватају структуру са прецизношћу. Математика није „бројеви“. . structure Struktura je ono što ostaje istinito kada komprimirate stvarnost. 6. The Fundamental Recipe for Knowledge Creation Основни рецепт за стварање знања Step 1: Distill Ignorišite 99% stvarnosti.Zoom na ono što je važno.Imenujte promenljive. Step 2: Constrain Дефинишите шта мора бити истинито. Дефинишите шта не може бити истинито. Step 3: Compress To je model. Pronađite najmanju strukturu koja objašnjava najveći deo stvarnosti. Step 4: Compute Покрените модел. Решите, симулирајте, графиконите, тестирајте Step 5: Criticize Потражите режиме неуспеха. Где се модел разбија? зашто се разбија? Step 6: Mutate Креирајте нове варијације. Промените претпоставке. Покушајте другу апстракцију. Step 7: Select Држите верзију која најмање не успева. Ово је ваше ново разумевање. Ponavljaj zauvek. Tako napreduju ljudi, nauka, startupe i civilizacije. Start Computing. Počnite sa računarom. Tvoj život se menja kada ti Промене у Модел Престаните да покрећете моделе који имају лоше објашњења и не предвиђају ништа. Počnite da gradite modele koji ograničavaju realnost i daju vam snagu nad njom, prodajte modele koje razvijate drugima i olakšajte im život. Сваки пробојни производ, писање, истраживање или дизајн почиње са добрим моделом.