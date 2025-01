1305 watapin, África occidental nacionpa costanpi admirakuypaq sumaq llaqtapin kawsashanki; unayña manaraq tonelada hawa llaqtayoq runakuna, aceiteyoq q’opakunapas qocha pataman aysayta qallarishaqtinku. Makiykipi urmachisqa huk hatun bolsa wakakuna ñawpaq patronnikipa, paywanmi watakunaña entrenarqanki —huk regalo— sapallayki sayanaykipaq puriyta pisiyachinaykipaq.





“Ch’usaq k’aspikunalla kanku”, nispas nisunki, takiy-taki mama simiykipi. “Ichaqa qanmi decidinki sapankankuq llasayninta, llapanchismi apanchis”, nispa. Ah, musquyniyuq.





Llakikuypaqmi, 2024. Hinaspa sapa gobierno nin llapa qullqiqa paykunapa kasqanmanta —historianchikpi aswan hatun pantay.





Compoundnikipi uchkuchkaspa qurita takarqanki chayqa, ¿pitaq chay quriyuq? ¿Imaynataq yunkapi?





Qawasqaykiman hinaqa, Satoshiqa sayk’usqañan karqan kay controlwan, chaytan gobiernokuna mañakunku, rikurqantaqmi economía digital nisqa llasayninta contrapeso kananpaq. Paykunaqa “respalda” fiat qullqinkuta astawanqa kamachiykunata ruwasqankurayku & hunt’asqankurayku. Paykunaq pachan, chaymi suerteyoq hina qhawarikunanchis chaypi kasqanchismanta, nispan yuyaykunku.





Ichaqa kunan pacha riqsisqa mana manchakuq kallpachakuywan Bitcoin , pachanchisqa paykunaq hap’iyninta llimp’in.





Sistemata engañaspa, Tukuy pachantinpi

Satoshipa suyasqanman hinaqa, volatilidadqa mana qispiy atinam/karqa adoptacion wiñasqanman hina. BTCqa kamasqa karqan huk tienda alternativa valor nisqa hina servinanpaq, mana centralizada regulación nisqamanta, ichaqa mana takyasqachu kanqa pachantinpi adoptación nisqaman chayanankama.





Kayqa manam ñawpaq rimanakuychu pachantinpi qullqimanta. Qullqipa destinon wiñaypaq tikrakurqa Bretton Woods Conferenciapi 1944 watapi, chaymi GBPpa rantinpi USD nisqawan qullqi waqaychasqanchikta hina churarqa. (GBPqa upallallam Isaac Newtonpa local-tuk-global quri normanta tikrarurqa colonia influenciawan)





Kayqa karqan pachantinpi 44 (195) suyukunamanta representantekunaq kay hatun huñunakuypi EE.UU.-pi ruwasqa. ¿Imaynatataq kayman chayarqanchik?





John Maynard Keynes (Inglés Economista Académico) nisqa runaqa watakunañan tanqasharqan pachantinpi qolqeta. Kunkanqa tukukuypiqa iskay ñiqin pachantin maqanakuypi allinmi karqan, Europaqa [awpaq] coloniankuwan huk suyukunawanpas pachantinpi qhatuy sasachakuykunata reparaptin, esencial & armas nisqapaq.





Hukllachasqa Amirika Suyukuna awqanakuypi ancha yanapakusqanrayku, pachantinpi atiyniyuq kaptin, Harry Dexter White (Amerikap kamachiyninpa economista) Keyneswan dólar nisqap kamachiyninpaq tanqarqan. Hinaspa chay cuartoqa acuerdopi karqan, creespa dólar qoriman watasqa qhepakunanta.





Kayman pusawaqninchik sucesokuna qatiqninpi qatipayqa manam kay qillqasqapa munayninchu, ichaqa kaymi karqa enredonchikpi qipa q’aytu. Hinaspapas 1971 watapin Estados Unidos nacionmanta Richard Nixon umalliq Bretton Woods nisqa sistemata ñut’urqan, chaypaqmi anularqan USD nisqa clavija qoriman 35 dólares sapa onzapi.





Chay “Nixon choque” alfombra-aysarqan llapan pachata. ¿Reqsisqa uyarikun?





¿Kay pacha huk Stablecointa necesitanchu?

Satoshipa ruwayninpi, huk pachapaq volatilidad karqan chay tradeoff largo plazo estabilidad & confianzapaq.





Web3 iskay tecnologiakuna pilaspa ruwasqa karqa: blockchain chaymanta criptomoneda, sapa juk hukninta sirwispa qunankupaq seguridad & descentralización ruwaqkuna kunankama kallpachakunku.





Imayna iskayninku llamk'asqankuta sut'inchaspa, Satoshiqa kichasqa qullqiyuqta ruwarqan, hukkuna tecnologiata qallariy diseñomanta aswan karuman apanankupaq suyaspa, pilasqa hombronkunapi sayaspa.





Bitcoin kaqpaq yaykuypaq aswan hatun hark'ayqa mana chiqamantachu yachay utaq tecnologiachu. Chayqa cripto hina waqaychasqay chanin mana Schrödingerpa misichu kasqanmanta confianzam. Fiat aswan pisi volatilidadta qusqa kay yuyaypi, ichaqa mana mayqinpas cero qayllapi mana mana allin consecuenciakunayuq.





Hinaspapas kanmi “estable”-monedakuna fiat qolqekunaman watasqa, chaywanpas uraykamunku. Ñawpa qolqeqa manan abstracción nisqakunapichu nitaq gobiernopi pisilla confianzapichu karqan. Paqarin inti k’ancharinanmanta mana segurochu kasunman chayqa, manan kawsasunmanchu.





Allinta ruwaywan, huk takyasqa, descentralizado, mana fiat-pegged criptomoneda atikun.





Hinallataq sichus ñawpaq ruwayninqa yaqa cero volatilidad kanman chayqa, ¿imataq kay pachawan kanman sichus Bitcoin blockchain nisqapi hatarichisunman chayqa, kaypipuni?





Cinturón de seguridad, engranajekunata cambiashanchis.

Wasi ruwanapaq Requisitos

Stablecoin nisqanchismanta definispa Blockchain nisqanchista akllaspa Ingeniería nisqa Contrato Inteligente nisqanchikta Equilibriopaq Diseño ruway Despliegue & Prueba nisqa





Stablecoin nisqanchismanta definispa

Métricas nisqa

Peg: ¿Imamanmi k’askasqa kashan?

¿Imamanmi k’askasqa kashan? Calidad de Activos: ¿Imakunataq reserva activonchiskuna?

¿Imakunataq reserva activonchiskuna? Liquidez de Activos: ¿Hayka liquidotaq kay reservas nisqakuna?

¿Hayka liquidotaq kay reservas nisqakuna? Sistema Condiciones: ¿Ima condicionkunataq kayta llamk'achin?

¿Ima condicionkunataq kayta llamk'achin? Qhatuypi Confianza: ¿Imanasqataq runakunaqa chaypi hapipakunanku?





Peg: Mercancía nisqa

Recursokunaqa kay planetapi aswan chaniyoqmi. Qullqiqa kanmi recursokuna qhatuypaq —kapuqniyuq suyuqa mana tukukuq atiykunata paqarichiyta atinman natural quyninkunawan.





Hinaspapas recursokuna pisiyaqtinqa qolqeykiqa yanqapaqmi. Ch’usaq conchakuna, patronniykipa prometesqanman hina. Qullqiqa recursokunapa inherente & tiempo-bound valorninpa representacionninllam. Qullqita qullqillaman watayqa aswan sonso uyarisqaymi, ichaqa kaymanmi kutisun.





Llaqtakunaqa huk suyukunamanmi haykunku kapuqninkunata hap’inankupaq otaq engañanankupaq: llank’ay, qori, petrol, diamante, kusikuy —shutiy. Manan imapas valorniyoqqa atiywan machasqa runakunapaqqa mana hark’asqachu, kallpasapakunallan qhapaq kayninkuta waqaychayta atinku.





Sut'i kasqanrayku chiqap chanin recursokunapi kasqanmanta, mana atrevikuykuchu yaqa cero volatilidad stablecoinniyku USD kaqman peg.





Kay qullqiqa qhatuywan yanapachikuqmi kanan.





Calidad de Activos: Facilmente Verificasqa

Qurimanta estandartetaqa Isaac Newton sutiyuq runam qallarichirqan, Master of the Mint sutiyuqta. Paypa llamkayninqa karqan qullqikunata circulación nisqapi waqaychaymi chay especificado llasa & calidad nisqapi.





Quri qullqikunata —Gran Bretaña suyup kamachiq qhatuynin, estandarizaspa, Newtonqa huk sistema modular nisqatam Inglaterra economía nisqaman apamurqan, quri imayna kasqanrayku. Tukuy hinantinpim kachkan, rakinapaq hinaspa chaskisqa mana mintado kaptinpas.





Gran Bretaña nacionpi qori qolqeqa guinea nisqa qolqen karqan: sapankapin (kunan unidadkunapi) 8,3 gramo 22 quilates qori karqan, chayqa 1,05 libra esterlinawanmi tupan.





Kay libra británica nisqa abstracto karqan, representaspa & cuantificaspalla llapan imaymana quri cualidades nisqakunata negociasqankuta. Huk unidad hina yuyaykuy. Unidades nisqakunam yanapawanchik propiedades nisqakunata tikrayta, chaypaqmi resaltanchik relaciones nisqakunata.





Chaymi sichus mosoq qorita circulacionman apamunki chayqa, Newtonpa equiponmi chayta estandarizarqanku. Chaynatam ruwarqaku hawa llaqtamanta hinaspa mawka quri qullqikunatapas, chaymi Gran Bretaña llaqta runakunaqa chay qullqipi hapipakurqaku, manataqmi paykunapurapichu nitaq gobiernopipas hapipakunankuchu karqa.





GBP nisqataqmi chiqap pachapi ruwaykunata estandarizarqa, Newtonñataqmi llamkarqa purichkaq qullqikunata estandarizananpaq, chaynapi negocio mana sasachakunanpaq. Muyuchisqa qullqikuna kikin llasayninman, ch'uya kay & diseñoman tukurqan, chiqaqchay necesidadta pisiyachispa.





Ima qhatukunapipas qolqe kamachiypa aswan hatun kayninmi, chaymi mana sasachakuspalla cheqaqchasqa.





Mercancíanchispa chaninmi facil-llata cheqaqchasqa kanan, hamuq tiempopi cambianapaq sut’i atiyniyoq. Pisi riesgoyuq.





Liquidez de Activos: K’anchay & Esencial

Iskay factores cruciales huk stablecoin ruwaqkuna kanku Liquidez & Colateral. Sichus tukuy imapas kaqqa kuyuypi kallpa kaptinqa, hinaqa:





Liquidez nisqaqa kuyuy kallpa : Chaylla qhatuypaq chani tupuymi.

Colateral is potential energy : Hamuq qhatuypaq chaninchasqa tupuymi.





Chayraqmi garantía nisqamanta rimarqayku. Ichaqa pimanpas paganaykipaq qolqeta qoqtiykiqa chay recursokunatan chaskinki, cheqaq valornintan, paykunan qolqellata hap’inku. Kayqa riesgomi imaraykuchus sapa kutinmi kan qolqeta hap’ispa valorta chinkachiy atiy.





Sichus 25 wata 1 dolar qolqeta hap’irqanki chayqa, yaqapaschá mana ñawpaqpi hinachu chaskisunki, ejemplopaq.





Kay riesgo qullqita waqaychaywan chanin chinkachiyrayku, qullqikuna tangible garantía (recursos) kaqwan waqaychasqa kanku, ruwaqkunaman Schrödinger mana churasqanmanta confianzata qunankupaq. *Tos en Nixon*





Kay t’inkinakuyqa garantia nisqapa chaninnintam A qullqipa chaninman churan. Ichaqa sichus “medida de valor disponible para comercio instantáneo“ aka Liquidez nisqa pisiyan chayqa, chay hinallataqmi qolqeq valorninpas pisiyanqa.





Ichaqa sichus liquidez alto qhepanqa chayqa, runakunaqa nishutan ocupasqa kanqaku recursokunata cambiaspa, chaymi riesgomanta llakikunqaku, sapa kutillaña kashan chaypas.





Liquidez nisqaqa imayna facilmi qullqiykita huk sistemamanta hurquy necesitasqaykipi.





Supuspa suficiente recursokuna kanku abstracto qullqiykuta waqaychaypaq (aswanta mana kanchu), kay facilidadqa mayk'a munasqa qhatu qamwan chay recursokunawan t'inkinapaq kasqanmanta kanqa.





Fundamentalmente, sapa unidad qullqiyuq kasqaykiqa recursos físicos nisqakunatam riqsichin.





Stablecoinniykuqa llamp'u & esencial kanan tiyan: mercancía kaqpi ruwasqa runakuna mana mana ruwayta atinkuchu, chaymanta mana sasachu kamachiy.





Sistema nisqapa Condicionninkuna

Achka alfombra-aysaykunamanta chaymanta imaymana criptomonedakunamanta devaluacionkunamanta, web3 kaqmanta qatiq etapa allin sut'i kachkan.





Munayku qolqeyku kay ch’usaq kaqta allinta hunt’ananta. Huk takyasqa, descentralizado, mana fiat-pegged criptomoneda kananpaq, ñawpaq qullqi mana allin ruwasqayku chaymanta allin ruwasqayku qhawasqayku.





Yachanchikmi huk mercancía nisqaman watasqa kananta, chaymi ancha allin, llampu, mana sasachu chiqapchanapaq. ¿Ima yuyaytapas yuyaykuwaqchu?





Kay qillqasqapa allinninpaqmi, huk bizarro ejemplota apamusaq chaynapi aswan allinta k’askanakunanpaq. Nuclear cabezas nisqakunan Commodidadninchis kanqa. Haha, ñuqawan qhipakuy.





Kay wata qallariymantapacha registroqa yaqa 12.121 unidadkunan kashan. Paykunaqa manan hayk’aqpas cheqaq yupayta willawanchischu. Contrato inteligente nisqaykuqa kanqa kay condicionpim, chaymi kanqa hayka cabezas de fuego churasqa sapa kuti = 0.





Manañam munanchikchu maypipas yapamanta servichikunanchikta. Kaqpuni .





Sichus huk oportunidad huk rikuchiypaq blockchain tecnologiapaq “kay pacha hawka kayta” waqaychaypaq, probabilidad llapa gobiernokuna chiqap pacha willayta qunakuypaq rimanakusqankuqa pisilla. Paykunaqa munanku admirakuypa ventajanta. Mana K'anchaychu .





Códigoykupaq, ¿sumaqllachu kanman k’anchay kasqanmanta chaymanta chay datokuna huk blockchain kaqpi qillqasqayuq kasqaykumanta?





Chaymanta huk oráculo nisqa yuyaysapa contratoykupi churasunman imaraykuchus chiqap pacha escenario nisqa chiqapmanta afectawanchik.





Qhatuypi Confianza

Kay qullqipi qhatu confianza pisi kanman imaraykuchus gobiernop participacionnin mana chaninchu, chayrayku mana blockchain pruebayta atiykuchu. Hinaspapas sichus chay datos nisqakuna kanman chayqa, ¿ cheqaqtachu yachayta munanki sichus ñanniykiman rishan icha manachus chayta?





Chaymi hukmanta kallpanchakusun.





Kay kutipiqa, yuyaysapa contratoykuta llank’achinaykupaqmi yuyaykusaqku, maypachachus huk nuclear lanzamiento intento kaqtin, aswanpas qayllanchispi kaq chinkachiyniykumantaqa.





Satélite nisqamanta siq'ikunata, armas nucleares nisqakunata qatiq organizacionkunapa llamk'aynintapas huñuspa & willakuyninkuta lluqsichinku, llamk'anapaq tukuypaq willakuykunata ruwayta atiykuman. Kay willayta huk utaq iskay sanu, allin métricas kaqman tikrasaqku blockchainniyku mikhuchinaykupaq, llapa runaman yaykuy atiyta mana harkayta sasachaspa.





Ñawpaqta, huk llamk'ayta aswan karuman risunchik chaymanta satélite & kichasqa-qullqi willayta chiqa pacha ruwaykunawan tinkiyku AI kaqwan ñawpaq métricayku ruwanapaq: Manchakuy Índice kaqwan.





Chayqa kanmanmi huk parte chay contrato inteligente nisqamanta ichaqa manan huk factor consecuentechu kanman chay condición principal nisqa yupanapaq —huk lanzamiento nuclear nisqamanta. Chayqa umalliqkunapaq pulso chequeo hinam kanman, ichaqa aswan allinqa, runakunaman imapas raqranankupaq qunman.





Kayqa ancha allinmi chay qullqi mana mancharikuyrayku mana kuyurinanpaq. Hawkayay niwananchismantaqa, manchakusqanchiskunatan yupayta qhawarisunchis.





Manchakuyqa contagioso, chaymi cuarentenapi churasaqku. Ichaqa kay indiceqa manan sapallanmantaqa aypanchu.





Chaypa ladonpi, kanqa Índice Calm, huk métrica satélite imajinas & campo datokuna sapallanpi sayasqa niyta, mana ima intentokunatapas grabarqaykuchu aswan allin pukyuta llamk'achispa. Aswan allinqa, kay Índice Calm nisqa sayasqalla kanqa sichus mana hukta activayta utaq qallarichiyta munaspaqa, qullqita mana kuyurispa waqaychaspa, awqanakuykunapi fiat nisqawan aswan mana allin kaptin.





Qullqinchikpa chaninmi takyasqa kanqa hayka cabezas puchuq vs hayka cabezas disparasqa kasqanman hina. Manataqmi chay intentokunachu.





Kayqa niyta munan llapankuta qarqunanchik kanman qullqita mana allin kananpaq.





Kunanqa, blockchain nisqanchikta qawasun.





Blockchain nisqanchista akllaspa

Kaypi llamk'ayta qallarichkaptiy, llapa web3 nerd amistadniykunata tapurqani sichus huk stablecoin ruwayta atinkuman BTC blockchain kaqpi suyaspa huk confiable clavijayuq kasqankuta. ¿Chay consenso nisqachu?





Atikunmi ichaqa sasa.





Yaqachus hina Rootstock manaraq ancha riqsisqachu kanan hina. web3 tech Satoshipa rikuyninmanta aswan karuman wiñaptinpas, buckqa bitsmanta ruwasqa qullqipi sayanraq, chay Bitcoin.





Sapa musuq fase web3 kaqmanta pusawanchik siq'i tablaman. Su blockchain huk mana aprovechasqa recurso chaymanta Rootstock taproot kaq. ¿Imaraykutaq huk cadena nisqapipas huk stablecoin nisqa ruwana?





Kay qillqasqa pisilla kananpaq, stablecoin proyectoykumanta Perplexity AI kaqman willarqani. Chaymanta mañarqani huk hatun calidad blockchainpaq métricas nisqakunata chaymanta proyecto necesitasqan métricas nisqakunata.





Sapa kaykunamanta hatun puntuta qusqa, mayqinkunatachus AIykiman enchufayta atikunki qam kikiyki chiqaqchakunaykipaq:





Seguridad: ¿Hawkayaytachu qowanchis?

¿Hawkayaytachu qowanchis? Escalabilidad: ¿Facilchu & utqaylla hatun volúmenes ruwaykunata ruwan?

¿Facilchu & utqaylla hatun volúmenes ruwaykunata ruwan? Costo-Efectividad: ¿Gasmanta qullqitachu qispichiwanchik?

¿Gasmanta qullqitachu qispichiwanchik? Interoperabilidad: ¿Huk blockchains, dApps & DeFi ruwanakuna + yanapakuykunawan tupanchu?





Chaymantataq tapurqani willawananpaq sichus Rootstock chay llank’ayta ruwayta atinmanchu icha manachu chayta. Pisi kutichiyqa arí nisqallanmi. Chayqa huk ancha allin Bitcoin sidechain kaq, chaymanta DeFi ruwanakunamanta liquidez akllanakuna atiyniyuq infraestructurayku ruwachkaspa.









Ingeniería nisqa Contrato Inteligente nisqanchikta

Condiciones de Minte nisqa

Mecanismo de Peg nisqa

Qallariy Suministro

Gasmanta Qullqikuna









Qullqi Suti : KOINONIA

Ticker: KONKONB-LO nisqa

Blockchain: Saphi/Bitcoin nisqa

Condiciones de Minting: Mana k'uchuyuq, sichus kay qhipa 365 p'unchawkunapi, hayk'a cabezas nucleares ninawan sapa p'unchaw INTENTA / hayk'a cabezas FIRED sapa p'unchaw > 0.

Mecanismo de Peg: Valor condicional nisqa; hayka cabezas nucleares nisqakunam sapa punchaw FIRED = 0.

Qallariy Suministro: Hayka cabezas x 10^(1 kaq arma nuclear acuerdo watakunapi) = 12.121 x 10^25

Gasmanta qullqikuna: Codigota ruwasun.





Solididad nisqapi qillqarqani, huknintapas hipotético oráculo nisqaykupaqmi. Chaymanta, Hardhat llamk'achispa bytecode nisqaman huñusaqku.





Kaypin kashan programanchiskuna:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Hinallataq Oracle kaqpaq, mayqinchus kikin pukyuta willayta jap’inqa Manchakuy & Thak’ay Índicesniykumanta.





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





Gasmanta qullqikuna yupay

Llamk'achiyta qullqi : 1 . Yaqa 200.000 - 300.000 gas unidadkuna hinam.

Gaspa chanin 30 gwei nisqamanta yuyaykuspaqa, kayqa yaqa:

250.000 gas × 30 gwei ≈ $15 USD

Mint Función Llamada Costo : 1.1. Sapa waqyayqa yaqa 50.000 - 100.000 gas unidadkuna qullqita qunman , chaymanta yaqa:

75.000 gas × 30 gwei ≈$ 4,50 USD





Yaqapaschá código nisqa qelqayta atini ichaqa AI nisqawanmi kayqa atikurqan. Perplexity kay datukunata flujopi mikhuchirqani hinaspa costo optimización & estimación nisqamanta mañakurqani.









Equilibriopaq Diseño ruway

Hamuq pachapaq Kunanchaykuna

Commodity Valor nisqa

Qhatu Sentimiento, Manipulación & Reglamentokuna

Tukuy imamanta recursokuna: EE.UU.-man ñit’iy, relevante kananpaq.

Condición Backing: Mercancía chanin, Seguro tapado sapa billetera aswan qullqi churaypaq, X% wichq'ay, Estabilidad tenencia garantia (mana limitasqa minting)





Hamuq pachapaq Kunanchaykuna

Hamuq musuqyachiykunata saqinapaq, huk proxy contratota yapaykuman kayhinata:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





Contrato proxywan llamk'ananpaq, huk pisi mod ruwasaqku:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Kay proxy contratowan, imakunatapas musuqyachiyta atiykuman. Tiempowanqa astawanmi cabezas nucleares nisqakuna yapakun. Paykunapaq musuq unidadkunata yapayta atiykuman, chaymanta wak necesario tikraykunata ruwayta atiykuman mana sistemaykuta chaqruspa utaq mana allinkunata ruwaspa.





Commodity Valor nisqa

Calidad de Activos nisqaykupaq condicionqa karqan, mana sasachu chiqaqchay. Liquidez de Activos nisqapaqqa, runakuna mana mana ruway atisqanku qhatuykunapi ruwasqa kananmi karqan, hinaspapas mana sasachu kamachinapaqmi.





Chayna ruwayqa yaqa llapanpim pakasqalla kachkan, chaymi puntataqa allinta yanapakunchik ayllunchikpa kawsakuyninpi aswan pisillata yanapakuspanchik. Adoptasqa kaspaqa llapa destinonchistan watanchis, chhaynapi huk balsata, chaymi unupi qhepan, kinsa kaq chakitapas, chaymanmi fiatpas k’umuykunman.





Nuclear nisqa armakunaqa ancha chaninniyuqmi. Hinaspapas mana guerraman utilizasqa kaqtinqa, reciclasqa kanman planta nuclearkunaman, proyectokunamanpas servinankupaq. Riesgo de la valor perdido de garantía nisqa ancha pisilla. Nanaqllatachu representanankumantaqa, kaykunaqa ancha chaniyoq allpa mineralkunan, chaykunatan necesitasunpuni, imaynan runa kayninchispas.





Aswan allin qhawariy armas nucleares nisqaman dirigisqa kanman estado potencialninkupi, chaykunata criptomoneda garantía nisqaman tikraspa, aswan sasa kanqa chaykunata churay. Chaymantapas valorninkuqa astawanmi yapakunqa, manataqmi chinkachiy atisqankumantapas.





Kaypin web3 aswan allinta k’ancharin, chaywanmi yanapakuykunata qowanchis, conciencianchispi aycha pachaq kallpan estadokunata cambianapaq.





Ichapas chayna cambiokunaqa manaña necesitanqañachu thak kawsayta waqaychananchispaq utilizasqanchis estancamiento nuclear nisqa. Chayta aypanapaq sasachakuykunaqa hatunmi, ichaqa huk kutinmi huk yachaysapa runa nirqan:





“Maypichus munay ancha hatun, sasachakuyqa manan hatun kanmanchu”





Yuyariy kay tema huk ejemplolla kasqanmanta hamut'ayniykita pusananpaq imakunachus kay stablecoin nisqaman chayanaykupaq necesitanchis, chaymanta efectos ondulación nisqamanta.





Valorninqa condicionman hina kasqanraykum, manam dependenmanchu dólar estadounidense nisqamanta, chaypa valorninqa gobiernopi confianzamantam hamun.





Mana huk burbuja kaqpi llamk'ayta atirqanchu ichaqa dimensionninpi kachkarqa sapa qullqiwan nativo kaqpi tinkichkaspa.





Chaymi 1 Koinonia = 1 potencial nuclear, .

chaymi [Cantidad de] energía lluqsiywan [Material Radioactivo] fuentemanta [Cantidad de] carga condicionkunapaq tinkisqa kanman.





Chaymantaqa chay llaqtapi energía nisqapa chaninmi bureau de change nisqa hina servichikunman, chaypim wakin qullqiykita waqaychanki energía nisqa hina KONKONB-LO nisqapi. Valeqmi, ¿aw?





Qhatu Sentimiento, Manipulación & Reglamentokuna

Kay kayninqa muestrayku “yaqa cero” stablecoin qallariypi huk existencial amenaza hina mayqin anarquistapaq, ciberdelincuentepaq utaq gobiernopaqpas ch’aqwayta atinman, ichaqa energía rimanakuyta riqsichiyku paykunata thasnunaykupaq.





Wakinqa atrevikunmankum chay cabezas nisqakunata churayta, chaynapi qullqita cambianankupaq. Tukuy imamanta, mana pipas tiyasqan cheqasmanmi apuntankuman, nispan yuyaykunkuman.





Ichaqa usqhayllan tecnologianchiswan fuenteta reqsisunman, hinaspan qallarisunman sanciones económicas nisqakunata hap’iyta chay responsablekunaq contranpi. Kunan tiempopi imakunachus pasasqanman hina valornin kasqanraykun, qolqenchisqa qhepantin p’unchayllaman kutipunman, chhaphchikuqtinqa.





Hinallataqmi kanqa caja fuerte de fallos runakuna wakin qullqita hurqunankupaq, ichaqa manam llapanchu. Qolqenchis mana allin kananpaqqa sapa p’unchaymi arma nuclear nisqakunata t’oqyachinanchis, chayqa manan ametralladorachu.





Kay hipotético qullqi allinta ruwananpaqqa, chaymanta rimaspallapuni, t’uquchakunata, wiñachispa, chaypi confianzanchikta hatarichispa ima.





Ñawpaqmantaraqmi suyasunman wakin mana allin yuyaykunata, allin llank’ayta ruwaspataqmi runakunaq qhawariyninta cambiananchis.









Ichaqa mana yanapay internacional kaqtinqa manan hunt’asqa atisqanman chayayta atinmanchu. Kayta tukusaq —ichaqa ñawpaqta; imaynatataq codigonchikta pruebanchik controlasqa pachakunapi?









Rootstock nisqapi mast'ariy & Prueba

Contratoykuta huñuyku pruebayta qallarinaykupaq.





Kayqa huk qillqana mayt'u hina hawaman apachiyta munan mayqinchus Solidity pukyuta codigo (.sol willañiqi) chaymanta huñusqa codigo JSON willañiqikuna bytecodeykimanta (iskayniyuq laya), ABI (Aplicación iskayniyuq interfaz) & wak metadatos kaqwan.





Chaymanta, mast'ariy yanapakuykunata llamk'achispa imaynachus Rootstock CLI, Hardhat, JavaScript bibliotecakuna (Web3.js hina), utaq MetaMask hina billeterakuna. Huk kuti yanapakuyta qillqana mayt'uman tinkiyku, ruwayta & ruwayniyku blockchain kaqpi willayta atiyku.





Gas qullqimanta yupaykunata kapuwanchik, sapa herramienta llamk’achisqa (hanaqpi) kamachiykunawan hamun, ruwayta qallarinapaq. Huk kuti chay tukusqa, contrato direccionniyku chaskisaqku, Rootstock TestNET Explorer kaqpi kawsaq.





Sapa ruway kay direccionman kachasqa huk paquete willayta apamun kamachiyniyku Rootstock lado cadena kaqman apaspa. Chaywan, tukuy allinninkunata Bitcoin blockchain + ñawpaq yuyaysapa contratokuna kayhinata tariyku.





Kaymi pukllana pampayku, tiempowanqa qawanchikmi planninchik allinchu icha manachu manaraq red principalman pasachkaspanchik.





Rootstock yanapakuypaq Docs biblioteca & Developer kursukuna qusqa.





Mana chayna millaychu, hey? Quency-Quencesmanta rimasun.









Huk Yaqa-Cero Volatilidad Stablecoinpa consecuenciankuna

Huk Facil Kikin Kamachiy

Kay laya kallpasapa stablecoin astawan tukunman gobiernokunata tukuyninpi tikraspa sichus suficiente proyectokuna wiñanku qullqita qunankupaq soluciones prácticas kaqpaq involucrado ayllukunapaq aswanpas niyta, huk solucion matemática Satoshi hina Bitcoin kaqpi ruwasqa. Ichaqa hap’iy, Matemáticas nisqatan gustayku.





Qullqinchikqa Satoshipa web nisqawanmi waqaychasqa kachkan, chaymi complejidadninkuna + chay sasachakuy allichasqanpa relevancianwan pachantinpi llaqtaman.





Kay laya kallpaqa hatun autonomía llaqta kamachiqkunamanta chanta wak kamachiykunamanta qullqita qun chaypas, kutichipun estabilidadwan fiatninkuta reservanankupaq —sichus yachaysapa kanku allinninkunata qhawanankupaq. Tecnología nisqata hap’iq sociedadkunan aswan allinta kamachinku.





Chayqa rikchakunmi GBP nisqapa oficinanta Gran Bretañaman qusqanman, chay reserva fiscal mundial hina llamkananpaq, “Guerra Mundial” nisqapi qullqi waqaychayninta tukurusqanmanta. Aswanta Guerra del Norte hina tapuwaqtiykiqa. Mana pipas chaymanta yuyaykusqaykutaqa tapuwarqankuchu, aswanpas llank’ayninchista, economía nisqanchistapas conscriptarqan .





Achka guerrakuna pasaruspanmi Romaqa yacharurqa África nacionwan negociota hinalla ruwayta, imaña kaptinpas.





Aswan Equilibrio Dinámico nisqa

¿Hayk’aqllapas tapukurqankichu imaraykutaq Nixon chay clavijata wañuchinman?





EE.UU.-qa influencianta mast’ariyta munarqan. ¿Yachankichu maypi kay pacha kunan kashasqanmanta kay impulsorayku?





Kunanqa pipas chay presidenciapi kaqqa sapallanmi kay pachaq destino económico nisqamanta.





“Apuestayku”, nispas Nixonqa nisqa.

Hinaspapas paykunaq posiciónninkuwanmi América llaqtaqa mana sayk’uspa llank’arqan huk gobiernokunaq kaqninkunata segurananpaq.





Huk nisqapiqa, patriótico nisqa. Hukninpiqa, awqanakuyqa llaqta munakuymi;

paykunaqa ninqakun maqanakushanku patrimonionkuta (libertad) waqaychanankupaq, hukkunaq patrimonionkuta (recursokunata) hap’ispapas.





Paykunamanta aswan kallpasapa qolqeyoq kasqaykin aswan necesitasunki, chaymi ruwasqankumanta excusakunata churanku atiyta hap’inankupaq.





Wakin kay atiyta chayhina stablecoin kaqman saqiyqa llamk'ayninkuta (saqueo chaymanta/utaq chakra llamk'ayta) aswan facilta ruwanman, chaymanta energía qhapaq Africa suyukuna huk qhatuta tarinku atiyninkuta rikuchinankupaq, mana hayk'aq rikusqa tikraykunata qullqi puriyninkupi ruwayta atinman.





¿Munayllamantachu qullqita churanmanku huk stablecoin nisqapi aswan pisi kallpayuq qullqikunaman watasqapi posiciónninkupi?





Qullqiyki waqaychaypaq, nisunki, “aswan allin rimanakuykunata ruway ñuqaykuwan chaymanta aswanta qhatuy sistemayki ukhupi”. Ñoqaykupaqqa awqanakuyninkuq khuyapayakuyninpin kay rimanakuykunaqa thuñichiwanchis engañasqankuwan, haykusqankuwan ima.





Dólar estadounidense nisqapi hapipakuyninchikqa manam ganachkanchu. Precioso recursokunatan chinkachinchis qolqe tarpuy ruwayninkuman, estresante atiyniyoq kanankupaq. Barrioykupiqa Chinam kay kutipiqa litioykuta paqueteachkan.





Petroleo & litio nisqa huch’uy recursokuna kanku tukuy atiykunapi energía nisqapi. ¿Imanasqataq huk kutita nudota watana iskay kutita aswan kallpayuq kaptin?





Kawsayqa hatariymi. Sapa punchawmi wañuy contra hatarispa kawsanchik. Satisfacciónta tariy rebeldesqaykipi.





Imaynan kusisqa kawsayninkuta peligroman churanku hatunchaypaq, askha kanmi kaqlla atiyniyoq kanki sichus wakin riesgota chaskinki chayqa.





¿Qhawankichu chhayna qolqeta hap’ishaqta?