Como construir produtos de alta qualidade na velocidade de inicialização: um guia abrangente

Em menos de quatro meses, a ideia do nosso cliente passou do conceito à aquisição do seu primeiro cliente B2B. Como muitas startups , eles tinham uma pergunta: “Como podemos demonstrar rapidamente um produto funcional aos nossos clientes sem comprometer a qualidade?”





Nossa equipe construiu com sucesso mais de quatro grandes projetos como este nos últimos 1,5 anos. Sejamos honestos: é difícil agir rapidamente sem um processo estabelecido . Neste artigo, compartilharemos três blocos fundamentais para a construção de um produto. Esperamos que esses insights inspirem e ajudem a iniciar sua jornada inicial.





Além disso, forneceremos nossas melhores práticas para um processo de desenvolvimento eficiente que leve a parcerias de sucesso e resultados positivos para todos os envolvidos: fundadores, equipes técnicas e usuários.





Parte I. Visão

Como proprietário de uma startup, você está entusiasmado com o potencial de sua ideia. Esse entusiasmo leva você a começar a construir e apresentar seu novo produto ao mercado.





Mas vamos manter essa centelha e começar fazendo pesquisas de mercado e conversando primeiro com usuários em potencial. Você precisa validar sua ideia e garantir que haja demanda por ela.





Este processo não deve demorar muito, pois estamos numa realidade de startup. Porém, é importante ter uma visão clara de qual problema seu produto resolve e quem é seu público-alvo.

Nesta seção, destacaremos os principais aspectos do processo de refinamento da visão.

1. Colaboração em equipe

Ter uma comunicação aberta entre fundadores e equipes técnicas é vital. Os fundadores precisam comunicar sua visão e objetivos para o produto, enquanto os desenvolvedores podem fornecer informações valiosas sobre quais recursos são viáveis e quanto tempo podem levar para serem desenvolvidos.





Conduzimos workshops de descoberta para debater ideias, trocar perspectivas e aprofundar o conceito. Este processo colaborativo ajuda a moldar a visão do seu produto como uma solução tecnológica.

2. Posicionamento

Mesmo no início do caminho, quando você ainda não testou o produto em si, o posicionamento é algo que ajuda a acelerar o tempo de desenvolvimento de 3 a 4 vezes. Como?





O posicionamento ajuda você a manter o foco em seu valor diferenciado e a priorizar o que incorporar em seu MVP.









O “posicionamento perfeito” é uma ocasião rara antes de o produto chegar ao mercado. April Dunford , especialista em marketing que trabalha com posicionamento para empresas de tecnologia, recomenda o uso da tese de posicionamento . Serve como uma estrutura para abordar várias questões críticas :





Com quem achamos que competimos?

O que diferencia meu produto dos demais?

Que valor único posso trazer ao mercado?

Quem são as pessoas que acredito que vão adorar?





É usado mais para fins internos: para testar suposições e descobrir onde podemos estar errados. Sempre pode haver um segmento de clientes em que nunca pensamos ou uma funcionalidade que não foi planejada.





Mas a tese ajuda você a decolar e evolui para uma declaração quando sua proposta finalmente se alinha com a demanda do mercado.

3. Pré-venda: ideia como negócio

“Devo prosseguir e construir este produto?” “Existe uma demanda de mercado?” e "Posso construir um negócio em torno deste produto?" - todas essas são perguntas que ainda podem passar pela sua cabeça e são válidas.





A pré-venda é um ótimo método para descobrir se sua ideia pode se transformar em um negócio de sucesso. O objetivo é compartilhar sua visão com seu público-alvo para ver se há demanda suficiente.





De acordo com uma pesquisa da McKinsey , as pré-vendas podem aumentar as taxas de ganho para 40-50% para novos negócios e 80-90% para os existentes, em comparação com as taxas médias.





Veja por que as pré-vendas são tão úteis:

Você obtém feedback real do cliente. Isso informa se as pessoas gostam da sua ideia.

Isso informa se as pessoas gostam da sua ideia. Você ganha algum dinheiro adiantado. Esse dinheiro pode ajudá-lo na produção.

Esse dinheiro pode ajudá-lo na produção. Reduz o risco. Você sabe que há uma demanda antes de investir em um produto.





Você pode testar seu posicionamento, benefícios exclusivos e modelo de preços criando uma landing page, executando uma campanha publicitária ou até mesmo usando redes e conexões de mídia social.

Isso pode resultar em uma base de leads, primeiros usuários e feedback valioso do usuário.





E você pode estar pensando: “Mas espere, não temos nada para pré-vender” . Bem, vamos conversar sobre isso.

Parte II. Estratégia

Cada produto entra em um mercado vibrante. Existe uma concorrência, expectativas dos clientes e desafios ocultos.





O objetivo da estratégia é minimizar riscos e maximizar oportunidades. Sua ideia pode estar totalmente formada ou ser apenas um esboço. Porém, sem um plano de execução bem definido, torna-se difícil convencer os investidores do seu valor.





Uma estratégia ajuda você a manter o foco e o caminho certo, ao mesmo tempo que fornece um roteiro a seguir. Aqui estão algumas regras que tornam nossa estratégia rápida e eficaz para ser colocada em ação.

1. Metodologia Lean Startup

É importante definir metas realistas. Se você quer ir longe e rápido, é melhor começar aos poucos.





O método Lean Startup diz que não há necessidade de gastar muito tempo e dinheiro em uma versão final e refinada, pois esta versão não será a final. É crucial obter feedback do cliente o mais rápido possível para continuar refinando o produto.





O objetivo de um empreendedor não é apenas construir um produto, mas resolver um problema. Fazer um produto é apenas uma maneira de atingir esse objetivo.





A maioria das startups e novos produtos dependem de MVP (Produto Mínimo Viável). Aaron Dinin compartilha a ideia de que um MVP não se trata apenas de construir a versão mais simples possível de um produto. Trata-se de gastar o mínimo de tempo e esforço para começar a aprender com o MVP.

2. Inicie a validação antes do desenvolvimento

Nossa equipe geralmente trabalha em um protótipo funcional antes de um MVP. Este é um método econômico para apresentar o conceito do produto e validar as hipóteses mais críticas.





Um protótipo funcional (ou um protótipo funcional e interativo) é como um modelo inicial de um produto. Ele foi criado para testar um conceito ou processo, aprender com ele e mostrá-lo a investidores e usuários.





Criar um protótipo como esse geralmente leva algumas semanas. Não precisamos fazer nenhum desenvolvimento real; podemos criá-lo enquanto estamos na fase de descoberta.

Assim que tivermos um protótipo de UI funcional, o proprietário da ideia já terá uma versão demo do produto que pode ser mostrada aos clientes. É hora de entrevistar clientes, apresentar o produto a potenciais investidores, coletar todo o feedback e processar as informações.





Esse conhecimento orienta as seguintes tomadas de decisão tanto do cliente quanto da equipe técnica. Ajuda a responder às principais questões :





Quais áreas devemos priorizar ao desenvolver um MVP?

ao desenvolver um MVP? Estamos no caminho certo em termos de adequação do produto ao mercado ou precisamos dinamizar e ajustar nossa estratégia?

em termos de adequação do produto ao mercado e ajustar nossa estratégia? Como planejamos estrategicamente nossas iterações futuras?





Este é o momento para iniciar a pré-venda, verificar se há demanda no mercado e fazer a descoberta do cliente para descobrir os pontos fracos e as motivações dos clientes para o desenvolvimento futuro de produtos.

3. Priorize e concentre-se nos recursos essenciais

Ao lançar um MVP, certifique-se de priorizar os principais recursos que apoiam sua proposta de valor exclusiva. Várias técnicas, como a matriz de valor e esforço, o método MoSCoW ou o modelo Kano, podem ajudá-lo a decidir em que focar e organizar seu processo de desenvolvimento em ciclos eficientes.

Se você planeja cuidar da implementação sozinho, recomendamos focar em:





Funcionalidades básicas que resolvem o problema principal.

que resolvem o problema principal. Recursos de alta demanda que os usuários solicitam explicitamente.

que os usuários solicitam explicitamente. Ganhos rápidos que podem ser implementados rapidamente e têm um impacto significativo.





Um MVP se concentra em resolver um único problema. Geralmente possui funções básicas e 2 a 3 recursos principais.

Parte III. Táticas: como construir produtos mais rapidamente

Vamos mergulhar direto no desenvolvimento! Nosso objetivo aqui é criar um produto de forma rápida e eficiente, sem comprometer a qualidade.





Para agilizar o processo de desenvolvimento, você tem opções como contratar desenvolvedores (freelancers, internos ou terceirizados). Alternativamente, você pode aproveitar ferramentas projetadas especificamente para ajudar fundadores não técnicos.





Nesta seção, compartilharemos táticas para ajudá-lo a construir seu MVP de forma rápida e eficiente.

1. Tecnologias de baixo código/sem código

O próprio nome sugere que você não precisa codificar muito. Essas ferramentas são fáceis de usar e capacitam fundadores não-tecnológicos a construir suas primeiras versões de produtos.





Essa abordagem economiza tempo e dinheiro, o que a torna a melhor escolha para equipes técnicas que trabalham com startups. Além disso, é uma ótima maneira de testar o que está acontecendo antes de se comprometer com um desenvolvimento complexo.





Por outro lado, estas plataformas têm limitações. Você não terá controle total sobre o código, mas ainda poderá fazer alguns ajustes e personalizar seu software até certo ponto. Ter algum conhecimento de programação ajuda nisso.





Escolher a ferramenta certa é fundamental. Nossa equipe analisa minuciosamente todos os requisitos do projeto antes de tomar uma decisão, levando em consideração a escalabilidade futura. Cada plataforma possui recursos exclusivos, portanto, se você estiver trabalhando por conta própria, não se esqueça de fazer uma auditoria na plataforma e ver como ela é preparada para o futuro.

2. Soluções pré-construídas e integrações de terceiros

Sempre que possível, integre ferramentas, plataformas e serviços existentes para evitar reinventar a roda. Isso pode reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento de funcionalidades como pagamentos, autenticação e análise de dados.

Casos de uso populares para integrações de API:

Gateways de pagamento como PayPal, Stripe ou Braintree para transações online.

como PayPal, Stripe ou Braintree para transações online. CRMs e sistemas de tickets como Zoho, Salesforce, HubSpot ou Zendesk para agilizar o gerenciamento de dados do cliente.

como Zoho, Salesforce, HubSpot ou Zendesk para agilizar o gerenciamento de dados do cliente. Ferramentas de automação de fluxo de trabalho como Zapier para automatizar tarefas e agilizar processos.

como Zapier para automatizar tarefas e agilizar processos. APIs de comércio eletrônico para gerenciamento de estoque, processamento de pedidos e recursos de pesquisa de produtos.

para gerenciamento de estoque, processamento de pedidos e recursos de pesquisa de produtos. Sistemas de chat como LiveChat, Intercom ou Zendesk Chat para melhorar a comunicação e o suporte ao cliente.

como LiveChat, Intercom ou Zendesk Chat para melhorar a comunicação e o suporte ao cliente. APIs de serviços populares de viagens e reservas para fornecer disponibilidade em tempo real e opções de reserva para os clientes.

3. Desenvolvimento iterativo

Às vezes, os fundadores de startups vêm até nós com um objetivo principal: lançar o MVP o mais rápido possível. O desenvolvimento iterativo é a maneira como fazemos isso acontecer e mantemos o produto avançando.





O desenvolvimento iterativo é estruturado em ciclos, incluindo planejamento, desenvolvimento, teste e revisão. Cada iteração produz uma nova versão do programa, continuando até que o resultado final seja alcançado. Essa abordagem nos permite:





colete feedback após cada iteração e aprenda mais rápido;

após cada iteração e aprenda mais rápido; fazer das melhorias um processo contínuo baseado em dados relevantes do usuário;

um processo contínuo baseado em dados relevantes do usuário; reduzir riscos e ser flexível para acompanhar o mercado.

4. Use estruturas e bibliotecas existentes

Essas ferramentas oferecem componentes e funcionalidades prontas que podem ser facilmente integradas ao seu produto, economizando tempo na codificação do zero.

Mas não se esqueça de considerar as necessidades específicas do seu projeto antes de escolher um framework ou biblioteca. Também é uma boa ideia atualizar e manter essas ferramentas regularmente para garantir que continuem funcionando sem problemas e permaneçam seguras.

5. Práticas de desenvolvimento

Quando se trata de qualidade, a abordagem é vital na criação de software que possa ser facilmente mantido e dimensionado para o futuro. Aqui estão alguns métodos importantes a serem considerados:





Design Modular : Dividir um sistema em partes menores e gerenciáveis facilita a compreensão, o desenvolvimento e o teste.

: Dividir um sistema em partes menores e gerenciáveis facilita a compreensão, o desenvolvimento e o teste. Reutilização de código : escrever código que pode ser usado em diferentes partes do aplicativo economiza tempo e esforço.

: escrever código que pode ser usado em diferentes partes do aplicativo economiza tempo e esforço. Legibilidade : o código deve ser fácil de ler para qualquer pessoa que possa trabalhar nele no futuro, o que inclui o uso de convenções de nomenclatura e a escrita de comentários claros.

: o código deve ser fácil de ler para qualquer pessoa que possa trabalhar nele no futuro, o que inclui o uso de convenções de nomenclatura e a escrita de comentários claros. Controle de versão : o uso de ferramentas como o Git ajuda a acompanhar as alterações e permite a colaboração entre desenvolvedores.

: o uso de ferramentas como o Git ajuda a acompanhar as alterações e permite a colaboração entre desenvolvedores. Teste automatizado : quando a equipe implementa testes executados automaticamente, isso garante que novas alterações não prejudiquem a funcionalidade existente.

: quando a equipe implementa testes executados automaticamente, isso garante que novas alterações não prejudiquem a funcionalidade existente. Integração Contínua/Implantação Contínua (CI/CD) : Automatizar o processo de construção e implantação acelera o ciclo de lançamento e reduz o erro humano.

: Automatizar o processo de construção e implantação acelera o ciclo de lançamento e reduz o erro humano. Documentação : Manter uma boa documentação é crucial para deixar claros os aspectos técnicos para os diferentes membros da equipe, integrar novas pessoas e para fins de referência.





6. Priorize a comunicação e a colaboração

Certifique-se de que todos estejam na mesma página, pois é assim que incentiva o compartilhamento de ideias e ajuda a resolver problemas antecipadamente.





Aqui estão algumas regras para comunicação e colaboração eficazes que usamos:





reuniões diárias da equipe para manter todos atualizados

para manter todos atualizados reuniões semanais ou quinzenais com clientes para discutir progresso, atualizações e obter feedback

com clientes para discutir progresso, atualizações e obter feedback ferramentas ágeis de gerenciamento de projetos para acompanhar nosso progresso

para acompanhar nosso progresso canais de comunicação claros para comunicação aberta e conexão constante entre nossa equipe de projeto, clientes e principais partes interessadas.





Conclusão

Um plano de lançamento bem planejado e executado prepara o terreno para um produto de sucesso que atenda às necessidades do cliente, promova o engajamento e crie uma base de usuários fiéis. Estamos ansiosos para oferecer nossas habilidades na construção de produtos do zero e no gerenciamento técnico ao longo do caminho.





Se você decidir trabalhar por conta própria, ainda existem muitas possibilidades para validar sua ideia e aproveitar soluções pré-construídas. Use essas estratégias para priorizar tarefas de maneira eficaz e garantir que você está direcionando seus recursos para as coisas certas.