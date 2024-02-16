如何以启动速度构建高质量产品：综合指南





在不到四个月的时间里，我们客户的想法从概念转变为获得他们的第一个 B2B 客户。像许多初创公司一样，他们有一个问题：“我们如何在不影响质量的情况下快速向客户展示功能性产品？”





在过去的 1.5 年里， 我们的团队已经成功建造了四个以上这样的大型项目。说实话：在没有既定流程的情况下快速行动是很困难的。在本文中，我们将分享构建产品的三个基本模块。我们希望这些见解能够激发并帮助您开启创业之旅。





此外，我们还将提供高效开发流程的最佳实践，从而为所有参与者（创始人、技术团队和用户）带来成功的合作伙伴关系和积极成果。





第一部分 愿景

作为一家初创公司的所有者，您对自己的想法的潜力充满了兴奋。这种热情促使您立即投入到开发新产品并将其推向市场的工作中。





但让我们保持这种火花，首先进行市场研究并与潜在用户交谈。您需要验证您的想法并确保有需求。





这个过程不会花费太长时间，因为我们正处于初创阶段。然而，重要的是要清楚地了解您的产品解决什么问题以及您的目标受众是谁。

在本节中，我们将重点关注视觉细化过程的关键方面。

1.团队协作

创始人和技术团队之间进行开放的沟通至关重要。创始人需要传达他们对产品的愿景和目标，而开发人员可以提供有关哪些功能可行以及开发可能需要多长时间的宝贵见解。





我们举办发现研讨会来集思广益、交换观点并深入研究这个概念。这种协作过程有助于将您的产品愿景塑造为技术解决方案。

2、定位

即使在这条道路的开始，当你还没有测试产品本身时，定位也有助于将开发时间加快 3-4 倍。如何？





定位可帮助您专注于自己的差异化价值，并确定将哪些内容纳入 MVP 的优先顺序。









“完美的定位”是产品上市前难得的契机。为科技公司从事定位工作的营销专家阿普丽尔·邓福德（April Dunford）建议使用定位理论。它作为解决几个关键问题的框架：





我们认为我们在与谁竞争？

我的产品与其他产品有何不同？

我能为市场带来什么独特的价值？

我相信谁会喜欢它？





它更多地用于内部目的：测试假设并找出我们可能出错的地方。总有一些客户群是我们从未想到的，或者是未计划的功能。





但这篇论文可以帮助你起步，当你的主张最终与市场需求一致时，它就会演变成一份声明。

3. 售前：创意即业务

“我应该继续开发这个产品吗？” “有市场需求吗？”以及“我可以围绕这个产品开展业务吗？” - 这些都是您可能仍然会想到的问题，而且它们都是有效的。





售前是了解您的想法是否可以转化为成功业务的好方法。目标是与目标受众分享您的愿景，看看是否有足够的需求。





根据麦肯锡的研究，与平均水平相比，预售可以将新业务的胜率提高到 40-50%，将现有业务的胜率提高到 80-90%。





这就是预售如此有用的原因：

您会得到真实的客户反馈。 这可以告诉您人们是否喜欢您的想法。

这可以告诉您人们是否喜欢您的想法。 您可以预先赚一些钱。 这笔现金可以帮助您进行生产。

这笔现金可以帮助您进行生产。 它降低了风险。在投资产品之前您就知道有需求。





您可以通过创建登陆页面、运行广告活动，甚至使用网络和社交媒体连接来测试您的定位、独特优势和定价模型。

它可以带来潜在客户、早期采用者和有价值的用户反馈的基础。





您可能会想， “但是等等，我们没有什么可以预售的” 。好吧，我们来谈谈这个吧。

第二部分。战略

每一种产品都进入一个充满活力的市场。存在现有的竞争、客户的期望和隐藏的挑战。





该战略的目的是最小化风险并最大化机会。你的想法可能已经完全成形，也可能只是一个轮廓。然而，如果没有明确的执行计划，就很难让投资者相信其价值。





策略可以帮助您保持专注并步入正轨，同时还提供可遵循的路线图。以下是一些规则，可以使我们的策略快速有效地付诸实施。

1.精益创业方法论

设定现实的目标很重要。如果你想走得又远又快，最好从小事做起。





精益创业方法说，没有必要花费大量时间和金钱来获得最终的、完善的版本，因为这个版本不会是最终版本。尽快获得客户反馈对于继续完善产品至关重要。





企业家的目标不仅仅是制造产品，而是解决问题。制造产品只是实现这一目标的一种方法。





大多数初创公司和新产品都依赖于 MVP（最小可行产品）。 Aaron Dinin认为 MVP 不仅仅是构建尽可能简单的产品版本。这是用最少的时间和精力开始向 MVP学习。

2. 开发前开始验证

我们的团队通常在 MVP 之前开发功能原型。这是一种展示产品概念并验证最关键假设的经济高效的方法。





工作原型（或功能性交互式原型）就像产品的早期模型。它旨在测试概念或流程、从中学习并向投资者和用户展示。





创建这样的原型通常需要我们几周的时间。我们不需要做任何实际的开发；我们可以在发现阶段创建它。

一旦我们获得了功能性 UI 原型，创意所有者就已经拥有了可以向客户展示的产品演示版本。是时候进行客户访谈、向潜在投资者展示产品、收集所有反馈并处理信息了。





这些知识指导客户和技术团队的后续决策。它有助于解决关键问题：





在开发 MVP 时 我们应该优先考虑哪些领域 ？

？ 我们的产品与市场契合度是否走在正确的轨道上 ， 或者我们是否需要 调整我们的战略？

， 调整我们的战略？ 我们如何战略性地规划未来的迭代？





这是开始预售的时刻，检查是否有市场需求，并进行客户发现，找出客户的痛点和动机，以利于未来产品的开发。

3. 优先考虑并关注基本功能

当您推出 MVP 时，请确保优先考虑支持您独特价值主张的关键功能。价值与努力矩阵、MoSCoW 方法或 Kano 模型等各种技术可以帮助您决定关注哪些内容，并将您的开发过程组织成高效的周期。

如果您打算自行处理实施，我们建议您重点关注：





解决主要问题的 核心功能 。

。 用户明确要求的 高需求功能 。

。 可以快速实施并产生重大影响的速赢。





MVP 专注于解决单个问题。它通常具有基本功能和2-3个关键特性。

第三部分。策略：如何更快地构建产品

让我们直接进入开发吧！我们的目标是在不影响质量的情况下，以快速有效的方式创造产品。





为了加快开发过程，您可以选择雇用开发人员（自由职业者、内部开发人员或外包）。或者，您可以利用专门为帮助非技术创始人而设计的工具。





在本节中，我们将分享一些策略来帮助您快速高效地构建 MVP。

1. 低代码/无代码技术

这个名称本身表明您不需要编写太多代码。这些工具用户友好，使非技术创始人能够构建他们的第一个产品版本。





这种方法可以节省时间和金钱，这使其成为与初创公司合作的技术团队的首选。另外，这是在进行复杂开发之前试水的好方法。





另一方面，这些平台也有局限性。您无法完全控制代码，但您仍然可以进行一些调整并在一定程度上自定义您的软件。拥有一些编程知识对此有所帮助。





选择正确的工具是关键。我们的团队在做出决定之前会彻底分析所有项目需求，并考虑到未来的可扩展性。每个平台都有独特的功能，因此，如果您自己工作，请不要忘记进行平台审核，看看它是否具有面向未来的能力。

2. 预构建解决方案和第三方集成

只要有可能，集成现有的工具、平台和服务，以避免重新发明轮子。这可以显着减少支付、身份验证和数据分析等功能的开发时间。

API 集成的热门用例：

用于在线交易的 支付网关 ，如 PayPal、Stripe 或 Braintree。

，如 PayPal、Stripe 或 Braintree。 Zoho、Salesforce、HubSpot 或 Zendesk 等 CRM 和票务系统 可简化客户数据管理。

可简化客户数据管理。 Zapier 等 工作流自动化 工具可自动执行任务并简化流程。

工具可自动执行任务并简化流程。 用于库存管理、订单处理和产品搜索功能的 电子商务 API 。

。 LiveChat、Intercom 或 Zendesk Chat 等 聊天系统 可改善客户沟通和支持。

可改善客户沟通和支持。 来自流行旅行和预订服务的 API可为客户提供实时可用性和预订选项。

3、迭代开发

有时，初创公司创始人带着一个关键目标来找我们：尽快发布 MVP。迭代开发是我们实现这一目标并使产品不断向前发展的方式。





迭代开发是按周期构建的，包括规划、开发、测试和审查。每次迭代都会产生程序的新版本，一直持续到获得最终结果。这种方法使我们能够：





每次迭代后 收集反馈 并更快地学习；

并更快地学习； 根据相关用户数据 使改进成为 一个持续的过程；

一个持续的过程； 降低风险并灵活跟上市场。

4.使用现有的框架和库

这些工具提供现成的组件和功能，可以轻松集成到您的产品中，从而节省从头开始编码的时间。

但在选择框架或库之前，不要忘记考虑项目的具体需求。定期更新和维护这些工具也是一个好主意，以确保它们保持平稳工作并保持安全。

5. 开发实践

就质量而言，该方法对于创建易于维护和扩展以适应未来的软件至关重要。以下是一些需要考虑的重要方法：





模块化设计 ：将系统分解为更小的、可管理的部分，使其更易于理解、开发和测试。

：将系统分解为更小的、可管理的部分，使其更易于理解、开发和测试。 代码可重用性 ：编写可在应用程序的不同部分使用的代码可以节省时间和精力。

：编写可在应用程序的不同部分使用的代码可以节省时间和精力。 可读性 ：代码应该对于将来可能使用它的任何人来说都应该易于阅读，包括使用命名约定和编写清晰的注释。

：代码应该对于将来可能使用它的任何人来说都应该易于阅读，包括使用命名约定和编写清晰的注释。 版本控制 ：使用 Git 等工具有助于跟踪更改并实现开发人员之间的协作。

：使用 Git 等工具有助于跟踪更改并实现开发人员之间的协作。 自动化测试 ：当团队实现自动运行的测试时，可以确保新的更改不会破坏现有功能。

：当团队实现自动运行的测试时，可以确保新的更改不会破坏现有功能。 持续集成/持续部署（CI/CD） ：自动化构建和部署过程可加快发布周期并减少人为错误。

：自动化构建和部署过程可加快发布周期并减少人为错误。 文档：维护良好的文档对于使不同团队成员清楚地了解技术方面、新员工入职以及参考目的至关重要。





6. 优先考虑沟通与协作

确保每个人都达成共识，因为这样可以鼓励分享想法，并有助于尽早解决问题。





以下是我们使用的一些有效沟通和协作的规则：





每日团队站立会议， 让每个人了解最新情况

让每个人了解最新情况 每周或每两周与客户举行会议， 讨论进展、更新情况并收集反馈

讨论进展、更新情况并收集反馈 敏捷的项目管理工具 来跟踪我们的进度

来跟踪我们的进度 清晰的沟通渠道，促进我们的项目团队、客户和主要利益相关者之间的开放沟通和持续联系。





结论

精心策划和执行的发布计划为成功的产品奠定了基础，可以满足客户需求、提高参与度并建立忠实的用户群。我们渴望提供从头开始构建产品的技能，并在此过程中处理技术问题。





如果您决定自己工作，仍然有很多可能性来验证您的想法并利用预先构建的解决方案。使用这些策略可以有效地确定任务的优先级，并确保您将资源用于正确的事情。