Başlangıç Hızında Yüksek Kaliteli Ürünler Nasıl Geliştirilir: Kapsamlı Bir Kılavuz





Dört aydan kısa bir süre içinde müşterimizin fikri, konsept aşamasından ilk B2B müşterisini edinme aşamasına geçti. Birçok startup gibi onların da bir sorusu vardı: “Kaliteden ödün vermeden, işlevsel bir ürünü müşterilerimize hızlı bir şekilde nasıl gösterebiliriz?”





Ekibimiz son 1,5 yılda bunun gibi dört büyük projeyi başarıyla inşa etti . Dürüst olalım: yerleşik bir süreç olmadan hızlı hareket etmek zordur . Bu yazıda bir ürün oluşturmaya yönelik üç temel bloğu paylaşacağız. Bu içgörülerin başlangıç yolculuğunuza ilham vereceğini ve başlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz.





Ayrıca kurucular, teknik ekipler ve kullanıcılar gibi dahil olan herkes için başarılı ortaklıklara ve olumlu sonuçlara yol açan verimli bir geliştirme süreci için en iyi uygulamalarımızı sunacağız.





Bölüm I. Vizyon

Bir startup sahibi olarak fikrinizin potansiyeli konusunda heyecanla dolusunuz. Bu coşku sizi doğrudan ürününüzü oluşturmaya ve pazara yeni sunmaya itiyor.





Ancak bu kıvılcımı koruyalım ve önce pazar araştırması yaparak ve potansiyel kullanıcılarla konuşarak başlayalım. Fikrinizi doğrulamanız ve ona yönelik bir talep olduğundan emin olmanız gerekir.





Bir başlangıç gerçekliğinde olduğumuz için bu süreç çok uzun sürmemelidir. Ancak ürününüzün hangi sorunu çözdüğü ve hedef kitlenizin kim olduğu konusunda net bir vizyona sahip olmanız önemlidir.

Bu bölümde vizyon iyileştirme sürecinin temel yönlerini vurgulayacağız.

1. Ekip işbirliği

Kurucular ve teknik ekipler arasında açık iletişimin olması hayati önem taşımaktadır. Kurucuların ürüne ilişkin vizyonlarını ve hedeflerini aktarmaları gerekirken, geliştiriciler de hangi özelliklerin mümkün olduğu ve bunların geliştirilmesinin ne kadar süreceği konusunda değerli bilgiler sağlayabilir.





Beyin fırtınası yapmak, bakış açılarını paylaşmak ve kavramı daha derinlemesine incelemek için keşif atölyeleri düzenliyoruz. Bu işbirlikçi süreç, ürününüzün vizyonunu teknolojik bir çözüm olarak şekillendirmeye yardımcı olur.

2. Konumlandırma

Yolun başında bile, ürünün kendisini test etmediğiniz zamanlarda konumlandırma, geliştirme süresini 3-4 kat hızlandırmaya yardımcı olan bir şeydir. Nasıl?





Konumlandırma, farklılaştırılmış değerinize odaklanmanıza ve MVP'nize neleri dahil edeceğinize öncelik vermenize yardımcı olur.









"Mükemmel konumlandırma", ürün pazara çıkmadan önce nadir görülen bir durumdur. Teknoloji şirketleri için konumlandırma konusunda çalışan bir pazarlama uzmanı olan April Dunford , konumlandırma tezinin kullanılmasını öneriyor. Birkaç kritik soruyu ele almak için bir çerçeve görevi görür:





Kiminle rekabet ettiğimizi sanıyoruz?

Ürünümü diğerlerinden ayıran şey nedir?

Pazara hangi benzersiz değeri getirebilirim?

Bunu seveceğine inandığım insanlar kimler?





Daha çok dahili amaçlar için kullanılır: varsayımları test etmek ve nerede yanılabileceğimizi bulmak. Her zaman aklımıza gelmeyen bir müşteri segmenti ya da planlanmamış bir işlevsellik olabilir.





Ancak tez, işe başlamanıza yardımcı olur ve teklifiniz nihayet pazar talebiyle uyumlu hale geldiğinde bir açıklamaya dönüşür.

3. Satış öncesi: bir iş olarak fikir

"Devam edip bu ürünü oluşturmalı mıyım?" "Pazarda talep var mı?" ve "Bu ürün etrafında iş kurabilir miyim?" - bunların hepsi hala aklınızdan geçebilecek sorular ve hepsi geçerli.





Ön satış, fikrinizin başarılı bir işe dönüşüp dönüşemeyeceğini öğrenmenin harika bir yoludur. Amaç, yeterli talep olup olmadığını görmek için vizyonunuzu hedef kitlenizle paylaşmaktır.





McKinsey araştırmasına göre ön satışlar, kazanma oranlarını ortalama oranlarla karşılaştırıldığında yeni işletmeler için %40-50'ye, mevcut işletmeler için ise %80-90'a çıkarabilir.





Ön satışların bu kadar yararlı olmasının nedeni budur:

Gerçek müşteri geri bildirimi alırsınız. Bu size insanların fikrinizi beğenip beğenmediğini gösterir.

Bu size insanların fikrinizi beğenip beğenmediğini gösterir. Bir miktar parayı peşin kazanırsınız. Bu para üretimde sana yardımcı olabilir.

Bu para üretimde sana yardımcı olabilir. Riski azaltır. Bir ürüne yatırım yapmadan önce talep olduğunu bilirsiniz.





Bir açılış sayfası oluşturarak, bir reklam kampanyası yürüterek ve hatta ağ ve sosyal medya bağlantılarını kullanarak konumlandırmanızı, benzersiz avantajlarınızı ve fiyatlandırma modelinizi test edebilirsiniz.

Bu, bir potansiyel müşteri tabanı, erken benimseyenler ve değerli kullanıcı geri bildirimleriyle sonuçlanabilir.





Ve şöyle düşünüyor olabilirsiniz: "Ama bekleyin, ön satış yapacak hiçbir şeyimiz yok" . Peki, bunun hakkında konuşalım.

Bölüm II. Strateji

Her ürün canlı bir pazara girer. Mevcut bir rekabet, müşteri beklentileri ve gizli zorluklar var.





Stratejinin amacı riskleri en aza indirmek ve fırsatları en üst düzeye çıkarmaktır. Fikriniz tamamen oluşmuş olabilir veya sadece bir taslak olabilir. Ancak iyi tanımlanmış bir uygulama planı olmadan yatırımcıları bunun değerine ikna etmek zorlaşır.





Strateji, odaklanmanıza ve doğru yolda kalmanıza yardımcı olurken aynı zamanda izlenecek bir yol haritası da sağlar. Stratejimizi hızlı ve etkili bir şekilde eyleme geçirmemizi sağlayacak birkaç kuralı burada bulabilirsiniz.

1. Yalın Başlangıç metodolojisi

Gerçekçi hedefler belirlemek önemlidir. Eğer uzağa ve hızlı gitmek istiyorsanız, küçükten başlamak daha iyidir.





Yalın Başlangıç yöntemi, son ve gösterişli bir sürüm için çok fazla zaman ve para harcamanıza gerek olmadığını, çünkü bu sürümün son sürüm olmayacağını söylüyor. Ürünü geliştirmeye devam etmek için müşteri geri bildirimlerini olabildiğince hızlı bir şekilde almak çok önemlidir.





Bir girişimcinin amacı sadece bir ürün yaratmak değil, bir sorunu çözmektir. Bir ürün yapmak bu hedefe ulaşmanın yollarından yalnızca biridir.





Çoğu startup ve yeni ürün MVP'ye (Minimum Uygulanabilir Ürün) güveniyor. Aaron Dinin, MVP'nin yalnızca bir ürünün mümkün olan en basit versiyonunu oluşturmaktan ibaret olmadığı fikrini paylaşıyor. MVP'den öğrenmeye başlamak için minimum zaman ve çaba harcamakla ilgilidir.

2. Geliştirmeden önce doğrulamayı başlatın

Ekibimiz genellikle MVP'den önce işlevsel bir prototip üzerinde çalışır. Bu, ürünün konseptini sunmak ve en kritik hipotezleri doğrulamak için uygun maliyetli bir yöntemdir.





Çalışan bir prototip (veya işlevsel, etkileşimli bir prototip), bir ürünün ilk modeline benzer. Bir kavramı veya süreci test etmek, ondan öğrenmek ve yatırımcılara ve kullanıcılara göstermek için tasarlanmıştır.





Bunun gibi bir prototip oluşturmak genellikle birkaç haftamızı alır. Gerçek bir geliştirme yapmamıza gerek yok; keşif aşamasındayken onu yaratabiliriz.

İşlevsel bir kullanıcı arayüzü prototipine sahip olduğumuzda, fikir sahibi zaten ürünün müşterilere gösterilebilecek bir demo sürümüne sahip olur. Müşteri görüşmeleri yapmanın, ürünü potansiyel yatırımcılara sunmanın, tüm geri bildirimleri toplamanın ve bilgiyi işlemenin zamanı geldi.





Bu bilgi hem müşteri hem de teknik ekip için aşağıdaki karar alma süreçlerine rehberlik eder. Temel soruların yanıtlanmasına yardımcı olur:





MVP geliştirirken hangi alanlara öncelik vermeliyiz ?

? Ürün pazarı uyumu açısından doğru yolda mıyız , yoksa stratejimizi değiştirip ayarlamamız mı gerekiyor ?

, ? Gelecekteki yinelemelerimizi stratejik olarak nasıl planlıyoruz ?





Bu, ön satışa başlamak, pazarda talep olup olmadığını kontrol etmek ve gelecekteki ürün geliştirme konusunda müşterilerin sıkıntılı noktalarını ve motivasyonlarını öğrenmek için müşteri keşfi yapmak için iyi bir andır.

3. Temel özelliklere öncelik verin ve bunlara odaklanın

Bir MVP'yi piyasaya sürerken, benzersiz değer teklifinizi destekleyen temel özelliklere öncelik verdiğinizden emin olun. Değer ve Çaba matrisi, MoSCoW yöntemi veya Kano modeli gibi çeşitli teknikler, neye odaklanacağınıza karar vermenize ve geliştirme sürecinizi verimli döngüler halinde düzenlemenize yardımcı olabilir.

Uygulamayı kendi başınıza halletmeyi planlıyorsanız aşağıdakilere odaklanmanızı öneririz:





Ana sorunu çözen temel işlevler .

. Kullanıcıların açıkça istediği yüksek talep gören özellikler .

. Hızlı uygulanabilecek ve önemli bir etkiye sahip olabilecek hızlı kazanımlar .





Bir MVP tek bir sorunu çözmeye odaklanır. Genellikle temel işlevlere ve 2-3 temel özelliğe sahiptir.

Bölüm III. Taktikler: ürünler nasıl daha hızlı oluşturulur

Haydi doğrudan gelişime dalalım! Buradaki amacımız kaliteden ödün vermeden, hızlı ve verimli bir şekilde ürün ortaya çıkarmaktır.





Geliştirme sürecini hızlandırmak için geliştiricileri işe almak (serbest çalışanlar, kurum içi veya dış kaynak kullanımı) gibi seçenekleriniz vardır. Alternatif olarak, teknik bilgisi olmayan kuruculara yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış araçlardan yararlanabilirsiniz.





Bu bölümde MVP'nizi hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacak taktikleri paylaşacağız.

1. Az kodlu/kodsuz teknolojiler

İsmin kendisi çok fazla kodlamanıza gerek olmadığını gösteriyor. Bu araçlar kullanıcı dostudur ve teknoloji uzmanı olmayan kuruculara ilk ürün sürümlerini oluşturma olanağı sağlar.





Bu yaklaşım zamandan ve paradan tasarruf sağlar, bu da onu yeni kurulan şirketlerle çalışan teknik ekipler için en iyi seçim haline getirir. Ayrıca, karmaşık geliştirme çalışmalarına başlamadan önce durumu test etmenin harika bir yoludur.





Öte yandan bu platformların sınırlamaları var. Kod üzerinde tam kontrole sahip olmayacaksınız, ancak yine de bazı ince ayarlar yapabilir ve yazılımınızı belirli bir ölçüde özelleştirebilirsiniz. Biraz programlama bilgisine sahip olmak bu konuda yardımcı olur.





Doğru aracı seçmek çok önemlidir. Ekibimiz, gelecekteki ölçeklenebilirliği hesaba katarak karar vermeden önce tüm proje gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde analiz eder. Her platformun benzersiz özellikleri vardır; bu nedenle, kendi başınıza çalışıyorsanız, platform denetimi yapmayı ve geleceğe ne kadar dayanıklı olduğunu görmeyi unutmayın.

2. Derleme öncesi çözümler ve üçüncü taraf entegrasyonları

Tekerleği yeniden icat etmekten kaçınmak için mümkün olduğunda mevcut araçları, platformları ve hizmetleri entegre edin. Bu, ödemeler, kimlik doğrulama ve veri analitiği gibi işlevlere yönelik geliştirme süresini önemli ölçüde azaltabilir.

API entegrasyonları için popüler kullanım örnekleri:

Çevrimiçi işlemler için PayPal, Stripe veya Braintree gibi ödeme ağ geçitleri .

. Müşteri veri yönetimini kolaylaştırmak için CRM'ler ve Zoho, Salesforce, HubSpot veya Zendesk gibi biletleme sistemleri .

. Görevleri otomatikleştirmek ve süreçleri kolaylaştırmak için Zapier gibi iş akışı otomasyon araçları.

araçları. Envanter yönetimi, sipariş işleme ve ürün arama yetenekleri için e-ticaret API'leri .

. Müşteri iletişimini ve desteğini geliştirmek için LiveChat, Intercom veya Zendesk Chat gibi sohbet sistemleri .

. Müşterilere gerçek zamanlı müsaitlik durumu ve rezervasyon seçenekleri sunmak için popüler seyahat ve rezervasyon hizmetlerinden API'ler .

3. Yinelemeli geliştirme

Bazen startup kurucuları bize önemli bir hedefle gelirler: MVP'yi en kısa sürede yayınlamak. Yinelemeli geliştirme, bunu gerçekleştirmenin ve ürünün ilerlemesini sağlamanın yoludur.





Yinelemeli geliştirme, planlama, geliştirme, test etme ve gözden geçirmeyi içeren döngüler halinde yapılandırılmıştır. Her yineleme, programın yeni bir versiyonunu üretir ve nihai sonuç elde edilene kadar devam eder. Bu yaklaşım şunları yapmamızı sağlar:





her yinelemeden sonra geri bildirim toplayın ve daha hızlı öğrenin;

ve daha hızlı öğrenin; İlgili kullanıcı verilerine dayanarak iyileştirmeleri sürekli bir süreç haline getirin ;

; Riskleri azaltın ve pazara ayak uydurabilmek için esnek olun .

4. Mevcut çerçeveleri ve kitaplıkları kullanın

Bu araçlar, ürününüze zahmetsizce entegre edilebilecek hazır bileşenler ve işlevler sunarak sıfırdan kodlamada zaman tasarrufu sağlar.

Ancak bir çerçeve veya kitaplık seçmeden önce projenizin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı unutmayın. Sorunsuz çalışmaya devam etmelerini ve güvende kalmalarını sağlamak için bu araçları düzenli olarak güncellemek ve bakımını yapmak da iyi bir fikirdir.

5. Geliştirme uygulamaları

Kalite söz konusu olduğunda, bakımı kolayca yapılabilecek ve geleceğe yönelik ölçeklenebilecek yazılımlar oluşturmada bu yaklaşım hayati önem taşıyor. Göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli yöntemler şunlardır:





Modüler Tasarım : Bir sistemi daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmak onun anlaşılmasını, geliştirilmesini ve test edilmesini kolaylaştırır.

: Bir sistemi daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmak onun anlaşılmasını, geliştirilmesini ve test edilmesini kolaylaştırır. Kodun Yeniden Kullanılabilirliği : Uygulamanın farklı bölümlerinde kullanılabilecek kod yazmak, zamandan ve emekten tasarruf sağlar.

: Uygulamanın farklı bölümlerinde kullanılabilecek kod yazmak, zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Okunabilirlik : Kod, gelecekte üzerinde çalışabilecek herkes için kolay okunabilir olmalıdır; buna adlandırma kurallarının kullanılması ve net yorumlar yazılması da dahildir.

: Kod, gelecekte üzerinde çalışabilecek herkes için kolay okunabilir olmalıdır; buna adlandırma kurallarının kullanılması ve net yorumlar yazılması da dahildir. Sürüm Kontrolü : Git gibi araçların kullanılması, değişikliklerin takip edilmesine yardımcı olur ve geliştiriciler arasında işbirliğine olanak tanır.

: Git gibi araçların kullanılması, değişikliklerin takip edilmesine yardımcı olur ve geliştiriciler arasında işbirliğine olanak tanır. Otomatik Test : Ekip otomatik olarak çalıştırılan testleri uyguladığında, yeni değişikliklerin mevcut işlevselliği bozmamasını sağlar.

: Ekip otomatik olarak çalıştırılan testleri uyguladığında, yeni değişikliklerin mevcut işlevselliği bozmamasını sağlar. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (CI/CD) : Derleme ve dağıtım sürecinin otomatikleştirilmesi, sürüm döngüsünü hızlandırır ve insan hatasını azaltır.

: Derleme ve dağıtım sürecinin otomatikleştirilmesi, sürüm döngüsünü hızlandırır ve insan hatasını azaltır. Dokümantasyon : İyi dokümantasyonun sürdürülmesi, teknik hususların farklı ekip üyeleri için netleştirilmesi, yeni kişilerin işe alınması ve referans amacıyla çok önemlidir.





6. İletişim ve işbirliğine öncelik verin

Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olun, çünkü bu fikir paylaşımını teşvik eder ve sorunların erken çözülmesine yardımcı olur.





Etkili iletişim ve işbirliği için kullandığımız bazı kurallar şunlardır:





Herkesin güncel kalmasını sağlamak için günlük ekip stand-up'ları

İlerlemeyi, güncellemeleri tartışmak ve geri bildirim toplamak için müşterilerle haftalık veya iki haftada bir yapılan toplantılar

İlerlememizi takip etmek için çevik proje yönetimi araçları

Proje ekibimiz, müşterilerimiz ve kilit paydaşlarımız arasında açık iletişim ve sürekli bağlantı için net iletişim kanalları .





Çözüm

İyi planlanmış ve uygulanmış bir lansman planı, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, etkileşimi artıran ve sadık bir kullanıcı tabanı oluşturan başarılı bir ürüne zemin hazırlar. Sıfırdan ürün oluşturma ve bu süreçte teknik işleri yürütme konusundaki becerilerimizi sunmaya istekliyiz.





Kendi başınıza çalışmaya karar verirseniz fikrinizi doğrulamak ve önceden oluşturulmuş çözümlerden yararlanmak için hâlâ birçok olasılık vardır. Görevleri etkili bir şekilde önceliklendirmek ve kaynaklarınızı doğru şeylere yönlendirdiğinizden emin olmak için bu stratejileri kullanın.