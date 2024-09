Bitcoin é o Hulk

Quanto mais você derrota o Hulk, mais forte ele se torna.

O mesmo acontece com o Bitcoin.

Principalmente se for superado pelos outros dois devoradores de energia.

Parte 1 - Guzzlers de energia

A Revolução Industrial - um homem - e a Revolução da Informação - uma mulher - produziram juntas um monte de tecnologias infantis com um apetite por energia que os humanos não conseguem compreender.

Elas incluem: Bitcoin/Blockchain, Inteligência Artificial e Computação Quântica.





Curiosamente, nós, humanos, tememos a "Fórmula Nuclear para Bebês", mas ela pode alimentar esses trigêmeos sem que tenhamos que nos esforçar muito e perder o sono, tentando descobrir como criar essas crianças superpoderosas.





Nós sempre optamos pela fácil “fórmula do combustível fóssil”. Tão útil quanto batatas fritas. Mais cedo ou mais tarde, vamos nos arrepender disso.





Agora considere o bebê Bitcoin/Blockchain. Este ano ele fez 15 anos e agora está consumindo cerca de 100TWh por ano de um orçamento global de energia elétrica de ~ 28.000TWh (2021).

Bem pequeno, mas se isso crescer 10x a cada dez anos, como tem acontecido , causará alguma preocupação.





O mesmo pode ser dito do bebê da IA (aparentemente ele precisa do dobro de eletricidade que o mundo está usando agora!) e o enganoso bebê da Computação Quântica diz "Eu uso mais frio, não mais calor", mas o calor cria mais frio.

Abordei o alto orçamento de energia da computação quântica aqui .





Aqui está o problema. O Bitcoin, diferentemente da IA ou da Computação Quântica, não precisa usar toda essa energia.

Quanto mais cavamos, mais energeticamente custoso é. Se você relaxar, fica fácil também.

(As alusões ao yin e yang e ao ganho de força a partir da leveza na prática dos monges budistas são simplesmente fenomenais.

Bitcoin pode ser Física e Matemática, mas também é um modelo de filosofia humana).





A quantidade de energia que usamos em BTC pode ser uma medida de quão teimosa ou humilde nossa sociedade é.

Deixe-me explicar.

O que a maior parte da energia consumida pelo BTC faz?

minerar mais BTC (um caso de uso em rápido declínio)

proteger a rede contra ataques

verificar transações



O primeiro — minerar mais BTC — está se tornando menos valioso com o tempo.

A mineração de bitcoin como um negócio para obter novas moedas BTC tem um prazo limitado. Por volta de 2140, o último negócio desse tipo com fins lucrativos fechará as portas.

Seus bisnetos podem ficar tristes, mas as recompensas serão melhores.





Isso deixa duas coisas.

Um — Proteja a rede contra ataques.

Se isso precisa de mais energia, significa que nos recusamos como sociedade a aceitar um dinheiro melhor. Então nós (na maioria) votamos em novos políticos que atacam o BTC com suas máquinas, repetidamente. Então os hackers seguem o exemplo, então o BTC também faz o que faz. Exigir mais energia para proteger a rede.





Segundo — verificar transações — mostrará o quão corrupta nossa sociedade se tornou.

Em um mundo estilo 1984, onde nenhum registro de transação é confiável, o BTC consumirá tanta energia que nos envergonhará.





“Por que você está colocando transações inúteis no registro, amigo?”





Se revertermos o curso, apenas algumas verificações e todos os nós concordarão. Muito bom. Bloco adicionado.





Resumindo: o apetite do BTC está sendo provocado por: grandes políticas, hackers, competição com o dólar americano e seus amigos, opções de energia barata, recusa de poder individualizado da descentralização (os outros dois bebês são gigantes ultracentralizados. Os computadores quânticos são tão centralizados que você não pode ter um a menos que tenha bilhões de dólares em financiamento e comande um exército de PhDs em Física Quântica).





Caso contrário, se organizássemos nossa sociedade de modo que a mineração de Bitcoin dificilmente fosse atacada, e a impressão de dinheiro e a cunhagem de moedas não fossem tão lucrativas quanto cultivar batatas no quintal, tudo ficaria bem e o Bitcoin perderia seu péssimo rótulo de consumidor de energia.





Infelizmente, não podemos deixar de odiar tecnologias novas e estranhamente poderosas.





OK, Romanoff, você fez isso.









Não bata no Hulk, por favor





Veja, as pessoas odeiam o Hulk porque querem dar ordens a ele para seu próprio benefício, mas não podem.

Bro não pode ser contido.

Você continua cutucando ele.

Ele fica mais forte.





O mesmo vale para o Bitcoin.

Até agora, zombarias e mísseis de palavras foram lançados contra o BTC.

Foi declarado “morto” quase todos os anos.

É encurtado a priori por quase todos os humanos. Até eu espero que caia logo (para que eu possa comprar alguns :D)





Mas E SE o Bitcoin (Hulk) tivesse uma rivalidade entre irmãos, a IA (Saitama) e a Computação Quântica (o Alien chamado Clark Kent)?





Hoho. Aqui vamos nós.





Eu disse para você não bater no Hulk.





Hulk vs Saitama (BTC vs IA)

No momento, estou escrevendo uma história sobre como isso pode acontecer e aqui está um breve resumo:

A IA não pode hackear Bitcoin diretamente. Levaria mais tempo do que a idade do universo para abrir 1 carteira.

Mas ao minar op-sec com câmeras e computadores alimentados por IA, frases-semente podem ser roubadas. Portanto, bitcoins podem ser roubados.

Isso provavelmente vai esquentar quando a inflação do dólar ficar tão alta que os Bitcoiners, mais uma vez, se tornarão os novos ricos aos olhos do fiduciário, nascidos, alimentados e desenvolvidos.

A maioria das pessoas, na verdade.

Pessoas falidas.





Se os malvados no-coiners com habilidades de desenvolvimento usam IA para planejar o roubo de BTC e criptomoedas em geral, alguns anti-heróis Bitcoiners com habilidades de desenvolvimento podem criar IAs para ganhar Bitcoin mais rápido do que a maioria dos humanos, apenas para queimá-lo (ou escondê-lo muito bem em carteiras de hardware ultra-frias).





Portanto, pode existir um cenário interessante em que o valor do preço do Bitcoin aumenta cada vez mais rápido, porque os bitcoins estão sendo intencionalmente queimados ou removidos do estoque circulante.





Algo assim





Nota: Se os recursos de IA estão sendo dedicados ao BTC, então o BTC acabou de fazer da IA seu cavalo de batalha. E toda a energia gasta ali efetivamente é energia do BTC.





***





O problema é que em um mundo tão selvagem, um pistoleiro normalmente surge como o predador supremo.

Na minha história, chamo esse personagem de "The Zero Balance" - Um ciborgue bioengenheirado escondido no subsolo, manipulando o suprimento de Bitcoin e da maioria das criptomoedas para seus fins pouco conhecidos. Geralmente para queimar todos eles.

(Manipular valores de contas de moeda fiduciária é trivial para eles).





Por que isso funcionaria?





Pelo simples fato de que a destruição é mais fácil do que a construção, queimar BTC não dá quase trabalho nenhum, enquanto minerar BTC dá muito trabalho.

Surfar na decadência entrópica é fácil, reverter a entropia é uma mágica difícil.





O Zero Balance poderia até mesmo argumentar que eles estão salvando o clima. Eliminando a pegada do BTC para torná-la mais fraca.





A verdade é que as pessoas odeiam que lhes digam o que fazer. Ao forçar as pessoas a manter menos BTC e outras reservas de cripto, seu interesse nisso se torna maior.

BTC Hulk não consegue derrotar pessoas que tentam derrotá-lo.









Outro fato é que um dev, como um jogador de xadrez, pode governar todos eles.

Então The Zero Balance seria um cavaleiro solitário, e ele seria perfeito.





Até que outro Zero Balance tome sua posição.





***





Imagino que mundo isso criaria.

Onde o dinheiro é melhor compartilhado livremente e nunca acumulado.

Um mundo bem decente, talvez.





Hulk vs Superman (BTC vs Computadores Quânticos)





Embora a Inteligência Artificial não tenha esperança de realmente hackear uma carteira de Bitcoin, um Computador Quântico tem essa esperança.

Caramba, um computador quântico poderia ser tão poderoso que poderia hackear qualquer e todos os nossos circuitos eletrônicos. Da mesma forma que uma tempestade magnética massiva / EMP frita todos os eletrônicos.





Na minha opinião, um computador quântico funciona melhor como uma máquina de destruição digital, não como uma máquina de descobrir segredos.

(Talvez o usemos para apagar toda a pornografia infantil que espreita nas sombras).





De fato, um computador quântico poderia destruir grandes partes do mundo digital da mesma forma que uma bomba nuclear poderia destruir grandes partes do mundo físico.

Poderia ser um adeus aos NFTs em algum mercado, por exemplo.













(Digamos que depois que o protocolo Bitcoin OP_CAT se conecta a computadores quânticos em uma tentativa de resolver a busca na árvore de Merkle).





O Bitcoin teria alguma chance?

Bem... “The Quantum Hacker” - um cientista genial da computação quântica que vive no subsolo com seu gigante 'secreto' da computação quântica, teria alcançado o que The Zero Balance não teria alcançado se eles tivessem mexido muito com o Bitcoin.





No entanto, sua assinatura energética o denunciaria. O problema de usar muita energia é que você não consegue se esconder depois do fato.

Muitas pessoas vão notar.

Eles então atacarão você, o levarão perante um juiz que o aprisionará por uma eternidade em Azkaban, e eles reconstruirão seu Bitcoin.





Bitcoin é uma Fênix. Assim como os Smartphones, não vai a lugar nenhum.













***





O futuro dos 3 devoradores de energia













Como dissemos, o Bitcoin pode sobreviver com um orçamento de energia menor se as pessoas forem mais honestas.

Assim como o Dr. Bruce Banner e não o Hulk, ele tem mais trabalho a fazer nos ajudando a resolver problemas científicos de fintech.





E seus irmãos - IA e Computação Quântica. E quanto a eles?





Dado seu apetite possivelmente insaciável por energia, eles podem estar largamente presos no planeta mercúrio. Para desfrutar de um extremo de calor para IA e frio para computação quântica.

Do jeito que eles gostam.









Na Terra, a tríade BAQ (Bitcoin/Blockchain, Computação Quântica e IA) pode ser uma das colaborações tecnológicas mais divertidas e cruciais da internet.





Qualquer pessoa com grandes habilidades em IA ou Computação Quântica pode tentar integrar o Bitcoin em seus experimentos.





Por exemplo, robôs de IA como Sophia e chatbots totalmente de IA devem ter a chance de manter carteiras e ganhar dinheiro em cripto, criar anúncios, projetar novas soluções de cadeia. Enquanto isso, os desenvolvedores quânticos podem esquecer a modelagem do clima para variar e tentar gerar senhas fracas/fortes para carteiras de cripto, canais de comunicação fracos/fortes para Bitcoin e txs de cripto ou modelar a mecânica do Bitcoin em QCs para ver pontos fortes e fracos no código ou no design de hardware (a IA também é útil para isso).





Este é um teste de penetração como nunca antes visto.





Certamente, como o grande dinheiro do TradFi flui para IA e Computação Quântica, muitos especialistas no assunto não tocariam em DeFi, muito menos em Bitcoin, nem com uma vara de três metros.

Ainda estamos cedo.