Bitcoin est le Hulk

Plus vous battez Hulk, plus il devient fort.

C'est pareil avec Bitcoin.

Surtout s'il est battu par les deux autres énergivores.

Partie 1 – Les énergivores

La révolution industrielle – un homme, et la révolution de l’information – une femme, ont produit ensemble un ensemble de technologies infantiles avec un appétit pour l’énergie que les humains ne peuvent pas comprendre.

Il s’agit notamment de : Bitcoin/Blockchain, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique.





Il est intéressant de noter que nous, les humains, craignons la « formule pour bébé à base d’énergie nucléaire », alors qu’elle pourrait nourrir ces triplés sans que nous nous cassions le dos et perdions tout sommeil en essayant de comprendre comment élever ces enfants surpuissants.





Nous optons toujours pour la formule facile des combustibles fossiles. Aussi pratique que des frites. Nous le regretterons tôt ou tard.





Considérons maintenant le bébé Bitcoin / Blockchain. Cette année, il a fêté ses 15 ans et consomme désormais environ 100 TWh par an sur un budget énergétique mondial d'électricité d'environ 28 000 TWh (2021).

Assez petit, mais si ce chiffre grandit de 10 fois tous les dix ans comme cela a été le cas , cela suscitera quelques inquiétudes.





On peut en dire autant du bébé IA (il a apparemment besoin de deux fois plus d’électricité que ce que le monde utilise actuellement !) et du bébé trompeur de l’informatique quantique qui dit « J’utilise plus de froid, pas plus de chaleur », mais la chaleur crée plus de froid.

J'ai abordé ici le budget énergétique coûteux de l'informatique quantique.





Et voici le hic : contrairement à l’IA ou à l’informatique quantique, Bitcoin n’a pas besoin d’utiliser toute cette énergie.

Plus on creuse, plus on dépense d'énergie. Si on se détend, cela devient facile aussi.

(Les allusions au yin et au yang, et l’acquisition de force par la légèreté dans la pratique des moines bouddhistes sont tout simplement phénoménales.

Bitcoin est peut-être un mélange de physique et de mathématiques, mais c'est aussi un modèle de philosophie humaine.





La quantité d’énergie que nous utilisons en BTC pourrait être une mesure de l’ entêtement ou de l’humilité de notre société.

Laissez-moi vous expliquer.

À quoi sert la majeure partie de l’énergie consommée par le BTC ?

miner plus de BTC (un cas d'utilisation en déclin rapide)

sécuriser le réseau contre les attaques

vérifier les transactions



La première – miner plus de BTC – devient de moins en moins précieuse au fil du temps.

L'exploitation minière de bitcoins, en tant qu'activité commerciale visant à obtenir de nouvelles pièces BTC, a une durée de vie limitée. Vers 2140, la dernière entreprise de ce type à but lucratif fermera ses portes.

Vos arrière-petits-enfants se sentiront peut-être tristes, mais les conséquences seront meilleures.





Il reste deux choses.

Un – Sécuriser le réseau contre les attaques.

Si cela nécessite plus d'énergie, cela signifie que nous avons refusé en tant que société d'accepter une meilleure monnaie. Nous votons donc (la plupart du temps) pour de nouveaux politiciens qui attaquent le Bitcoin avec leurs machines, encore et encore. Ensuite, les pirates informatiques suivent le mouvement, donc le Bitcoin fait aussi ce qu'il fait. Il exige plus d'énergie pour sécuriser le réseau.





Deuxièmement, vérifier les transactions montrera à quel point notre société est devenue corrompue.

Dans un monde de type 1984 où aucun enregistrement de transaction ne peut être fiable, le BTC consommera tellement d’énergie que cela nous embarrassera.





« Pourquoi consignez-vous des transactions inutiles dans le dossier, mon ami ? »





Si nous changeons de cap, quelques vérifications suffiront et tous les nœuds acquiescent. Très bien. Bloc ajouté.





En résumé : le BTC est poussé à accroître son appétit par les grandes politiques, les pirates informatiques, la concurrence avec le dollar américain et ses amis, les options énergétiques bon marché, le refus du pouvoir individualisé issu de la décentralisation (les deux autres bébés sont des mastodontes ultra-centralisés. Les ordinateurs quantiques sont tellement centralisés que vous ne pouvez pas en posséder un à moins d’avoir des milliards de dollars de financement et de commander une armée de docteurs en physique quantique).





Autrement, si seulement nous organisions notre société de manière à ce que le minage de Bitcoin ne soit pratiquement pas attaqué, et que l'impression de monnaie et la frappe de pièces ne soient pas aussi rentables que la culture de pommes de terre dans son jardin, tout irait bien et Bitcoin perdrait sa mauvaise étiquette de consommateur d'énergie.





Hélas, nous ne pouvons nous empêcher de détester les nouvelles technologies étrangement puissantes.





OK, Romanoff, tu l'as fait.









Ne frappez pas Hulk, s'il vous plaît





Voyez, les gens détestent Hulk parce qu’ils veulent lui donner des ordres pour leur propre bénéfice, mais ils ne le peuvent pas.

Bro ne peut pas être mis en conteneur.

Vous continuez à le pousser.

Il devient plus fort.





Il en va de même pour Bitcoin.

Jusqu'à présent, le BTC a été la cible de moqueries et de missiles de mots.

Il a été déclaré « mort » presque chaque année.

Il est à priori en rupture de stock par presque tous les humains. Même moi je m'attends à ce qu'il tombe bientôt en panne (pour pouvoir en acheter :D)





Mais ET SI Bitcoin (Hulk) avait une rivalité fraternelle avec l'IA (Saitama) et l'informatique quantique (l'Alien appelé Clark Kent) ?





Hoho. C'est parti.





Je t'avais dit de ne pas frapper Hulk.





Hulk contre Saitama (BTC contre IA)

J'écris actuellement une histoire sur la façon dont cela pourrait se dérouler et voici le bref résumé :

L'IA ne peut pas pirater Bitcoin directement. Il faudrait plus de temps que l'âge de l'univers pour ouvrir un portefeuille.

Mais en affaiblissant la sécurité des opérations à l'aide de caméras et d'ordinateurs alimentés par l'IA, des phrases clés peuvent être volées, et donc des bitcoins.

La situation va probablement s’aggraver lorsque l’inflation du dollar deviendra si grave que les Bitcoiners redeviendront les nouveaux riches aux yeux de ceux qui sont nés, nourris et élevés grâce à la monnaie fiduciaire.

La plupart des gens, vraiment.

Des gens fauchés.





Si des méchants no-coiners dotés de compétences en développement utilisent l'IA pour organiser le vol de BTC et de crypto-monnaie en général, certains Bitcoiners anti-héros dotés de compétences en développement pourraient concevoir des IA pour gagner des Bitcoins plus rapidement que la plupart des humains, seulement pour les brûler (ou les cacher très bien dans des portefeuilles matériels ultra-froids).





Par conséquent, un scénario intéressant pourrait exister dans lequel la valeur du prix du Bitcoin augmenterait de plus en plus vite, parce que les bitcoins seraient intentionnellement brûlés ou retirés de l'offre en circulation.





Quelque chose comme ça





Remarque : si des ressources d’IA sont consacrées au BTC, alors le BTC a simplement fait de l’IA son cheval de bataille. Et toute l’énergie dépensée à cet effet est en réalité de l’énergie BTC.





***





Le problème est que dans un monde de type Far West, un pistolero apparaît généralement comme le prédateur suprême.

Dans mon histoire, j'appelle ce personnage « The Zero Balance » - un cyborg bio-conçu qui se cache sous terre, manipulant l'approvisionnement en Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies à ses fins peu connues. Habituellement pour simplement les brûler toutes.

(La manipulation des valeurs des comptes de monnaie fiduciaire est triviale pour eux).





Pourquoi cela fonctionnerait-il ?





Du simple fait que la destruction est plus facile que la construction, brûler du BTC ne demande presque aucun travail tandis que miner du BTC demande beaucoup de travail.

Surfer sur la décroissance entropique est facile, inverser l'entropie est une magie difficile.





Le Zero Balance pourrait même penser qu'il sauve le climat en réduisant l'empreinte du BTC pour le rendre plus faible.





En réalité, les gens détestent qu’on leur dise quoi faire. En obligeant les gens à détenir moins de réserves de BTC et d’autres crypto-monnaies, leur intérêt pour ces dernières augmente.

BTC Hulk ne peut pas affronter ceux qui tentent de le battre jusqu'à le soumettre.









Un autre fait est qu’un développeur, comme un joueur d’échecs, peut les gouverner tous.

Donc The Zero Balance serait un ranger solitaire, et il serait parfait.





Jusqu'à ce qu'un autre Zero Balance prenne sa place.





***





Je me demande quel monde cela créerait.

Là où l’argent est mieux partagé librement et jamais thésaurisé.

Un monde plutôt décent, peut-être.





Hulk contre Superman (BTC contre ordinateurs quantiques)





Alors que l’intelligence artificielle n’a aucun espoir de pirater un portefeuille Bitcoin, un ordinateur quantique a cet espoir.

Bon sang, un ordinateur quantique pourrait être si puissant qu'il pourrait pirater n'importe lequel de nos circuits électroniques. De la même manière qu'une tempête magnétique massive / EMP grille tous les appareils électroniques.





À mon avis, un ordinateur quantique fonctionne mieux comme une machine à déchiqueter numérique, et non comme une machine à découvrir des secrets.

(Peut-être que nous devrions l’utiliser pour effacer toute la pornographie infantile qui se cache dans l’ombre).





En fait, un ordinateur quantique pourrait détruire de grandes parties du monde numérique de la même manière qu’une bombe nucléaire pourrait détruire de grandes parties du monde physique.

Cela pourrait être un adieu aux NFT sur certaines places de marché, par exemple.













(Disons après que le protocole Bitcoin OP_CAT se connecte aux ordinateurs quantiques dans le but de résoudre la recherche d'arbre de Merkle).





Le Bitcoin aurait-il une chance ?

Eh bien... « The Quantum Hacker » - un génie de l'informatique quantique vivant sous terre avec son mastodonte informatique quantique « secret », aurait accompli ce que The Zero Balance n'aurait pas accompli s'ils avaient touché à Bitcoin à fond.





Cependant, sa signature énergétique le trahirait. Le problème avec l'utilisation de beaucoup d'énergie est que vous ne pouvez pas vous cacher après coup.

Trop de gens le remarqueront.

Ils vous attaqueront ensuite, vous traduiront devant un juge qui vous emprisonnera pour l'éternité à Azkaban, et ils reconstruiront leur Bitcoin.





Le Bitcoin est un phénix. Comme les smartphones, il n'est pas près de disparaître.













***





L'avenir des trois énergivores













Comme nous l’avons dit, Bitcoin peut vivre avec un budget énergétique plus petit si les gens deviennent plus honnêtes.

Comme le Dr Bruce Banner et non Hulk, il a encore du travail à faire pour nous aider à résoudre les problèmes scientifiques de la fintech.





Et ses frères et sœurs : l'IA et l'informatique quantique. Qu'en pensez-vous ?





Etant donné leur appétit énergétique potentiellement insatiable, ils pourraient être en grande partie emprisonnés sur la planète Mercure. Pour profiter d'un extrême de chaleur pour l'IA et de froid pour l'informatique quantique.

Comme ils l'aiment.









Sur terre, la triade BAQ (Bitcoin/Blockchain, Informatique Quantique et IA) pourrait être l’une des collaborations technologiques les plus amusantes et les plus cruciales sur Internet.





Toute personne dotée de grandes compétences en IA ou en informatique quantique pourrait essayer d’intégrer Bitcoin dans ses expérimentations.





Par exemple, les robots IA comme Sophia et les chatbots entièrement IA devraient avoir la possibilité de gérer des portefeuilles et de gagner de l'argent en crypto-monnaies, de créer des publicités, de concevoir de nouvelles solutions de chaîne. En attendant, les développeurs quantiques pourraient oublier la modélisation du climat pour un changement et essayer de générer des mots de passe faibles/forts pour les portefeuilles cryptographiques, des canaux de communication faibles/forts pour Bitcoin et les transactions cryptographiques ou modéliser les mécanismes Bitcoin sur des QC pour voir les forces et les faiblesses dans le code ou la conception matérielle (l'IA est également pratique pour cela).





Il s’agit d’un test de pénétration comme aucun autre auparavant.





Certes, étant donné que de gros flux d'argent du trading sont injectés dans l'IA et l'informatique quantique, de nombreux experts dans ce domaine ne toucheraient pas à la DeFi, et encore moins à Bitcoin, même avec une perche de dix pieds.

Nous sommes encore tôt.