Bitcoin ist der Hulk

Je öfter Sie den Hulk schlagen, desto stärker wird er.

Dasselbe gilt für Bitcoin.

Insbesondere wenn es von den anderen beiden Energiefressern geschlagen wird.

Teil 1 - Energiefresser

Die Industrielle Revolution – ein Mann – und die Informationsrevolution – eine Frau – haben gemeinsam eine Menge kindischer Technologien hervorgebracht, deren Energiehunger der Mensch nicht begreifen kann.

Dazu gehören: Bitcoin/Blockchain, künstliche Intelligenz und Quantencomputing.





Interessanterweise haben wir Menschen Angst vor der „Atomkraft-Babynahrung“, obwohl sie diese Drillinge vielleicht ernähren könnte, ohne dass wir uns den Rücken krumm machen und schlaflose Nächte haben, während wir darüber nachdenken, wie wir diese Kinder mit Superkräften großziehen sollen.





Wir entscheiden uns immer für die einfache „Formel mit fossilen Brennstoffen“. So praktisch wie Pommes. Früher oder später werden wir das bereuen.





Betrachten wir nun das Bitcoin/Blockchain-Baby. Dieses Jahr ist es 15 Jahre alt geworden und verbraucht nun etwa 100 TWh pro Jahr von einem globalen Stromenergiebudget von ~ 28.000 TWh (2021).

Ziemlich klein, aber wenn dieser Wert wie bisher alle zehn Jahre um das Zehnfache wächst, gibt das Anlass zur Sorge.





Dasselbe kann über das KI-Baby gesagt werden (es braucht anscheinend doppelt so viel Strom wie die Welt derzeit verbraucht!) und das betrügerische Quantencomputer-Baby sagt: „Ich verbrauche zusätzliche Kälte, nicht zusätzliche Wärme“, aber Wärme erzeugt zusätzliche Kälte.

Ich habe hier den teuren Energiehaushalt des Quantencomputings behandelt.





Und hier liegt der Clou: Im Gegensatz zu künstlicher Intelligenz oder Quantencomputern muss Bitcoin nicht so viel Energie aufwenden.

Je tiefer wir graben, desto energetisch aufwändiger ist es. Wenn Sie sich entspannen, wird es auch einfacher.

(Die Anspielungen auf Yin und Yang und die Kraftgewinnung durch Leichtigkeit in der buddhistischen Mönchspraxis sind einfach phänomenal.

Bitcoin mag zwar Physik und Mathematik sein, es ist jedoch auch ein Musterbeispiel für die menschliche Philosophie.





Die Menge an Energie, die wir in BTC verbrauchen, könnte ein Maß dafür sein, wie stur bzw. bescheiden unsere Gesellschaft ist.

Lassen Sie mich das erklären.

Wofür wird der Großteil der von BTC verbrauchten Energie verwendet?

mehr BTC schürfen (ein schnell abnehmender Anwendungsfall)

Sichern Sie das Netzwerk vor Angriffen

Transaktionen verifizieren



Die erste besteht darin, mehr BTC abzubauen, da diese mit der Zeit immer weniger wert sind.

Bitcoin-Mining als Geschäft zum Erwerb neuer BTC-Münzen ist zeitlich begrenzt. Um 2140 wird das letzte gewinnorientierte Unternehmen dieser Art schließen.

Ihre Urenkel werden vielleicht traurig sein, aber die Belohnung wird größer sein.





Bleiben noch zwei Dinge.

Erstens: Schützen Sie das Netzwerk vor Angriffen.

Wenn dies mehr Energie erfordert, bedeutet dies, dass wir uns als Gesellschaft geweigert haben, ein besseres Geld zu akzeptieren. Also wählen wir (meistens) neue Politiker, die BTC mit ihrer Maschinerie immer wieder angreifen. Dann ziehen die Hacker nach, sodass BTC auch das tut, was es tut. Es erfordert mehr Energie, um das Netzwerk zu sichern.





Zweitens: Die Überprüfung von Transaktionen wird zeigen, wie korrupt unsere Gesellschaft geworden sein wird.

In einer Welt wie in 1984, in der keine Transaktionsaufzeichnungen vertrauenswürdig sind, würde BTC so viel Energie verbrauchen, dass es uns in Verlegenheit bringen würde.





„Warum nimmst du wertlose Transaktionen in die Akte auf, Kumpel?“





Wenn wir den Kurs umkehren, genügen ein paar Überprüfungen und alle Knoten nicken. Sehr gut. Block hinzugefügt.





Fazit: Der Appetit von BTC wird durch die große Politik, Hacker, den Wettbewerb mit dem US-Dollar und seinen Freunden, billige Energieoptionen und die Ablehnung individueller Macht durch Dezentralisierung provoziert (die anderen beiden Babys sind ultrazentralisierte Giganten. Quantencomputer sind so zentralisiert, dass Sie keinen besitzen können, es sei denn, Sie verfügen über Milliarden von Dollar an Finanzmitteln und befehligen eine Armee von Doktoren der Quantenphysik).





Ansonsten wäre alles in Ordnung und Bitcoin würde seinen schlechten Ruf als Energiefresser verlieren, wenn wir unsere Gesellschaft nur so organisieren würden, dass Bitcoin-Mining kaum angegriffen würde und das Drucken von Geld und Prägen von Münzen nicht so profitabel wäre wie der Kartoffelanbau im eigenen Garten.





Leider können wir nicht anders, als neue, seltsam mächtige Technologien zu hassen.





OK, Romanoff, du hast das geschafft.









Verprügel Hulk bitte nicht





Sehen Sie, die Leute hassen den Hulk, weil sie ihm zu ihrem eigenen Vorteil Befehle erteilen wollen, es aber nicht können.

Bro lässt sich nicht in einen Container packen.

Du stupsst ihn ständig an.

Er wird stärker.





Das Gleiche gilt für Bitcoin.

Bisher wurde BTC mit Spott und Wortgefechten überhäuft.

Fast jedes Jahr wurde es für „tot“ erklärt.

Es wird von fast allen Menschen a priori geshortet. Sogar ich erwarte, dass es bald fällt (damit ich etwas kaufen kann :D)





Aber WAS WÄRE, WENN Bitcoin (Hulk) eine Geschwisterrivalität mit KI (Saitama) und Quantencomputing (dem Alien namens Clark Kent) hätte?





Hoho. Los geht’s.





Ich habe dir gesagt, du sollst Hulk nicht verprügeln.





Hulk gegen Saitama (BTC gegen KI)

Ich schreibe derzeit eine Geschichte darüber, wie sich dies entwickeln könnte, und hier ist die kurze Zusammenfassung:

KI kann Bitcoin nicht direkt hacken. Das Öffnen einer Wallet würde länger dauern als das Alter des Universums.

Doch durch die Untergrabung der Op-Sec-Systeme mit KI-gestützten Kameras und Computern können Seed-Phrasen gestohlen werden. Und damit auch Bitcoins.

Dies wird sich wahrscheinlich noch verschärfen, wenn die Dollarinflation so schlimm wird, dass Bitcoin-Besitzer in den Augen der mit Fiatgeld Geborenen, Gefütterten und Aufgewachsenen wieder zu Neureichen werden.

Eigentlich die meisten Leute.

Pleitegeier.





Wenn böse No-Coiner mit Entwicklerkenntnissen KI verwenden, um den Diebstahl von BTC und Kryptowährungen im Allgemeinen zu planen, könnten einige Antihelden-Bitcoiner mit Entwicklerkenntnissen KIs so konstruieren, dass sie schneller als die meisten Menschen an Bitcoins kommen, nur um sie dann zu verbrennen (oder sie wirklich gut in ultrakalten Hardware-Wallets zu verstecken).





Daher könnte ein interessantes Szenario entstehen, in dem der Preis von Bitcoin immer schneller steigt, weil Bitcoins absichtlich verbrannt oder aus dem Umlauf entfernt werden.





So etwas





Hinweis: Wenn KI-Ressourcen für BTC eingesetzt werden, dann hat BTC KI zu seinem Arbeitspferd gemacht. Und die gesamte dafür aufgewendete Energie ist effektiv BTC-Energie.





***





Das Problem ist, dass in einer solchen Wildwest-Welt normalerweise ein Revolverheld als größter Räuber hervorgeht.

In meiner Geschichte nenne ich diese Figur „The Zero Balance“ – ein gentechnisch veränderter Cyborg, der sich unter der Erde versteckt und die Versorgung mit Bitcoins und den meisten Kryptowährungen zu seinem/ihrem unbekannten Zweck manipuliert. Normalerweise, um sie einfach alle zu verbrennen.

(Die Manipulation von Fiatgeld-Kontowerten ist für sie trivial).





Warum sollte es funktionieren?





Aus der einfachen Tatsache, dass Zerstörung einfacher ist als Aufbau, ergibt sich, dass das Verbrennen von BTC nahezu keine Arbeit macht, während das Mining von BTC sehr viel Arbeit erfordert.

Auf dem entropischen Zerfall zu surfen ist einfach, die Entropie umzukehren ist harte Magie.





Die Zero Balance-Kampagne könnte sogar damit argumentieren, dass sie das Klima rettet, indem sie den Fußabdruck von BTC reduziert, um ihn abzuschwächen.





Die Wahrheit ist jedoch, dass die Leute es hassen, wenn man ihnen sagt, was sie tun sollen. Wenn man sie zwingt, weniger BTC und andere Kryptoreserven zu halten, wird ihr Interesse daran größer.

BTC Hulk kann Leute, die versuchen, ihn zu schlagen, nicht unterwerfen.









Eine weitere Tatsache ist, dass ein Entwickler, wie ein Schachspieler, sie alle beherrschen kann.

The Zero Balance wäre also ein einsamer Ranger und er wäre perfekt.





Bis ein anderer Zero Balance seinen Platz einnimmt.





***





Ich frage mich, welche Welt dadurch entstehen würde.

Wo Geld am besten freizügig geteilt und niemals gehortet wird.

Vielleicht eine ziemlich anständige Welt.





Hulk vs. Superman (BTC vs. Quantencomputer)





Während für künstliche Intelligenz keine Chance besteht, ein Bitcoin-Wallet tatsächlich zu hacken, besteht für einen Quantencomputer diese Chance.

Verdammt, ein Quantencomputer könnte so leistungsstark sein, dass er alle unsere elektronischen Schaltkreise hacken könnte. Auf die gleiche Weise, wie ein massiver magnetischer Sturm/EMP alle elektronischen Geräte frittiert.





Meiner Meinung nach funktioniert ein Quantencomputer besser als digitale Schreddermaschine und nicht als Maschine zur Aufdeckung von Geheimnissen.

(Vielleicht sollten wir es nutzen, um die ganze im Verborgenen lauernde Kinderpornografie auszulöschen.)





Tatsächlich könnte ein Quantencomputer große Teile der digitalen Welt auf die gleiche Weise zerstören, wie eine Atombombe große Teile der physischen Welt zerstören könnte.

Auf manchen Marktplätzen könnte es beispielsweise heißen: „Adieu, NFTs.“













(Zum Beispiel nachdem das Bitcoin OP_CAT-Protokoll eine Verbindung zu Quantencomputern herstellt, um die Merkle-Baum-Suche zu lösen).





Hätte Bitcoin eine Chance?

Nun ja … „The Quantum Hacker“ – ein genialer Quanteninformatiker, der mit seinem „geheimen“ Quantencomputer-Giganten im Untergrund lebt – hätte erreicht, was The Zero Balance nicht geschafft hätte, wenn sie sich im großen Stil mit Bitcoin angelegt hätten.





Seine Energiesignatur würde ihn jedoch verraten. Das Problem bei der Verwendung großer Mengen an Energie besteht darin, dass man sich im Nachhinein nicht mehr verbergen kann.

Es werden zu viele Leute bemerken.

Dann werden sie Sie angreifen, Sie vor einen Richter stellen, der Sie für alle Ewigkeit nach Askaban sperrt, und ihr Bitcoin wiederherstellen.





Bitcoin ist ein Phönix. Wie Smartphones bleibt es auf der Strecke.













***





Die Zukunft der 3 Energiefresser













Wie gesagt, Bitcoin könnte mit einem geringeren Energiebudget auskommen, wenn die Leute ehrlicher würden.

Da es sich bei Dr. Bruce Banner und nicht bei Hulk um einen Hulk handelt, muss es noch mehr tun, um uns bei der Lösung wissenschaftlicher Fintech-Probleme zu helfen.





Und seine Geschwister – KI und Quantencomputing. Was ist mit denen?





Angesichts ihres möglicherweise unersättlichen Energiehungers könnten sie größtenteils auf dem Planeten Merkur gefangen gehalten werden. Dort würden sie von extremer Hitze für die künstliche Intelligenz und extremer Kälte für die Quanteninformatik profitieren.

So wie sie es mögen.









Auf der Erde könnte die BAQ-Triade (Bitcoin/Blockchain, Quantencomputing und KI) eine der unterhaltsamsten und wichtigsten technologischen Kooperationen im Internet sein.





Jeder mit umfassenden Kenntnissen im Bereich KI oder Quantencomputer könnte versuchen, Bitcoin in seine Experimente zu integrieren.





Beispielsweise sollten KI-Roboter wie Sophia und vollständig KI-basierte Chatbots die Möglichkeit erhalten, Wallets zu verwalten und mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, Anzeigen zu erstellen und neue Kettenlösungen zu entwickeln. In der Zwischenzeit könnten Quantenentwickler die Klimamodellierung zur Abwechslung einmal vergessen und versuchen, schwache/starke Passwörter für Krypto-Wallets, schwache/starke Kommunikationskanäle für Bitcoin und Krypto-Transaktionen zu generieren oder Bitcoin-Mechanismen auf QCs zu modellieren, um Stärken und Schwächen im Code- oder Hardware-Design zu erkennen (KI ist hierfür ebenfalls praktisch).





Das ist ein Penetrationstest, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hat.





Da große Geldsummen aus dem traditionellen Finanzsektor in künstliche Intelligenz und Quantencomputer fließen, würden viele Experten in diesem Bereich DeFi und schon gar nicht Bitcoin mit der Kneifzange anfassen.

Wir sind noch früh dran.