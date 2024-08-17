你打败绿巨人的次数越多，他就变得越强大。

比特币也一样。

尤其是如果它被另外两个耗能大户打败的话。

第 1 部分 - 能源消耗大户

工业革命（一个男人）和信息革命（一个女人）共同产生了一堆对能源有着人类无法理解的需求的儿童技术。

这些包括：比特币/区块链、人工智能和量子计算。





有趣的是，我们人类害怕“核动力婴儿配方奶粉”，但它也许能够喂养这三胞胎，而我们不需要拼命、失眠，思考如何养育这些超能力孩子。





我们总是选择简单的“化石燃料配方”。就像炸薯条一样方便。我们迟早会为此感到后悔。





现在考虑比特币/区块链宝宝。今年它已经诞生 15 年了，目前每年消耗约 100TWh，而全球电力能源预算约为 28,000TWh（2021 年）。

相当小，但如果像现在这样每十年增长 10 倍，就会引起一些担忧。





同样的情况也发生在人工智能婴儿身上（显然它需要的电量是目前世界用电量的两倍！），而具有欺骗性的量子计算婴儿说“我用的是额外的冷，而不是额外的热”，但热却产生了额外的冷。

我在这里介绍了量子计算昂贵的能源预算。





关键在于，与人工智能或量子计算不同，比特币不需要使用所有这些能源。

挖得越用力，耗费的能量就越多。如果你放松，挖得越容易。

（佛教僧人修行中有关阴阳、以轻取强的典故，实在是太奇妙了。

比特币可能是物理学和数学，但它也是人类哲学的模板）。





我们在 BTC 上消耗的能量也许可以衡量我们的社会有多么固执与谦逊。

让我解释一下。

BTC 消耗的大部分能源用来做什么？

挖掘更多 BTC（一种快速下降的用例）

保护网络免受攻击

验证交易



第一个——挖掘更多的 BTC，随着时间的推移其价值会变得越来越低。

比特币挖矿作为获取新 BTC 币的业务，其时间有限。大约在 2140 年，最后一家此类盈利企业将倒闭。

你的曾孙可能会感到伤心，但回报会更好。





剩下两件事。

一——保护网络免受攻击。

如果这需要更多的能源，这意味着我们作为一个社会拒绝接受更好的货币。所以我们（大多数）投票选出新的政客，他们一遍又一遍地用机器攻击 BTC。然后黑客也效仿，所以 BTC 也会做它该做的事。需要更多的能源来保护网络。





第二，验证交易，将说明我们的社会已经变得多么腐败。

在一个没有任何交易记录可以信任的 1984 式的世界里，BTC 将消耗如此多的能源，这会让我们感到尴尬。





“朋友，你为什么把垃圾交易记录进去？”





如果我们逆转进程，只需进行几次检查，所有节点都会点头。非常好。区块已添加。





底线：BTC 的胃口被以下因素所激起：大政治、黑客、与美元及其盟友的竞争、廉价能源选择、拒绝分散的个性化权力（另外两个婴儿是超集中的庞然大物。量子计算机是如此集中，除非你有数十亿美元的资金并指挥一支量子物理学博士大军，否则你不可能拥有一台）。





否则，只要我们组织好我们的社会，使比特币挖矿几乎不会受到攻击，印钞和铸造硬币的利润就不会像在自家后院种土豆那么高，那么一切都会好起来，比特币也将摆脱耗能大户的坏标签。





唉，我们情不自禁地讨厌新的、奇怪而强大的技术。





好的，罗曼诺夫，你做到了。









请不要殴打绿巨人





瞧，人们讨厌绿巨人，因为他们想为了自己的利益命令他，但却不能。

Bro 无法被容器化。

你继续戳他。

他变得更强壮了。





比特币也是如此。

到目前为止，BTC 已经遭受到了嘲笑和攻击。

它几乎每年都被宣告“死亡”。

几乎所有人都先验地做空了它。甚至我都预计它会很快下跌（这样我就可以买一些 :D）





但是，如果比特币（绿巨人）与人工智能（埼玉）和量子计算（名叫克拉克·肯特的外星人）之间存在兄弟竞争，会怎样呢？





呵呵，我们走吧。





我告诉过你不要打绿巨人。





浩克 vs 埼玉 (BTC vs AI)

我目前正在写一个关于这一情况如何展开的故事，以下是简要摘要：

人工智能无法直接破解比特币。破解一个钱包所需的时间比宇宙年龄还要长。

但通过使用人工智能摄像头和计算机破坏操作安全，种子短语可能会被盗。因此，比特币也可能被盗。

当美元通胀变得如此严重时，这种情况可能会加剧，以至于比特币持有者再次成为在法定货币眼中出生、养育和成长的暴发户。

大多数人确实如此。

破产的人。





如果具有开发技能的邪恶比特币使用者使用人工智能来策划 BTC 和加密货币的盗窃，那么一些具有开发技能的反英雄比特币使用者可能会设计人工智能来比大多数人类更快地赚取比特币，然后将其烧毁（或将其很好地隐藏在超冷硬件钱包中）。





因此，可能存在一个有趣的情况，因为比特币被故意烧毁或从流通供应中移除，比特币的价格价值会越来越快上涨。





像这样





注意：如果将 AI 资源投入到 BTC，那么 BTC 只是将 AI 作为其主力。其中消耗的所有能量实际上都是 BTC 能量。





***





问题在于，在这样一个狂野的西部世界，一名枪手通常会成为顶级掠食者。

在我的故事中，我称这个角色为“零余额”——一个躲在地下的生物工程机器人，操纵比特币和大多数加密货币的供应，以达到他/她鲜为人知的目的。通常就是把它们全部烧掉。

（操纵法定货币账户价值对他们来说是小菜一碟）。





它为什么会起作用？





从破坏比建设更容易这个简单事实来看，销毁 BTC 几乎不需要任何工作，而挖掘 BTC 则需要大量工作。

追踪熵衰变很容易，逆转熵却是一项艰难的魔法。





零余额甚至可以推断他们正在拯救气候。削减 BTC 的足迹以使其变弱。





但事实是，人们讨厌别人指手画脚。通过强迫人们持有更少的 BTC 和其他加密货币储备，他们对它们的兴趣会变得更大。

BTC 绿巨人无法让那些试图打败他的人屈服。









另一个事实是，一个开发人员就像一个棋手一样，可以统治所有人。

因此“零平衡”将是一个孤独的游侠，而且他是完美的。





直到另一个零余额取代他的位置。





***





想知道这会创造什么样的世界。

在这里，金钱可以自由分享，而绝不会被囤积。

也许，这是一个相当美好的世界。





绿巨人 vs 超人 (BTC vs 量子计算机)





虽然人工智能实际上无法破解比特币钱包，但量子计算机却有这个希望。

量子计算机的威力如此强大，以至于它可以入侵我们所有的电子电路。就像大规模磁暴/电磁脉冲摧毁所有电子设备一样。





我认为，量子计算机作为数字粉碎机的效果更好，而不是作为揭秘机器。

（也许我们应该用它来消除所有潜伏在阴影中的儿童色情）。





事实上，量子计算机可以摧毁数字世界的大部分，就像核弹可以摧毁物理世界的大部分一样。

例如，某些市场上的 NFT 可能会被淘汰。













（假设比特币 OP_CAT 协议连接到量子计算机，以解决默克尔树搜索）。





比特币还有机会吗？

好吧……“量子黑客”——一个天才的量子计算机科学家，生活在地下，拥有他的“秘密”量子计算庞然大物，如果他们大举入侵比特币，就能实现零余额无法实现的目标。





然而，他的能量特征会暴露他的身份。使用大量能量的问题是事后你无法隐藏自己。

会有太多人注意到。

然后他们会攻击你，在法官面前传讯你，将你永远囚禁在阿兹卡班，然后他们会重建他们的比特币。





比特币是一只凤凰。就像智能手机一样，它不会消失。













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三大能源消耗大国的未来













正如我们所说，如果人们变得更加诚实，比特币就可以以更少的能源预算生存。

就像布鲁斯·班纳博士而不是绿巨人一样，它还有很多工作要做，以帮助我们解决科学金融科技问题。





还有它的兄弟——人工智能和量子计算。它们怎么样？





鉴于它们可能对能源有着无止境的需求，它们很可能被囚禁在水星上。为人工智能提供极热环境，为量子计算提供极寒环境。

他们喜欢的方式。









实际上，BAQ（比特币/区块链、量子计算和人工智能）三角可能是互联网上最有趣、最重要的技术合作之一。





任何拥有人工智能或量子计算技能的人都可以尝试将比特币融入他们的实验中。





例如，像索菲亚这样的人工智能机器人和完全人工智能的聊天机器人应该有机会持有钱包并用加密货币赚钱、制作广告、设计新的链解决方案。与此同时，量子开发人员可以忘记建模气候的变化，尝试为加密钱包生成弱/强密码、为比特币和加密交易生成弱/强通信渠道，或者在量子计算机中模拟比特币机制，以了解代码或硬件设计的优势和劣势（人工智能在这方面也很方便）。





这是前所未有的渗透测试。





当然，由于大量传统金融资金流入人工智能和量子计算领域，许多专家根本不会触碰 DeFi，更不用说比特币了。

我们还早。



















