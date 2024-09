Bitcoin là Hulk

Càng đánh bại Hulk, anh ta càng mạnh hơn.

Tương tự với Bitcoin.

Đặc biệt là nếu bị đánh bại bởi 2 kẻ ngốn năng lượng khác.

Phần 1 - Những kẻ ngốn năng lượng

Cuộc cách mạng công nghiệp - một người đàn ông, và cuộc cách mạng thông tin - một người phụ nữ, đã cùng nhau tạo ra một loạt các công nghệ trẻ em có nhu cầu về năng lượng mà con người không thể hiểu được.

Bao gồm: Bitcoin/Blockchain, Trí tuệ nhân tạo và Điện toán lượng tử.





Thật thú vị, con người chúng ta lại sợ "Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh sử dụng năng lượng hạt nhân" nhưng nó có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ sinh ba này mà không khiến chúng ta phải đau lưng và mất ngủ, cố gắng tìm cách nuôi dạy những đứa trẻ có siêu năng lực này.





Chúng ta luôn chọn "công thức nhiên liệu hóa thạch" dễ dàng. Tiện lợi như khoai tây chiên. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hối hận về điều này.





Bây giờ hãy xem xét Bitcoin/Blockchain baby. Năm nay nó đã tròn 15 năm và hiện đang tiêu thụ khoảng 100TWh mỗi năm từ ngân sách năng lượng điện toàn cầu là ~ 28.000TWh (2021).

Khá nhỏ, nhưng nếu nó tăng gấp 10 lần sau mỗi mười năm như hiện nay thì sẽ đáng lo ngại.





Điều tương tự cũng có thể nói về đứa con AI (rõ ràng là nó cần lượng điện gấp đôi lượng điện mà thế giới đang sử dụng hiện nay!) và đứa con lừa đảo của Máy tính lượng tử nói rằng "Tôi sử dụng thêm độ lạnh, không phải thêm nhiệt" nhưng nhiệt lại tạo ra thêm độ lạnh.

Tôi đã đề cập đến ngân sách năng lượng tốn kém của máy tính lượng tử ở đây .





Đây chính là điều thú vị. Bitcoin, không giống như AI hay Máy tính lượng tử, không cần sử dụng tất cả năng lượng này.

Càng đào sâu, càng tốn nhiều năng lượng. Nếu bạn thư giãn, mọi việc cũng trở nên dễ dàng.

(Những ám chỉ đến âm và dương, và việc đạt được sức mạnh từ sự nhẹ nhàng trong việc tu hành của nhà sư Phật giáo quả thực là phi thường.

Bitcoin có thể là Vật lý và Toán học, nhưng nó cũng là khuôn mẫu về triết lý của con người).





Lượng năng lượng chúng ta sử dụng trong BTC có thể là thước đo mức độ bướng bỉnh hay khiêm tốn của xã hội chúng ta.

Để tôi giải thích nhé.

Phần lớn năng lượng mà BTC tiêu thụ được dùng để làm gì?

khai thác nhiều BTC hơn (một trường hợp sử dụng đang suy giảm nhanh chóng)

bảo vệ mạng khỏi bị tấn công

xác minh giao dịch



Đầu tiên là đào càng nhiều BTC thì giá trị của chúng càng giảm theo thời gian.

Khai thác Bitcoin như một hoạt động kinh doanh để có được đồng tiền BTC mới có khung thời gian hạn chế. Khoảng năm 2140, hoạt động kinh doanh cuối cùng vì lợi nhuận sẽ đóng cửa.

Cháu chắt của bạn có thể cảm thấy buồn, nhưng phần thưởng sẽ tốt hơn.





Vậy còn lại 2 điều.

Một -- Bảo vệ mạng khỏi bị tấn công.

Nếu điều này cần nhiều năng lượng hơn, điều đó có nghĩa là chúng ta đã từ chối chấp nhận một loại tiền tốt hơn với tư cách là một xã hội. Vì vậy, chúng ta (chủ yếu) bỏ phiếu cho các chính trị gia mới tấn công BTC bằng máy móc của họ, hết lần này đến lần khác. Sau đó, tin tặc cũng làm theo, vì vậy BTC cũng làm những gì nó làm. Yêu cầu nhiều năng lượng hơn để bảo mật mạng lưới.





Thứ hai, xác minh giao dịch sẽ cho thấy xã hội của chúng ta đã trở nên tham nhũng như thế nào.

Trong thế giới giống như năm 1984, khi không có hồ sơ giao dịch nào đáng tin cậy, BTC sẽ tiêu tốn quá nhiều năng lượng đến mức khiến chúng ta phải xấu hổ.





“Tại sao mày lại đưa những giao dịch rác vào hồ sơ thế, mày?”





Nếu chúng ta đảo ngược hướng đi, chỉ cần kiểm tra một vài lần và tất cả các nút sẽ gật đầu. Rất tốt. Đã thêm khối.





Tóm lại: BTC đang bị kích thích tăng trưởng sự thèm muốn của mình bởi: các chính trị gia lớn, tin tặc, sự cạnh tranh với đồng đô la Mỹ và các đồng tiền khác, các lựa chọn năng lượng giá rẻ, từ chối sức mạnh cá nhân từ sự phân quyền (hai đứa con còn lại là những con quái vật cực kỳ tập trung. Máy tính lượng tử tập trung đến mức bạn không thể sở hữu một chiếc trừ khi bạn có hàng tỷ đô la tiền tài trợ và chỉ huy một đội quân gồm các tiến sĩ về Vật lý lượng tử).





Nếu không, nếu chúng ta tổ chức xã hội sao cho hoạt động khai thác Bitcoin ít bị tấn công, và việc in tiền cũng như đúc tiền xu không có lợi nhuận bằng việc trồng khoai tây trong sân sau nhà thì mọi chuyện sẽ ổn và Bitcoin sẽ mất đi cái mác ngốn năng lượng.





Than ôi, chúng ta không thể không ghét những công nghệ mới, mạnh mẽ một cách kỳ lạ.





Được rồi, Romanoff, anh đã làm được rồi.









Đừng đánh Hulk, làm ơn





Bạn thấy đấy, mọi người ghét Hulk vì họ muốn ra lệnh cho anh ta theo ý mình nhưng không thể.

Bro không thể chứa được.

Bạn cứ chọc anh ấy.

Anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn.





Tương tự như vậy với Bitcoin.

Cho đến nay, BTC đã bị chế giễu và chỉ trích dữ dội.

Gần như năm nào nó cũng bị tuyên bố là “chết”.

Nó đã bị hầu hết mọi người cho là ngắn hạn. Ngay cả tôi cũng mong đợi nó sẽ sớm giảm xuống (để tôi có thể mua một ít :D)





Nhưng SẼ THẾ NÀO NẾU Bitcoin (Hulk) có sự cạnh tranh quyết liệt với AI (Saitama) và Máy tính lượng tử (Người ngoài hành tinh tên là Clark Kent)?





Hoho. Chúng ta bắt đầu thôi.





Tôi đã bảo là đừng đánh Hulk mà.





Hulk đấu với Saitama (BTC đấu với AI)

Hiện tại tôi đang viết một câu chuyện về diễn biến của sự việc này và sau đây là tóm tắt ngắn gọn:

AI không thể hack Bitcoin trực tiếp. Sẽ mất nhiều thời gian hơn tuổi của vũ trụ để mở 1 ví.

Nhưng bằng cách phá hoại op-sec bằng máy ảnh và máy tính chạy bằng AI, cụm từ hạt giống có thể bị đánh cắp. Do đó, bitcoin có thể bị đánh cắp.

Tình hình này có thể sẽ nóng lên khi lạm phát đô la trở nên tồi tệ đến mức những người sở hữu Bitcoin một lần nữa trở thành những người giàu mới nổi trong mắt những người sinh ra, lớn lên và lớn lên bằng tiền pháp định.

Thực ra là hầu hết mọi người.

Những người nghèo khổ.





Nếu những kẻ không có tiền xu với kỹ năng phát triển sử dụng AI để thiết kế hành vi trộm BTC và tiền điện tử nói chung, thì một số kẻ phản anh hùng Bitcoin với kỹ năng phát triển có thể thiết kế AI để kiếm Bitcoin nhanh hơn hầu hết con người, chỉ để đốt nó (hoặc giấu nó rất kỹ trong ví phần cứng cực lạnh).





Do đó, một kịch bản thú vị có thể xảy ra khi giá trị Bitcoin tăng ngày càng nhanh hơn vì bitcoin đang bị đốt hoặc loại bỏ khỏi nguồn cung lưu hành một cách có chủ đích.





Cái gì đó như thế này





Lưu ý: Nếu tài nguyên AI được dành cho BTC, thì BTC chỉ biến AI thành công cụ của mình. Và tất cả năng lượng dành cho AI thực chất là năng lượng BTC.





***





Vấn đề là trong thế giới miền Tây hoang dã như vậy, thường sẽ có một tay súng nổi lên như một kẻ săn mồi đỉnh cao.

Trong câu chuyện của mình, tôi gọi nhân vật này là "The Zero Balance" - Một người máy được chế tạo sinh học ẩn náu dưới lòng đất, thao túng nguồn cung Bitcoin và hầu hết các loại tiền điện tử khác cho mục đích ít ai biết đến của mình. Thường là chỉ để đốt cháy tất cả.

(Việc thao túng giá trị tài khoản tiền pháp định là chuyện đơn giản đối với họ).





Tại sao nó lại có hiệu quả?





Từ thực tế đơn giản rằng phá hủy dễ hơn xây dựng, việc đốt BTC gần như không tốn công sức trong khi đào BTC tốn rất nhiều công sức.

Lướt sóng theo sự phân rã entropy thì dễ, đảo ngược entropy mới là phép thuật khó.





Zero Balance thậm chí có thể lý giải rằng họ đang cứu khí hậu. Giảm dấu chân BTC để làm cho nó yếu hơn.





Tuy nhiên, sự thật là mọi người ghét bị ra lệnh phải làm gì. Bằng cách buộc mọi người nắm giữ ít BTC và các loại tiền điện tử khác hơn, sự quan tâm của họ đối với nó sẽ lớn hơn.

BTC Hulk không thể khuất phục những người cố gắng đánh bại mình.









Một sự thật khác là một nhà phát triển, giống như một kỳ thủ cờ vua, có thể thống trị tất cả.

Vậy thì Zero Balance sẽ là một kỵ sĩ đơn độc và anh ấy sẽ hoàn hảo.





Cho đến khi một Zero Balance khác thay thế vị trí của anh ta.





***





Thật là ngạc nhiên khi điều này sẽ tạo ra thế giới như thế nào.

Nơi mà tiền được chia sẻ một cách tự do và không bao giờ bị tích trữ.

Có lẽ là một thế giới khá tốt đẹp.





Hulk đấu với Superman (BTC đấu với máy tính lượng tử)





Trong khi Trí tuệ nhân tạo không có hy vọng thực sự hack được ví Bitcoin thì Máy tính lượng tử lại có hy vọng này.

Chết tiệt, một máy tính lượng tử có thể mạnh đến mức có thể hack bất kỳ và tất cả các mạch điện tử của chúng ta. Giống như một cơn bão từ trường / EMP lớn có thể phá hủy tất cả các thiết bị điện tử.





Theo tôi, máy tính lượng tử hoạt động tốt hơn như một cỗ máy hủy tài liệu kỹ thuật số chứ không phải là cỗ máy khám phá bí mật.

(Có lẽ chúng ta sẽ sử dụng nó để xóa bỏ mọi nội dung khiêu dâm trẻ em ẩn núp trong bóng tối).





Trên thực tế, máy tính lượng tử có thể phá hủy phần lớn thế giới kỹ thuật số theo cùng cách mà một quả bom hạt nhân có thể phá hủy phần lớn thế giới vật chất.

Ví dụ, có thể tạm biệt NFT trên một số thị trường.













(Nói sau khi giao thức Bitcoin OP_CAT kết nối với máy tính lượng tử nhằm giải quyết tìm kiếm cây Merkle).





Liệu Bitcoin có cơ hội không?

Vâng... "The Quantum Hacker" - một nhà khoa học máy tính lượng tử thiên tài sống dưới lòng đất với cỗ máy tính lượng tử khổng lồ 'bí mật' của mình, sẽ đạt được điều mà The Zero Balance không thể đạt được nếu họ can thiệp sâu vào Bitcoin.





Tuy nhiên, chữ ký năng lượng của anh ta sẽ tố cáo anh ta. Vấn đề khi sử dụng nhiều năng lượng là bạn không thể ẩn mình sau khi sự việc xảy ra.

Sẽ có quá nhiều người chú ý.

Sau đó, họ sẽ tấn công bạn, đưa bạn ra trước một thẩm phán, người sẽ giam cầm bạn mãi mãi trong ngục Azkaban, và họ sẽ xây dựng lại Bitcoin của họ.





Bitcoin là Phượng hoàng. Giống như điện thoại thông minh, nó sẽ không đi đến đâu cả.













***





Tương lai của 3 kẻ ngốn năng lượng













Như chúng tôi đã nói, Bitcoin có thể tồn tại với ngân sách năng lượng nhỏ hơn nếu mọi người trở nên trung thực hơn.

Giống như Tiến sĩ Bruce Banner chứ không phải Hulk, nó có nhiều việc phải làm hơn để giúp chúng ta giải quyết các vấn đề công nghệ tài chính khoa học.





Và những người anh em của nó - AI và Máy tính lượng tử. Chúng là gì?





Với nhu cầu năng lượng không thể thỏa mãn của chúng, chúng có thể bị giam cầm chủ yếu trên hành tinh sao Thủy. Để tận hưởng nhiệt độ cực cao cho AI và nhiệt độ cực thấp cho máy tính lượng tử.

Theo cách họ thích.









Trên trái đất, bộ ba BAQ (Bitcoin/Blockchain, Máy tính lượng tử và AI) có thể là một trong những sự hợp tác công nghệ thú vị và quan trọng nhất trên internet.





Bất kỳ ai có kỹ năng lớn về AI hoặc Máy tính lượng tử đều có thể thử tích hợp Bitcoin vào thử nghiệm của mình.





Ví dụ, robot AI như Sophia và chatbot AI hoàn toàn nên được trao cơ hội nắm giữ ví và kiếm tiền bằng tiền điện tử, xây dựng quảng cáo, thiết kế các giải pháp chuỗi mới. Trong khi đó, các nhà phát triển lượng tử có thể quên mô hình hóa khí hậu để thay đổi và cố gắng tạo mật khẩu yếu/mạnh cho ví tiền điện tử, kênh giao tiếp yếu/mạnh cho Bitcoin và giao dịch tiền điện tử hoặc mô hình hóa cơ chế Bitcoin trên QC để xem điểm mạnh và điểm yếu trong thiết kế mã hoặc phần cứng (AI cũng hữu ích cho việc này).





Đây là thử nghiệm thâm nhập chưa từng có trước đây.





Chắc chắn, vì dòng tiền giao dịch lớn đổ vào AI và Máy tính lượng tử, nên nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này sẽ không đụng đến DeFi chứ đừng nói đến Bitcoin.

Chúng ta vẫn còn sớm.