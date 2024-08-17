Биткоин — это Халк

Чем больше вы побеждаете Халка, тем сильнее он становится.

То же самое и с биткойном.

Особенно, если его побьют два других пожирателя энергии.

Часть 1 - Пожиратели энергии

Промышленная революция (мужчина) и информационная революция (женщина) совместно создали множество дочерних технологий с потребностью в энергии, непостижимой для человека.

К ним относятся: биткоин/блокчейн, искусственный интеллект и квантовые вычисления.





Интересно, что мы, люди, боимся «детской смеси на основе ядерной энергии», однако она могла бы прокормить этих тройняшек, не требуя от нас надрывать спины и не теряя сна, пытаясь понять, как вырастить этих детей со сверхспособностями.





Мы всегда выбираем легкую «формулу ископаемого топлива». Удобно, как картошка фри. Рано или поздно мы об этом пожалеем.





Теперь рассмотрим малыша Bitcoin/Blockchain. В этом году ему исполнилось 15 лет, и теперь он потребляет около 100 ТВт·ч в год из мирового бюджета электроэнергии в размере ~ 28 000 ТВт·ч (2021).

Совсем немного, но если это число будет расти в 10 раз каждые десять лет, как это уже происходило , это вызовет некоторое беспокойство.





То же самое можно сказать и о младенце с искусственным интеллектом (ему, судя по всему, требуется в два раза больше электроэнергии, чем мир потребляет прямо сейчас!), и о обманчивом младенце с квантовыми вычислениями, который говорит: «Я использую дополнительный холод, а не дополнительное тепло», но тепло создает дополнительный холод.

Я рассказал о затратах энергии на квантовые вычисления здесь .





А вот в чем фишка. Биткоину, в отличие от искусственного интеллекта или квантовых вычислений, не нужно использовать всю эту энергию.

Чем сильнее копаем, тем энергетически затратнее. Если расслабиться, то и легче становится.

(Ссылки на инь и ян, а также обретение силы от легкости в практике буддийских монахов просто феноменальны.

Биткоин может быть физикой и математикой, но это также шаблон человеческой философии).





Количество энергии, которое мы используем в BTC, может быть мерой того, насколько упрямо или скромно наше общество.

Позвольте мне объяснить.

На что расходуется большая часть энергии, потребляемой BTC?

добывать больше BTC (быстро сокращающийся вариант использования)

защитить сеть от атак

проверка транзакций



Первый — майнить больше BTC, которые со временем становятся менее ценными.

Майнинг биткоинов как бизнес по получению новых монет BTC имеет ограниченные временные рамки. Около 2140 года последний такой бизнес с целью получения прибыли закроется.

Ваши правнуки, возможно, расстроятся, но вознаграждение будет лучше.





Остаются 2 вещи.

Первое — защитить сеть от атак.

Если для этого требуется больше энергии, это значит, что мы как общество отказались принять лучшие деньги. Поэтому мы (в основном) голосуем за новых политиков, которые снова и снова атакуют BTC своей техникой. Затем хакеры следуют их примеру, поэтому BTC также делает то, что делает. Требуйте больше энергии для защиты сети.





Во-вторых, проверка транзакций покажет, насколько коррумпированным стало наше общество.

В мире 1984 года, где ни одной записи транзакций нельзя доверять, BTC будет потреблять столько энергии, что это нас смутит.





«Зачем ты регистрируешь мусорные транзакции, дружище?»





Если мы изменим курс, всего несколько проверок и все узлы кивнут. Очень хорошо. Блок добавлен.





Итог: BTC провоцируют на рост аппетитов: большая политика, хакеры, конкуренция с долларом США и его друзьями, дешевые варианты энергии, отказ от индивидуализированной власти из-за децентрализации (другие два малыша — это ультрацентрализованные монстры. Квантовые компьютеры настолько централизованы, что вы не можете владеть ими, если у вас нет миллиардов долларов финансирования и вы не командуете армией докторов наук в области квантовой физики).





В противном случае, если бы мы организовали наше общество так, чтобы майнинг биткоинов практически не подвергался нападкам, а печатание денег и чеканка монет не были столь прибыльными, как выращивание картофеля на заднем дворе, все было бы хорошо, и биткоин лишился бы своего плохого ярлыка пожирателя энергии.





Увы, мы не можем не ненавидеть новые, необычайно мощные технологии.





Хорошо, Романофф, ты это сделал.









Не бей Халка, пожалуйста.





Видите ли, люди ненавидят Халка, потому что хотят командовать им ради собственной выгоды, но не могут.

Бро не может быть контейнеризован.

Ты продолжаешь его дразнить.

Он становится сильнее.





То же самое касается и Биткойна.

До сих пор в адрес BTC сыпались насмешки и словесные оскорбления.

Почти каждый год его объявляли «мертвым».

Он априори шортится почти всеми людьми. Даже я ожидаю, что он скоро упадет (чтобы я мог купить немного :D)





Но ЧТО ЕСЛИ бы у Биткоина (Халка) было родственное соперничество с ИИ (Сайтама) и квантовыми вычислениями (Чужой по имени Кларк Кент)?





Хохо. Поехали.





Я же говорил тебе не бить Халка.





Халк против Сайтамы (BTC против ИИ)

В настоящее время я пишу историю о том, как это может развернуться, и вот ее краткое содержание:

ИИ не может взломать Bitcoin напрямую. На открытие одного кошелька уйдет больше времени, чем возраст вселенной.

Но подрывая op-sec с помощью камер и компьютеров на базе искусственного интеллекта, можно украсть seed-фразы. Следовательно, можно украсть биткоины.

Ситуация, скорее всего, обострится, когда инфляция доллара станет настолько сильной, что биткоинеры снова станут нуворишами в глазах тех, кто родился, вскормлен и вырос в фиатной валюте.

На самом деле, большинство людей.

Разоренные люди.





Если злые ноу-койнеры с навыками разработки используют ИИ для кражи BTC и криптовалют в целом, некоторые антигерои-биткойнеры с навыками разработки могут разработать ИИ, чтобы зарабатывать биткойны быстрее, чем большинство людей, только чтобы сжечь их (или очень надежно спрятать в сверххолодных аппаратных кошельках).





Таким образом, может возникнуть интересный сценарий, при котором стоимость биткоина будет расти все быстрее и быстрее, поскольку биткоины намеренно сжигаются или изымаются из оборота.





Что-то вроде этого





Примечание: Если ресурсы ИИ направляются на BTC, то BTC просто сделал ИИ своей рабочей лошадкой. И вся энергия, потраченная на это, фактически является энергией BTC.





***





Проблема в том, что в мире Дикого Запада один стрелок обычно оказывается главным хищником.

В своей истории я называю этого персонажа «Нулевой баланс» — биоинженерный киборг, скрывающийся под землей и манипулирующий поставками биткоинов и большинства криптовалют в своих малоизвестных целях. Обычно для того, чтобы просто сжечь их всех.

(Манипулирование значениями счетов фиатных денег для них — обычное дело).





Почему это сработает?





Из-за того простого факта, что разрушить проще, чем построить, сжигание BTC не требует практически никаких усилий, в то время как добыча BTC требует больших усилий.

Скользить по энтропийному распаду легко, а вот обратить энтропию вспять — сложная магия.





Zero Balance могли бы даже рассуждать так, что они спасают климат. Уничтожение следа BTC, чтобы сделать его слабее.





Правда в том, что люди ненавидят, когда им говорят, что делать. Заставляя людей держать меньше BTC и других криптовалютных резервов, их интерес к ним становится больше.

BTC Hulk не может заставить подчиниться тех, кто пытается его победить.









Другой факт заключается в том, что один разработчик, как один шахматист, может управлять всеми.

Итак, Нулевой Баланс был бы одиноким рейнджером, и он был бы идеален.





Пока его место не займет другой Нулевой Баланс.





***





Интересно, какой мир это создаст.

Где деньгами лучше всего делиться свободно и никогда не копить.

Возможно, это был бы вполне приличный мир.





Халк против Супермена (BTC против квантовых компьютеров)





И хотя у искусственного интеллекта нет никакой надежды взломать биткойн-кошелек, у квантового компьютера такая надежда есть.

Черт, квантовый компьютер может быть настолько мощным, что сможет взломать любую и все наши электронные схемы. Точно так же, как мощная магнитная буря / ЭМИ сжигает всю электронику.





По моему мнению, квантовый компьютер лучше работает как цифровая машина для уничтожения информации, а не как машина для раскрытия секретов.

(Возможно, мы воспользуемся этим, чтобы стереть всю детскую порнографию, скрывающуюся в тени).





Фактически, квантовый компьютер может уничтожить большую часть цифрового мира так же, как ядерная бомба может уничтожить большую часть физического мира.

Например, это может быть прощание с NFT на какой-нибудь торговой площадке.













(Скажем, после того, как протокол Bitcoin OP_CAT подключится к квантовым компьютерам в попытке решить задачу поиска дерева Меркла).





Есть ли у Биткоина шанс?

Ну... «Квантовый хакер» — гениальный ученый, работающий в области квантовых компьютеров, живущий под землей со своим «секретным» квантовым вычислительным монстром, мог бы добиться того, чего не удалось бы достичь The Zero Balance, если бы они серьезно вмешались в биткоин.





Однако его энергетическая сигнатура выдаст его. Проблема с использованием большого количества энергии в том, что вы не можете спрятаться после этого.

Слишком много людей это заметят.

Затем они нападут на вас, отдадут вас под суд, который навечно заключит вас в Азкабан, а затем восстановят свой биткоин.





Биткоин — это Феникс. Как и смартфоны, он никуда не денется.













***





Будущее трех пожирателей энергии













Как мы уже говорили, Биткоин может существовать при меньших энергетических затратах, если люди станут честнее.

Подобно доктору Брюсу Баннеру, а не Халку, ему предстоит проделать большую работу, помогая нам решать научные финтех-проблемы.





И его братья и сестры — ИИ и квантовые вычисления. Что с ними?





Учитывая их, возможно, ненасытный энергетический аппетит, они могли бы быть в основном заключены на планете Меркурий. Чтобы наслаждаться экстремальной жарой для ИИ и холодом для квантовых вычислений.

Так, как им нравится.









На Земле триада BAQ (Биткойн/Блокчейн, Квантовые вычисления и ИИ) могла бы стать одним из самых интересных и важнейших технологических проектов в Интернете.





Любой человек, обладающий большими навыками в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений, может попытаться интегрировать Биткоин в свои эксперименты.





Например, роботы с искусственным интеллектом, такие как София, и полностью искусственные чат-боты должны получить возможность хранить кошельки и зарабатывать деньги в криптовалюте, создавать рекламу, разрабатывать новые решения для цепочек. Тем временем разработчики квантовых сетей могут на время забыть о моделировании климата и попытаться сгенерировать слабые/сильные пароли для криптокошельков, слабые/сильные каналы связи для биткоинов и криптотранзакций или смоделировать механику биткоинов на QC, чтобы увидеть сильные и слабые стороны либо в коде, либо в дизайне оборудования (искусственный интеллект также пригодится для этого).





Это уникальное тестирование на проникновение.





Конечно, поскольку большие торговые деньги вливаются в ИИ и квантовые вычисления, многие эксперты в этой области и пальцем не пошевелят, не говоря уже о Биткоине.

Нам еще рано.



















