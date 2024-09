Bitcoin es Hulk

Cuanto más derrotes a Hulk, más fuerte se volverá.

Lo mismo con Bitcoin.

Especialmente si es superado por los otros dos consumidores de energía.

Parte 1 - Consumidores de energía

La Revolución Industrial -un hombre- y la Revolución Informática -una mujer- han producido juntas un montón de tecnologías infantiles con un apetito de energía que los humanos no pueden comprender.

Estos incluyen: Bitcoin/Blockchain, Inteligencia Artificial y Computación Cuántica.





Curiosamente, los humanos tememos a la “fórmula nuclear para bebés”, pero podría alimentar a estos trillizos sin que nos rompamos la espalda ni perdamos el sueño tratando de descubrir cómo criar a estos niños con superpoderes.





Siempre optamos por la sencilla “fórmula de los combustibles fósiles”, tan a mano como las patatas fritas. Tarde o temprano nos vamos a arrepentir de ello.





Ahora pensemos en el bebé Bitcoin/Blockchain. Este año cumplió 15 años y ahora consume alrededor de 100 TWh por año de un presupuesto energético eléctrico global de ~ 28.000 TWh (2021).

Es bastante pequeño, pero si crece diez veces cada diez años, como lo ha hecho , causará cierta preocupación.





Lo mismo puede decirse del bebé de la IA (¡aparentemente necesita el doble de electricidad de la que el mundo usa ahora mismo!) y el engañoso bebé de la computación cuántica dice: “Utilizo frío adicional, no calor adicional”, pero el calor crea frío adicional.

Aquí hablé del costoso presupuesto energético de la computación cuántica.





Y aquí está el quid de la cuestión: a diferencia de la IA o la computación cuántica, Bitcoin no necesita utilizar toda esta energía.

Cuanto más cavamos, más gasto energético nos supone. Si nos relajamos, también resulta más fácil.

Las alusiones al yin y al yang, y a la obtención de fuerza a partir de la ligereza en la práctica de los monjes budistas son sencillamente fenomenales.

Bitcoin puede ser física y matemáticas, pero también es un modelo de filosofía humana).





La cantidad de energía que utilizamos en BTC podría ser una medida de cuán terca o humilde es nuestra sociedad.

Déjame explicarte.

¿Para qué sirve la mayor parte de la energía que consume BTC?

Extraer más BTC (un caso de uso en rápido declive)

Proteger la red de ataques

verificar transacciones



El primero, extraer más BTC, se vuelve menos valioso con el tiempo.

La minería de bitcoins como negocio para obtener nuevas monedas BTC tiene un marco temporal limitado. Hacia el año 2140, el último negocio lucrativo de este tipo cerrará.

Puede que tus bisnietos se sientan tristes, pero los beneficios serán mejores.





Esto deja dos cosas.

Uno - Proteger la red contra ataques.

Si esto requiere más energía, significa que nos hemos negado como sociedad a aceptar un dinero mejor. Por eso (en su mayoría) votamos a nuevos políticos que atacan a BTC con su maquinaria, una y otra vez. Luego, los piratas informáticos siguen el ejemplo, por lo que BTC también hace lo que hace: exigir más energía para proteger la red.





En segundo lugar, verificar las transacciones hablará de cuán corrupta se ha vuelto nuestra sociedad.

En un mundo similar al de 1984, donde no se puede confiar en ningún registro de transacciones, BTC consumirá tanta energía que nos avergonzará.





—¿Por qué estás poniendo transacciones basura en el registro, amigo?





Si invertimos el curso, bastarán unas pocas comprobaciones y todos los nodos asentirán. Muy bien. Bloque añadido.





En resumen: el apetito de BTC está siendo provocado por: la gran política, los hackers, la competencia con el dólar estadounidense y sus amigos, las opciones de energía barata, el rechazo al poder individualizado de la descentralización (los otros dos bebés son gigantes ultracentralizados. Las computadoras cuánticas están tan centralizadas que no puedes tener una a menos que tengas miles de millones de dólares en financiación y comandes un ejército de doctores en física cuántica).





De lo contrario, si organizáramos nuestra sociedad de manera que la minería de Bitcoin fuera difícilmente atacada y la impresión de dinero y la acuñación de monedas no fueran tan rentables como cultivar patatas en el patio trasero de uno, todo estaría bien y Bitcoin perdería su mala etiqueta de devorador de energía.





Por desgracia, no podemos evitar odiar las tecnologías nuevas y extrañamente poderosas.





Está bien, Romanoff, lo hiciste.









No golpees a Hulk, por favor





Mira, la gente odia a Hulk porque quieren darle órdenes para su propio beneficio, pero no pueden.

No es posible encerrar a Bro.

Sigues pinchándolo.

Él se hace más fuerte.





Lo mismo ocurre con Bitcoin.

Hasta el momento, se han lanzado burlas y misiles de palabras contra el BTC.

Ha sido declarado “muerto” casi todos los años.

A priori, casi todos los humanos lo tienen en corto. Incluso yo espero que baje pronto (para poder comprar algo :D)





¿Pero qué pasaría si Bitcoin (Hulk) tuviera una rivalidad entre hermanos con la IA (Saitama) y la computación cuántica (el extraterrestre llamado Clark Kent)?





Jojo. Allá vamos.





Te dije que no golpearas a Hulk.





Hulk contra Saitama (BTC contra IA)

Actualmente estoy escribiendo una historia sobre cómo podría desarrollarse esto y aquí está el breve resumen:

La IA no puede hackear Bitcoin directamente. Abrir una billetera llevaría más tiempo que la edad del universo.

Pero al socavar la seguridad operacional con cámaras y computadoras impulsadas por IA, se pueden robar frases semilla y, por lo tanto, se pueden robar bitcoins.

Es probable que la situación se intensifique cuando la inflación del dólar se vuelva tan grave que los bitcoiners, una vez más, se conviertan en los nuevos ricos a los ojos de los nacidos, alimentados y crecidos con moneda fiduciaria.

La mayoría de la gente, en realidad.

Gente en quiebra.





Si los malvados anti-coiners con habilidades de desarrollo usan IA para diseñar el robo de BTC y criptomonedas en general, algunos anti-héroes Bitcoiners con habilidades de desarrollo podrían diseñar IA para ganar Bitcoin más rápido que la mayoría de los humanos, solo para quemarlos (o esconderlos muy bien en billeteras de hardware ultra frías).





Por lo tanto, podría existir un escenario interesante en el que el valor del precio de Bitcoin aumente cada vez más rápido, porque los bitcoins se queman intencionalmente o se eliminan del suministro circulante.





Algo como esto





Nota: Si los recursos de IA se destinan a BTC, BTC simplemente convierte a la IA en su caballo de batalla. Y toda la energía que se gasta en ella es, en realidad, energía de BTC.





***





El problema es que en un mundo tan salvaje como el Oeste, normalmente un pistolero emerge como el máximo depredador.

En mi historia, llamo a este personaje "El Balance Cero": un cíborg diseñado mediante bioingeniería que se esconde bajo tierra y manipula el suministro de Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas para sus poco conocidos fines. Por lo general, para quemarlas todas.

(Manipular los valores de las cuentas de dinero fiduciario es trivial para ellos).





¿Por qué funcionaría?





Debido al simple hecho de que destruir es más fácil que construir, quemar BTC no requiere casi ningún trabajo, mientras que minar BTC requiere mucho trabajo.

Surfear la descomposición entrópica es fácil, revertir la entropía es magia difícil.





El Balance Cero podría incluso argumentar que están salvando el clima, eliminando la huella de BTC para debilitarla.





La verdad es que a la gente le molesta que le digan qué hacer. Al obligarla a tener menos reservas de BTC y otras criptomonedas, aumenta su interés en ellas.

BTC Hulk no puede someter a quienes intentan vencerlo.









Otro hecho es que un desarrollador, como un jugador de ajedrez, puede gobernarlos a todos.

Entonces The Zero Balance sería un llanero solitario, y sería perfecto.





Hasta que otro Saldo Cero tome su puesto.





***





Me pregunto qué mundo crearía esto.

Dónde el dinero se comparte mejor libremente y nunca se acumula.

Un mundo bastante decente, quizás.





Hulk vs Superman (BTC vs Computadoras Cuánticas)





Si bien la Inteligencia Artificial no tiene ninguna esperanza de hackear una billetera Bitcoin, una computadora cuántica sí tiene esa esperanza.

¡Diablos! Una computadora cuántica podría ser tan poderosa que podría hackear todos nuestros circuitos electrónicos, de la misma manera que una tormenta magnética masiva o un pulso electromagnético quema todos los dispositivos electrónicos.





En mi opinión, una computadora cuántica funciona mejor como una máquina trituradora digital, no como una máquina para descubrir secretos.

(Tal vez deberíamos usarlo para borrar toda la pornografía infantil que acecha en las sombras).





De hecho, una computadora cuántica podría destruir grandes partes del mundo digital de la misma manera que una bomba nuclear podría destruir grandes partes del mundo físico.

Podría ser un adiós a los NFT en algunos mercados, por ejemplo.













(Digamos que después de que el protocolo OP_CAT de Bitcoin se conecta a las computadoras cuánticas en un intento de resolver la búsqueda del árbol de Merkle).





¿Tendría Bitcoin alguna oportunidad?

Bueno... "El hacker cuántico", un genio científico de la computación cuántica que vive bajo tierra con su gigante de la computación cuántica "secreto", habría logrado lo que The Zero Balance no habría logrado si se metieran con Bitcoin a lo grande.





Sin embargo, su firma energética lo delataría. El problema de usar mucha energía es que no puedes ocultarte después del hecho.

Demasiadas personas lo notarán.

Luego te atacarán, te llevarán ante un juez que te encarcelará por la eternidad en Azkaban, y reconstruirán tu Bitcoin.





Bitcoin es un ave fénix. Al igual que los teléfonos inteligentes, no irá a ninguna parte.













***





El futuro de los tres grandes consumidores de energía













Como dijimos, Bitcoin puede vivir con un presupuesto energético menor si la gente se vuelve más honesta.

Al igual que el Dr. Bruce Banner y no Hulk, tiene más trabajo que hacer para ayudarnos a resolver problemas científicos de tecnología financiera.





¿Y qué pasa con sus hermanos, la IA y la computación cuántica?





Dado su apetito energético posiblemente insaciable, podrían verse encarcelados en gran medida en el planeta Mercurio para disfrutar de un calor extremo para la IA y de frío para la computación cuántica.

Como a ellos les gusta.









En la Tierra, la tríada BAQ (Bitcoin/Blockchain, Computación Cuántica e IA) podría ser una de las colaboraciones tecnológicas más divertidas y cruciales de Internet.





Cualquiera con grandes conocimientos de IA o computación cuántica podría intentar integrar Bitcoin en su experimentación.





Por ejemplo, a los robots de IA como Sophia y a los chatbots totalmente de IA se les debería dar la oportunidad de tener billeteras y ganar dinero en criptomonedas, crear anuncios y diseñar nuevas soluciones de cadena. Mientras tanto, los desarrolladores cuánticos podrían olvidarse de modelar el clima para variar y tratar de generar contraseñas débiles/fuertes para billeteras de criptomonedas, canales de comunicación débiles/fuertes para Bitcoin y transacciones de criptomonedas o modelar la mecánica de Bitcoin en los QC para ver las fortalezas y debilidades, ya sea en el código o en el diseño de hardware (la IA también es útil para esto).





Esta es una prueba de penetración como ninguna otra.





Ciertamente, debido a que grandes cantidades de dinero del comercio transaccional fluyen hacia la IA y la computación cuántica, muchos expertos en ese campo no tocarían DeFi y mucho menos Bitcoin ni siquiera con un palo de tres metros.

Todavía es temprano.