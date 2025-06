لکه څنګه چې د E-E-A-Ts چاپ کړئ

Hey Hackers,

زموږ په وروستیو یادونه کې، "د 5 رازونه چې په HackerNoon کې د غوره تاریخ په توګه ښودل کیږي،" موږ د کیفیت د موادو د ترټولو مهمیت ته وده ورکړئ - یو ښکلي لارښود، مګر یو چې باید تکرار شي لکه څنګه چې نور AI مواد آنلاین ځای پوښښ کوي. د SERPs د حقیقي ارزښت لپاره د تضمین کولو لپاره، Google د موادو د کیفیت او اعتبار په اړه د تفتیش کوي.E.E.A.T. frameworkنن، موږ به خبرې وکړي چې د فریم ورک څه دی او ځکه چې تاسو باید دا ستاسو په دل کې وي که تاسو د آنلاین موادو په بریالیتوب کې اړتیا لرئ.

E.E.A.T. د تجربې، تخصص، تصدیق، او د باور وړتیا څخه مخکښ دی. دا د Google د څېړنې کیفیت درجه کارولو لپاره د دې لپاره کارول کیږي چې څومره مناسب وي چې محتوای د څېړنې پوښتنې پوره کوي.

Now, it’s important to note that E.E.A.T. is not a ranking factor. In Google’s own words:

د دې ارزښتونو (E.E.A.T.) دپه مستقیم ډول د رینجونو اغیز نه کوي، مګر دوی موږ ته مرسته کوي چې زموږ د پایلو کيفيت راټول کړي او په ټوله نړۍ کې ډاډ ترلاسه کړي. "

که څه هم نه په روښانه معنی کې، لږ تر لږه په روښانه معنی کې، د رتبه بندی عوامل په لټه کې نه وي.E.E.A.T.دا یو ښه لاره ده چې ستاسو د موادو جوړ کړي او په داسې توګه وړاندې کړي چې د Google لګښت سیسټمونه سپارښتنه کوي.

Let’s break it down:

Experience: Show you’ve been there. First-hand stories, case studies, and lessons learned go a long way in establishing authenticity. Don’t just write about a topic—live it, then write it.



Expertise: Your content should reflect a deep understanding of the subject. Use accurate terminology, cite relevant research, and don’t shy away from nuance. If you’re passionate about a niche, double down—depth beats generality.



Authoritativeness:Build your name as a trusted source. That means consistency, clear bios, relevant credentials, and backlinks from reputable sites. Interviews with thought leaders in your niche and community involvement can also boost this.