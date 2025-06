Como escrever conteúdo que E-E-A-Ts

Hey Hackers,

Em nossa última nota, “Os 5 segredos para ser apresentado como a melhor história no HackerNoon,” reafirmamos a importância de priorizar conteúdo de qualidade – uma dica óbvia, mas uma que é necessária para reiterar à medida que mais conteúdo de IA ocupa espaço on-line.E.E.A.T. frameworkHoje, vamos discutir o que é o framework e por que você deve mantê-lo perto de seu coração se você se importa com o sucesso de seu conteúdo online.

E.E.A.T. é uma sigla para Experience, Expertise, Autoritativeness e Trustworthiness, que é uma estrutura usada pelos rankers de qualidade da pesquisa do Google para determinar o quão bem o conteúdo atende a uma solicitação de pesquisa.

Now, it’s important to note that E.E.A.T. is not a ranking factor. In Google’s own words:

“Essas classificações (E.E.A.T.e) oEles não afetam diretamente a classificação, mas nos ajudam a comparar a qualidade dos nossos resultados e garantir que eles atendam a um padrão alto em todo o mundo.”

Embora não seja considerado um fator de classificação, pelo menos não no sentido tradicional,E.E.A.T.É uma ótima maneira de garantir que seu conteúdo seja estruturado e apresentado de uma forma que os sistemas de classificação do Google recompensem.

Let’s break it down:

Experience: Show you’ve been there. First-hand stories, case studies, and lessons learned go a long way in establishing authenticity. Don’t just write about a topic—live it, then write it.



Expertise: Your content should reflect a deep understanding of the subject. Use accurate terminology, cite relevant research, and don’t shy away from nuance. If you’re passionate about a niche, double down—depth beats generality.



Authoritativeness:Build your name as a trusted source. That means consistency, clear bios, relevant credentials, and backlinks from reputable sites. Interviews with thought leaders in your niche and community involvement can also boost this.