How to Write Content რომ E-E-A-Ts

ჩვენი ბოლო შეტყობინება, “The 5 Secrets to Getting Featured as Top Story on HackerNoon,” ჩვენ აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვანია ხარისხის შინაარსი უპირატესობა – ნათელი რჩევები, მაგრამ ერთ-ერთი, რომელიც აუცილებელია აღსანიშნოს, რადგან უფრო მეტი AI შინაარსი იღებს ადგილი ონლაინში. რათა უზრუნველყოს, რომ SERPs გაგრძელდება რეალური ღირებულება, Google შეფასებს შინაარსი ხარისხის და საიმედოობის ერთად.E.E.A.T. frameworkდღეს, ჩვენ განიხილებთ, რა არის Framework და რატომ უნდა შენარჩუნოთ იგი თქვენი გული, თუ თქვენ განიხილავთ წარმატება თქვენი ონლაინ შინაარსი.

რა არის Google E-A-T?

E.E.A.T. მოიცავს გამოცდილება, ექსპერიმენტი, საავტომობილო და Trustworthiness. ეს არის Framework, რომელიც გამოიყენება Google Search ხარისხის რეიტინერები, რათა შეამოწმოთ, თუ რამდენად კარგად შინაარსი შეესაბამება კვლევის მოთხოვნა.





Now, it’s important to note that E.E.A.T. is not a ranking factor. In Google’s own words:

"ეს რეიტინგები (E.E.A.T.) პირდაპირი გავლენა რეიტინგები, მაგრამ ისინი დაგეხმარებათ შედარებით ხარისხის ჩვენი შედეგები და უზრუნველყოფს, რომ ეს შეესაბამება მაღალი ბარი მთელი მსოფლიოში."

მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის რეიტინგული ფაქტორი, მინიმუმ არ ტრადიციული მნიშვნელობა,E.E.A.T.ეს არის შესანიშნავი გზა, რათა უზრუნველყოს, რომ თქვენი შინაარსის სტრუქტურა და წარმოადგენს გზა, რომ Google- ის რეიტინგული სისტემები გადაიხადოს.

როგორ წაიკითხოთ E.E.A.T- ის შესახებ?

Let’s break it down:

Experience: Show you’ve been there. First-hand stories, case studies, and lessons learned go a long way in establishing authenticity. Don’t just write about a topic—live it, then write it.



Expertise: Your content should reflect a deep understanding of the subject. Use accurate terminology, cite relevant research, and don’t shy away from nuance. If you’re passionate about a niche, double down—depth beats generality.



Authoritativeness: Build your name as a trusted source. That means consistency, clear bios, relevant credentials, and backlinks from reputable sites. Interviews with thought leaders in your niche and community involvement can also boost this.



Trustworthiness:Be clear, honest, and transparent. Avoid clickbait, provide proper sourcing, and always disclose conflicts of interest or affiliations. Readers (and Google) can sniff out shady content.



HackerNoon- ში, ჩვენ მიყვარს რეალური, გამოცდილება მხარს უჭერს ტექნოლოგიური ისტორიები – და Google- ს ასევე. თუ გსურთ, რომ თქვენი ისტორია გააუმჯობესდეს,E.E.A.T.ეს არის თქვენი Compass.

მზად ხართ, რომ წაიკითხოთ სტატიას, რომელიც E.E.A.Ts? დაიწყეთ ამ წერილის Template.

Ready to write an article that E.E.A.Ts?

დაიწყეთ ამwriting template.

PSA: შინაარსი, რომელიც E.E.A.Ts შეიძლება მიიღოთ $ 2000#blockchain წერილის კონკურენტები

თქვენი რეალურ სამყაროში გამოცდილება შეიძლება მიიღოთ რეალურ სამყაროში მოგება.#blockchain Writing ContestGo მთავარიAleph Cloud x HackerNoonთითქმის დასრულდა – ერთადup to $2,000 up for grabsთუ თქვენ იცით ერთი რამ ან ორი შესახებdecentralized AI, decentralized clouds, or the future of real-world blockchain infrastructure (#dePIN)ეს კონკურენტები შექმნილია თქვენთვის.Enter now →

