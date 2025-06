Cum să scrieți conținut care E-E-A-Ts

Hey Hackers,

În ultima noastră notă, ”Cele 5 secrete pentru a fi prezentate ca o poveste de top pe HackerNoon„Am reafirmat importanța prioritizării conținutului de calitate – un sfat evident, dar unul care este necesar să fie reiterat pe măsură ce mai mult conținut AI ocupă spațiu online.E.E.A.T. frameworkAstăzi, vom discuta ce este cadrul și de ce trebuie să-l păstrați aproape de inima dvs. dacă vă pasă de succesul conținutului dvs. online.

E.E.A.T. înseamnă Experiență, Expertiză, Autoritate și Încredere. Este un cadru folosit de evaluatorii calității căutării Google pentru a determina cât de bine conținutul îndeplinește o solicitare de căutare.

Now, it’s important to note that E.E.A.T. is not a ranking factor. In Google’s own words:

„Aceste evaluări (E.E.A.T.a)Nu influențează în mod direct clasamentul, dar ne ajută să evaluăm calitatea rezultatelor noastre și să ne asigurăm că acestea îndeplinesc un nivel ridicat în întreaga lume.”

Deși nu este considerat un factor de clasament, cel puțin nu în sensul tradițional,E.E.A.T.este o modalitate excelentă de a vă asigura că conținutul dvs. este structurat și prezentat într-un mod care recompensează sistemele de clasificare Google.

Let’s break it down:

Experience: Show you’ve been there. First-hand stories, case studies, and lessons learned go a long way in establishing authenticity. Don’t just write about a topic—live it, then write it.



Expertise: Your content should reflect a deep understanding of the subject. Use accurate terminology, cite relevant research, and don’t shy away from nuance. If you’re passionate about a niche, double down—depth beats generality.



Authoritativeness:Build your name as a trusted source. That means consistency, clear bios, relevant credentials, and backlinks from reputable sites. Interviews with thought leaders in your niche and community involvement can also boost this.