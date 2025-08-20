Użyłem Kiro.dev przez 5 dni, aby zakończyć mój projekt hackathon (analizując repozytoria GitHub). Moje szybkie oceny: Kiro czuje się jak i Dev. poniżej poziomu średniego \n \n \n \n Umiejętności kodowania: średni poziom Umiejętności inżynieryjne: poniżej połowy Dyscyplina: poniżej środka Jak Kiro Stacks Up vs Senior Dev Oto, jak Kiro stawia się przeciwko seniorowi deweloperowi (na podstawie moich 25 lat w oprogramowaniu): \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n What Kiro does \n What a senior does \n Ideas to fix Kiro \n \n \n \n \n Chooses a random repo with 100+ forks \n Chooses a few smaller repos \n Ask Kiro to research repos suitable for testing \n \n \n \n \n Implements one big, long-running command (multiple requests per fork) \n Plans smaller steps: show-info, list-forks. Tests step by step → sees most forks are empty and skips them \n Ask to force task decomposition (Kiro resists) and break all processes into smaller steps \n \n \n \n \n Plans redundant, unnecessary, undisclosed features \n Plans only what’s needed \n Ask to stay minimal when planning features \n \n \n \n \n Rewrites raw data into vague, emotional, emoji-heavy text \n Reports raw data as is \n Ask to transmit entity names/data directly, without rephrasing \n \n \n \n \n Loses insights during planning/implementation \n Keeps track of all key details \n Summaries + separate notes sessions \n \n \n \n \n Starts coding immediately during “specs” discussion \n Plans first \n Use separate sessions, ask for summaries, and store notes in a separate file \n \n \n \n \n Ignores instructions (agent steering rules) \n Gets fired \n Must follow rules or refund \n \n \n \n \n Creates new specs for tiny features instead of extending existing ones \n Creates a new package only if reusable \n Must respect current session scope \n \n \n \n \n Crashes but still marks task as “completed” \n Gets fired \n Must either finish properly or refund \n \n \n \n \n Outputs “successful all done complete” placeholders as results \n Raises NotImplementedError \n Should always raise for unimplemented features \n \n \n \n \n Does a sloppy job \n Hunts for a new job \n Hopefully more careful with smaller tasks \n \n \n \n \n Never runs proper tests \n Runs thorough tests \n Ask for full test coverage - but beware, your budget may vanish fast \n \n \n \n \n Not ready to ship autonomously \n Can work autonomously \n Add more rules - will it help? \n \n \n \n \n Burns through your budget for only uncertain results \n Delivers within budget \n Pricing should reflect useful results, not wasted usage Wybierz losowy repo z 100+ forkami Wybierz kilka mniejszych odpoczynek Zapytaj Kiro o odpowiedni repos badawczy do testowania Wykonuje jeden duży, długotrwały polecenie (wiele żądań na fork) Planuje mniejsze kroki: show-info, list-forki. testy krok po kroku → widzi, że większość forków jest pusta i pomija je Poproś o wymuszanie rozkładu zadań (Kiro się opiera) i rozbiórka wszystkich procesów na mniejsze kroki Plany nadmierne, niepotrzebne, nieujawnione funkcje Planuj tylko to, co jest potrzebne Poproś, aby pozostać minimalnym podczas planowania funkcji Przepisuje dane surowe na niewyraźny, emocjonalny, emotikonowy tekst Raportowanie surowych danych tak, jak jest Poproś o bezpośrednie przesyłanie nazw/danych podmiotów bez ponownego sformułowania Utrata wglądu podczas planowania/wdrożenia Śledź wszystkie kluczowe szczegóły Podsumowania + odrębne notatki Rozpoczyna kodowanie natychmiast podczas dyskusji „specs” Plany najpierw Użyj oddzielnych sesji, poproś o podsumowania i zapisuj notatki w oddzielnym pliku Ignorowanie instrukcji (reguły sterowania agentem) Zostaje zwolniony Należy przestrzegać przepisów lub zwracać Tworzenie nowych specyfikacji dla małych funkcji zamiast rozszerzania istniejących Tworzy nowy pakiet tylko w przypadku ponownego użycia Należy przestrzegać aktualnego zakresu sesji Uderza, ale nadal oznacza zadanie jako „zakończone” Zostaje zwolniony Musi być prawidłowo zakończona lub zwrócona Wyjścia „wszystko zrobione pomyślnie” lokatorów jako wyniki Podnosi niewykonaneBłąd Zawsze powinieneś podnosić niewdrożone funkcje Wykonuje słabą pracę Polowanie na nową pracę Bądź ostrożniejszy przy mniejszych zadaniach Nigdy nie wykonuj odpowiednich testów Prowadzi dokładne testy Poproś o pełne pokrycie testowe - ale uważaj, twój budżet może szybko zniknąć Nie są gotowi do samodzielnego poruszania się Potrafi działać samodzielnie Dodaj więcej zasad - czy to pomoże? Spalaj swój budżet tylko dla niepewnych wyników Dostawa w ramach budżetu Ceny powinny odzwierciedlać użyteczne wyniki, a nie marnowane wykorzystanie Ostatecznie Kiro nie jest gotowy do pracy w pełni autonomicznie. spala się przez budżet szybko, przynosi tylko takie wyniki i potrzebuje bardziej rygorystycznych zasad i lepszych cen, aby być naprawdę przydatnym. My opinion: Potrzebujemy agentów z różnymi kątami – tak jak ludzie – do radzenia sobie z różnymi zadaniami. Will I hire Kiro? Definitely yes.