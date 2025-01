Gandrīz nullei: saknes izmantošana, lai izveidotu stabilu monētu, kuru meklēja Satoshi

Ir 1305. gads, un jūs esat dzīvs ievērojamā un skaistā pilsētā Rietumāfrikas krastā; ilgi pirms tonnām ārzemnieku un naftu saturošu atkritumu sāka dreifēt krastā. Jūsu rokās ir liels kauju maiss, ko ir sagatavojis jūsu vecais meistars, pie kura jūs gadiem ilgi esat trenējies, — dāvana, lai atvieglotu ceļojumu, lai noturētos pats.





“Tās ir tikai tukšas čaulas,” viņš tev saka tavā dziedājuma dzimtajā valodā. "Bet jūs izlemjat, kādu svaru katrs nes, mēs visi." Ak, sapņains.





Diemžēl ir 2024. gads. Katra valdība saka, ka visa nauda pieder viņiem — lielākā kļūda mūsu vēsturē.





Ja jūs iesita zeltu, rokot savā kompleksā, kam tas pieder? Kā būtu ar mežu?





Redziet, Satoši bija apnikusi šī kontrole, ko pieprasa valdības, un viņš redzēja digitālo ekonomiku kā svaru, kas to līdzsvaro. Viņi "atgriež" savas fiat valūtas galvenokārt tāpēc, ka izstrādā un izpilda noteikumus. Tā ir viņu pasaule, un mums vajadzētu uzskatīt, ka esam laimīgi, ka esam tajā, viņi domā.





Taču, pateicoties drosmīgajam mēģinājumam, kas šodien pazīstams kā Bitcoin , mūsu pasaule izslīd viņu rokās.





Sistēmas krāpšana globāli

Kā Satoshi gaidīja, nepastāvība ir/bija neizbēgama, pieaugot adopcijai. BTC tika izveidots, lai kalpotu par alternatīvu vērtību krātuvi ārpus centralizēta regulējuma, taču tas paliks nestabils, līdz tiks sasniegta globāla ieviešana.





Šī nav pirmā saruna par globālu valūtu. Naudas liktenis uz visiem laikiem tika mainīts 1944. gada Bretonvudsas konferencē, kas aizstāja GBP ar USD kā mūsu monetāro rezervi. (GBP bija klusi nomainījis Īzaka Ņūtona vietējo un globālo zelta standartu, pateicoties koloniālajai ietekmei)





Tādu globālu lēmumu šajā konferencē ASV pieņēma pārstāvji no 44 (no 195) valstīm. Kā mēs šeit nokļuvām?





Džons Meinards Keinss (angļu akadēmiskais ekonomists) gadiem ilgi bija centies ieviest globālu valūtu. Viņa balss beidzot kļuva aktuāla Otrā pasaules kara laikā, kad Eiropa saprata grūtības globālajā tirdzniecībā ar savām [bijušajām] kolonijām un citām valstīm, iegādājoties pirmās nepieciešamības preces un ieročus.





Tā kā Amerika ir bijusi nozīmīga karā un pieaugusi globālā ietekme, Harijs Deksters Vaits (Amerikas valdības ekonomists) kopā ar Keinsu iestājās par dolāra standartu. Un istaba piekrita, uzskatot, ka dolārs paliks piesaistīts zeltam.





Notikumu secības izsekošana, kas mūs noveda līdz šim punktam, nav šī gabala mērķis, taču tas bija pēdējais pavediens mūsu samezglojumā. Un 1971. gadā ASV prezidents Ričards Niksons sagrāva Bretonvudsas sistēmu, anulējot USD piesaisti zeltam 35 USD par unci.





"Nixon šoks" paklājs vilka visu pasauli. Izklausās pazīstami?





Vai pasaulei ir vajadzīga vēl viena stabila monēta?

Satoshi dizainā īslaicīga nepastāvība bija kompromiss ilgtermiņa stabilitātei un uzticībai.





Web3 tika izveidots, apvienojot divas tehnoloģijas: blokķēdi un kriptovalūtu, un katra kalpo otrai, lai nodrošinātu drošību un decentralizāciju, uz kuru tiecas līdz pat šai dienai.





Paskaidrojot, kā tie abi darbojas, Satoshi padarīja tos par atvērtā pirmkoda izmantošanu, sagaidot, ka citi izmantos tehnoloģiju tālāk par sākotnējo dizainu, stāvot uz saliktajiem pleciem.





Lielākais šķērslis Bitcoin ienākšanai ne vienmēr ir izpratne vai tehnoloģija. Tā ir pārliecība, ka vērtība, ko glabāju kā kriptovalūtu, nav Šrēdingera kaķis. Fiat šajā ziņā ir nodrošinājis mazāku nepastāvību, taču neviena tuvu nullei bez negatīvām sekām.





Un, lai gan ir “stabilas” monētas, kas piesaistītas fiat valūtām, arī tās samazinās līdz ar tām. Vecā nauda nebija balstīta uz abstrakcijām vai vāju uzticēšanos valdībai. Ja mēs nebūtu pārliecināti, ka rīt uzspīdēs saule, mēs nevarētu dzīvot.





Ar rūpīgu izpildi ir iespējama stabila, decentralizēta, ar Fiat nepiesaistīta kriptovalūta.





Un, ja tā galvenā funkcija ir gandrīz nulles nepastāvība, kas notiktu ar pasauli, ja mēs to izveidotu uz Bitcoin blokķēdes, tieši šeit?





Drošības josta, mainām pārnesumus.

Ēkas prasības

Mūsu stabilās monētas noteikšana Izvēloties mūsu Blockchain Mūsu viedā līguma izstrāde Projektēšana līdzsvaram Izvietošana un testēšana





Mūsu Stablecoin noteikšana

Metrika

Peg: Ar ko tas ir piesaistīts?

Ar ko tas ir piesaistīts? Aktīvu kvalitāte: kādi ir mūsu rezerves aktīvi?

kādi ir mūsu rezerves aktīvi? Aktīvu likviditāte: cik likvīdas ir šīs rezerves?

cik likvīdas ir šīs rezerves? Sistēmas nosacījumi: kādi apstākļi nodrošina šo darbību?

kādi apstākļi nodrošina šo darbību? Tirgus pārliecība: kāpēc cilvēkiem vajadzētu tai uzticēties?





Peg: Prece

Resursi ir visvērtīgākās lietas uz šīs planētas. Nauda pastāv, lai tirgotu resursus — resursiem bagāta valsts ar savām dabas veltēm var radīt bezgalīgas iespējas.





Un, kad resursi ir ierobežoti, jūsu nauda ir bezvērtīga. Tukšas čaulas, gluži kā tavs saimnieks solīja. Nauda ir tikai resursu raksturīgās un laika ziņā noteiktās vērtības attēlojums. Naudas piesaiste tikai naudai ir stulbākā lieta, ko esmu dzirdējis, bet mēs pie šī atgriezīsimies.





Valstis iefiltrējas citās valstīs, lai sagrābtu vai izkrāptu to resursus: darbaspēku, zeltu, naftu, dimantus, izpriecu — nosauciet to. Nekas vērtīgs nav aizliegts pie varas piedzērušiem cilvēkiem, tikai stiprais var nosargāt savus dārgumus.





Tā kā ir skaidrs, ka patiesā vērtība ir resursos, mēs neuzdrošināmies piesaistīt savu gandrīz nulles nestabilitātes stabilo monētu USD.





Šai monētai jābūt nodrošinātai ar precēm.





Līdzekļu kvalitāte: viegli pārbaudāma

Zelta standartu ieviesa Īzaks Ņūtons kā naudas kaltuves meistars. Viņa uzdevums bija noturēt apgrozībā esošās monētas norādītajā svarā un kvalitātē.





Standartizējot zelta monētas — Lielbritānijas suverēnās preces, Ņūtons ieviesa Lielbritānijas ekonomikā moduļu sistēmu zelta būtības dēļ. Tas ir visur, dalāms un pieņemams, pat ja tas nav kalts.





Lielbritānijas standarta zelta monēta bija Gvineja: katra no tām saturēja (mūsdienu mērvienībās) 8,3 gramus 22 karātu zelta, kas atbilst 1,05 sterliņu mārciņām.





Šī Lielbritānijas mārciņa bija abstrakta, tikai attēlojot un kvantificējot visas dažādās zelta kvalitātes, ar kurām viņi tirgojās. Padomājiet par to kā par vienību. Vienības palīdz mums pārvērst īpašumus, izceļot to attiecības.





Tātad, ja jūs laida apgrozībā jaunu zeltu, Ņūtona komanda to standartizēja. Viņi rīkojās tāpat ar ārzemju un vecajām zelta monētām, kas bija apgrozībā, tāpēc briti varēja uzticēties naudai, neuzticoties ne viens otram, ne valdībai.





GBP standartizēja darījumus reāllaikā, savukārt Ņūtons strādāja, lai standartizētu apgrozībā esošās monētas, lai atvieglotu tirdzniecību. Apgrozībā esošajām monētām kļuva vienāds svars, tīrība un dizains, samazinot vajadzību pēc pārbaudes.





Jebkura uz precēm balstīta monetārā standarta augstākā aktīvu kvalitāte ir viegli pārbaudāma.





Mūsu preču vērtībai ir jābūt viegli pārbaudāmai, ar skaidru nākotnes apmaiņas potenciālu. Zems risks.





Aktīvu likviditāte: viegla un būtiska

Divi būtiski faktori, kas veido stabilu monētu, ir likviditāte un nodrošinājums. Ja viss esošais ir kustībā esoša enerģija, tad:





Likviditāte ir kinētiskā enerģija : tūlītējai tirdzniecībai pieejamais vērtības mērs.

Nodrošinājums ir potenciālā enerģija : vērtības mērs, kas pieejams turpmākai tirdzniecībai.





Mēs tikko apspriedām nodrošinājumu. Bet, kad jūs kādam piešķirat naudu, jūs saņemat resursus — patieso vērtību, un viņiem ir tikai nauda. Tas ir risks, jo vienmēr pastāv iespēja zaudēt vērtību, turot naudu.





Ja jūs turējāt 1 dolāru 25 gadus, tas, piemēram, nesaņems tādas pašas lietas, kā iepriekš.





Tā kā pastāv risks zaudēt vērtību, ietaupot naudu, valūtas tiek nodrošinātas ar taustāmu nodrošinājumu (resursiem), lai sniegtu lietotājiem pārliecību, ka Šrēdingers tās nav iestatījis. *klepo Niksonā*





Šī maiņa piesaista nodrošinājuma vērtību valūtas A vērtībai. Bet, ja “tūlītējai tirdzniecībai pieejamās vērtības mērs” jeb Likviditāte samazināsies, samazināsies arī monētas vērtība.





Bet, ja likviditāte saglabāsies augsta, cilvēki būs pārāk aizņemti ar resursu apmaiņu, lai uztraukties par risku, lai gan tas vienmēr pastāv.





Likviditāte ir tas, cik viegli ir izņemt naudu no sistēmas, kad tā ir nepieciešama.





Pieņemot, ka ir pietiekami daudz resursu, lai dublētu mūsu abstrakto naudu (parasti to nav), šis vieglums ir atkarīgs no tā, cik tirgus vēlas apmainīties ar jums pret šiem resursiem.





Būtībā katra jūsu rīcībā esošā valūtas vienība atspoguļo fiziskos resursus.





Mūsu stabilajai monētai ir jābūt vieglai un būtiskai: balstītai uz precēm, bez kurām cilvēki nevar iztikt, un tā ir viegli pārvaldāma.





Sistēmas nosacījumi

Pēc vairākām paklāju vilkšanām un dažādu kriptovalūtu devalvācijām nākamais web3 posms ir diezgan skaidrs.





Mēs vēlamies, lai mūsu monēta veiksmīgi aizpildītu šo vakuumu. Lai tā būtu stabila, decentralizēta, ar Fiat nepiesaistīta kriptovalūta, mēs esam apskatījuši mūsu pagātnes monetārās neveiksmes un panākumus.





Mēs zinām, ka tas ir jāpiesaista precei, kas ir būtiska, viegla un viegli pārbaudāma. Vai varat iedomāties kādas idejas?





Šī gabala labad es parādīšu dīvainu piemēru, lai tas labāk pieķertos. Kodolgalviņas būs mūsu prece . Haha, paliec pie manis.





Šī gada sākuma rekords ir aptuveni 12 121 eksistējoša vienība. Viņi mums nekad nepasaka patieso numuru. Mūsu viedais līgums būs balstīts uz nosacījumu, ka izvietoto kaujas galviņu skaits vienmēr būs 0.





Mēs nevēlamies tos atkal kaut kur izmantot. Būtiski .





Lai gan tā ir iespēja demonstrēt blokķēdes tehnoloģiju, lai uzturētu “pasaules mieru”, iespēja, ka visas valdības piekritīs dalīties ar reāllaika datiem, ir niecīga. Viņi vēlas pārsteiguma priekšrocības. Nav Gaisma .





Vai mūsu kodam vajadzētu pieņemt, ka tas bija viegls un šie dati tika publicēti blokķēdē?





Pēc tam mēs savā viedajā līgumā iekļautu orākulu, jo tas ir reāls scenārijs, kas mūs ietekmē tieši.





Tirgus pārliecība

Tirgus uzticēšanās šai monētai būtu zema, jo valdības līdzdalība ir maz ticama, tāpēc mēs nevaram pārbaudīt blokķēdi. Un, ja dati būtu pieejami, vai jūs patiešām vēlētos zināt, vai tas bija jūsu virzienā?





Tāpēc mēģināsim vēlreiz.





Šoreiz mēs koncentrēsimies uz mūsu viedā līguma iedarbināšanu, kad notiek kodolpalaišanas mēģinājums, nevis mūsu nenovēršamā bojāeja.





Apvienojot satelītattēlveidošanu un to organizāciju darbu, kas izseko kodolieročus un publicē to datus, mēs varam izveidot visaptverošus datus, ar kuriem strādāt. Mēs pārvērtīsim šos datus par vienu vai diviem vienkāršiem, noderīgiem rādītājiem, lai nodrošinātu mūsu blokķēdi, nodrošinot publisku pieejamību, neapdraudot drošību.





Pirmkārt, mēs ejam soli tālāk un apvienosim satelīta un atvērtā koda datus ar reāliem notikumiem, izmantojot AI, lai izveidotu mūsu pirmo rādītāju: Baiļu indeksu.





Tā būtu daļa no viedā līguma, bet ne būtisks faktors, aprēķinot galveno nosacījumu — kodolieroču palaišanas mēģinājumu. Tas kalpotu kā pulsa pārbaude vadītājiem, bet vēl svarīgāk, tas dotu cilvēkiem kaut ko grauzt.





Tas ir svarīgi, lai monēta panikas dēļ nepastāvētu. Tā vietā, lai liktu mums nomierināties, mēs kvantificēsim savas bailes.





Bailes ir lipīgas, tāpēc mēs tās ievietosim karantīnā. Bet ar šo indeksu vien nepietiek.





Blakus tam būs mierīguma indekss — metrika, kas balstīta tikai uz satelītattēlveidošanu un lauka datiem, lai teiktu, ka mēs neesam reģistrējuši nevienu mēģinājumu, izmantojot mūsu labākos avotus. Ideālā gadījumā šis mierīguma indekss paliks nemainīgs, ja netiks mēģināts to aktivizēt vai palaist, saglabājot monētu stabilu, kad karu laikā ar fiat notiek daudz sliktāk.





Mūsu monētas vērtība paliks nemainīga atkarībā no atlikušo kaujas galviņu skaita un izšauto kaujas galviņu skaita. Nevis mēģinājumi.





Tas nozīmē, ka mums tie visi ir jāatlaiž, lai monēta būtu nestabila.





Tagad apskatīsim mūsu blokķēdi.





Izvēloties mūsu Blockchain

Kad es sāku strādāt pie tā, es jautāju visiem saviem web3 nerd draugiem, vai viņi varētu izveidot stabilu monētu BTC blokķēdē, pieņemot, ka viņiem ir uzticama piesaiste. Vienprātība?





Tas ir iespējams, bet grūti.





Šķiet, ka Rootstock vēl nav kļuvis tik populārs, kā vajadzētu. Lai gan web3 tehnoloģija attīstās ārpus Satoši redzējuma, nauda joprojām apstājas pie monētas, kas izgatavota no bitiem, Bitcoin.





Katrs jauns web3 posms mūs atgriež pie rasēšanas dēļa. Tā blokķēde ir neizmantots resurss, un saknes ir pamatsakne. Kāpēc veidot stabilu monētu uz jebkuras citas ķēdes?





Lai šis raksts būtu īss, es aprakstīju mūsu stablecoin projektu Perplexity AI. Tad es prasīju metriku augstas kvalitātes blokķēdei un projektam nepieciešamos rādītājus.





Tas ieguva augstus rezultātus katram no šiem punktiem, kurus varat pievienot savam AI, lai pārbaudītu sevi:





Drošība: vai tas dod mums sirdsmieru?

vai tas dod mums sirdsmieru? Mērogojamība: vai tas viegli un ātri apstrādā lielu darījumu apjomu?

vai tas viegli un ātri apstrādā lielu darījumu apjomu? Izmaksu efektivitāte: vai tas ietaupa mums gāzes maksu?

vai tas ietaupa mums gāzes maksu? Sadarbspēja: vai tā ir saderīga ar citām blokķēdēm, dApps un DeFi lietotnēm + pakalpojumiem?





Tad es palūdzu man pateikt, vai Rootstock varētu veikt šo darbu. Īsā atbilde ir jā. Tā ir ļoti noderīga Bitcoin sānu ķēde, tostarp iespēja izmantot DeFi lietotņu likviditātes iespējas, veidojot mūsu infrastruktūru.









Mūsu viedā līguma izstrāde

Kalšanas nosacījumi

Piekabes mehānisms

Sākotnējā piegāde

Gāzes maksas









Monētas nosaukums : KOINONIA

Atzīme: KONKONB-LO

Blokķēde: saknes/Bitcoin

Kalšanas nosacījumi: neierobežots, ja pēdējo 365 dienu laikā kodollādiņu izšaušanas MĒĢINĀJUMI dienā / katru dienu izšauto kaujas galviņu skaits > 0.

Piesaites mehānisms: Nosacītā vērtība; katru dienu izšauto kodolgalviņu skaits = 0.

Sākotnējā piegāde: kaujas galviņu skaits x 10^ (pirmā kodolieroču līguma ilgums gados) = 12 121 x 10^25

Maksa par gāzi: izveidosim kodu.





Es to uzrakstīju Solidity, tostarp vienu mūsu hipotētiskajam orākulam. Pēc tam mēs to apkoposim baitkodā, izmantojot Hardhat.





Šeit ir mūsu programmas:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Un Oracle, kas iegūs datus no tiem pašiem avotiem, no kuriem mūsu Fear & Calm indeksi.





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Oracle { uint256 private attemptedFires; uint256 private actualFires; function updateFires(uint256 _attemptedFires, uint256 _actualFires) external { // Only allow authorized users to update these values (implement access control) attemptedFires = _attemptedFires; actualFires = _actualFires; } function getAttemptedFires() external view returns (uint256) { return attemptedFires; } function getActualFires() external view returns (uint256) { return actualFires; } }





Gāzes maksas aprēķins

Izvēršanas izmaksas : Tiek lēsts aptuveni 200 000 - 300 000 gāzes vienību .

Pieņemot, ka gāzes cena ir 30 gwei , tas izmaksātu aptuveni:

250 000 gāzes × 30 gwei ≈ 15 USD

Mint funkcijas zvana izmaksas : Katrs zvans varētu maksāt aptuveni 50 000–100 000 gāzes vienību , kā rezultātā izmaksas būtu aptuveni:

75 000 gāzes × 30 gwei ≈ 4,50 USD





Es gandrīz nevaru uzrakstīt kodu, bet ar AI tas bija iespējams. Es ievadīju Perplexity šos datus un prasīju izmaksu optimizāciju un aplēses.









Projektēšana līdzsvaram

Nākotnes atjauninājumi

Preču vērtība

Tirgus noskaņojums, manipulācijas un noteikumi

Resursi pāri visam: spiediens uz ASV palikt aktuāliem.

Nosacījuma atbalsts: preču cena, ierobežota apdrošināšana katram makam ar vairāk, lai iegūtu vairāk ieguldījumu, X% bloķēšana, Stabilitātes garantija (neierobežota kalšana)





Nākotnes atjauninājumi

Lai nodrošinātu turpmākus atjauninājumus, mēs pievienosim šādu starpniekservera līgumu:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; contract Proxy { address public implementation; address public owner; constructor(address _implementation) { implementation = _implementation; owner = msg.sender; // Set the deployer as the owner } function upgrade(address newImplementation) external { require(msg.sender == owner, "Not authorized"); implementation = newImplementation; } fallback() external payable { (bool success, ) = implementation.delegatecall(msg.data); require(success, "Delegatecall failed"); } }





Lai nodrošinātu, ka līgums darbojas ar starpniekserveri, mēs veiksim nelielu modifikāciju:





// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0; interface IOracle { function getAttemptedFires() external view returns (uint256); function getActualFires() external view returns (uint256); } contract KOINONIA { string public name = "KOINONIA"; string public symbol = "KONKONB-LO"; uint8 public decimals = 25; // Set to 25 decimals uint256 public totalSupply; address public owner; uint256 public yearlyCap; // Maximum tokens that can be minted in a year uint256 public mintedThisYear; // Tokens minted in the current year uint256 public currentYear; // Current year as a timestamp IOracle public oracle; // Reference to the oracle contract mapping(address => uint256) public balances; event Minted(address indexed to, uint256 amount); constructor(uint256 _yearlyCap, address _oracleAddress) { owner = msg.sender; yearlyCap = _yearlyCap * 10 ** uint256(decimals); // Set yearly cap currentYear = block.timestamp / 365 days; // Initialize current year oracle = IOracle(_oracleAddress); // Set the oracle address totalSupply = 12_121 * (10 ** 25); // Initial supply based on nuclear warheads balances[owner] = totalSupply; // Assign initial supply to owner } // Function to mint new tokens function mint(uint256 amount) external { // Check if we need to reset for a new year uint256 newYear = block.timestamp / 365 days; if (newYear > currentYear) { currentYear = newYear; // Update to new year mintedThisYear = 0; // Reset minted count for the new year } // Get data from oracle uint256 attemptedFires = oracle.getAttemptedFires(); uint256 actualFires = oracle.getActualFires(); require(attemptedFires > actualFires, "Condition not met: More actual fires than attempts"); // Calculate allowed minting based on attempted vs actual fires uint256 allowedMinting = (attemptedFires - actualFires) * 10 ** uint256(decimals); // Example calculation require(mintedThisYear + amount <= allowedMinting, "Yearly cap exceeded"); totalSupply += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment total supply balances[owner] += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment owner's balance mintedThisYear += amount * 10 ** uint256(decimals); // Increment the minted count emit Minted(owner, amount * 10 ** uint256(decimals)); // Emit event for minting } // Function to check balance of an address function balanceOf(address account) external view returns (uint256) { return balances[account]; } }





Izmantojot šo starpniekservera līgumu, mēs varam atjaunināt lietas. Visticamāk, ka kodollādiņu skaits laika gaitā palielināsies. Mēs varam tiem pievienot jaunas vienības un veikt citas nepieciešamās izmaiņas, nesabojājot mūsu sistēmas un neradot neērtības.





Preču vērtība

Mūsu aktīvu kvalitātes nosacījums bija tāds, ka to būtu viegli pārbaudīt. Attiecībā uz Asset Liquidity tas būtu balstīts uz precēm, bez kurām cilvēki nevar iztikt, un to būtu viegli pārvaldīt.





Tā kā šādas aktivitātes parasti tiek slēptas, mēs vispirms gūstam labumu, nedaudz vairāk iesaistoties mūsu ģimenes izdzīvošanā. Ja tiek pieņemts, mēs sasaistīsim visus savus likteņus, lai izveidotu plostu, kas paliek virs ūdens, un trešo kāju, uz kuras var balstīties pat fiat.





Kodolieroči ir ļoti dārgi. Un, ja tie netiek izmantoti karam, tos var pārstrādāt, lai kalpotu atomelektrostacijām un projektiem. Risks, ka nodrošinājums varētu zaudēt vērtību, ir diezgan zems. Tā vietā, lai attēlotu tikai sāpes, tie ir vērtīgi zemes minerāli, kas mums vienmēr būs nepieciešami, tāpat kā mūsu cilvēka daba.





Jo lielāka uzmanība tiek pievērsta kodolieročiem to potenciālajā stāvoklī, pārvēršot tos par kriptovalūtas nodrošinājumu, jo grūtāk būs tos izvietot. Arī to vērtība pieaugs, pārsniedzot to postošo potenciālu.





Šeit vislabāk spīd web3, sniedzot mums rīkus, lai mainītu fiziskās pasaules enerģijas stāvokļus mūsu apziņā.





Iespējams, ka šādas izmaiņas samazinās vajadzību pēc kodolieroču strupceļa, ko izmantojam, lai saglabātu mieru. Izaicinājumi, lai to sasniegtu, ir lieli, taču kāds gudrs cilvēks reiz teica:





“Ja vēlme ir liela, grūtības nevar būt lielas”





Atcerieties, ka šī tēma ir tikai piemērs, lai palīdzētu jums saprast, kas mums nepieciešams, lai sasniegtu šo stabilo monētu, un tās viļņošanās efektu.





Tā kā tā vērtība ir atkarīga no nosacījumiem, tā nebūtu atkarīga no ASV dolāra, kura vērtība izriet no uzticības valdībai.





Tā nevarēja darboties burbulī, bet pastāvēt savā dimensijā, vienlaikus mijiedarbojoties ar katru valūtu vietējā līmenī.





Tātad 1 Koinonia = 1 kodolpotenciāls,

ko varētu saistīt ar [Radioaktīvo materiālu] avota izvadītās enerģijas daudzumu [Daudzums] slodzes apstākļos.





Vietējo enerģijas cenu pēc tam varētu izmantot kā valūtas maiņas biroju , kur daļu savas naudas uzglabājat kā enerģiju KONKONB-LO veidā. Ir tā vērts, jā?





Tirgus noskaņojums, manipulācijas un noteikumi

Šīs mūsu parauga “gandrīz nulles” stabilās monētas esamība sākotnēji varētu šokēt kā eksistenciāls drauds jebkuram anarhistam, kibernoziedzniekam vai valdībai, taču mēs ieviešam enerģētikas diskusiju, lai viņus nomierinātu.





Daži varētu uzdrīkstēties izvietot kaujas galviņas, lai mainītu valūtu. Galu galā viņi varētu mērķēt uz vietu, kur neviens nedzīvo, viņi varētu domāt.





Taču mēs varam ātri identificēt avotu, izmantojot mūsu tehnoloģiju, un sākt piemērot ekonomiskas sankcijas pret atbildīgajiem. Tā kā tās vērtība ir balstīta uz to, kas notiek šodien, mūsu monēta varētu atgriezties pie stabilitātes jau nākamajā dienā, ja tā satricinās.





Būs arī avārijas seifi, lai nodrošinātu, ka cilvēki var saņemt naudu, bet ne visu. Vienīgais veids, kā saglabāt mūsu monētu nepastāvīgu, ir turpināt šaut ar kodolieročiem katru dienu, un tas nav ložmetējs.





Lai šī hipotētiskā monēta izdotos, mums būs jāturpina par to runāt, jārauj tajā caurumi, tā jāaudzē un jāuzticas tai.





Mums vajadzētu sagaidīt kādu negatīvu noskaņojumu jau iepriekš un mainīt cilvēku perspektīvas, darot labu darbu.









Bet bez starptautiskā atbalsta tas nevar pilnībā izmantot savu potenciālu. Es to pabeigšu, bet vispirms; kā mēs pārbaudām savu kodu kontrolētā vidē?









Izvietošana un testēšana uz potcelmiem

Mēs sastādām līgumu, lai sāktu testēšanu.





Tas nozīmē, ka tā ir jāeksportē kā mape, kurā ir Solidity avota kods (.sol fails) un jūsu baitkoda (binārā versija), ABI (Application Binary Interface) un citu metadatu apkopotā koda JSON faili.





Pēc tam veiciet izvietošanu, izmantojot tādus izvietošanas rīkus kā Rootstock CLI, Hardhat, JavaScript bibliotēkas (piemēram, Web3.js) vai makus, piemēram, MetaMask. Kad rīks ir saistīts ar mapi, mēs varam izveidot un pārraidīt savu darījumu blokķēdē.





Mums ir aprēķini par maksu par gāzi, un katram izmantotajam rīkam (iepriekš) ir norādījumi darījuma uzsākšanai. Kad tas būs pabeigts, mēs saņemsim mūsu līguma adresi, kas ir pieejama Rootstock TestNET Explorer.





Katrs darījums, kas nosūtīts uz šo adresi, satur datu paketi, kas nogādā mūsu norādījumus uz Rootstock sānu ķēdi. Ar to mēs iegūstam visas Bitcoin blokķēdes priekšrocības un tādus progresīvus viedos līgumus kā šis.





Šis ir mūsu rotaļu laukums, un laika gaitā mēs pārbaudām, vai mūsu plāns darbojas, pirms pārejam uz galveno tīklu.





Lai saņemtu palīdzību, Rootstock nodrošināja savu dokumentu bibliotēku un izstrādātāju kursus.





Nav tik slikti, hei? Parunāsim par Quency-Quences.









Gandrīz nulles nepastāvības stabilas monētas sekas

Viegla pašpārvalde

Šāda veida spēcīgas stabilas monētas pat varētu pilnībā aizstāt valdības, ja tiks izstrādāts pietiekami daudz projektu, lai finansētu praktiskus risinājumus iesaistītajām kopienām, nevis, piemēram, matemātisku risinājumu, piemēram, Satoshi, kas izstrādāts Bitcoin. Bet pagaidiet, mums patīk matemātika.





Mūsu monētu aizsargā Satoshi sarežģītības tīkls un tās atrisināmās problēmas atbilstība globālajai sabiedrībai.





Lai gan šāda veida jauda maksā ievērojamu autonomiju no vietējām un citām valdībām, tā atmaksājas ar stabilitāti, ja viņi ir pietiekami gudri, lai redzētu ieguvumus. Sabiedrības, kas izmanto tehnoloģijas, pārvalda labāk.





Tas ir diezgan līdzīgs tam, ka GBP nodod Lielbritānijai globālās fiskālās rezerves amatu pēc tam, kad tā bija iztērējusi savus ietaupījumus “Pasaules” karā. Vairāk kā Ziemeļu karš, ja man jautā. Mūsu viedokli par to neviens nejautāja, tā vietā iesauca mūsu darbu UN ekonomiku.





Pēc daudziem Warcraft, Roma iemācījās turpināt tirdzniecību ar Āfriku neatkarīgi no tā.





Vairāk dinamiska līdzsvara

Vai esat kādreiz domājuši, kāpēc Niksons nogalināja knaģi?





ASV vēlējās paplašināt savu ietekmi. Vai jūs zināt, kur pasaule atrodas šodien šī brauciena dēļ?





Tagad ikviens, kurš ir šajā prezidentūrā, ir pilnībā atbildīgs par pasaules ekonomisko likteni.





"Liekiet uz mums," sacīja Niksons.

Un, pateicoties savai pozīcijai, Amerika nenogurstoši strādāja, lai nodrošinātu citu valdību resursus.





Savā ziņā tas ir patriotiski. Citā karš ir patriotisks;

viņi sacīs, ka cīnās, lai saglabātu savu mantojumu (brīvību), pat atņemot citu mantojumu (resursus).





Ja jums ir spēcīgāka valūta nekā viņiem, jūs viņiem esat vairāk vajadzīgi, tāpēc viņi aizbildinās ar savām darbībām, lai noturētu varu.





Daļas šīs pilnvaras atdošana šādai stabilai monētai padarītu viņu darbu (laupīšanu un/vai lauksaimniecību) daudz vieglāku, savukārt ar enerģiju bagātās Āfrikas valstis iegūtu citu tirgu, lai parādītu savu spēku, potenciāli izraisot nepieredzētas izmaiņas to naudas plūsmā.





Vai viņi labprāt ieguldītu stabilā monētā, kas piesaistīta viņu pozīcijas vājākām valūtām?





Lai saglabātu jūsu valūtu, viņi jums pateiks: “Noslēdziet labākus darījumus ar mums un tirgojiet vairāk savā sistēmā”. Mēs esam viņu karu žēlastībā, šie darījumi mūs ir sagrāvuši viņu krāpšanas un iefiltrēšanās dēļ.





Mūsu uzticība ASV dolāram nepelna. Mēs zaudējam vērtīgos resursus viņu ekonomiskajai praksei, lai iegūtu stresu. Mūsu apkārtnē Ķīna šoreiz izpako mūsu litiju.





Nafta un litijs ir nelieli resursi visās enerģijas iespējās. Kāpēc vienreiz sasiet mezglu, ja tas ir divreiz stiprāks?





Dzīvot nozīmē dumpoties. Katru dienu mēs dzīvojam sacelšanās pret nāvi. Atrodiet gandarījumu savā dumpīgajā.





Tāpat kā tie, kas labprāt riskē ar savu dzīvību, lai gūtu godu, jūs varat uz daudz ko tikpat labi, ja uzņematies risku .





Vai redzat sevi rokās tādu monētu?