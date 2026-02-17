ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ A Child's First Encounter with Death

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science ກຸມພາ, 2026, ໂດຍ Astounding Stories ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ HackerNoon's Book Blog Post ຊຸດ. ທ່ານສາມາດຂ້າງລຸ່ມໃດໆໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter IV: Mina. ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : The Amazing Stories of Super-Science ກຸມພາ 2026 : The Moors and the Fens, Volume 1 (of 3) ໂຮງງານຜະລິດ ໂດຍ J. H. Riddell Astounding Stories of Super-Science ກຸມພາ, 2026, ໂດຍ Astounding Stories ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ HackerNoon's Book Blog Post ຊຸດ. ທ່ານສາມາດຂ້າງລຸ່ມໃດໆໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter IV: Mina. ຫນ້າທໍາອິດ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : The Amazing Stories of Super-Science ກຸມພາ 2026 : The Moors and the Fens, Volume 1 (of 3) ໂຮງງານຜະລິດ By J. H. Riddell ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ການຝຶກອົບຮົມຂອງ Bradshaw), ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ - ແລະສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ປະເພດ ປະເພດ Pro ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ. ການຝຶກອົບຮົມ O Scotland ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂອບໃຈ, ຂໍຂ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. ທ່ານ, ຜູ້ອ່ານ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກ, ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເພີ່ມວ່າການເດີນທາງຂອງມະນຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່ບໍ່ແຮ່. ສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເດັກຍິງຫນັກນ້ອຍ, ທີ່ໄດ້ຮັບການບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮົມຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກອົບຮ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ເດັກນ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົນ, ແລະການກັ່ນຕອງຄວາມກ້ວາງຂອງ curls glossy ຈາກສຸກຂອງຕົນ, ແລະກັ່ນຕອງຄວາມສຸກຂອງຕົນກັບຂ້າມຂອງຕົນ, ເບິ່ງຄວາມປອດໄພໃນຮູບເງົາຂອງຜູ້ຂຽນຄັ້ງທໍາອິດ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕອບ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ “ແລະທ່ານ, Mina, ມັນຄ້າຍຄືກັນເປັນສິ່ງທີ່ເຫມາະສົມ, ຂໍຂອບໃຈວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີ,” ຜູ້ຊາຍທີ່ຂ້າມຂ້າມຂ້າມ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພຽງແຕ່ໄປສູ່ການຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊາຍທີ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົນ, ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສວຍງາມຂອງ Calvin, 63 ຂໍຂອບໃຈວ່າ, “ທ່ານເບິ່ງວ່າຄວາມບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ, Colin; ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ "But I don't think," interposed Mina at this juncture, "ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ດາວໂຫລດ ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. "Papa ເວົ້າວ່າ, Colin, ມັນບໍ່ແມ່ນສະຫມັກສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! 65 ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະຫມັກຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວໃດ, Mina? “Because you said it – so –” ຂໍຂອບໃຈ. “How?” ຂໍຂອບໃຈວ່າ. “ເຊັ່ນດຽວກັນ – ເຊັ່ນດຽວກັນ –” ຂໍຂອບໃຈ, “ເຊັ່ນດຽວກັນວ່າທ່ານໄດ້ຂຽນ “ຫຼັງຈາກນັ້ນ,” ທ່ານບໍ່ໄດ້ຂໍຂອບໃຈ.” ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ. “ຫຼັງຈາກນັ້ນ, Mina, ຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມ, ຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມ” ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ “Don’t make Mina cry – let her come” “Papa, my own papa,” she whispered in a suffocating voice, raining tears over his face as she nestled close to him, “ລັກສະນະທີ່ທ່ານບໍ່ຈະຂຽນ – to leave ປະເພດ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄິດ ໄລ່ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ແລະ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄິດ ໄລ່ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ແລະ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄິດ ໄລ່ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ແລະ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄິດ ໄລ່ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ແລະ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄິດ ໄລ່ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ . ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານຈະໄປຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາ. ວິທີການ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂອບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ມັນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ສວຍງາມ. ຊອກຫາ ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ: ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ: ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ. ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ. ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ. ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ. ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ. ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ. ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ. ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມາ. “ລັກສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, Miss Mina, ທ່ານກໍາລັງເຮັດສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງເຮັດໄດ້?” ຂໍຂອບໃຈຂອງແມ່ຍິງ, ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການກວດສອບ, ແລະ alarmed ໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ insider. “ທີ່ທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກ?” “ລັກສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ” ແມ່ນການຕອບສະຫນອງ. ຜູ້ຊາຍ, whose employment Mina had thus, in a way, taken from her, glanced at the child for a moment; then said in a low serious tone, ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານບໍ່ມີໃຈ? “ບໍ່,” ຂໍຂອບໃຈ Mina, “ບໍ່ມີຂອບໃຈ – ພຽງແຕ່ –” ເປັນປະເພດຂອງ shudder ໄດ້ຂໍຂອບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຂໍຂອບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. “Miss Mina,” ຂໍຂອບໃຈຂອງແມ່ຍິງ, “ມັນບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ; ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຢູ່ນີ້; ທ່ານຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມ, ບໍ່ວ່າຈະທ່ານ?” ແລະມັນໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດວຽກຂອງຕົນ: ແຕ່ Mina ໄດ້ຂ້າງຂວາງຂອບເຂດຂອງຕົນ, ແລະລັກສະນະທີ່ດີເລີດແລະສວຍງາມ, - “ບໍ່, ບໍ່, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບທ່ານ: ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານເອງຫຼືໄປຈາກມັນ; ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສວຍງາມຫຼາຍ: ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າ” – ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງຫຼືສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງ, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ສະຖານທີ່ຈະເປັນປະເພດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສວຍງາມໃນໄລຍະຊີວິດ: ບໍ່ມີ, ບໍ່ມີ, ບໍ່ມີ! ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ Aught, ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍປີ, ຜູ້ທີ່ມັນໄດ້ເຮັດວຽກ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນຫນ້ານີ້ - ເດັກນ້ອຍ! ປະເພດ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ! ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ! ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ! 70 ແລະຢ່າງງ່າຍດາຍເປັນສິ່ງທໍາອິດທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງຄວາມສົນໃຈກັບຄວາມສົນໃຈຂອງຄວາມສົນໃຈຂອງຄວາມສົນໃຈ, ເຮັດໃຫ້ເປັນປະເພດຂອງສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ, ຖ້າຫາກວ່າການຊີວິດໄດ້ຖືກປິ່ນປົວ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະສິດທິພາບ: ຈາກຄວາມສົນໃຈຂອງຄວາມສົນໃຈ, ພຽງແຕ່ຄູ່ເພື່ອນຂອງແມ່ຍິງມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຈະເບິ່ງຢູ່ໃກ້ຄູ່ເພື່ອນຂອງຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! 71-“ຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ. “God has taken his soul, Mina,” ຜູ້ຊາຍທີ່ຂຽນ, “We have only buried his body. Don’t you like to think, ຜູ້ຊາຍທີ່ດີ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານຊອກຫາໃນສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ, ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ, ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ, ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ, ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ. ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ - ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ - ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ! ປະເພດ ປະເພດ ໃນປັດຈຸບັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຊອກຫາ ຄວາມຄິດເຫັນ ຂໍຂອບໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າທ່ານມີຄຸນນະສົມບັດ. “ແລະທ່ານຈະເປັນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະຊອກຫາວ່າມັນ, ບໍ່ວ່າຈະ?” ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບທ່ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! 73“ ຂ້າພະເຈົ້າສວຍງາມ –” ຂ້າມ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາ "ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນ spiders ຈາກຝາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;" ແລະຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມ. "ນາງສາມາດເຮັດໄດ້ມັນ," ພຽງແຕ່ຕອບສະຫນອງຂອງນາງ, ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, "if it was His will." ຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າມັນຈະບໍ່ໄດ້, ແລະ - ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍຂອບໃຈກ່ຽວກັບການນີ້ຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າມັນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ." "You hear and see and think about a lot of things you shouldn't, Mina," said her relative, half sorrowfully, half strictly; and the comment was perfectly true, but it wasn't her fault that she did so. "who put all these ideas into your mind, tell me, dear, who is it?" “ບໍ່ມີຄົນ; ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາຈາກຕົນເອງ, ແລະຂໍຂອບໃຈວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,” ຂໍຂອບໃຈວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ, ຂໍຂອບໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດີເລີດ.” “ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້, Mina,” ຂໍຂອບໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສຸກ;” ແລະຂໍຂອບໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຄວາມສຸກຂອງເດັກນ້ອຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະຫວັດສາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. “ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າ,” ຂາຍຂ້າງຂວາງ, “ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຂອບໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກວ່າ; ‘ລັກສະນະຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;’ – ຜູ້ຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ,” ແລະໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄປສູ່ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາໂດຍການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຂອງທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ \n \n \n \n ກ່ຽວກັບ HackerNoon Book Series: ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເຕັກໂນໂລຊີ, ວິທະຍາສາດ, ແລະຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີ. ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Astounding Stories. (2009). Astounding Stories Of SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. ວັນການພິມ: ກຸມພາ 14, 2026*, ຈາກ https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* ນີ້ eBook ແມ່ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະໂດຍບໍ່ມີການປົກກະຕິໃດໆ. ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈ, ໃຫ້ມັນຫຼືການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂຄງການ Gutenberg License ທີ່ປະກອບດ້ວຍ eBook ນີ້ຫຼືອອນໄລນ໌ຢູ່ www.gutenberg.org, ຕັ້ງຢູ່ https://www.gutenberg.org/policy/license.html. ກ່ຽວກັບ HackerNoon Book Series: ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເຕັກໂນໂລຊີ, ວິທະຍາສາດ, ແລະຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີ. ວັນການອອກແບບ: 14 ກຸມພາ 2026*, ຈາກ * ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Astounding Stories. (2009). Astounding Stories of Super-Science, ກຸມພາ 2026. USA. Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 ນີ້ eBook ແມ່ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະໂດຍບໍ່ມີການປົກກະຕິໃດໆ. ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈ, ໃຫ້ມັນຫຼືການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂຄງການ Gutenberg License ທີ່ປະກອບດ້ວຍ eBook ນີ້ຫຼືອອນໄລນ໌ຢູ່ www.gutenberg.org, ຕັ້ງຢູ່ https://www.gutenberg.org/policy/license.html. ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Gutenberg https://www.gutenberg.org/policy/license.html