広告技術におけるデータ管理:より良いデータを通じてキャンペーンのパフォーマンスを向上させる

したがって、かつて広告主は、腸の本能、ハッピーフレーズ、および彼らの広告プログラムを形作るためにわずかな幸運に頼っていました。これらは異なる時代でした。 しかし今、私たちは問題を抱えています:どの広告キャンペーンも、それが構築されたデータの品質と同じくらい良いものであり、データの管理がなければ、それは混乱し、不一致で、おそらく役に立ちません。 これは、データの統治が登場する場所であり、未聞のチャンピオン - データの完全性、構造、および明確性を維持する。 政府なしの広告技術の混乱 間違った、複製された、または不正確な顧客データに基づく新しいマーケティングキャンペーンを開始しようとすることを検討してください。 適切なデータガバナンスがなければ、多くのブランドは、視聴者に関連するデータが有効であるという信頼のレベルを持たずにマーケティングキャンペーンを実行しています。 いくつかのデータはトランザクション的な性質で、絶えず移動または再構成され、他のデータは静止し、停滞している。 この偶然の状況は、予想される変換レベルを妨げるだけでなく、キャンペーンのパフォーマンスを損なうことになります。広告主は、間違ったセグメントに到達し、バナーを送り、予算を不適用することによって効率が低下します。 クリーンで統制されたデータの力 一方で、データがうまく管理されている場合、それは負担から利益へと移行し、信頼性、有用性、および実行可能になります。広告主は正確な顧客プロファイルを開発し、正確に視聴者を分割し、スポットオンブランドキャンペーンを開始することができます。 統制されたデータは、キャンペーンマネージャーに、彼らが見ているものは現実的で、仮定されていないことを保証します。それは、データが定期的に複数のツールや部門に送信される時代に必要なプラットフォーム間の継続性を提供します。 Siloed Information から Unified Intelligence へ データシロは広告技術の主要な課題の1つです。各部門、ツール、またはデータベースは、独自のルールとフレームワークに従って、独自の情報のコンテナとして機能します。 これらの別々のタッチポイントはすべて、顧客の分離された枠組みを作成します。データガバナンスでは、連携型と翻訳型を活用します。 データの記録が明確になると、広告はデータ源からデータストレージまで、体験を通じてデータの流れをマッピングできます。 広告の購入と実行は、信頼できる決定を下すスピードに大きく依存し、時にはデジタルキャンペーンのミリ秒の問題です。 パーソナライゼーションの背後にある秘密のソース あなたは、Netflixが次に観たいものをどのように知っているか尋ねられたことがありますか? または、先週クリックした靴のカップルが今、あなたのInstagramフィードで便利に広告されている理由は何ですか? それはパーソナライゼーションであり、データが正確であることにより繁栄したり崩壊したりします。パーソナライゼーションは悪いデータや欠けているデータでは存在しません。あなたがそれらを知らない場合、顧客に推薦を提供することはできません。 データ管理が適用されている場合、真のパーソナライゼーションは重要です. 良い広告代理店にとって、どちらの声明が間違っているか、または不完全であるかを知らずに、好み、行動、またはトレンドを見ることは非常に解放的です。 パーソナライゼーションは、顧客の旅にまさに基づいてメッセージを送信することを可能にし、カスタマイズされたコンテンツのように感じるものを提供します。 ストライキする前にデータ災害を防ぐ Data governance is not just about improving performance, it is also a great defense strategy. Consider the potential impacts of utilizing outdated customer data. 間違ったアドレス. 間違った名前. 熱帯地域に住んでいる人に冬のコートのプロモーションを送信すること. これらのエラーは悪く見えるだけでなく、ブランドの評判に影響を与え、収益を失う可能性があります。 With effective data quality checks and data governance policies companies can catch the errors ahead of using that data in a campaign. 企業は、誰がデータを「所有する」か、誰がデータを管理するか、どのように保存されているかを決定することができる。 最後に、データ管理のポリシーは、日々増加しているように見えるプライバシー規制の遵守に役立ちます。 How Good Governance Makes Ad Spend Smarter(How Good Governance Makes Ad Spend Smarter) 広告予算はしばしば緊張しており、あらゆるドルが影響を生み出す必要がある。悪いデータで、間違った観客をターゲットにし、変換しないクリックを生み出すためにお金を送り出している。 Campaigns can be targeting the right people, on the right platforms and with the right message. Marketers will achieve improved returns on ad spend without having to spend any more than they typically do. データ管理は、あなたのパフォーマンスを正確に追跡することを可能にします. ROI、変換率、および顧客のライフタイム価値などの測定は、基本的なデータが信頼できることを知っている場合、実際には何かを意味します。 レポートが正確であれば、よりスマートに予算を設定し、より効果的にターゲットを設定し、より明確にレポートを行うことができます。 データ責任文化の構築 広告テクノロジーにおけるデータガバナンスの実装の最も過小評価された利点の1つは、発生する文化の転換である。 チームは責任を問われるようになります。プロセスは明確になります。人々はシロで活動を停止し、共有された文脈に基づいて協力し始めます。 この文化的転換は一晩で起こらない - 時間、教育、良いリーダーシップ、良い政策が必要ですが、転換が起こるとすぐに、それは高性能の広告技術戦略に埋め込まれます。 Everyone is clear on their role in protecting and improving data quality, which enables campaigns to not only perform well, but also transform and evolve as it gets smarter over time. Conclusion 広告テクノロジーの高速でアルゴリズム的な世界では、データは生命の血液です 古いデータではありません クリーンで管理された高品質のデータです それなしでは、最も注目を集めるキャンペーンでさえ影響を与えません。 しかし、それによって、ブランドは、プラットフォームの本当の可能性を開き、顧客と慎重に接続し、マーケティング支出の収益を伸ばすことができます。 データガバナンスは賞を受けることはできないかもしれないが、それにふさわしい注目を集めたり褒められることもないが、バックグラウンドで動作する強力なエンジンであり、あなたのキャンペーンを供給するデータが準備ができ、信頼性があり、現実的であることを保証する。