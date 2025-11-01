Elaborare Hoaxes nell'era dell'AI

Questa settimana, ho visto un sacco di over-dramatizzazione di eventi fattici molto semplici che sembrano essere alimentati da AI in molti modi. ora, questi non sono "causati" da AI; non mi riferisco ai falsi che le persone hanno usato l'IA specificamente per diffondere, ma cose che l'IA ha fatto peggiorare dalla facilità con cui le informazioni false possono essere fatte apparire molto, molto reali. Once Upon a Time Una volta in un momento Quindici anni fa, questo problema esisteva, ma a mio parere, era gravemente mutato. Il concetto di notizie pregiudiziali non è nuovo in alcun modo e è stato un problema per tutto il tempo che la notizia è esistita. Ci sono sempre stati audienze che sono più suscettibili a credere in queste storie inventate, scenari e truffe, e i media hanno sempre servito a loro, guidandoli all'acqua che desiderano bere. La mia preoccupazione, e la ragione di questo smaltimento del cervello, è che con l'IA, queste parti malvagie sembrano essere in grado di gettare una rete molto più ampia di quanto potessero prima. possono trasformare le notizie reali in qualcosa che non è con i video falsi realizzati da AI; possono pompare Internet pieno di contenuti generati da AI che dicono tutto ciò che vogliono e citano altre fonti generate da AI, e possono mobilitare un esercito di influencer che diffondono la loro sporcizia come un fuoco selvaggio in un istante. Ho scoperto che di recente, una grande parte del mio tempo quando si consuma qualsiasi forma di media è speso a chiedere, “È questo reale?” devo costantemente trovare più fonti e scannerle manualmente, alla ricerca di indizi che è stata generata da AI, un compito che sta diventando sempre più difficile con la settimana. A Man in the Bean Un uomo nel fegato Un gruppo di manifestanti (in questo caso, troll) è apparso a Chicago Bean con le affermazioni che c'era un uomo intrappolato all'interno. I manifestanti hanno sostenuto che avevano trovato prove che una ricchezza di sistemi di supporto alla vita era stata acquistata durante la creazione della statua di Bean, e anche cercato di fare una connessione con una persona potenzialmente scomparsa (un bambino, credo) durante il tempo della sua costruzione. Troll esistono. Essi hanno sempre e sempre lo faranno. Questo non è il problema a portata di mano qui. Il problema è quello che è successo successivamente. Questo gruppo stava chiaramente cercando di essere divertente, solo causando un turbamento con qualche idea radicale per il proprio divertimento, ma l'Internet ha usato l'IA per prendere il paese per tempesta. Mentre scorrevo, ho iniziato a vedere dozzine di video con screenshot di questi record di acquisto, immagini a raggi X di una persona galleggiante all'interno del Bean e rapporti di "testimoni oculari" di qualcuno che affermava di poter sentire bussare o graffiare provenienti dall'interno della struttura. C'erano anche video del Bean che veniva costruito, dove si poteva vedere chiaramente l'attrezzatura posta all'interno. La maggior parte, se non tutti, di questi sono stati generati da AI e sono completamente falsi. Lo sapevo, essendo un essere umano ragionevole, ma ho dovuto ammettere che la qualità ha creato prove convincenti. Gli alieni La recente scoperta di 3I/ATLAS è stata una miniera d’oro per i generatori di intelligenza artificiale e le masse che amano la cospirazione. Da ciò che potevo trovare, che non era molto perché sembra che molte di queste informazioni siano controllate per fermare la diffusione della disinformazione, tutto ciò che sappiamo è che una cometa sta attraversando il nostro sistema solare. Questa cometa sembra una cometa e agisce come una cometa, ma è leggermente più veloce e non orbita il nostro sole. Uno scienziato si è avventurato a sfidare il consenso “è solo una cometa” per incoraggiare un pensiero più critico, teorizzando che era, naturalmente, possibile che fosse una nave aliena. Il mio feed Instagram era in fuoco assoluto con falsi video di questa cometa con luci emesse dai lati come una nave, con scariche chiaramente ventilate nello spazio, e false riprese a raggi X che mostravano la struttura della nave interna e gli esseri all'interno. Innumerevoli video di influencer fingevano di essere esperti sulla questione e parlavano di possibili invasioni aliene. La parte peggiore di tutto questo era che ognuno citava fonti diverse e tirava da diversi contenuti video. Era facile supporre che una "invasione aliena potenziale" fosse falsa; tuttavia, devo ammettere, il contenuto video che forniscevano era incredibilmente credibile. So che questa non è una situazione controllata, e abbiamo sempre avuto persone irresponsabili che gestiscono account sui social media verso individui sensibili, ma l'uso di AI in questi campi sta rendendo il problema più abbondante e più difficile da discernere. It’s not all bad… but it’s pretty bad. Non è tutto male... ma è abbastanza male. L’intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso che ha il potenziale per rendere la nostra vita più facile. non credo che sia ancora pronto per l’uso costante, nonostante stia spingendo la gola in ogni giro. Allucina costantemente e fa false affermazioni; rallenta il mio lavoro più che lo accelera, ed è diventato un ostacolo alla produttività nella maggior parte delle situazioni in cui ho cercato di usarlo. Tuttavia, posso ammettere che ha un potenziale, e ci sono piccoli compiti di automazione che trovo piccoli usi per esso. L’uso di AI per generare contenuti per alimentare le teorie della cospirazione e diffonderle alle masse come fatti è pericoloso e, francamente, spaventoso. Foto di Albert Antony su Unsplash di Albert Antony Unsplash