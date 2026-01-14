SpyCloud Luncurkan Solusi Rantai Pasokan untuk Melawan Ancaman Identitas Pihak Ketiga yang Meningkat

Austin, TX / Amerika Serikat, 14 Januari 2026/CyberNewsWire/--Kemampuan pemantauan baru memberikan visibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada paparan identitas vendor, memindahkan perusahaan dan lembaga pemerintah dari penilaian risiko statis ke perlindungan terhadap ancaman identitas aktual. , pemimpin dalam perlindungan ancaman identitas, hari ini mengumumkan peluncuran solusi Perlindungan Ancaman Rantai Pasokan, lapisan pertahanan canggih yang memperluas perlindungan ancaman identitas di seluruh tenaga kerja yang diperluas, termasuk seluruh ekosistem vendor organisasi. Tidak seperti platform manajemen risiko pihak ketiga tradisional yang bergantung pada indikator permukaan eksternal dan penilaian statis, menyediakan akses tepat waktu ke ancaman identitas yang berasal dari miliaran pelanggaran, malware, phishing, dan aset data combolist yang ditangkap kembali, memberdayakan organisasi – dari tim keamanan perusahaan hingga agen sektor publik – untuk bertindak terhadap ancaman yang kredibel daripada hanya mengamati dan menerima risiko. Perlindungan Ancaman Rantai Pasokan SpyCloud Supply Chain Threat Protection mengatasi kesenjangan penting dalam keamanan perusahaan: ketidakmampuan untuk mempertahankan kesadaran real-time dari paparan identitas yang mempengaruhi mitra pihak ketiga dan vendor. Menurut laporan penyelidikan pelanggaran data 2025 Verizon, Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari tahun ke tahun, naik dari 15% menjadi 30%, terutama karena kerentanan perangkat lunak dan praktik keamanan yang lemah. keterlibatan pihak ketiga dalam pelanggaran keterlibatan pihak ketiga dalam pelanggaran Karena kompromi rantai pasokan terus meningkat, tim keamanan membutuhkan intelijen yang melampaui kuesioner dan pemindaian eksternal untuk mengungkapkan ancaman aktif seperti kampanye phishing yang menargetkan mitra tepercaya mereka, pencurian akreditasi yang dikonfirmasi, dan perangkat yang terinfeksi malware yang mengekspos aplikasi bisnis kritis kepada penjahat. Untuk lembaga pemerintah dan operator infrastruktur kritis, ancaman rantai pasokan mewakili risiko keamanan nasional yang membutuhkan kewaspadaan yang lebih tinggi. Organisasi sektor publik yang mengelola data sensitif dan layanan penting semakin bergantung pada kontraktor dan penyedia teknologi yang credential yang terpengaruh dapat menyediakan lawan dengan jalur ke sistem rahasia atau infrastruktur penting. Tahun lalu, Top 98 SpyCloud Supply Chain Threat Protection memungkinkan agen federal, negara bagian, dan lokal untuk mengidentifikasi kapan pemasok atau kontraktor telah dikompromikan – memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan proaktif sebelum paparan identitas meningkat menjadi masalah keamanan nasional. Penyedia Basis Industri Pertahanan Penyedia Basis Industri Pertahanan \n \n “Ancaman pihak ketiga telah berevolusi jauh melampaui apa yang dapat dideteksi oleh alat penilaian vendor tradisional,” kata Damon Fleury, Chief Product Officer di SpyCloud. “Ancaman pihak ketiga telah berevolusi jauh melampaui apa yang dapat dideteksi oleh alat penilaian vendor tradisional,” kata Damon Fleury, Chief Product Officer di SpyCloud. \n \n “Organisasi sektor publik dan swasta perlu tahu kapan karyawan vendor mereka secara aktif terpengaruh oleh malware atau phishing, kapan data otentikasi beredar di dark web, dan mitra mana yang merupakan ancaman nyata terbesar ke bawah bagi bisnis mereka. solusi baru kami memberikan sinyal tersebut dengan mengubah data bawah tanah mentah menjadi tindakan yang jelas dan diprioritaskan yang digunakan oleh tim keamanan untuk melindungi organisasi mereka.” “Organisasi sektor publik dan swasta perlu tahu kapan karyawan vendor mereka secara aktif terpengaruh oleh malware atau phishing, kapan data otentikasi beredar di dark web, dan mitra mana yang merupakan ancaman nyata terbesar ke bawah bagi bisnis mereka. solusi baru kami memberikan sinyal tersebut dengan mengubah data bawah tanah mentah menjadi tindakan yang jelas dan diprioritaskan yang digunakan oleh tim keamanan untuk melindungi organisasi mereka.” Supply Chain Threat Protection memungkinkan organisasi dan agen untuk terus memantau ribuan pemasok, dengan ancaman dari masing-masing perusahaan terdaftar secara rinci, dan juga diwakili dalam Indeks Ancaman Identitas.Indeks adalah analisis yang komprehensif dan terus diperbarui yang mengukur sikap keamanan pemasok melalui lensa paparan identitas, dari sumber aktif dan historis phishing, pelanggaran, dan malware, dan permukaan yang mitra mewakili risiko yang paling signifikan berdasarkan intelijen dark web yang terverifikasi. Kemampuan utama meliputi: \n \n \n \n \n \n Bukti nyata kompromi: Data identitas yang dikumpulkan tepat waktu dari pelanggaran, malware, dan phishing yang sukses yang dikumpulkan terus-menerus dari bawah tanah kriminal, dengan konteks yang memberikan tim keamanan visibilitas yang ditingkatkan terhadap ancaman identitas yang dihadapi pemasok saat ini. Identity Threat Index: Menggabungkan beberapa sumber data terverifikasi yang dibebankan oleh kecepatan, volume, kredibilitas, dan keparahan kompromi, menekankan data identitas terverifikasi atas catatan pelanggaran statis untuk visibilitas yang lebih kuat dan real-time dalam risiko vendor. Mengidentifikasi aplikasi bisnis internal dan pihak ketiga yang terpapar pada perangkat pemasok yang terinfeksi malware untuk mendukung penyelidikan yang lebih mendalam dan penilaian risiko. Meningkatkan Manajemen Vendor dan Komunikasi: Memfasilitasi berbagi bukti yang dapat dilakukan dan laporan tingkat eksekutif yang terperinci langsung dengan vendor untuk secara kolaboratif meningkatkan sikap keamanan, mengubah hubungan vendor dari skor lawan ke perlindungan kolaboratif. Respon terintegrasi: Menggunakan konsol SpyCloud, tim sekarang memiliki akses ke perlindungan ancaman identitas di luar perimeter karyawan tradisional dengan ekstensi ini ke pemasok, memungkinkan analis untuk menanggapi ancaman identitas tenaga kerja dalam satu alat. SpyCloud Supply Chain Threat Protection dirancang untuk mendukung banyak kasus penggunaan di seluruh Operasi Keamanan, Infosec, Manajemen Risiko Vendor, dan tim GRC. "Tim keamanan dan rekan-rekan mereka di seluruh bisnis dipenuhi dengan penilaian vendor, kuesioner, dan skor risiko yang seringkali tidak diterjemahkan ke pencegahan nyata," kata Alex Greer, Group Product Manager di SpyCloud. "Tim keamanan dan rekan-rekan mereka di seluruh bisnis dipenuhi dengan penilaian vendor, kuesioner, dan skor risiko yang seringkali tidak diterjemahkan ke pencegahan nyata," kata Alex Greer, Group Product Manager di SpyCloud. \n \n “Pelanggan kami sering melaporkan bahwa ketika mereka mengevaluasi melakukan bisnis dengan vendor baru, mereka kekurangan data yang dapat dilakukan tim hukum dan kepatuhan mereka yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. itulah di mana SpyCloud menonjol. “Pelanggan kami sering melaporkan bahwa ketika mereka mengevaluasi melakukan bisnis dengan vendor baru, mereka kekurangan data yang dapat dilakukan tim hukum dan kepatuhan mereka yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. itulah di mana SpyCloud menonjol. Tidak seperti solusi yang ada yang bergantung pada indikator permukaan eksternal dan penilaian statis, SpyCloud menyediakan data ancaman yang berasal dari sumber bawah tanah – data identitas darknet yang sama yang ditangkap kembali yang secara aktif digunakan penjahat untuk menargetkan organisasi dan agen. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mempertahankan organisasi dari paparan vendor dan pemasok, pendaftaran terbuka untuk Event Virtual Live SpyCloud yang akan datang. Pada hari Kamis, 22 Januari 2026, pukul 11 pagi CT. Beyond Vendor Risk Scores: How to Solve the Hidden Identity Crisis in Your Supply Chain, Beyond Vendor Risk Scores: Cara Memecahkan Krisis Identitas Tersembunyi di Rantai Pasokan Anda Tentang SpyCloud Solusi perlindungan ancaman identitas otomatis SpyCloud memanfaatkan analisis lanjutan dan AI untuk secara proaktif mencegah ransomware dan penarikan akun, mendeteksi ancaman insider, melindungi identitas karyawan dan konsumen, dan mempercepat penyelidikan kejahatan cyber. Data SpyCloud dari pelanggaran, perangkat yang terinfeksi malware, dan phishing yang sukses juga mendukung banyak penawaran pemantauan web gelap populer dan perlindungan pencurian identitas. pelanggan termasuk tujuh dari Fortune 10, bersama dengan ratusan perusahaan global, perusahaan menengah, dan lembaga pemerintah di seluruh dunia. 