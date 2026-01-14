SpyCloud تطلق حلول سلسلة التوريد لمكافحة تهديدات الهوية من جهة ثالثة

أوستن، TX / الولايات المتحدة، 14 يناير، 2026/CyberNewsWire/--إمكانية مراقبة جديدة تمنح رؤية غير مسبوقة لمواقع الهوية الموردة، وتحرك الشركات والمنظمات الحكومية من تقييم المخاطر القائمة إلى حماية من التهديدات الحقيقية على الهوية. أعلنت شركة "إنتل" اليوم عن إطلاق حلها لمكافحة التهديدات على سلسلة التوريد، وهي طبقة متقدمة من الدفاع التي توسيع حماية التهديدات على الهوية في جميع أنحاء القطاع العام، بما في ذلك بيئات الشركة بأكملها. SpyCloud SpyCloud على عكس منصات إدارة المخاطر الخارجية التقليدية التي تعتمد على المؤشرات الجغرافية الخارجية وتقييمات الهيكلية، يوفر الوصول السريع إلى التهديدات على الهوية الناجمة عن الملايين من التهديدات التي تم تسجيلها، والبرمجيات الخبيثة، والأصول البيولوجية، وتزويد المنظمات - من فريق أمن الشركات إلى وكالات القطاع العام - بالعمل على التهديدات الضرورية بدلاً من مجرد مراقبة والتوافق على المخاطر. حماية SpyCloud من التهديدات في سلسلة التوريد حماية SpyCloud من التهديدات في سلسلة التوريد يلغي حماية سلسلة التوريد نقصًا حاسمًا في أمن المؤسسات: عدم القدرة على الحفاظ على الوعي في الوقت الحقيقي عن تداعيات الهوية التي تؤثر على الشركاء والموردين من الجهات الخارجية. وفقًا لتقرير Verizon Data Breach Investigations Report 2025, وتتضاعف الناتج المحلي الإجمالي سنوياً من 15 إلى 30 في المائة، وهو ما يؤدي أساساً إلى مشاكل في البرمجيات وممارسات أمنية ضعيفة. مشاركة أطراف ثالثة في انتهاكات مشاركة أطراف ثالثة في انتهاكات مع تزايد التهديدات في سلسلة التوريد، يحتاج فريق الأمن إلى المعلومات التي تتجاوز الملفات والتحليلات الخارجية لإظهار التهديدات النشطة مثل حملات التهريب التي تهدف إلى شركائهم الموثوق بهم، والتحقق من سرقة الوثائق، والمعدات المصابة بالبرمجيات الخبيثة التي تظهر التطبيقات التجارية الأكثر أهمية للمجرمين. بالنسبة للمؤسسات الحكومية ومستشفيات البنية التحتية الأساسية، فإن التهديدات في سلسلة التوريد تشكل مخاطر أمنية وطنية تتطلب الاهتمام المتزايد. وتعتمد مؤسسات القطاع العام الذين يعملون في إدارة البيانات الحساسة والخدمات الأساسية بشكل متزايد على المتعاملين والموردين من التكنولوجيا التي يمكن أن توفر إمكانياتهم المفروضة للمواطنين مسارًا في أنظمة محددة أو البنية التحتية الأساسية. في العام الماضي، في أعلى 98 يتيح SpyCloud حماية التهديدات على سلسلة التوريد (Supply Chain Threat Protection) المنظمات الاتحادية والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المحلية تحديد ما إذا كانت الموردين أو المتعاملين قد تعرضوا للخطر، مما يسمح لهم بتنفيذ التدابير الإبداعية قبل أن يصل الخطر إلى مسألة الأمن القومي. القاعدة الصناعية الدفاعية القاعدة الصناعية الدفاعية \n \n "تتطور التهديدات من جهة ثالثة إلى حد ما يمكن اكتشافها من أدوات تقييم الموردين التقليديين"، قال ديمون فليوري، المدير التنفيذي للمنتجات في SpyCloud. "يجب على المنظمات في القطاع العام والخاص معرفة ما إذا كانت موظفي منتجاتهم تهدد بشكل فعال من قبل البرمجيات الخبيثة أو الخاطفين، وما إذا كانت بيانات الاعتماد تنتشر على الشبكة الظلامية، وما هي الشركاء التي تشكل أكبر تهديد حقيقي للشركات الخاصة بهم.إلغاء جديد لدينا يوفر هذه الإشارات من خلال تحويل البيانات الخبيثة تحت الأرض إلى إجراءات واضحة ومحددة الأولوية التي تستخدمها فرق الأمن لحماية مؤسستها." تتيح المنظمات والمنظمات مراقبة آلاف الموردين باستمرار، مع التهديدات لكل شركة تم تسجيلها بشكل تفصيلي، وتشكل أيضاً في مؤشر تهديدات الهوية في النهاية. وتشمل القدرات الرئيسية: 
 
 
 
 
 
 الأدلة الحقيقية على التهديد: تم العثور على بيانات الهوية في الوقت المناسب من التهديدات والبرمجيات الخبيثة والمخدرات الناجحة التي تم جمعها باستمرار من الأقمار الاصطناعية، مع السياق الذي يوفر فريق الأمان المزيد من الوعي حول التهديدات على الهوية التي تواجهها الموردين اليوم. مؤشر تهديد الهوية: يجمع العديد من مصادر البيانات المختبرة التي تم تقييمها وفقًا للتواريخ، ومعدلها، والموثوقية، والتهديد، مع التركيز على بيانات الهوية المختبرة مقابل تسجيلات الاحتيال المعتادة لزيادة الضوء على المخاطر في الوقت الحقيقي. تحديد التطبيقات التجارية الداخلية والخاصة التي تتعرض لها على أجهزة الموردين المصابة بالبرمجيات الخبيثة لتعزيز التحقيق والقياس المخاطر. تحسين إدارة الموردين والتواصل: يسهل تبادل الأدلة اللازمة والرسائل التفصيلية على المستوى التنفيذي مباشرة مع الموردين لتحسين موقف الأمن بالتعاون، وتحويل العلاقات مع الموردين من تقييم المنافسة إلى حماية بالتعاون. ردود الفعل المدمجة: باستخدام محطة SpyCloud، لديها الآن الوصول إلى حماية هجمات الهوية خارج حدود الموظفين التقليديين مع هذا التوسع إلى الموردين، مما يسمح للمتخصصين بالرد على هجمات الهوية الموظفين داخل أداة واحدة. تم تصميم SpyCloud Supply Chain Threat Protection لتعزيز حالات الاستخدام المتعددة في جميع أنحاء وظائف الأمان، Infosec، إدارة المخاطر الموردة، والمنظمات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمؤسسات الاستفادة من الحل لتلبية احتياجات الموردين أثناء التسويق والتسليم، والتقييمات المستمرة للمخاطر لتعزيز العلاقات الموردة، والرد المباشر على الحوادث عندما تهدد الظواهر الموردة بيئاتهم الخاصة. 
 
 "تتمتع فريق الأمان والمواطنين في جميع أنحاء الأعمال بالقياسات على الموردين، والمجلات، وقياسات المخاطر التي غالباً ما لا تتجسد في الوقاية الحقيقية"، قال أليكس غريير، مدير منتج مجموعة في SpyCloud. "لقد نشرت عملاءنا في كثير من الأحيان أنه عند تقييم الأعمال التجارية مع منتج جديد، فإنهم لا يحتاجون إلى البيانات المبتكرة التي يحتاجها فريقهم القانوني والمتمثلة في اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.هذا هو المكان الذي يميز SpyCloud. على عكس الحلول الموجودة التي تعتمد على مؤشرات سطحية خارجية ومتعددة الأبعاد، توفر SpyCloud بيانات التهديدات المنشورة من مصادر تحت الأرض - نفس بيانات الهوية الشمسية التي تستخدمها الجريمة بشكل فعال لمواجهة المنظمات والمنظمات. لمعرفة المزيد عن حماية المنظمات من الاضطرابات من الموردين والموردين ، فإن التسجيل مفتوح لـ SpyCloud Live Virtual Event. يوم الخميس 22 يناير 2026 في 11 صباحا CT. أكثر من أرقام مخاطر المورد: كيفية حل أزمة الهوية المفروشة في سلسلة التوريد الخاصة بك عن SpyCloud تحول SpyCloud البيانات المتوفرة في الشبكة الحمراء إلى حلول حماية التهديدات الذاتية الذاتية الذاتية التي تستخدم تحليلات متقدمة وصناعات الذكاء الاصطناعي لتجنب إغلاق البطاقات الذاتية وإغلاق الحسابات، وتحديد التهديدات داخلية، وحماية هوية الموظفين والمستهلكين، وتسريع التحقيق في الجريمة الذاتية. تتيح بيانات SpyCloud من الاحتيال والمعدات المصابة بالبرمجيات الخبيثة، والخاطفين الناجحين أيضا العديد من خدمات مراقبة الشبكة الظلامية الشهيرة وحماية السرقة من الهوية، وتشمل العملاء سبعة من مجموعة Fortune 10 بالإضافة إلى مئات الشركات العالمية والشركات المتوسطة والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم. يقع SpyCloud في أوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يضم أكثر من 200 خبير في الأمن السيبراني الذي يهدف إلى حماية الشركات والمستهلكين من البيانات السرية التي تستخدمها مجرمين للضغط عليهم الآن. لمعرفة المزيد والمشاهدة على بيانات الشركة التي تم عرضها، يمكن للمستخدمين زيارة spycloud.com.