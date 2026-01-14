SpyCloud startet Supply Chain-Lösung gegen wachsende Identitätsbedrohungen von Drittanbietern

Austin, TX / USA, 14. Januar 2026/CyberNewsWire/--Neue Überwachungskapazität bietetellose Sichtbarkeit in Bezug auf Identitätserklärungen von Anbietern und bewegt Unternehmen und Regierungsbehörden von der statischen Risikobewertung zum Schutz vor tatsächlichen Identitätsbedrohungen. , der führende Anbieter im Bereich Identitätsbedrohungsschutz, kündigte heute die Einführung seiner Supply Chain Threat Protection-Lösung an, einer fortschrittlichen Abwehrschicht, die den Identitätsbedrohungsschutz über die erweiterte Belegschaft, einschließlich der gesamten Anbieterökosysteme von Organisationen, erweitert. Spyware Spyware Im Gegensatz zu herkömmlichen Plattformen für das Risikomanagement von Drittanbietern, die sich auf externe Oberflächenindikatoren und statische Scoring stützen, Bereitstellung des rechtzeitigen Zugriffs auf Identitätsbedrohungen, die sich aus Milliarden von zurückgehaltenen Angriffen, Malware, Phishing- und Combolist-Datenvermögenswerten ergeben, wodurch Organisationen – von Unternehmenssicherheitsteams bis hin zu Behörden des öffentlichen Sektors – dazu befähigt werden, auf glaubwürdige Bedrohungen zu reagieren, anstatt Risiken einfach zu beobachten und zu akzeptieren. SpyCloud Supply Chain Bedrohungsschutz SpyCloud Supply Chain Bedrohungsschutz Supply Chain Threat Protection befasst sich mit einer kritischen Lücke in der Unternehmenssicherheit: der Unfähigkeit, Identitätsbelastungen in Echtzeit aufrechtzuerhalten, die Drittpartner und Anbieter betreffen. Laut dem Verizon Data Breach Investigations Report 2025 Die Zahl verdoppelte sich jährlich und stieg von 15% auf 30% vor allem aufgrund von Software-Schwachstellen und schwachen Sicherheitspraktiken. Beteiligung Dritter an Verstößen Beteiligung Dritter an Verstößen Da Kompromisse in der Lieferkette weiter eskalieren, benötigen Sicherheitsteams Intelligenz, die über Fragebögen und externe Scans hinausgeht, um aktive Bedrohungen wie Phishing-Kampagnen, die auf ihre vertrauenswürdigen Partner abzielen, bestätigte Anmeldeinformationsdiebstahl und malware-infizierte Geräte, die kritische Geschäftsanwendungen Kriminellen aussetzen. Für Regierungsbehörden und kritische Infrastrukturbetreiber stellen Bedrohungen in der Lieferkette nationale Sicherheitsrisiken dar, die eine verstärkte Wachsamkeit erfordern. Organisationen des öffentlichen Sektors, die sensible Daten und kritische Dienste verwalten, verlassen sich zunehmend auf Auftragnehmer und Technologieanbieter, deren kompromittierte Anmeldeinformationen Gegner mit Wegen in geheimgeschützte Systeme oder wesentliche Infrastrukturen versorgen könnten. Allein im vergangenen Jahr, die Top 98 SpyCloud Supply Chain Threat Protection ermöglicht es Bundesstaaten und örtlichen Behörden, zu identifizieren, wenn Lieferanten oder Auftragnehmer gefährdet wurden – so dass sie proaktive Maßnahmen ergreifen können, bevor eine Identitätsbelastung zu einer Frage der nationalen Sicherheit eskaliert. Verteidigungsindustrielle Basis Lieferanten Verteidigungsindustrielle Basis Lieferanten \n \n "Drittanbieterbedrohungen haben sich weit über das hinaus entwickelt, was herkömmliche Anbieterbewertungs-Tools erkennen können", sagte Damon Fleury, Chief Product Officer bei SpyCloud. "Drittanbieterbedrohungen haben sich weit über das hinaus entwickelt, was herkömmliche Anbieterbewertungs-Tools erkennen können", sagte Damon Fleury, Chief Product Officer bei SpyCloud. \n \n "Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors müssen wissen, wann Mitarbeiter ihrer Anbieter aktiv von Malware oder Phishing gefährdet werden, wann Authentifizierungsdaten im Dark Web zirkulieren und welche Partner die größte reale Bedrohung für ihr Unternehmen darstellen. "Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors müssen wissen, wann Mitarbeiter ihrer Anbieter aktiv von Malware oder Phishing gefährdet werden, wann Authentifizierungsdaten im Dark Web zirkulieren und welche Partner die größte reale Bedrohung für ihr Unternehmen darstellen. Supply Chain Threat Protection ermöglicht es Organisationen und Agenturen, Tausende von Lieferanten kontinuierlich zu überwachen, wobei die Bedrohungen jedes Unternehmens ausführlich aufgeführt sind und auch in einem auffälligen Identity Threat Index dargestellt werden.Der Index ist eine umfassende und kontinuierlich aktualisierte Analyse, die die Sicherheitshaltung des Lieferanten durch die Linse der Identitätsbelastung quantifiziert, sowohl von aktiven als auch historischen Phishing-, Brech- und Malware-Quellen und Oberflächen, an denen Partner das bedeutendste Risiko darstellen, basierend auf verifiziertem Dark Web Intelligence. Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören: \n \n \n \n \n \n Echte Beweise für Kompromisse: Rechtzeitig wiederhergestellte Identitätsdaten aus Betrug, Malware und erfolgreichen Phishing-Angriffen, die kontinuierlich aus dem kriminellen Untergrund gesammelt wurden, mit einem Kontext, der Sicherheitsteams eine verbesserte Sichtbarkeit auf die Identitätsbedrohungen gibt, mit denen Lieferanten heute konfrontiert sind. Identity Threat Index: Aggregiert mehrere verifizierte Datenquellen, die durch die Aktualität, den Volumen, die Glaubwürdigkeit und die Schwere des Kompromisses gewogen werden, wobei verifizierte Identitätsdaten über statische Verletzungsdaten hervorgehoben werden, um eine robustere und realzeitreichere Sichtbarkeit des Anbieterrisikos zu gewährleisten. Kompromittierte Anwendungen: Identifiziert interne und externe Geschäftsanwendungen, die auf malware-infizierten Anbietergeräten ausgesetzt sind, um eine gründlichere Untersuchung und Risikobewertung zu unterstützen. Verbessertes Lieferantenmanagement und -kommunikation: Erleichtert den Austausch von handlungsfähigen Beweisen und detaillierten Berichten auf Exekutivebene direkt mit den Lieferanten, um die Sicherheitshaltung gemeinsam zu verbessern und die Lieferantenbeziehungen vom Gegner-Scoring zum kollaborativen Schutz zu verwandeln. Integrierte Reaktion: Mithilfe der SpyCloud-Konsole haben Teams nun Zugang zum Identitätsbedrohungsschutz jenseits des traditionellen Mitarbeiterumfangs mit dieser Erweiterung auf Lieferanten, so dass Analysten auf Identitätsbedrohungen innerhalb eines einzigen Tools reagieren können. SpyCloud Supply Chain Threat Protection wurde entwickelt, um mehrere Anwendungsfälle in Security Operations, Infosec, Vendor Risk Management und GRC-Teams zu unterstützen.Organisationen können die Lösung für die due diligence des Anbieters während der Beschaffung und des Onboarding, kontinuierliche Risikobewertungen nutzen, um die Beziehungen zu den Anbietern zu stärken, und beschleunigte Reaktionen auf Vorfälle, wenn die Exposition des Anbieters ihre eigenen Umgebungen bedroht. \n \n "Sicherheitsteams und ihre Kollegen im gesamten Geschäft sind mit Anbieterbewertungen, Fragebögen und Risikobewertungen überwältigt, die sich oft nicht in echte Prävention übersetzen", sagte Alex Greer, Group Product Manager bei SpyCloud. "Sicherheitsteams und ihre Kollegen im gesamten Geschäft sind mit Anbieterbewertungen, Fragebögen und Risikobewertungen überwältigt, die sich oft nicht in echte Prävention übersetzen", sagte Alex Greer, Group Product Manager bei SpyCloud. \n \n "Unsere Kunden haben oft berichtet, dass sie bei der Bewertung von Geschäften mit einem neuen Anbieter die handlungsfähigen Daten fehlen, die ihre rechtlichen und Compliance-Teams für die evidenzbasierte Entscheidungsfindung benötigen. "Unsere Kunden haben oft berichtet, dass sie bei der Bewertung von Geschäften mit einem neuen Anbieter die handlungsfähigen Daten fehlen, die ihre rechtlichen und Compliance-Teams für die evidenzbasierte Entscheidungsfindung benötigen. Im Gegensatz zu bestehenden Lösungen, die sich auf externe Oberflächenindikatoren und statische Scoring stützen, bietet SpyCloud Bedrohungsdaten, die aus unterirdischen Quellen stammen – dieselben zurückgefangenen Darknet-Identitätsdaten, die Kriminelle aktiv verwenden, um Organisationen und Agenturen zu targeten. Um mehr über die Verteidigung von Organisationen vor den Expositionen von Anbietern und Lieferanten zu erfahren, ist die Registrierung für das kommende Live Virtual Event von SpyCloud geöffnet. am Donnerstag, 22. Januar 2026, um 11 Uhr CT. Beyond Vendor Risk Scores: Wie man die versteckte Identitätskrise in Ihrer Lieferkette löst Beyond Vendor Risk Scores: Wie man die versteckte Identitätskrise in Ihrer Lieferkette löst Über SpyCloud Die automatisierten Identitätsbedrohungs-Schutzlösungen nutzen fortschrittliche Analysen und KI, um ransomware und Kontoübernahme proaktiv zu verhindern, Insider-Bedrohungen zu erkennen, Mitarbeiter- und Verbraucher-Identitäten zu schützen und Ermittlungen über Cyberkriminalität zu beschleunigen. SpyCloud-Daten aus Verletzungen, malware-infizierten Geräten und erfolgreichen Phishing-Angeboten stärken auch viele beliebte Dark Web-Monitoring- und Identitätsdiebstahlschutzangebote. Mit Hauptsitz in Austin, TX, ist SpyCloud die Heimat von mehr als 200 Cybersecurity-Experten, deren Mission es ist, Unternehmen und Verbraucher vor den gestohlenen Identitätsdaten zu schützen, die Kriminelle jetzt verwenden, um sie anzusprechen. Um mehr zu erfahren und Einblicke in die exponierten Daten Ihres Unternehmens zu erhalten, können Benutzer . spycloud.com auf spycloud.com Kontakt Medienspezialistin von Phil Tortora REQ im Namen von SpyCloud auf spycloud@req.co \n \n Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Cybernewswire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht. Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Cybernewswire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht. Programm Programm