SpyCloud Melancarkan Penyelesaian Rantaian Bekalan untuk Melawan Ancaman Identiti Pihak Ketiga Yang Meningkat

Austin, TX / USA, 14 Januari, 2026/CyberNewsWire/--Kemampuan pemantauan baru memberikan kelihatan yang belum pernah berlaku kepada pendedahan identiti pembekal, memindahkan perniagaan dan agensi kerajaan dari penilaian risiko statis kepada perlindungan terhadap ancaman identiti sebenar. , pemimpin dalam perlindungan ancaman identiti, hari ini mengumumkan pelancaran penyelesaian Perlindungan Ancaman Rantaian Bekalan, lapisan pertahanan canggih yang memperluaskan perlindungan ancaman identiti di seluruh tenaga kerja yang luas, termasuk seluruh ekosistem pembekal organisasi. Penyelamat Penyelamat Tidak seperti platform pengurusan risiko pihak ketiga tradisional yang bergantung kepada penunjuk permukaan luaran dan penilaian statik, menyediakan akses tepat waktu kepada ancaman identiti yang dihasilkan daripada berbilion-bilion pelanggaran, perisian jahat, aset data yang diculik, dan combolist, membolehkan organisasi - dari pasukan keselamatan korporat kepada agensi sektor awam - untuk bertindak terhadap ancaman yang boleh dipercayai daripada sekadar mengamati dan menerima risiko. Perlindungan Ancaman Rantaian Bekalan SpyCloud Perlindungan Ancaman Rantaian Bekalan SpyCloud Perlindungan Ancaman Rantaian Bekalan menangani kesenjangan penting dalam keselamatan syarikat: ketidakupayaan untuk mengekalkan kesedaran real-time mengenai pendedahan identiti yang mempengaruhi rakan kongsi pihak ketiga dan pembekal. Menurut Laporan Penyelidikan Penyalahgunaan Data 2025 Verizon, Ia meningkat dua kali lipat daripada tahun ke tahun, melompat daripada 15% kepada 30% terutamanya disebabkan oleh kerentanan perisian dan amalan keselamatan yang lemah. Penyertaan pihak ketiga dalam pelanggaran Penyertaan pihak ketiga dalam pelanggaran Apabila kompromi rantaian bekalan terus meningkat, pasukan keselamatan memerlukan kecerdasan yang melampaui soalan dan pemindaian luaran untuk mendedahkan ancaman aktif seperti kempen phishing yang menargetkan rakan-rakan yang dipercayai mereka, pencurian akreditasi yang dikonfirmasi, dan peranti yang dijangkiti malware yang mendedahkan aplikasi perniagaan penting kepada penjenayah. Bagi agensi kerajaan dan pengendali infrastruktur kritikal, ancaman rantaian bekalan mewakili risiko keselamatan kebangsaan yang memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Organisasi sektor awam yang menguruskan data sensitif dan perkhidmatan kritikal semakin bergantung kepada kontraktor dan pembekal teknologi yang akreditasi yang dikompromikan boleh menyediakan lawan dengan laluan ke dalam sistem rahsia atau infrastruktur penting. Pada tahun lepas, sebanyak 98 Perlindungan Ancaman Rantaian Bekalan SpyCloud membolehkan agensi persekutuan, negeri, dan tempatan untuk mengenal pasti apabila pembekal atau kontraktor telah dikompromikan – membolehkan mereka mengambil langkah-langkah proaktif sebelum pendedahan identiti menjadi isu keselamatan kebangsaan. Pembekal Pangkalan Pertahanan Industri Pembekal Pangkalan Pertahanan Industri \n \n “Ancaman pihak ketiga telah berkembang jauh melampaui apa yang alat penilaian pembekal tradisional boleh mendeteksi,” kata Damon Fleury, Chief Product Officer di SpyCloud. “Ancaman pihak ketiga telah berkembang jauh melampaui apa yang alat penilaian pembekal tradisional boleh mendeteksi,” kata Damon Fleury, Chief Product Officer di SpyCloud. \n \n “Organisasi sektor awam dan swasta perlu tahu apabila pekerja pembekal mereka aktif terjejas oleh malware atau phishes, apabila data pengesahan beredar di web gelap, dan rakan kongsi mana yang mewakili ancaman sebenar yang terbesar ke bawah kepada perniagaan mereka. penyelesaian baru kami menyampaikan isyarat itu dengan mengubah data bawah tanah mentah menjadi tindakan yang jelas dan terfokus yang digunakan oleh pasukan keselamatan untuk melindungi organisasi mereka.” “Organisasi sektor awam dan swasta perlu tahu apabila pekerja pembekal mereka aktif terjejas oleh malware atau phishes, apabila data pengesahan beredar di web gelap, dan rakan kongsi mana yang mewakili ancaman sebenar yang terbesar ke bawah kepada perniagaan mereka. penyelesaian baru kami menyampaikan isyarat itu dengan mengubah data bawah tanah mentah menjadi tindakan yang jelas dan terfokus yang digunakan oleh pasukan keselamatan untuk melindungi organisasi mereka.” Perlindungan Ancaman Rantaian Bekalan membolehkan organisasi dan agensi untuk terus memantau beribu-ribu pembekal, dengan ancaman setiap syarikat yang disenaraikan secara terperinci, dan juga diwakili dalam Indeks Ancaman Identiti.Index adalah analisis yang komprehensif dan terus dikemas kini yang mengukur sikap keselamatan pembekal melalui lensa pendedahan identiti, dari kedua-dua sumber aktif dan bersejarah phishing, pelanggaran, dan malware, dan permukaan yang rakan kongsi mewakili risiko yang paling signifikan berdasarkan kecerdasan web gelap yang disahkan. Keupayaan utama termasuk: \n \n \n \n \n \n Bukti nyata kompromi: Data identiti yang dikumpulkan pada masanya daripada pelanggaran, perisian jahat, dan penipuan yang berjaya yang dikumpulkan secara berterusan dari bawah tanah jenayah, dengan konteks yang memberi pasukan keselamatan kelihatan yang lebih baik terhadap ancaman identiti yang dihadapi pembekal hari ini. Indeks Ancaman Identiti: Menggabungkan beberapa sumber data yang disahkan yang dipertaruhkan oleh ketajaman, jumlah, kredibiliti, dan keparahan kompromi, menekankan data identiti yang disahkan di atas rekod pelanggaran statis untuk kelihatan yang lebih kukuh dan real-time dalam risiko pembekal. Aplikasi terjejas: Mengesan aplikasi perniagaan dalaman dan pihak ketiga yang terdedah kepada peranti pembekal yang dijangkiti malware untuk menyokong penyelidikan yang lebih mendalam dan penilaian risiko. Pengurusan dan Komunikasi Pembekal yang Diperbaiki: Membolehkan perkongsian bukti dan laporan tahap eksekutif terperinci secara langsung dengan pembekal untuk secara kolaboratif meningkatkan sikap keselamatan, mengubah hubungan pembekal dari pencapaian lawan kepada perlindungan kolaboratif. Tanggapan Bersepadu: Menggunakan konsol SpyCloud, pasukan kini mempunyai akses kepada perlindungan ancaman identiti di luar perimeter pekerja tradisional dengan perpanjangan ini kepada pembekal, membolehkan penganalisis untuk bertindak balas terhadap ancaman identiti tenaga kerja dalam satu alat tunggal. Perlindungan Ancaman Rantaian Bekalan SpyCloud direka untuk menyokong banyak kes penggunaan di seluruh Operasi Keselamatan, Infosec, Pengurusan Risiko Vendor, dan pasukan GRC. Pertubuhan boleh memanfaatkan penyelesaian untuk pemantauan pemasok semasa pembelian dan kemasukan, tinjauan risiko berterusan untuk mengukuhkan hubungan pemasok, dan tindak balas insiden yang dipercepat apabila pendedahan pemasok mengancam persekitaran mereka sendiri. \n \n "Tim keselamatan dan rakan-rakan mereka di seluruh perniagaan dipenuhi dengan penilaian pembekal, kuesioner, dan skor risiko yang sering tidak diterjemahkan kepada pencegahan sebenar," kata Alex Greer, Pengurus Produk Kumpulan di SpyCloud. "Tim keselamatan dan rakan-rakan mereka di seluruh perniagaan dipenuhi dengan penilaian pembekal, kuesioner, dan skor risiko yang sering tidak diterjemahkan kepada pencegahan sebenar," kata Alex Greer, Pengurus Produk Kumpulan di SpyCloud. \n \n “Pelanggan kami sering melaporkan bahawa apabila mereka menilai melakukan perniagaan dengan pembekal baru, mereka kekurangan data yang boleh dilakukan pasukan undang-undang dan pematuhan mereka perlukan untuk membuat keputusan berasaskan bukti. itulah di mana SpyCloud menonjol. “Pelanggan kami sering melaporkan bahawa apabila mereka menilai melakukan perniagaan dengan pembekal baru, mereka kekurangan data yang boleh dilakukan pasukan undang-undang dan pematuhan mereka perlukan untuk membuat keputusan berasaskan bukti. itulah di mana SpyCloud menonjol. Tidak seperti penyelesaian sedia ada yang bergantung kepada penunjuk permukaan luaran dan penilaian statis, SpyCloud menyediakan data ancaman yang diperolehi daripada sumber bawah tanah – data identiti darknet yang sama yang ditangkap semula yang digunakan oleh penjenayah secara aktif untuk menargetkan organisasi dan agensi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mempertahankan organisasi daripada pendedahan pembekal dan pembekal, pendaftaran terbuka untuk Peristiwa Virtual Live SpyCloud yang akan datang. pada hari Khamis, 22 Januari 2026, pada 11 am CT. Beyond Vendor Risk Scores: How to Solve the Hidden Identity Crisis in Your Supply Chain, Di luar skor risiko pembekal: Bagaimana untuk menyelesaikan krisis identiti tersembunyi dalam rantaian bekalan anda, Mengenai SpyCloud Penyelesaian perlindungan ancaman identiti automatik memanfaatkan analisis canggih dan AI untuk secara proaktif mencegah ransomware dan pengambilalihan akaun, mendeteksi ancaman insider, melindungi identiti pekerja dan pengguna, dan mempercepatkan siasatan jenayah siber. Data SpyCloud daripada pelanggaran, peranti yang dijangkiti malware, dan penipuan yang berjaya juga memberi kuasa kepada banyak tawaran pemantauan web gelap yang popular dan perlindungan pencurian identiti. pelanggan termasuk tujuh daripada Fortune 10, bersama-sama dengan ratusan syarikat global, syarikat menengah, dan agensi kerajaan di seluruh dunia. Beribu pejabat di Austin, TX, SpyCloud adalah rumah kepada lebih daripada 200 pakar keselamatan siber yang misi mereka adalah untuk melindungi perniagaan dan pengguna daripada data identiti yang dicuri penjenayah menggunakan untuk menargetkan mereka sekarang. Untuk mengetahui lebih lanjut dan melihat wawasan mengenai data yang dipaparkan oleh syarikat anda, pengguna boleh melawat . spycloud.com daripada spicloud.com