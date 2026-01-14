SpyCloud lançon zgjidhjen e zinxhirit të furnizimit për të luftuar kërcënimet në rritje të identitetit të palëve të treta

Austin, TX / USA, 14 janar, 2026/CyberNewsWire/--Fuqia e re e monitorimit ofron vizibilitet të paparë në ekspozimet e identitetit të shitësve, duke lëvizur bizneset dhe agjencitë qeveritare nga vlerësimi statik i rrezikut në mbrojtjen kundër kërcënimeve aktuale të identitetit. , lideri në mbrojtjen e kërcënimeve të identitetit, njoftoi sot lansimin e zgjidhjes së saj të mbrojtjes së kërcënimeve të zinxhirit të furnizimit, një shtresë e avancuar e mbrojtjes që zgjeron mbrojtjen e kërcënimeve të identitetit në të gjithë forcën e punës, duke përfshirë të gjithë ekosistemet e shitësve të organizatave. SpyCloud Spyware Ndryshe nga platformat tradicionale të menaxhimit të rrezikut të palëve të treta që mbështeten në treguesit e sipërfaqes së jashtme dhe rezultatet statike, ofron qasje të menjëhershme në kërcënimet e identitetit që rrjedhin nga miliarda rreziqe të kapura, malware, aktivet e të dhënave të rremë dhe të kombinuara, duke i dhënë organizatave – nga ekipet e sigurisë së ndërmarrjeve në agjencitë e sektorit publik – fuqinë për të vepruar ndaj kërcënimeve të besueshme në vend që thjesht të vëzhgojnë dhe të pranojnë rrezikun. Mbrojtja e kërcënimeve të zinxhirit të furnizimit të SpyCloud Mbrojtja e kërcënimeve të zinxhirit të furnizimit të SpyCloud Mbrojtja e kërcënimeve të zinxhirit të furnizimit adreson një boshllëk kritik në sigurinë e ndërmarrjeve: paaftësia për të ruajtur vetëdijen në kohë reale për ekspozimet e identitetit që prekin partnerët dhe shitësit e palëve të treta. Sipas raportit të Verizon për shkeljet e të dhënave në vitin 2025, Kjo shifër është dyfishuar nga viti në vit, duke u rritur nga 15% në 30% kryesisht për shkak të dobësive të softuerit dhe praktikave të dobëta të sigurisë. third-party involvement in breaches Pjesëmarrja e palëve të treta në shkelje Ndërsa kompromiset në zinxhirin e furnizimit vazhdojnë të eskalojnë, ekipet e sigurisë kanë nevojë për inteligjencë që shkon përtej pyetësorëve dhe skanimeve të jashtme për të zbuluar kërcënime aktive si fushatat e phishing që synojnë partnerët e tyre të besuar, vjedhjen e konfirmuar të identifikuesve dhe pajisjet e infektuara me malware që ekspozojnë aplikacionet kritike të biznesit ndaj kriminelëve. Për agjencitë qeveritare dhe operatorët e infrastrukturës kritike, kërcënimet e zinxhirit të furnizimit paraqesin rreziqe të sigurisë kombëtare që kërkojnë vigjilencë të rritur. Organizatat e sektorit publik që menaxhojnë të dhëna të ndjeshme dhe shërbime kritike po mbështeten gjithnjë e më shumë në kontraktorët dhe furnizuesit e teknologjisë, të cilëve mund t’u ofrohen kundërshtarëve rrugë për të hyrë në sisteme të klasifikuara ose infrastrukturë thelbësore. Vetëm vitin e kaluar, Top 98 SpyCloud Supply Chain Threat Protection lejon agjencitë federale, shtetërore dhe lokale të identifikojnë kur furnizuesit ose kontraktorët janë kompromentuar – duke i lejuar ata të marrin masa proaktive para se ekspozimi i identitetit të përshkallëzohet në një çështje të sigurisë kombëtare. "Kërcënimet e palëve të treta kanë evoluar shumë përtej asaj që mjetet tradicionale të vlerësimit të shitësve mund të zbulojnë", tha Damon Fleury, Chief Product Officer në SpyCloud. "Organizatat e sektorit publik dhe privat duhet të dinë kur punonjësit e shitësve të tyre janë aktivisht të kompromentuar nga malware ose phishes, kur të dhënat e autentifikimit qarkullojnë në rrjetin e errët, dhe cilët partnerë paraqesin kërcënimin më të madh të vërtetë në vijim për biznesin e tyre. Mbrojtja e kërcënimeve të zinxhirit të furnizimit i mundëson organizatave dhe agjencive të monitorojnë vazhdimisht mijëra furnizues, me kërcënimet e çdo kompanie të listuara në detaje, dhe gjithashtu të përfaqësuara në një indeks kërcënimi të identitetit në një vështrim. Aftësitë kryesore përfshijnë: \n \n \n \n \n \n Dëshmi e vërtetë e kompromisit: Të dhënat e identitetit të kapura në kohë nga shkeljet, malware, dhe phishes të suksesshme të mbledhura vazhdimisht nga nëntokësorët kriminale, me kontekstin që i jep ekipeve të sigurisë vizibilitet të përforcuar në kërcënimet e identitetit me të cilat përballen furnizuesit sot. Indeksi i kërcënimit të identitetit: Agregon burime të shumta të të dhënave të verifikuara, të peshuara nga kohët e fundit, vëllimi, besueshmëria dhe ashpërsia e kompromisit, duke theksuar të dhënat e verifikuara të identitetit mbi të dhënat statike të thyerjes për vizibilitet më të fortë dhe në kohë reale në rrezikun e shitësit. Aplikimet e dëmtuara: Identifikon aplikacionet e brendshme dhe të palëve të treta të biznesit të ekspozuara në pajisjet e furnizuesve të infektuar me malware për të mbështetur hetimet më të thella dhe vlerësimin e rrezikut. Përmirësimi i Menaxhimit dhe Komunikimit të Furnizuesit: Lehtëson ndarjen e fakteve të zbatueshme dhe raporteve të detajuara në nivel ekzekutiv direkt me shitësit për të përmirësuar në mënyrë të përbashkët qëndrimin e sigurisë, duke transformuar marrëdhëniet me shitësit nga rezultatet e kundërshtarëve në mbrojtjen e bashkëpunimit. Përdorimi i konsolit të SpyCloud, ekipet tani kanë qasje në mbrojtjen e kërcënimeve të identitetit përtej perimetrit tradicional të punonjësve me këtë zgjerim për furnizuesit, duke lejuar analistët të përgjigjen ndaj kërcënimeve të identitetit të punës brenda një mjeti të vetëm. Mbrojtja e kërcënimeve të zinxhirit të furnizimit të SpyCloud është projektuar për të mbështetur raste të shumta përdorimi në operacionet e sigurisë, Infosec, menaxhimin e rrezikut të shitësve dhe ekipet GRC. "Ekipet e sigurisë dhe homologët e tyre në të gjithë biznesin janë të mbushur me vlerësime të furnizuesve, pyetësorë dhe vlerësime të rrezikut që shpesh nuk përkthehen në parandalimin e vërtetë", tha Alex Greer, Menaxher i Produktit të Grupit në SpyCloud. "Klientët tanë shpesh kanë raportuar se kur ata janë duke vlerësuar duke bërë biznes me një shitës të ri, ata mungojnë të dhënat e veprueshme që ekipet e tyre ligjore dhe të pajtueshmërisë kanë nevojë për marrjen e vendimeve të bazuara në dëshmi. Ndryshe nga zgjidhjet ekzistuese që mbështeten në treguesit e sipërfaqes së jashtme dhe rezultatet statike, SpyCloud ofron të dhëna kërcënimi të rrjedhura nga burimet nëntokësore – të njëjtat të dhëna të ripërtëritura të identitetit të errët që kriminelët përdorin në mënyrë aktive për të shënjestruar organizatat dhe agjencitë. Për të mësuar më shumë rreth mbrojtjes së organizatave nga ekspozimi i furnizuesve dhe furnizuesve, regjistrimi është i hapur për ngjarjen e ardhshme virtuale Live të SpyCloud, të enjten, 22 janar 2026, në 11 am CT. Beyond Vendor Risk Scores: How to Solve the Hidden Identity Crisis in Your Supply Chain, Përtej rreziqeve të shitësve: Si të zgjidhni krizën e identitetit të fshehur në zinxhirin tuaj të furnizimit Për SpyCloud Zgjidhjet e saj të automatizuara për mbrojtjen e kërcënimeve të identitetit shfrytëzojnë analitikën e avancuar dhe AI për të parandaluar në mënyrë proaktive kapjen e ransomware dhe llogarive, për të zbuluar kërcënimet e brendshme, për të mbrojtur identitetet e punonjësve dhe konsumatorëve dhe për të përshpejtuar hetimet e krimit kibernetik. Të dhënat e SpyCloud nga shkeljet, pajisjet e infektuara me malware dhe phishes të suksesshme gjithashtu fuqizojnë shumë oferta të njohura të monitorimit të errët të uebit dhe mbrojtjen e vjedhjes së identitetit. Me seli në Austin, TX, SpyCloud është shtëpia e më shumë se 200 ekspertëve të sigurisë kibernetike, misioni i të cilëve është të mbrojnë bizneset dhe konsumatorët nga të dhënat e vjedhura të identitetit që kriminelët po përdorin për t'i shënjestruar tani. Për të mësuar më shumë dhe për të parë të dhënat e ekspozuara të kompanisë suaj, përdoruesit mund të vizitojnë spycloud.com