SpyCloud lanceert supply chain-oplossing om groeiende identiteitsbedreigingen van derden te bestrijden

Nieuwe monitoringcapaciteit biedt ongekende zichtbaarheid in identiteitsblootstellingen van leveranciers, waardoor bedrijven en overheidsinstanties van statische risicocontrole naar bescherming tegen echte identiteitsbedreigingen worden verplaatst. , de leider in identiteitsdreigingsbescherming, kondigde vandaag de lancering aan van zijn Supply Chain Threat Protection-oplossing, een geavanceerde verdedigingslaag die identiteitsdreigingsbescherming uitbreidt over de uitgebreide beroepsbevolking, inclusief de hele leveranciersecosystemen van organisaties. SpyCloud SpyCloud In tegenstelling tot traditionele platforms voor risicobeheer van derden die vertrouwen op externe oppervlakte-indicatoren en statische scoring, biedt tijdige toegang tot identiteitsbedreigingen die voortvloeien uit miljarden gerecapiteerde inbreuken, malware, phishing en combolist data-activa, waardoor organisaties - van bedrijfsbeveiligingsteams tot overheidsinstanties - kunnen handelen op geloofwaardige bedreigingen in plaats van gewoon risico's te observeren en te accepteren. SpyCloud beschermt tegen supply chain bedreigingen SpyCloud beschermt tegen supply chain bedreigingen Supply Chain Threat Protection behandelt een kritische lacune in bedrijfsbeveiliging: het onvermogen om real-time bewustzijn te behouden van identiteitsblootstellingen die externe partners en leveranciers beïnvloeden. Volgens het Verizon Data Breach Investigations Report 2025, Dit aantal verdubbelde jaar na jaar, sprongend van 15% naar 30% voornamelijk als gevolg van software-kwetsbaarheden en zwakke beveiligingspraktijken. Betrokkenheid van derden bij inbreuken Betrokkenheid van derden bij inbreuken Aangezien kompromissen in de toeleveringsketen blijven escaleren, hebben beveiligingsteams intelligentie nodig die verder gaat dan vragenlijsten en externe scans om actieve bedreigingen te onthullen, zoals phishingcampagnes die hun vertrouwde partners richten, bevestigde credentiële diefstal en malware-geïnfecteerde apparaten die kritieke zakelijke toepassingen blootstellen aan criminelen. Voor overheidsinstanties en exploitanten van kritieke infrastructuur vormen bedreigingen in de toeleveringsketen nationale veiligheidsrisico's die verhoogde waakzaamheid vereisen. Organisaties in de publieke sector die gevoelige gegevens en kritische diensten beheren, vertrouwen steeds vaker op aannemers en technologie-aanbieders wiens gecompromitteerde credentials tegenstanders toegang kunnen bieden tot geclassificeerde systemen of essentiële infrastructuur. Vorig jaar alleen, de top 98 SpyCloud Supply Chain Threat Protection stelt federale, staats- en lokale agentschappen in staat om te identificeren wanneer leveranciers of aannemers zijn gecompromitteerd - waardoor ze proactieve maatregelen kunnen nemen voordat een identiteitsblootstelling escaleert in een kwestie van nationale veiligheid. "Third-party bedreigingen hebben zich verder ontwikkeld dan wat traditionele leveranciersbeoordelingstools kunnen detecteren", aldus Damon Fleury, Chief Product Officer bij SpyCloud. Organisaties in de publieke en private sector moeten weten wanneer werknemers van hun leveranciers actief worden aangetast door malware of phishing, wanneer authenticatiegegevens circuleren op het donkere web en welke partners de grootste echte dreiging vormen voor hun bedrijf. Organisaties in de publieke en private sector moeten weten wanneer werknemers van hun leveranciers actief worden aangetast door malware of phishing, wanneer authenticatiegegevens circuleren op het donkere web en welke partners de grootste echte dreiging vormen voor hun bedrijf. Supply Chain Threat Protection stelt organisaties en agentschappen in staat om duizenden leveranciers continu te monitoren, waarbij de bedreigingen van elk bedrijf in detail worden opgenomen en ook worden vertegenwoordigd in een identiteitsbedreigingsindex.The Index is een uitgebreide en voortdurend bijgewerkte analyse die de beveiligingshouding van leveranciers kwantifieert via de lens van identiteitsblootstelling, van zowel actieve als historische phishing-, breach- en malwarebronnen, en oppervlakken waarvan partners het belangrijkste risico vormen op basis van geverifieerde dark web-intelligence. Belangrijke capaciteiten omvatten: \n \n \n \n \n \n Real Evidence of Compromise: tijdig teruggehaalde identiteitsgegevens van inbreuken, malware en succesvolle phishes die continu worden verzameld van de criminele ondergrond, met context die beveiligingsteams een verbeterde zichtbaarheid geeft in de identiteitsbedreigingen waarmee leveranciers tegenwoordig worden geconfronteerd. Identity Threat Index: Aggregeert meerdere geverifieerde gegevensbronnen gewogen door de recentheid, volume, geloofwaardigheid en ernst van compromissen, met de nadruk op geverifieerde identiteitsgegevens boven statische breach records voor meer robuuste en real-time zichtbaarheid in leveranciersrisico. Gecompromitteerde toepassingen: Identificeert interne en externe zakelijke toepassingen die worden blootgesteld aan malware-geïnfecteerde leveranciersapparaten om dieper onderzoek en risicobeoordeling te ondersteunen. Verbeterd leveranciersbeheer en -communicatie: Het delen van actief bewijs en gedetailleerde rapporten op executive-niveau rechtstreeks met leveranciers vergemakkelijkt om de veiligheidshouding te verbeteren en leveranciersrelaties te transformeren van vijandig scoren naar gezamenlijke bescherming. Geïntegreerde respons: Door gebruik te maken van de console van SpyCloud, hebben teams nu toegang tot identiteitsbedreigingsbescherming buiten de traditionele werknemersperimeter met deze uitbreiding naar leveranciers, waardoor analisten kunnen reageren op identiteitsbedreigingen van werknemers binnen een enkel instrument. SpyCloud Supply Chain Threat Protection is ontworpen om meerdere gebruiksgevallen te ondersteunen in Security Operations, Infosec, Vendor Risk Management en GRC-teams. organisaties kunnen gebruikmaken van de oplossing voor due diligence van leveranciers tijdens aanbesteding en onboarding, continue risicobeoordelingen om leveranciersrelaties te versterken en versnelde incidentrespons wanneer leveranciersblootstellingen hun eigen omgeving bedreigen. \n \n "Beveiligingsteams en hun collega's in het hele bedrijf zijn overweldigd met leveranciersbeoordelingen, vragenlijsten en risicobeoordelingen die vaak niet leiden tot echte preventie," zei Alex Greer, Group Product Manager bij SpyCloud. "Beveiligingsteams en hun collega's in het hele bedrijf zijn overweldigd met leveranciersbeoordelingen, vragenlijsten en risicobeoordelingen die vaak niet leiden tot echte preventie," zei Alex Greer, Group Product Manager bij SpyCloud. "Onze klanten hebben vaak gemeld dat wanneer ze beoordelen om zaken te doen met een nieuwe leverancier, ze de actieve gegevens missen die hun juridische en compliance-teams nodig hebben voor evidence-based besluitvorming. dat is waar SpyCloud opvalt. In tegenstelling tot bestaande oplossingen die vertrouwen op externe oppervlakte-indicatoren en statische scoring, biedt SpyCloud dreigingsgegevens afkomstig van ondergrondse bronnen - dezelfde teruggehaalde darknet-identiteitsgegevens die criminelen actief gebruiken om organisaties en agentschappen te richten. Om meer te weten te komen over het verdedigen van organisaties tegen de blootstelling van leveranciers en leveranciers, is registratie open voor de komende Live Virtual Event van SpyCloud. op donderdag 22 januari 2026, om 11 uur CT. Over SpyCloud De geautomatiseerde identiteitsdreigingsbeschermingsoplossingen maken gebruik van geavanceerde analytics en AI om ransomware en accountovername proactief te voorkomen, insider bedreigingen te detecteren, de identiteit van werknemers en consumenten te beschermen en onderzoek naar cybercriminaliteit te versnellen. SpyCloud's gegevens van inbreuken, malware-geïnfecteerde apparaten en succesvolle phishes leveren ook veel populaire dark web-monitoring- en identiteitsdiefstalbeschermingsaanbiedingen. Met hoofdkantoor in Austin, TX, is SpyCloud de thuisbasis van meer dan 200 cybersecurity-experts wier missie is om bedrijven en consumenten te beschermen tegen de gestolen identiteitsgegevens die criminelen nu gebruiken om hen te richten. Om meer te weten te komen en inzichten te zien over de blootgestelde gegevens van uw bedrijf, kunnen gebruikers op spycloud.com Beyond Vendor Risk Scores: Hoe de verborgen identiteitscrisis in uw supply chain op te lossen