SpyCloud、サプライチェーンソリューションを導入し、第三者アイデンティティの脅威の増加に対処

Austin, TX / USA, 2026年1月14日/CyberNewsWire/--新しいモニタリング機能は、ベンダーアイデンティティの曝露に前例のない可視性を提供し、企業や政府機関を静的なリスクスコアから現実のアイデンティティの脅威に対する保護に移す。 アイデンティティの脅威保護のリーダー、本日、サプライチェーン脅威保護ソリューションの発売を発表し、企業全体のベンダーエコシステムを含む広範囲の従業員に、アイデンティの脅威保護を拡大する高度な防衛レイヤーです。 スパイクロール スパイクロール 外部表面指標と静的スコアリングに依存する伝統的な第三者リスク管理プラットフォームとは異なり、 何十億もの侵入、マルウェア、フィッシング、コンボリストのデータ資産から生じたアイデンティティの脅威への迅速なアクセスを提供し、企業のセキュリティチームから公共部門機関に至るまで、単にリスクを観察し受け入れるのではなく、信頼性の高い脅威に対応することを可能にします。 SpyCloud サプライチェーン脅威保護 SpyCloud サプライチェーン脅威保護 サプライチェーン脅威保護は、企業のセキュリティにおける重要なギャップを解決する:第三者パートナーおよびサプライヤーに影響を与えるアイデンティティの曝露に関するリアルタイムの認識を維持できないこと。 「Verizon Data Breach Investigation Report 2025」によると、 年間比で倍増し、主にソフトウェアの脆弱性や弱いセキュリティ慣行により15%から30%に上昇した。 third-party involvement in breaches 違反に関与する第三者 サプライチェーンの妥協が拡大し続けるにつれて、セキュリティチームはアンケートや外部スキャンを超えて、信頼できるパートナーをターゲットとするフィッシングキャンペーン、認証盗難の確認、犯罪者に重要なビジネスアプリケーションを暴露するマルウェアに感染したデバイスなどのアクティブな脅威を明らかにする情報が必要です。 政府機関や重要インフラ事業者にとって、サプライチェーンの脅威は、警戒を強化する必要がある国家安全保障上のリスクをもたらす。 機密データや重要なサービスを管理する公共部門の組織は、ますます契約者やテクノロジープロバイダに依存しており、その認証が損なわれたことで、対戦相手に機密システムや重要なインフラにアクセスできる可能性があります。 昨年は、トップ98。 SpyCloud Supply Chain Threat Protectionは、連邦、州、および地元の機関がサプライヤーまたはサプライヤーが妥協した場合を識別することを可能にし、アイデンティティの暴露が国家安全保障の問題に拡大する前に積極的な措置を取ることができます。 防衛産業基地 サプライヤー 防衛産業基地 サプライヤー \n \n 「第三者による脅威は、従来のベンダー評価ツールが検出できるものよりもはるかに進化している」とSpyCloudのChief Product OfficerであるDamon Fleury氏は述べた。 「第三者による脅威は、従来のベンダー評価ツールが検出できるものよりもはるかに進化している」とSpyCloudのChief Product OfficerであるDamon Fleury氏は述べた。 \n \n 「公的および民間部門の組織は、サプライヤーの従業員がマルウェアやフィッシュによって積極的に脅かされ、認証データがダークウェブで流通しているとき、そしてどのパートナーがビジネスに最大の下流脅威を呈しているかを知る必要があります。 「公的および民間部門の組織は、サプライヤーの従業員がマルウェアやフィッシュによって積極的に脅かされ、認証データがダークウェブで流通しているとき、そしてどのパートナーがビジネスに最大の下流脅威を呈しているかを知る必要があります。 サプライチェーン脅威保護は、組織や機関が何千ものサプライヤーを継続的に監視することを可能にし、それぞれの企業の脅威が詳細にリストされ、また、一目瞭然のIdentity Threat Indexで表されている。 重要な能力には、 \n \n \n \n \n \n 侵害、マルウェア、および成功したフィッシングから、犯罪地下から継続的に収集されたアイデンティティデータを迅速に回収し、セキュリティチームが現在のサプライヤーが直面しているアイデンティティの脅威にさらなる可視性を提供するコンテキストを提供します。 Identity Threat Index: 複数の検証されたデータソースを、妥協の最近、量、信頼性、および重症度によって重量化し、検証されたアイデンティティデータを静的な侵害レコードよりも強調し、より強力でリアルタイムの見通しをベンダーリスクにします。 脅かされたアプリケーション:マルウェアに感染したサプライヤーデバイスに暴露された内部および第三者ビジネスアプリケーションを識別し、より深い調査とリスク評価をサポートします。 強化されたベンダー管理とコミュニケーション: 実行可能な証拠と詳細なエグゼクティブレベルのレポートを直接ベンダーと共有し、セキュリティの姿勢を協力して改善し、敵対的なスコアから協力的な保護へとベンダー関係を変革します。 統合応答:SpyCloudのコンソールを活用することで、チームは従来の従業員の周囲を超えるアイデンティティの脅威保護にアクセスし、サプライヤーへのこの拡張により、アナリストは単一のツールで従業員のアイデンティティの脅威に対応することができます。 SpyCloud Supply Chain Threat Protection は、セキュリティオペレーション、Infosec、ベンダーリスク管理、および GRC チームの複数の使用ケースをサポートするように設計されています。組織は、調達および搭載中にベンダーの due diligence ソリューション、ベンダー関係を強化するための継続的なリスクレビュー、およびベンダーの曝露が自社の環境を脅かす場合の事故対応を加速することができます。 \n \n 「セキュリティチームとビジネスの同僚は、ベンダーの評価、アンケート、リスクスコアで圧倒されており、それはしばしば実際の予防に翻訳されません」とSpyCloudのグループ製品マネージャーであるAlex Greer氏は述べています。 「セキュリティチームとビジネスの同僚は、ベンダーの評価、アンケート、リスクスコアで圧倒されており、それはしばしば実際の予防に翻訳されません」とSpyCloudのグループ製品マネージャーであるAlex Greer氏は述べています。 \n \n 「当社の顧客は、新しいベンダーとのビジネスを評価する際に、証拠に基づく意思決定を行うために必要な法的およびコンプライアンスチームの実行可能なデータが不足しているとしばしば報告しています。 「当社の顧客は、新しいベンダーとのビジネスを評価する際に、証拠に基づく意思決定を行うために必要な法的およびコンプライアンスチームの実行可能なデータが不足しているとしばしば報告しています。 外部表面指標と静的スコアリングに依存する既存のソリューションとは異なり、SpyCloudは地下のソースからの脅威データを提供します - 犯罪者が積極的に組織や機関をターゲットに使用する同じ暗黒ネットのアイデンティティーデータを回収します。 ベンダーやサプライヤーの暴露から組織を守る方法についてもっと知るには、SpyCloudの今後のライブ仮想イベントへの登録が開かれています。 木曜日、2026年1月22日、11時CT。 Beyond Vendor Risk Scores: How to Solve the Hidden Identity Crisis in Your Supply Chain, ベンダーリスクスコアを超えて:サプライチェーンにおける隠れたアイデンティティの危機を解決する方法 SpyCloudについて SpyCloudは回収されたダークネットデータを変換してサイバー犯罪を妨げます。その自動化されたアイデンティティの脅威保護ソリューションは、高度な分析とAIを活用して、ランサムウェアとアカウントの買収を予防し、内部の脅威を検出し、従業員と消費者のアイデンティティを保護し、サイバー犯罪の調査を加速します。 SpyCloudの侵入、マルウェアに感染したデバイス、および成功したフィッシュからのデータは、多くの人気のあるダークウェブモニタリングおよびアイデンティティー盗難保護オファーをサポートしています。 テキサス州オースティンに本社を置くSpyCloudは、企業や消費者を盗まれたアイデンティティデータから守るという使命を持つ200人以上のサイバーセキュリティの専門家を擁しています。 より多くの情報を知り、あなたの会社の露出したデータの洞察を確認するには、ユーザーは訪問することができます。 . スパイクルード.com スパイクルード.com コンタクト メディア専門家 フィル・トルトーラ REQ on behalf of SpyCloud(スパイクロール) スパイクルーム@req.co \n \n このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 プログラム プログラム