Código de escritura de Cypherpunks: Suelette Dreyfus & Free Speech

Os Cypherpunks son activistas de privacidade que defenden a liberdade de expresión e aplican ferramentas criptográficas para protexer os nosos datos ou fondos, no caso dos que traballan con criptomoedas e esforzos relacionados. Por exemplo, Satoshi Nakamoto é, por suposto, un cypherpunk, e tamén é o fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Máis preto deste último, tamén temos a Suelette Dreyfus, á que se lle pode chamar cypherpunk por dereito propio.





Investigador, escritor e académico australiano-estadounidense, Dreyfus posúe unha licenciatura polo Barnard College da Universidade de Columbia e un doutoramento. da Universidade de Monash. Ela está actualmente profesora titular da Universidade de Melbourne no Departamento de Computación e Sistemas de Información, onde o seu traballo explora a intersección da tecnoloxía e a sociedade . Os seus diversos campos de investigación inclúen a ciberseguridade, a privacidade dixital, os sistemas de protección de denunciantes, a educación electrónica e a saúde.





Tamén ten formación en xornalismo e é coautora de 'Underground: Tales of Hacking', un libro innovador sobre a subcultura dos hackers escrito con Julian Assange.

Underground: Tales of Hacking

Lanzado en 1997, Underground mergulla aos lectores no caótico e estimulante mundo da piratería informática a finais dos 80 e principios dos 90, centrándose nun grupo ecléctico de hackers de Australia, Estados Unidos e Reino Unido. Gandalf, entre outros.





Estes piratas informáticos non só xogaron; infiltráronse en grandes redes como a Rede de Datos de Defensa dos Estados Unidos (DDN) e Nortel (unha empresa de telecomunicacións canadense), deixando incluso a súa pegada en organizacións globais. O capítulo inicial relata o ataque do verme WANK aos sistemas DEC VMS (incluídos os da NASA), un acto audaz de rebelión dixital que marcou o ton para os contos de obsesión e enxeño que seguiron.





A creación de Underground foi unha fazaña en si mesma. Suelette Dreyfus e Julian Assange pomba profunda en máis de 40.000 páxinas de documentos, incluíndo interceptacións e rexistros xudiciais, realizando máis de cen entrevistas con hackers, avogados e policías. O resultado é unha narración tan detallada e vívida que parece ficción, aínda que cada acontecemento está meticulosamente corroborado. Desde a estremecedora evasión do Servizo Secreto por parte de Par ata as conexións globais forxadas nos sistemas de taboleiros de anuncios subterráneos, as historias cobran vida cunha intensidade case cinematográfica.





A popularidade do libro demostrou a súa resonancia. Ao facelo dispoñible gratuítamente en liña en 2001, a demanda foi tan alta que os servidores que o albergaban fallaron. En só dous anos , descargouse unhas 400.000 veces. Un documental de 2002, "In the Realm of the Hackers", destacou as fazañas de Phoenix e Electron, consolidando aínda máis a Underground como pedra angular na tradición da cibercultura. Xa sexa impreso, dixital ou en pantalla, a influencia do libro chegou a público en todo o mundo.





Rubberhose (cifrado denegable)

Ademais do libro, Dreyfus tamén foi coautor de outra cousa con Assange: o programa de cifrado denegable Rubberhose (ou Marutukku). Para comezar, debemos saber que o cifrado denegable é un concepto criptográfico que permite aos usuarios ocultar a existencia de datos cifrados. Introducido en 1996 polos criptógrafos Ran Canetti, Cynthia Dwork, Moni Naor e Rafail Ostrovsky, está deseñado para protexer a privacidade mesmo baixo coacción.





Usando este método, un usuario podería negar de forma plausible a presenza de información sensible nun medio de almacenamento. Por exemplo, se alguén esixe acceso a ficheiros cifrados, o usuario podería proporcionar unha chave "señuelo" que revele datos inofensivos mentres enmascara a existencia doutros ficheiros ocultos. Este sistema garantiu que os adversarios non puidesen probar a presenza ou a cantidade de información cifrada sen a total cooperación do usuario.





Mangueira de goma foi publicado por Julian Assange, Suelette Dreyfus e Ralf Weinmann en 1997 para salvagardar os datos confidenciais dos activistas dos dereitos humanos. O programa cifra os dispositivos de almacenamento e oculta a presenza dos datos espallando fragmentos cifrados polo disco xunto con datos aleatorios de "pacha". O nome é unha referencia á "criptanálise de mangueiras de goma", en alusión humorística á extracción de claves de cifrado pola forza (como cando se golpea a alguén cunha mangueira de goma). A súa idea principal é permitir que os usuarios almacenen varios conxuntos de datos, cada un accesible mediante unha clave única, mentres que os adversarios seguen sen saber a extensión total dos datos. Por exemplo, os activistas poderían almacenar ficheiros de señuelo como receitas mentres ocultan evidencias críticas de violacións dos dereitos humanos.





Dito isto, aínda que foi innovador nos seus inicios, Rubberhose está en gran parte desactualizado hoxe debido aos avances na tecnoloxía de cifrado, o aumento da potencia informática e as técnicas adversarias máis sofisticadas. Aínda así, este programa considérase un fito histórico importante na criptografía.

Plan para a liberdade de expresión

Dreyfus era membro do consello consultivo de WikiLeaks, pero os seus esforzos por promover a liberdade de expresión non remataron aí. Tamén é a fundadora e directora executiva de Plan para a liberdade de expresión , unha ONG internacional dedicada a protexer a liberdade de expresión de todos, e en particular dos denunciantes.





Un denunciante é alguén que expón actos ilícitos, corrupción ou actividades ilegais dentro dunha organización, moitas veces para protexer o interese público ou defender a liberdade de expresión. Calquera persoa con acceso a información privilexiada, como empregados, contratistas ou partes interesadas, pode ser un denunciante. Non obstante, moitas veces son perseguidos e ameazados por iso. Un gran exemplo diso foi o caso de Edward Snowden. Blueprint, entre outras actividades, ofrece protección legal e premios anuais aos denunciantes de todo o mundo.









Ao proporcionar unha biblioteca de recursos legais e impulsar reformas legais, esta organización sen ánimo de lucro fortalece o debate público e capacita ás persoas para loitar contra a corrupción e a inxustiza. A organización subliña a importancia da privacidade ao tempo que apoia a transparencia para a responsabilidade institucional.





Para protexer ás persoas en risco, Blueprint tamén desenvolve software seguro como Ricochet Refresh e Gosling, que permiten a comunicación anónima para denunciantes e activistas. Tamén ofrece asesoramento personalizado e formación sobre seguridade dixital, axudando ás persoas a salvagardar os seus dereitos e a falar con seguridade. A través destes esforzos, Blueprint garante que a liberdade de expresión permaneza protexida.

Imos facer un pequeno problema

Dreyfus é unha desas persoas que intentan loitar pola privacidade pero tamén polo cambio. Utilizou as ferramentas de software dispoñibles ou mesmo creou outras novas para avanzar un pouco máis na civilización. Por citala :





“A civilización avanza lentamente e, tradicionalmente, son os defensores dos dereitos humanos, os académicos libres de pensamento e os activistas comunitarios os que a impulsan. A sociedade a miúdo resiste a estes aguijones colocados con cautela, e os magnates atrincheirados castigan aos que se atreven a alterar o status quo. Etiquetan aos activistas como alborotadores ou denunciantes para xustificar o seu mal uso. Onde hai inxustiza, tamén nos gusta alterar o status quo e apoiar a outros que queiran facer o mesmo. O noso lema é 'fagamos un pequeno problema' (...) Non dubides en facerte un pequeno problema ti mesmo”.





Nun mundo onde loitar contra a inxustiza podería ser castigado, Obyte ofrece unha poderosa ferramenta para facer cambios. A súa natureza totalmente descentralizada elimina os intermediarios e os grandes centros de poder, proporcionando aos individuos unha verdadeira autonomía. Do mesmo xeito que os activistas dos dereitos civís e os denunciantes afrontan a inxusta, Obyte dálle poder a calquera para perturbar os sistemas establecidos, libre de censura ou interferencia.









Ao ofrecer, entre outras funcións, unha criptomoeda descentralizada, contratos intelixentes , mensaxes cifradas e ata unha moeda de privacidade ( Blackbytes ), Obyte permite comunicacións e transaccións seguras e anónimas, perfectas para aqueles que desexan desafiar estruturas opresivas ou simplemente protexer o seu propio dereito á privacidade e á liberdade en liña.





A ausencia de control centralizado da rede fai que sexa unha plataforma ideal para que activistas, pensadores libres e usuarios medios colaboren, intercambien ideas e impulsen o progreso da sociedade sen medo a represalias. Imos facer un pequeno problema!

