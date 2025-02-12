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Cypherpunks ኮድ ጻፍ፡ Suelette Dreyfus እና ነፃ ንግግር

Obyte6m2025/02/12
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

Suelette Dreyfus የአውስትራሊያ-አሜሪካዊ ተመራማሪ፣ ጸሃፊ እና አካዳሚ ናት። እሷ ከጁሊያን አሳንጅ ጋር የተፃፈው የ‹Underground: Tales of Hacking› ተባባሪ ደራሲ ነች። እሷ ደግሞ ከአሳንጅ ጋር ሌላ ነገር ፃፈች- Rubberwork ከተባለው መጽሐፍ።
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ሳይፈርፑንክስ የመናገር ነፃነትን የሚደግፉ እና የእኛን ውሂብ ወይም ገንዘቦች ለመጠበቅ ምስጢራዊ መሳሪያዎችን የሚተገብሩ የግላዊነት ተሟጋቾች ናቸው - ከክሪፕቶ ምንዛሬዎች እና ተዛማጅ ጥረቶች ጋር የሚሰሩትን። ለምሳሌ፣ ሳቶሺ ናካሞቶ በእርግጥ ሳይፈርፐንክ ነው፣ እና የዊኪሊክስ መስራች ጁሊያን አሳንጅ ነው። ከኋለኛው ጋር በቅርበት፣ በራሷ ሳይፈርፐንክ ልትባል የምትችለው ሱሌት ድሬይፉስ አለን።


ድሬይፉስ የአውስትራሊያ-አሜሪካዊ ተመራማሪ፣ ጸሃፊ እና አካዳሚክ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ባርናርድ ኮሌጅ ቢኤ እና ፒኤችዲ አግኝቷል። ከሞናሽ ዩኒቨርሲቲ። በአሁኑ ጊዜ ነች በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ በኮምፒዩቲንግ እና መረጃ ሲስተምስ ዲፓርትመንት ውስጥ ከፍተኛ መምህር ፣ ስራዋ የቴክኖሎጂ እና የህብረተሰብ ትስስርን በሚመረምርበት ። የእሷ የተለያዩ የምርምር መስኮች የሳይበር ደህንነት ፣ ዲጂታል ግላዊነት ፣ የመረጃ ጠቋሚ ጥበቃ ስርዓቶች ፣ ኢ-ትምህርት እና ጤና ያካትታሉ።


እሷም በጋዜጠኝነት ልምድ ያላት እና ከጁሊያን አሳንጅ ጋር የተፃፈው ‹Underground: Tales of Hacking› የተሰኘው የጠላፊ ንኡስ ባህል ላይ ትልቅ ደረጃ ያለው መጽሐፍ ተባባሪ ደራሲ ነች።

ከመሬት በታች፡ የጠለፋ ተረቶች

እ.ኤ.አ. በ 1997 የተለቀቀው ፣ Underground አንባቢዎችን በ1980ዎቹ መጨረሻ እና በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ባለው የመረጃ ሰርጎ ገበታ ውስጥ በአስደሳች እና ምስቅልቅል ውስጥ ያስገባቸዋል ፣ ከአውስትራሊያ ፣ ዩኤስ እና ዩኬ በመጡ ልዩ የመረጃ ጠላፊዎች ቡድን ላይ ያተኮረ በእውነተኛ ክስተቶች መነጽር ፣ መፅሃፉ የገጸ-ባህሪያትን መጠቀሚያ ያሳያል ፣ ጋንዳክስ ጁሊያን ፣ እንደ ጋንዳክስ ወጣት ከሌሎች ጋር.


እነዚህ ሰርጎ ገቦች ትንከር ብቻ አልነበሩም; እንደ US Defence Data Network (ዲዲኤን) እና ኖርቴል (የካናዳ የቴሌኮም ኩባንያ) የመሳሰሉ ዋና ዋና ኔትወርኮችን ሰርገው ገብተዋል፣ በአለም አቀፍ ድርጅቶች ላይ አሻራቸውን ጥለዋል። የመክፈቻው ምእራፍ የ WANK worm ጥቃትን በDEC VMS ስርዓቶች ላይ (ናሳን ጨምሮ) ያወሳል፣ ይህ ደፋር የዲጂታል አመጽ ድርጊት ተከታዩን የብልግና እና የብልሃት ታሪኮችን ያዘጋጀ።


የከርሰ ምድር መፈጠር በራሱ ትልቅ ስራ ነበር። ሱሌት ድሬይፉስ እና ጁሊያን አሳንጅ ርግብ ጥልቅ ከ40,000 በላይ ገፆች ሰነዶች፣ የመጥለፍ እና የፍርድ ቤት መዝገቦችን ጨምሮ፣ ከመቶ በላይ ቃለመጠይቆችን ከሰርጎ ገቦች፣ ጠበቆች እና የህግ አስከባሪዎች ጋር ማድረግ። ምንም እንኳን እያንዳንዱ ክስተት በጥንቃቄ የተረጋገጠ ቢሆንም ውጤቱ እንደ ልብ ወለድ የሚመስለው በጣም ዝርዝር እና ግልጽ ትረካ ነው። ከፓር ነርቭ የምስጢር አገልግሎት ሽሽት ጀምሮ እስከ አለም አቀፋዊ ትስስር ድረስ ከመሬት በታች ባሉ የማስታወቂያ ሰሌዳ ስርአቶች ውስጥ ታሪኮቹ ከሞላ ጎደል ሲኒማቲክ በሆነ መልኩ ወደ ህይወት መጡ።


የመጽሐፉ ተወዳጅነት አስተጋባ። እ.ኤ.አ. በ 2001 በነፃ በመስመር ላይ እንዲገኝ ሲደረግ ፣ ፍላጎቱ በጣም ከፍተኛ ነበር እናም እሱን የሚያስተናግዱ አገልጋዮች ተበላሽተዋል። በሁለት አመት ውስጥ ብቻ ፣ ወደ 400,000 ጊዜ አካባቢ ወርዷል። እ.ኤ.አ. በ2002 የወጣ ዘጋቢ ፊልም “በሰርጎ ገቦች ውስጥ”፣ የፎኒክስ እና ኤሌክትሮን ብዝበዛዎችን አጉልቶ አሳይቷል ፣በሳይበር ባህል ውስጥ የመሬት ስር መሬትን የበለጠ ያጠናከረ። በኅትመት፣ በዲጂታል ወይም በስክሪኑ ላይ፣ የመጽሐፉ ተጽእኖ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተመልካቾች ላይ ደርሷል።


የጎማ ሆስ (የማይከለከል ምስጠራ)

ድራይፉስ ከመጽሐፉ በተጨማሪ ከአሳንጅ ጋር ሌላ ነገር ጻፈ፡- ሊካድ የሚችል የምስጠራ ፕሮግራም Rubberhose (ወይም ማሩቱኩኩ)። ለመጀመር፣ ሊካድ የሚችል ምስጠራ ተጠቃሚዎች የተመሰጠረ ውሂብ መኖሩን እንዲደብቁ የሚያስችል ምስጠራ ፅንሰ-ሀሳብ መሆኑን ማወቅ አለብን። እ.ኤ.አ. በ1996 በክሪፕቶግራፈር ራን ካኔትቲ፣ ሲንቲያ ድወርቅ፣ ሞኒ ናኦር እና ራፋይል ኦስትሮቭስኪ የተዋወቀው በግድም ቢሆን ግላዊነትን ለመጠበቅ ታስቦ ነው።


ይህን ዘዴ በመጠቀም አንድ ተጠቃሚ በማከማቻ ሚዲያ ላይ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ መኖሩን ሊክድ ይችላል። ለምሳሌ፣ አንድ ሰው የተመሰጠሩ ፋይሎችን ማግኘት ከፈለገ ተጠቃሚው የሌሎች የተደበቁ ፋይሎችን መኖሩን እየደበቀ ምንም ጉዳት የሌለውን መረጃ የሚገልጽ የ"ማታለያ" ቁልፍ ሊያቀርብ ይችላል። ይህ ስርዓት ከተጠቃሚው ሙሉ ትብብር ውጭ ጠላቶች የተመሰጠረውን መረጃ መኖር እና መጠን ማረጋገጥ እንደማይችሉ አረጋግጧል።


የጎማ ቧንቧ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ስሱ መረጃዎችን ለመጠበቅ በጁሊያን አሳንጅ፣ ሱሌት ድሬይፉስ እና ራልፍ ዌይንማን በ1997 ተለቀቁ። ፕሮግራሙ የማጠራቀሚያ መሳሪያዎችን ኢንክሪፕት የሚያደርግ እና የተመሰጠሩ ፍርስራሾችን በዘፈቀደ ከተሰራ "ገለባ" ዳታ ጋር በዲስክ ላይ በመበተን የመረጃ መገኘትን ይከለክላል። ስሙ በቀልድ መልክ የኢንክሪፕሽን ቁልፎችን በሃይል ማውጣትን የሚያመለክት "የጎማ-ሆዝ ክሪፕቶናሊሲስ" ማጣቀሻ ነው (እንደ አንድ ሰው በጎማ ቱቦ ሲደበድብ)። ዋናው ሃሳቡ ተጠቃሚዎች ብዙ የውሂብ ስብስቦችን እንዲያከማቹ መፍቀድ ነው፣ እያንዳንዱም በልዩ ቁልፍ ተደራሽ ሲሆን ተቃዋሚዎች ግን የመረጃውን ሙሉ መጠን ሳያውቁ ይቀራሉ። ለምሳሌ፣ አክቲቪስቶች የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን ወሳኝ መረጃዎችን እየደበቁ የማታለያ ፋይሎችን እንደ የምግብ አዘገጃጀት መመሪያ ሊያከማቹ ይችላሉ።


ይህም ሲባል፣ ገና ሲጀመር፣ Rubberhose በምስጠራ ቴክኖሎጂ መሻሻሎች፣ በኮምፒዩተር ሃይል መጨመር እና በተራቀቁ የተቃዋሚ ቴክኒኮች ምክንያት ዛሬውኑ ጊዜ ያለፈበት ነው። አሁንም ይህ ፕሮግራም በክሪፕቶግራፊ ውስጥ እንደ አስፈላጊ የታሪክ ምዕራፍ ይቆጠራል።

የነጻ ንግግር ንድፍ

ድራይፉስ የዊኪሊክስ አማካሪ ቦርድ አባል ነበረች፣ ነገር ግን የመናገር ነፃነትን ለማስተዋወቅ ያደረገችው ጥረት በዚህ ብቻ አላበቃም። እሷም መስራች እና ዋና ዳይሬክተር ነች የነጻ ንግግር ንድፍ ፣ ለሁሉም ሰው እና በተለይም መረጃ ሰሪዎችን የመግለጽ ነፃነትን ለመጠበቅ የሚሰራ ዓለም አቀፍ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት።


መረጃ ነጋሪ ማለት በድርጅት ውስጥ የሚፈጸሙ ጥፋቶችን፣ ሙስናዎችን ወይም ህገወጥ ድርጊቶችን የሚያጋልጥ፣ ብዙ ጊዜ የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ወይም የመናገር ነፃነትን ለማስከበር ነው። እንደ ሰራተኞች፣ ስራ ተቋራጮች ወይም ባለድርሻ አካላት ያሉ የውስጥ መረጃዎችን የማግኘት መብት ያለው ማንኛውም ሰው መረጃ ነጋሪ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ለእሱ ስደት እና ዛቻ ይደርስባቸዋል፣ ቢሆንም። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የኤድዋርድ ስኖውደን ጉዳይ ነው። ብሉፕሪንት ከሌሎች ተግባራት መካከል የህግ ከለላ እና አመታዊ ሽልማቶችን በአለም አቀፍ ደረጃ ለጠላፊዎች ያቀርባል።



የህግ ሀብቶችን ቤተመፃህፍት በማቅረብ እና የህግ ማሻሻያዎችን በመግፋት, ይህ ለትርፍ ያልተቋቋመ የህዝብ ክርክርን ያጠናክራል እናም ግለሰቦችን ሙስናን እና ኢፍትሃዊነትን ለመዋጋት ኃይል ይሰጣል. ድርጅቱ ለተቋማዊ ተጠያቂነት ግልፅነትን እየደገፈ የግላዊነትን አስፈላጊነት አፅንዖት ይሰጣል።


ለአደጋ የተጋለጡትን ለመጠበቅ ብሉፕሪንት እንደ Ricochet Refresh እና Gosling ያሉ ደህንነቱ የተጠበቀ ሶፍትዌሮችን ያዘጋጃል፣ይህም ስም-አልባ ግንኙነት ለጠላፊዎች እና አክቲቪስቶች። እንዲሁም ግለሰቦች መብቶቻቸውን እንዲጠብቁ እና በደህና እንዲናገሩ በመርዳት በዲጂታል ደህንነት ላይ ብጁ ምክሮችን እና ስልጠናዎችን ይሰጣል። በእነዚህ ጥረቶች፣ ብሉፕሪንት ሃሳብን የመግለጽ ነፃነት እንደተጠበቀ ይቆያል።

ትንሽ ችግር እንፍጠር

ድሬይፉስ ለግላዊነት እንጂ ለለውጥ ለመታገል ከሚሞክሩት ውስጥ አንዱ ነው። እሷ ያሉትን የሶፍትዌር መሳሪያዎች ተጠቅማለች ወይም ስልጣኔን ትንሽ ለማሳደግ አዳዲሶችን ፈጠረች። እሷን ለመጥቀስ :


“ሥልጣኔ ቀስ በቀስ እየገሰገሰ ይሄዳል፣ እና በተለምዶ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ነፃ አስተሳሰብ ያላቸው ምሁራን እና የማህበረሰብ ተሟጋቾች ናቸው። ህብረተሰቡ ብዙውን ጊዜ እነዚህን በዝንጅብል የተቀመጡ ፕሮዳክተሮችን ይቃወማል, እና ስር የሰደዱ ሞጋቾች አሁን ያለውን ሁኔታ ለማደናቀፍ የሚደፍሩትን ይቀጣቸዋል. አክቲቪስቶቹን አላግባብ መጠቀማቸውን ለማስረዳት ችግር ፈጣሪ ወይም ፊሽካ ነጋሪ በማለት ይፈርጃሉ። ኢፍትሃዊነት ባለበት ሁኔታም ያለውን ሁኔታ ማበሳጨት እና ሌሎችም ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ለሚፈልጉ መደገፍ እንፈልጋለን። መፈክራችን 'ትንሽ እንቸገር' (...) ትንሽ ችግር እራስዎ ለመፍጠር ነፃነት ይሰማዎ።"


ኢፍትሃዊነትን መዋጋት በሚቀጣበት አለም ኦባይት። ለውጥ ለማምጣት ኃይለኛ መሣሪያ ያቀርባል. ሙሉ በሙሉ ያልተማከለ ተፈጥሮው መካከለኛ ሰዎችን እና ትላልቅ የኃይል ማዕከሎችን ያስወግዳል, ለግለሰቦች እውነተኛ የራስ ገዝ አስተዳደር ይሰጣል. የሲቪል መብት ተሟጋቾች እና ጠቋሚዎች ኢፍትሃዊነትን እንደሚጋፈጡ ሁሉ፣ Obyte ማንኛውም ሰው ከሳንሱር ወይም ከጣልቃ ገብነት የፀዳ የተመሰረቱ ስርዓቶችን እንዲያደናቅፍ ስልጣን ይሰጣል።



ከሌሎች ባህሪያት መካከል ያልተማከለ cryptocurrency በማቅረብ፣ ብልጥ ኮንትራቶች ፣ የተመሰጠረ መልእክት እና የግላዊነት ሳንቲም እንኳን ( ብላክባይት ), Obyte ጨቋኝ አወቃቀሮችን ለመቃወም ወይም በቀላሉ የራሳቸውን የግላዊነት እና የመስመር ላይ ነፃነት መብት ለመጠበቅ ለሚፈልጉ ሁሉ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ስም-አልባ ግንኙነት እና ግብይቶችን ያስችላል።


አውታረ መረቡ የተማከለ ቁጥጥር አለመኖሩ ለአክቲቪስቶች፣ ለነፃ አሳቢዎች እና አማካኝ ተጠቃሚዎች ለቅጣት ሳይፈሩ የህብረተሰቡን እድገት እንዲተባበሩ፣ ሀሳብ እንዲለዋወጡ እና እንዲገፋበት ምቹ መድረክ ያደርገዋል። ትንሽ ችግር እንፍጠር!

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ተለይቶ የቀረበ የቬክተር ምስል በጋሪ ኪሊያን/ ፍሪፒክ

የ Suelette Dreyfus ፎቶግራፍ ከ ለነፃ ንግግር ንድፍ

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