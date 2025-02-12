Cypherpunks ኮድ ጻፍ፡ Suelette Dreyfus እና ነፃ ንግግር

ሳይፈርፑንክስ የመናገር ነፃነትን የሚደግፉ እና የእኛን ውሂብ ወይም ገንዘቦች ለመጠበቅ ምስጢራዊ መሳሪያዎችን የሚተገብሩ የግላዊነት ተሟጋቾች ናቸው - ከክሪፕቶ ምንዛሬዎች እና ተዛማጅ ጥረቶች ጋር የሚሰሩትን። ለምሳሌ፣ ሳቶሺ ናካሞቶ በእርግጥ ሳይፈርፐንክ ነው፣ እና የዊኪሊክስ መስራች ጁሊያን አሳንጅ ነው። ከኋለኛው ጋር በቅርበት፣ በራሷ ሳይፈርፐንክ ልትባል የምትችለው ሱሌት ድሬይፉስ አለን።
ድሬይፉስ የአውስትራሊያ-አሜሪካዊ ተመራማሪ፣ ጸሃፊ እና አካዳሚክ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ባርናርድ ኮሌጅ ቢኤ እና ፒኤችዲ አግኝቷል። ከሞናሽ ዩኒቨርሲቲ።
እሷም በጋዜጠኝነት ልምድ ያላት እና ከጁሊያን አሳንጅ ጋር የተፃፈው ‹Underground: Tales of Hacking› የተሰኘው የጠላፊ ንኡስ ባህል ላይ ትልቅ ደረጃ ያለው መጽሐፍ ተባባሪ ደራሲ ነች።
ከመሬት በታች፡ የጠለፋ ተረቶች
እ.ኤ.አ. በ 1997 የተለቀቀው ፣ Underground አንባቢዎችን በ1980ዎቹ መጨረሻ እና በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ባለው የመረጃ ሰርጎ ገበታ ውስጥ በአስደሳች እና ምስቅልቅል ውስጥ ያስገባቸዋል ፣ ከአውስትራሊያ ፣ ዩኤስ እና ዩኬ በመጡ ልዩ የመረጃ ጠላፊዎች ቡድን ላይ ያተኮረ በእውነተኛ ክስተቶች መነጽር ፣ መፅሃፉ የገጸ-ባህሪያትን መጠቀሚያ ያሳያል ፣ ጋንዳክስ ጁሊያን ፣ እንደ ጋንዳክስ ወጣት ከሌሎች ጋር.
እነዚህ ሰርጎ ገቦች ትንከር ብቻ አልነበሩም; እንደ US Defence Data Network (ዲዲኤን) እና ኖርቴል (የካናዳ የቴሌኮም ኩባንያ) የመሳሰሉ ዋና ዋና ኔትወርኮችን ሰርገው ገብተዋል፣ በአለም አቀፍ ድርጅቶች ላይ አሻራቸውን ጥለዋል። የመክፈቻው ምእራፍ የ WANK worm ጥቃትን በDEC VMS ስርዓቶች ላይ (ናሳን ጨምሮ) ያወሳል፣ ይህ ደፋር የዲጂታል አመጽ ድርጊት ተከታዩን የብልግና እና የብልሃት ታሪኮችን ያዘጋጀ።
የከርሰ ምድር መፈጠር በራሱ ትልቅ ስራ ነበር። ሱሌት ድሬይፉስ እና ጁሊያን አሳንጅ
የመጽሐፉ ተወዳጅነት አስተጋባ። እ.ኤ.አ. በ 2001 በነፃ በመስመር ላይ እንዲገኝ ሲደረግ ፣ ፍላጎቱ በጣም ከፍተኛ ነበር እናም እሱን የሚያስተናግዱ አገልጋዮች ተበላሽተዋል።
የጎማ ሆስ (የማይከለከል ምስጠራ)
ድራይፉስ ከመጽሐፉ በተጨማሪ ከአሳንጅ ጋር ሌላ ነገር ጻፈ፡- ሊካድ የሚችል የምስጠራ ፕሮግራም Rubberhose (ወይም ማሩቱኩኩ)። ለመጀመር፣ ሊካድ የሚችል ምስጠራ ተጠቃሚዎች የተመሰጠረ ውሂብ መኖሩን እንዲደብቁ የሚያስችል ምስጠራ ፅንሰ-ሀሳብ መሆኑን ማወቅ አለብን። እ.ኤ.አ. በ1996 በክሪፕቶግራፈር ራን ካኔትቲ፣ ሲንቲያ ድወርቅ፣ ሞኒ ናኦር እና ራፋይል ኦስትሮቭስኪ የተዋወቀው በግድም ቢሆን ግላዊነትን ለመጠበቅ ታስቦ ነው።
ይህን ዘዴ በመጠቀም አንድ ተጠቃሚ በማከማቻ ሚዲያ ላይ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ መኖሩን ሊክድ ይችላል። ለምሳሌ፣ አንድ ሰው የተመሰጠሩ ፋይሎችን ማግኘት ከፈለገ ተጠቃሚው የሌሎች የተደበቁ ፋይሎችን መኖሩን እየደበቀ ምንም ጉዳት የሌለውን መረጃ የሚገልጽ የ"ማታለያ" ቁልፍ ሊያቀርብ ይችላል። ይህ ስርዓት ከተጠቃሚው ሙሉ ትብብር ውጭ ጠላቶች የተመሰጠረውን መረጃ መኖር እና መጠን ማረጋገጥ እንደማይችሉ አረጋግጧል።
ይህም ሲባል፣ ገና ሲጀመር፣ Rubberhose በምስጠራ ቴክኖሎጂ መሻሻሎች፣ በኮምፒዩተር ሃይል መጨመር እና በተራቀቁ የተቃዋሚ ቴክኒኮች ምክንያት ዛሬውኑ ጊዜ ያለፈበት ነው። አሁንም ይህ ፕሮግራም በክሪፕቶግራፊ ውስጥ እንደ አስፈላጊ የታሪክ ምዕራፍ ይቆጠራል።
የነጻ ንግግር ንድፍ
ድራይፉስ የዊኪሊክስ አማካሪ ቦርድ አባል ነበረች፣ ነገር ግን የመናገር ነፃነትን ለማስተዋወቅ ያደረገችው ጥረት በዚህ ብቻ አላበቃም። እሷም መስራች እና ዋና ዳይሬክተር ነች
መረጃ ነጋሪ ማለት በድርጅት ውስጥ የሚፈጸሙ ጥፋቶችን፣ ሙስናዎችን ወይም ህገወጥ ድርጊቶችን የሚያጋልጥ፣ ብዙ ጊዜ የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ወይም የመናገር ነፃነትን ለማስከበር ነው። እንደ ሰራተኞች፣ ስራ ተቋራጮች ወይም ባለድርሻ አካላት ያሉ የውስጥ መረጃዎችን የማግኘት መብት ያለው ማንኛውም ሰው መረጃ ነጋሪ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ለእሱ ስደት እና ዛቻ ይደርስባቸዋል፣ ቢሆንም። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የኤድዋርድ ስኖውደን ጉዳይ ነው። ብሉፕሪንት ከሌሎች ተግባራት መካከል የህግ ከለላ እና አመታዊ ሽልማቶችን በአለም አቀፍ ደረጃ ለጠላፊዎች ያቀርባል።
የህግ ሀብቶችን ቤተመፃህፍት በማቅረብ እና የህግ ማሻሻያዎችን በመግፋት, ይህ ለትርፍ ያልተቋቋመ የህዝብ ክርክርን ያጠናክራል እናም ግለሰቦችን ሙስናን እና ኢፍትሃዊነትን ለመዋጋት ኃይል ይሰጣል. ድርጅቱ ለተቋማዊ ተጠያቂነት ግልፅነትን እየደገፈ የግላዊነትን አስፈላጊነት አፅንዖት ይሰጣል።
ለአደጋ የተጋለጡትን ለመጠበቅ ብሉፕሪንት እንደ Ricochet Refresh እና Gosling ያሉ ደህንነቱ የተጠበቀ ሶፍትዌሮችን ያዘጋጃል፣ይህም ስም-አልባ ግንኙነት ለጠላፊዎች እና አክቲቪስቶች። እንዲሁም ግለሰቦች መብቶቻቸውን እንዲጠብቁ እና በደህና እንዲናገሩ በመርዳት በዲጂታል ደህንነት ላይ ብጁ ምክሮችን እና ስልጠናዎችን ይሰጣል። በእነዚህ ጥረቶች፣ ብሉፕሪንት ሃሳብን የመግለጽ ነፃነት እንደተጠበቀ ይቆያል።
ትንሽ ችግር እንፍጠር
ድሬይፉስ ለግላዊነት እንጂ ለለውጥ ለመታገል ከሚሞክሩት ውስጥ አንዱ ነው። እሷ ያሉትን የሶፍትዌር መሳሪያዎች ተጠቅማለች ወይም ስልጣኔን ትንሽ ለማሳደግ አዳዲሶችን ፈጠረች።
“ሥልጣኔ ቀስ በቀስ እየገሰገሰ ይሄዳል፣ እና በተለምዶ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ነፃ አስተሳሰብ ያላቸው ምሁራን እና የማህበረሰብ ተሟጋቾች ናቸው። ህብረተሰቡ ብዙውን ጊዜ እነዚህን በዝንጅብል የተቀመጡ ፕሮዳክተሮችን ይቃወማል, እና ስር የሰደዱ ሞጋቾች አሁን ያለውን ሁኔታ ለማደናቀፍ የሚደፍሩትን ይቀጣቸዋል. አክቲቪስቶቹን አላግባብ መጠቀማቸውን ለማስረዳት ችግር ፈጣሪ ወይም ፊሽካ ነጋሪ በማለት ይፈርጃሉ። ኢፍትሃዊነት ባለበት ሁኔታም ያለውን ሁኔታ ማበሳጨት እና ሌሎችም ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ለሚፈልጉ መደገፍ እንፈልጋለን። መፈክራችን 'ትንሽ እንቸገር' (...) ትንሽ ችግር እራስዎ ለመፍጠር ነፃነት ይሰማዎ።"
ኢፍትሃዊነትን መዋጋት በሚቀጣበት አለም
ከሌሎች ባህሪያት መካከል ያልተማከለ cryptocurrency በማቅረብ፣
አውታረ መረቡ የተማከለ ቁጥጥር አለመኖሩ ለአክቲቪስቶች፣ ለነፃ አሳቢዎች እና አማካኝ ተጠቃሚዎች ለቅጣት ሳይፈሩ የህብረተሰቡን እድገት እንዲተባበሩ፣ ሀሳብ እንዲለዋወጡ እና እንዲገፋበት ምቹ መድረክ ያደርገዋል። ትንሽ ችግር እንፍጠር!
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ተለይቶ የቀረበ የቬክተር ምስል በጋሪ ኪሊያን/
የ Suelette Dreyfus ፎቶግራፍ ከ