サイファーパンクはコードを書く: スーレット・ドレフュスと言論の自由

サイファーパンクとは、言論の自由を主張し、暗号化ツールを使ってデータや資金(暗号通貨や関連事業に携わる人々の場合)を保護するプライバシー活動家です。たとえば、サトシ・ナカモトは当然サイファーパンクですが、ウィキリークスの創設者ジュリアン・アサンジもサイファーパンクです。後者に近い人物としては、スーレット・ドレフュスもいます。彼女もサイファーパンクと呼べるでしょう。





オーストラリア系アメリカ人の研究者、作家、学者であるドレイファスは、コロンビア大学バーナード・カレッジで学士号、モナシュ大学で博士号を取得しています。 彼女は現在 メルボルン大学コンピューティング・情報システム学部の上級講師。テクノロジーと社会の交差点を研究。サイバーセキュリティ、デジタルプライバシー、内部告発者保護システム、電子教育、健康など多岐にわたる研究分野。





彼女はジャーナリズムのバックグラウンドも持ち、ジュリアン・アサンジと共著したハッカーサブカルチャーに関する画期的な本『Underground: Tales of Hacking』の共著者でもある。

アンダーグラウンド:ハッキングの物語

1997 年に出版された『アンダーグラウンド』は、オーストラリア、米国、英国出身の多種多様なハッカー集団に焦点を当て、1980 年代後半から 1990 年代前半の混沌とした刺激的なハッキングの世界に読者を誘います。実際の事件をレンズとして、謎めいたメンダックス (若き日のジュリアン・アサンジ)、フェニックス、ガンダルフなどのキャラクターの功績を明らかにします。





これらのハッカーは、ただいじくり回すだけではなく、米国国防データネットワーク (DDN) や Nortel (カナダの通信会社) などの主要ネットワークに侵入し、世界的な組織にまで足跡を残しました。最初の章では、DEC VMS システム (NASA を含む) に対する WANK ワーム攻撃について説明しています。これは、その後に続く執念と創意工夫の物語の基調となった、大胆なデジタル反逆行為です。





アンダーグラウンドの創設はそれ自体が偉業だった。スーレット・ドレフュスとジュリアン・アサンジ 深く潜った 40,000 ページを超える文書(傍受記録や裁判記録を含む)を精査し、ハッカー、弁護士、法執行機関に 100 回以上インタビューしました。その結果、すべての出来事が綿密に裏付けられているにもかかわらず、フィクションのように詳細かつ鮮明な物語が生まれました。パーが神経をすり減らしながらシークレット サービスから逃れたことから、地下掲示板システムで築かれた世界的なつながりまで、物語はまるで映画のような迫力で生き生きと描かれています。





この本の人気は反響を証明した。2001年にオンラインで無料で公開したところ、需要が高すぎて、ホストしているサーバーがクラッシュした。 わずか2年で 、約 40 万回ダウンロードされました。2002 年のドキュメンタリー「In the Realm of the Hackers」では、Phoenix と Electron の功績が取り上げられ、Underground がサイバーカルチャーの伝説の礎としてさらに確固たる地位を築きました。印刷物、デジタル、またはスクリーン上で、この本の影響は世界中の視聴者に及んでいます。





ラバーホース(否認可能な暗号化)

この本のほかに、ドレイファスはアサンジと共著で、否認可能な暗号化プログラム「ラバーホース」(別名マルトゥック)を著した。まず、否認可能な暗号化とは、暗号化されたデータの存在をユーザーが隠蔽できる暗号概念であることを知っておく必要がある。1996年に暗号学者のラン・カネッティ、シンシア・ドワーク、モニ・ナオール、ラファエル・オストロフスキーによって導入されたこの技術は、強制下でもプライバシーを保護するよう設計されている。





この方法を使用すると、ユーザーはストレージ メディアに機密情報が存在することをもっともらしく否定できます。たとえば、誰かが暗号化されたファイルへのアクセスを要求した場合、ユーザーは「おとり」キーを提供して、他の隠しファイルの存在を隠しながら無害なデータを明らかにすることができます。このシステムにより、攻撃者はユーザーの全面的な協力なしに暗号化された情報の存在や量を証明できなくなります。





ゴムホース 1997 年にジュリアン・アサンジ、スエレット・ドレフス、ラルフ・ウェインマンが人権活動家の機密データを保護する目的で公開したプログラム。このプログラムはストレージ デバイスを暗号化し、ランダム化された「もみ殻」データとともに暗号化された断片をディスク全体に散布することで、データの存在を難読化します。この名前は「ゴムホース暗号解読」に由来しており、力ずくで暗号キーを抽出することをユーモラスにほのめかしています (ゴムホースで誰かを殴るときのように)。その核となるアイデアは、ユーザーが複数のデータ セットを保存し、それぞれに固有のキーでアクセスできるようにする一方で、敵対者はデータ全体を把握できないようにすることです。たとえば、活動家はレシピなどのおとりファイルを保存しながら、人権侵害の重要な証拠を隠すことができます。





そうは言っても、Rubberhose は当初は画期的でしたが、暗号化技術の進歩、コンピューティング能力の向上、より洗練された敵対的手法により、現在ではほぼ時代遅れになっています。それでも、このプログラムは暗号化における重要な歴史的マイルストーンであると考えられています。

言論の自由のための青写真

ドレフュスはウィキリークスの諮問委員会のメンバーだったが、言論の自由を推進する彼女の努力はそれだけにとどまらなかった。彼女はまた、 言論の自由のための青写真 は、すべての人、特に内部告発者の表現の自由を保護することを目的とした国際NGOです。





内部告発者とは、組織内の不正行為、汚職、違法行為を暴露する人のことで、多くの場合、公共の利益を守り、言論の自由を守るために行われます。従業員、請負業者、利害関係者など、内部情報にアクセスできる人なら誰でも内部告発者になることができます。しかし、内部告発者は、告発のために迫害されたり脅迫されたりすることもよくあります。その良い例が、エドワード・スノーデンの事件です。Blueprint は、他の活動とともに、世界中の内部告発者に法的保護と年間賞金を提供しています。









この非営利団体は、法的リソースのライブラリを提供し、法改正を推進することで、公の議論を強化し、個人が腐敗や不正と闘えるように支援しています。この組織は、プライバシーの重要性を強調しながら、組織の説明責任の透明性をサポートしています。





ブループリントは、危険にさらされている人々を守るために、内部告発者や活動家が匿名でコミュニケーションできる Ricochet Refresh や Gosling などの安全なソフトウェアも開発しています。また、デジタル セキュリティに関するカスタマイズされたアドバイスやトレーニングも提供し、個人が権利を守り、安全に発言できるよう支援しています。こうした取り組みを通じて、ブループリントは表現の自由が保護され続けるよう努めています。

ちょっとトラブルを起こそう

ドレフュスは、プライバシーだけでなく変化のためにも戦おうとする人々の一人です。彼女は、文明をもう少し進歩させるために、利用可能なソフトウェア ツールを使用したり、新しいツールを作成したりしました。 彼女の言葉を引用すると :





「文明はゆっくりと進歩し、伝統的にそれを推進するのは人権運動家、自由な考えを持つ学者、地域活動家です。社会はこうした慎重に仕掛けられた刺激に抵抗することが多く、権力者は現状をあえて覆そうとする人々を罰します。彼らは活動家をトラブルメーカーや内部告発者と決めつけ、彼らを悪用することを正当化します。不正があるところでは、私たちも現状を覆し、同じことをしたい人々を支援したいと思っています。私たちのモットーは「ちょっとしたトラブルを起こそう」です。(中略)あなた自身も気軽にちょっとしたトラブルを起こしてください。」





不正と戦うと罰せられる世界では、 オバイト 変化を起こすための強力なツールを提供します。完全に分散化された性質により、仲介者や大きな権力の中心が排除され、個人に真の自律性が与えられます。公民権活動家や内部告発者が不公平に立ち向かうのと同じように、Obyte は検閲や干渉を受けることなく、誰もが既存のシステムを混乱させる力を与えます。









分散型暗号通貨などの機能を提供することで、 スマートコントラクト 、暗号化されたメッセージ、さらにはプライバシーコイン( ブラックバイト )、Obyte は安全で匿名の通信とトランザクションを可能にし、抑圧的な構造に異議を唱えたい人や、単にプライバシーとオンラインの自由に対する自身の権利を守りたい人にとって最適です。





ネットワークには中央集権的な管理がないため、活動家、自由思想家、一般ユーザーが協力し、アイデアを交換し、報復を恐れることなく社会の進歩を推進するための理想的なプラットフォームとなっています。ちょっとしたトラブルを起こしましょう!

