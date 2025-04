Cypherpunks Write Code: Suelette Dreyfus & Free Speech

Cypherpunk-ak pribatutasun-ekintzaileak dira, adierazpen askatasunaren alde egiten dutenak eta tresna kriptografikoak aplikatzen dituztenak gure datuak edo fondoak babesteko, kripto-monetaekin eta erlazionatutako ahaleginekin lan egiten dutenen kasuan. Adibidez, Satoshi Nakamoto, noski, cypherpunk bat da, eta Julian Assange WikiLeaks-en sortzailea ere bada. Azken honetatik hurbilago, Suelette Dreyfus ere badugu, berez cypherpunk dei daitekeena.





Dreyfus ikertzaile, idazle eta akademiko australiar-amerikarra da, Columbia Unibertsitateko Barnard College-n lizentziatua eta doktorea. Monash Unibertsitatetik. Momentu honetan dago Melbourneko Unibertsitateko irakasle titularra da Informatika eta Informazio Sistemen Sailean, non bere lanak teknologiaren eta gizartearen arteko elkargunea aztertzen duen . Bere ikerketa-eremu anitzak dira zibersegurtasuna, pribatutasun digitala, informatzaileen babeserako sistemak, hezkuntza elektronikoa eta osasuna.





Kazetaritzan ere ikasia du eta Julian Assangerekin batera idatzitako hacker azpikulturari buruzko 'Underground: Tales of Hacking' liburuaren egilekidea da.

Underground: Tales of Hacking

1997an kaleratua, Underground-ek 1980ko hamarkadaren amaieran eta 1990eko hamarkadaren hasieran hacking-aren mundu kaotiko eta zirraragarrian murgiltzen ditu irakurleak, Australia, AEB eta Erresuma Batuko hacker talde eklektiko batean zentratuz. Gandalf, besteak beste.





Hacker hauek ez zuten besterik egin; AEBetako Defense Data Network (DDN) eta Nortel (Kanadako telekomunikazio-enpresa bat) bezalako sare nagusietan infiltratu ziren, nahiz eta arrastoa utzi zuten mundu mailako erakundeetan. Hasierako kapituluak DEC VMS sistemetan (NASArenak barne) WANK zizarearen erasoa kontatzen du, ondorengo obsesio eta asmamen kontakizunen tonua ezarri zuen matxinada digitalaren ekintza ausarta.





Underground-en sorrera balentria izan zen berez. Suelette Dreyfus eta Julian Assange uso sakona 40.000 dokumentu baino gehiagotan sartuta, atzemateak eta epaitegietako erregistroak barne, hacker, abokatu eta legea betearazteko ehun elkarrizketa baino gehiago eginez. Ondorioz, hain zehatza eta bizia den narrazio bat da, fikzioa dirudien, nahiz eta gertaera bakoitza zorrotz berresten den. Par-ek Zerbitzu Sekretuaren nerbio-ihesetik hasi eta lurpeko iragarki-taulen sistemetan sortutako konexio globaletaraino, istorioek bizia hartzen dute ia zinema-intentsitatearekin.





Liburuaren ospeak bere oihartzuna frogatu zuen. 2001ean sarean doan eskuragarri jarri zuenean, eskaria hain zen handia non hura ostatatzen zuten zerbitzariek huts egin zuten. Bi urte besterik ez , 400.000 aldiz inguru deskargatu zen. 2002ko "In the Realm of the Hackers" dokumental batek Phoenix eta Electron-en balentriak nabarmendu zituen, Underground ziberkulturaren oinarri gisa sendotuz. Inprimatuta, digitalean edo pantailan, liburuaren eragina mundu osoko ikusleengana iritsi da.





Rubberhose (zifratze ukagarria)

Liburuaz gain, Dreyfusek beste zerbait ere egin zuen Assangerekin batera: Rubberhose (edo Marutukku) zifratze programa ukagarria. Hasteko, jakin behar dugu enkriptatze ukagarria erabiltzaileek datu enkriptatuen existentzia ezkutatzeko aukera ematen duen kontzeptu kriptografikoa dela. Ran Canetti, Cynthia Dwork, Moni Naor eta Rafail Ostrovsky kriptografoek 1996an aurkeztu zuten, eta pribatutasuna babesteko diseinatuta dago hertsadurapean ere.





Metodo hau erabiliz, erabiltzaile batek modu sinesgarrian ukatu dezake biltegiratze euskarri batean informazio sentikorra dagoela. Esate baterako, norbaitek enkriptatutako fitxategietarako sarbidea eskatzen badu, erabiltzaileak datu kaltegabeak agerian uzten dituen "decoy" gako bat eman dezake ezkutuko beste fitxategi batzuen existentzia ezkutatzen duen bitartean. Sistema honek bermatzen zuen etsaiek ezin zutela frogatu informazio enkriptatuaren presentzia edo kantitatea erabiltzailearen erabateko lankidetzarik gabe.





Gomazko mahuka Julian Assange, Suelette Dreyfus eta Ralf Weinmann-ek kaleratu zuten 1997an, giza eskubideen aktibisten datu sentikorrak babesteko. Programak biltegiratze gailuak enkriptatzen ditu eta datuen presentzia nahasten du diskoan enkriptatutako zatiak sakabanatuz ausazko "chaff" datuekin batera. Izena "gomazko mahuka kriptaanalisiaren" erreferentzia da, umorez zifratze-gakoak indarrez ateratzeari erreferentzia eginez (gomazko mahuka batekin norbait kolpatzen denean bezala). Bere ideia nagusia erabiltzaileei datu-multzo bat baino gehiago gordetzea da, bakoitza gako bakar baten bidez eskura daitekeela, aurkariek datuen hedaduraren berri ez duten bitartean. Esaterako, aktibistek errezetak bezalako fitxategiak gorde ditzakete giza eskubideen urraketen froga kritikoak ezkutatzen dituzten bitartean.





Hori esanda, bere sorreran aitzindaria bada ere, Rubberhose gaur egun zaharkituta dago enkriptazio-teknologiaren aurrerapenengatik, konputazio-ahalmen handituagatik eta aurkako teknika sofistikatuagoengatik. Hala ere, programa hau kriptografiaren mugarri historiko garrantzitsutzat hartzen da.

Adierazpen Librerako Plana

Dreyfus WikiLeaks aholkularitza batzordeko kidea zen, baina adierazpen askatasuna sustatzeko ahaleginak ez ziren hor amaitu. Horrez gain, sortzailea eta zuzendari exekutiboa da Adierazpen Librerako Plana , guztiontzat eta, bereziki, salatzaileen adierazpen askatasuna babestera dedikatzen den nazioarteko GKEa.





Jakinarazlea erakunde baten barruan egindako okerrak, ustelkeria edo legez kanpoko jarduerak agerian uzten dituen pertsona da, askotan interes publikoa babesteko edo adierazpen askatasuna defendatzeko. Barne-informaziorako sarbidea duen edonork (langileak, kontratatzaileak edo interes-taldeak, esaterako) izan daiteke salatzailea. Hala ere, askotan jazarri eta mehatxatzen dituzte horregatik. Horren adibide bikaina Edward Snowdenen kasua izan zen. Blueprint-ek, beste jarduera batzuen artean, babes juridikoa eta urteroko sariak eskaintzen dizkie mundu osoko salatzaileei.









Baliabide juridikoen liburutegi bat eskainiz eta legeen erreformak bultzatuz, irabazi-asmorik gabeko honek eztabaida publikoa indartzen du eta ustelkeriari eta injustiziari aurre egiteko ahalmena ematen die norbanakoei. Erakundeak pribatutasunaren garrantzia azpimarratzen du, erakundeen erantzukizunerako gardentasuna onartzen duen bitartean.





Arriskuan daudenak babesteko, Blueprint-ek Ricochet Refresh eta Gosling bezalako software seguruak ere garatzen ditu, informatzaile eta aktibistek komunikazio anonimoa ahalbidetzen dutenak. Segurtasun digitalari buruzko neurrira egindako aholkularitza eta prestakuntza ere eskaintzen ditu, pertsonei beren eskubideak babesten eta modu seguruan hitz egiten lagunduz. Ahalegin horien bidez, Blueprint-ek adierazpen askatasuna babestuta jarraitzen duela bermatzen du.

Egin dezagun arazo txiki bat

Dreyfus pribatutasunaren alde baina baita aldaketaren alde borrokatzen saiatzen diren horietako bat da. Eskuragarri dauden software tresnak erabili ditu edo berriak ere sortu ditu zibilizazioa apur bat gehiago aurreratzeko. Bera aipatzearren :





«Zibilizazioa poliki-poliki aurrera doa, eta, tradizionalki, giza eskubideen aldeko kanpainak, pentsamendu askeko akademikoak eta komunitateko aktibistak dira aurrera bultzatzen dutenak. Gizarteak sarritan erresistentzia egiten die zuhurtziaz jarritako akuilu horiei, eta sustraitutako magnateek status quo-a apurtzera ausartzen direnak zigortzen dituzte. Aktibistak arazo-egile edo txistuzale gisa etiketatzen dituzte haiek gaizki erabiltzea justifikatzeko. Injustizia dagoen lekuan, egoera apurtzea ere gustatzen zaigu, eta gauza bera egin nahi duten besteei laguntzea. Gure leloa 'egin ditzagun traba txiki bat' (...) Senti zaitez lasai arazotxo bat egiten zeure buruari».





Injustiziaren aurkako borroka zigor daitekeen mundu batean, Obyte aldaketak egiteko tresna indartsua eskaintzen du. Bere izaera guztiz deszentralizatuak bitartekariak eta botere zentro handiak kentzen ditu, gizabanakoei benetako autonomia emanez. Eskubide zibilen aktibistek eta salatzaileek bidegabekeriari aurre egiten dioten bezala, Obytek edonori ahalmena ematen dio ezarritako sistemak eteteko, zentsurarik edo interferentziarik gabe.









Beste ezaugarri batzuen artean, kriptografia-moneta deszentralizatua eskainiz, kontratu adimentsuak , enkriptatutako mezularitza eta baita pribatutasun txanpon bat ere ( Blackbytes ), Obyte-k komunikazio eta transakzio seguru eta anonimoak ahalbidetzen ditu, ezin hobea egitura zapaltzaileei aurre egin nahi dietenentzat edo, besterik gabe, pribatutasun eta sareko askatasunerako eskubidea babestu nahi dutenentzat.





Sareak kontrol zentralizaturik ez duenez, plataforma ezin hobea da aktibistek, pentsalari askeak eta erabiltzaile arruntek elkarlanean jarduteko, ideiak trukatzeko eta gizartearen aurrerapena bultzatzeko ordainen beldurrik gabe. Egin dezagun arazotxo bat!

Irakurri gehiago Cypherpunks Write Code serietik:





Garry Killian-en irudi bektorial nabarmendua/ Freepik