Cypherpunks Napište kód: Suelette Dreyfus & Free Speech

Cypherpunks jsou aktivisté za ochranu soukromí, kteří obhajují svobodu projevu a používají kryptografické nástroje k ochraně našich dat nebo finančních prostředků – v případě těch, kteří pracují s kryptoměnami a souvisejícími činnostmi. Například Satoshi Nakamoto je samozřejmě cypherpunk a také je zakladatel WikiLeaks Julian Assange. Blíže k poslednímu jmenovanému máme také Suelette Dreyfus, kterou lze nazvat cypherpunkem sama o sobě.





Dreyfus, australsko-americký výzkumník, spisovatel a akademik, získal titul BA z Barnard College na Kolumbijské univerzitě a titul Ph.D. z Monash University. Momentálně je docentka na University of Melbourne na katedře výpočetních a informačních systémů, kde její práce zkoumá průnik technologie a společnosti . Mezi její různorodé výzkumné oblasti patří kybernetická bezpečnost, digitální soukromí, systémy ochrany oznamovatelů, e-vzdělávání a zdraví.





Má také žurnalistiku a je spoluautorkou 'Underground: Tales of Hacking', průlomové knihy o hackerské subkultuře napsané s Julianem Assangem.

Underground: Tales of Hacking

Kniha Underground, která vyšla v roce 1997, vrhá čtenáře do chaotického, vzrušujícího světa hackerů na přelomu osmdesátých a devadesátých let a zaměřuje se na eklektickou skupinu hackerů z Austrálie, USA a Velké Británie.





Tito hackeři nejen žertovali; infiltrovaly velké sítě, jako je americká obranná datová síť (DDN) a Nortel (kanadská telekomunikační společnost), a dokonce zanechaly svou stopu v globálních organizacích. Úvodní kapitola líčí útok červa WANK na systémy DEC VMS (včetně NASA), odvážný akt digitální vzpoury, který udal tón příběhům o posedlosti a vynalézavosti, které následovaly.





Vytvoření Undergroundu byl výkon sám o sobě. Suelette Dreyfus a Julian Assange holubice hluboko do více než 40 000 stran dokumentů, včetně odposlechů a soudních záznamů, vedení více než stovky rozhovorů s hackery, právníky a orgány činnými v trestním řízení. Výsledkem je vyprávění tak podrobné a živé, že působí jako fikce, i když každá událost je pečlivě potvrzena. Od Parova nervy drásajícího útěku před tajnou službou až po globální spojení vytvořená v podzemních nástěnkových systémech, příběhy ožívají s téměř filmovou intenzitou.





Popularita knihy prokázala její ohlas. Když byl v roce 2001 volně dostupný online, poptávka byla tak vysoká, že servery, které je hostovaly, se zhroutily. Za pouhé dva roky , bylo staženo asi 400 000krát. Dokument z roku 2002 „In the Realm of the Hackers“ upozornil na činy Phoenixu a Electronu a dále upevnil Underground jako základní kámen v tradici kyberkultury. Ať už v tištěné, digitální podobě nebo na obrazovce, vliv knihy zasáhl publikum po celém světě.





Rubberhose (Deniaable Encryption)

Kromě knihy je Dreyfus také spoluautorem něčeho dalšího s Assangem: deniable šifrovací program Rubberhose (nebo Marutukku). Pro začátek musíme vědět, že popíratelné šifrování je kryptografický koncept, který umožňuje uživatelům skrýt existenci šifrovaných dat. Byl představen v roce 1996 kryptografy Ran Canetti, Cynthia Dwork, Moni Naor a Rafail Ostrovsky a je navržen tak, aby chránil soukromí i pod nátlakem.





Pomocí této metody by uživatel mohl věrohodně popřít přítomnost citlivých informací na paměťovém médiu. Pokud například někdo požaduje přístup k zašifrovaným souborům, uživatel by mohl poskytnout „návnadu“, která odhalí neškodná data a zároveň zakryje existenci dalších skrytých souborů. Tento systém zajistil, že protivníci nemohli prokázat přítomnost nebo množství zašifrovaných informací bez plné spolupráce ze strany uživatele.





Gumová hadice byla vydána Julianem Assangem, Suelette Dreyfusovou a Ralfem Weinmannem v roce 1997, aby ochránila citlivá data aktivistů za lidská práva. Program šifruje úložná zařízení a znejasňuje přítomnost dat tím, že rozhází zašifrované fragmenty po disku vedle náhodných „plev“ dat. Název je odkazem na „kryptoanalýzu gumovou hadicí“, vtipně naráží na extrahování šifrovacích klíčů silou (jako když někoho bijete gumovou hadicí). Jeho hlavní myšlenkou je umožnit uživatelům ukládat více sad dat, z nichž každá je přístupná prostřednictvím jedinečného klíče, zatímco protivníci si nebudou vědomi plného rozsahu dat. Aktivisté by například mohli ukládat návnady jako recepty a zároveň skrývat kritické důkazy o porušování lidských práv.





Jak již bylo řečeno, i když byl Rubberhose průkopnický na svém počátku, je dnes do značné míry zastaralý kvůli pokroku v technologii šifrování, zvýšenému výpočetnímu výkonu a sofistikovanějším technikám protivníka. Přesto je tento program považován za důležitý historický milník v kryptografii.

Plán pro svobodu slova

Dreyfusová byla členkou poradního výboru WikiLeaks, ale její snahy o prosazování svobody slova tím neskončily. Je také zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Plán pro svobodu slova , mezinárodní nevládní organizace, která se věnuje ochraně svobody projevu pro každého, a zejména pro informátory.





Oznamovatel je někdo, kdo odhaluje provinění, korupci nebo nezákonné aktivity v rámci organizace, často za účelem ochrany veřejného zájmu nebo prosazování svobody projevu. Kdokoli, kdo má přístup k interním informacím – jako zaměstnanci, dodavatelé nebo zainteresované strany – může být informátorem. Často jsou za to ale pronásledováni a vyhrožováni. Skvělým příkladem toho byl případ Edwarda Snowdena. Blueprint mimo jiné nabízí právní ochranu a výroční ceny oznamovatelům po celém světě.









Poskytováním knihovny právních zdrojů a prosazováním právních reforem tato nezisková organizace posiluje veřejnou diskusi a dává jednotlivcům pravomoc bojovat proti korupci a nespravedlnosti. Organizace zdůrazňuje důležitost soukromí a zároveň podporuje transparentnost pro institucionální odpovědnost.





Pro ochranu těch, kteří jsou ohroženi, Blueprint také vyvíjí bezpečný software, jako je Ricochet Refresh a Gosling, které umožňují anonymní komunikaci pro informátory a aktivisty. Nabízí také přizpůsobené poradenství a školení o digitální bezpečnosti, pomáhá jednotlivcům chránit jejich práva a bezpečně mluvit. Prostřednictvím těchto snah Blueprint zajišťuje ochranu svobody projevu.

Pojďme udělat malý průšvih

Dreyfus je jedním z těch lidí, kteří se snaží bojovat za soukromí, ale také za změnu. Použila dostupné softwarové nástroje nebo dokonce vytvořila nové, aby trochu více pokročila v civilizaci. Abych ji citoval :





„Civilizace postupuje pomalu a tradičně ji pohánějí kupředu bojovníci za lidská práva, svobodomyslní akademici a komunitní aktivisté. Společnost často vzdoruje těmto opatrně umístěným výplodům a zakořenění magnáti trestají ty, kteří se odváží narušit status quo. Označují aktivisty za původce problémů nebo oznamovatele, aby ospravedlnili jejich zneužití. Tam, kde dochází k nespravedlnosti, také rádi narušujeme status quo a podporujeme ostatní, kteří chtějí udělat totéž. Naším heslem je „udělejme trochu potíže“ (...) Klidně si udělejte malé potíže sami.“





Ve světě, kde by boj proti nespravedlnosti mohl být potrestán, Obyte nabízí mocný nástroj pro provádění změn. Jeho plně decentralizovaná povaha odstraňuje prostředníky a velká mocenská centra a poskytuje jednotlivcům skutečnou autonomii. Stejně jako aktivisté za občanská práva a informátoři čelí nespravedlnosti, Obyte umožňuje komukoli narušit zavedené systémy, bez cenzury nebo zásahů.









Tím, že mimo jiné nabízí decentralizovanou kryptoměnu, chytré smlouvy , šifrované zprávy a dokonce i minci na ochranu soukromí ( Blackbytes ), Obyte umožňuje bezpečnou, anonymní komunikaci a transakce, ideální pro ty, kteří chtějí čelit represivním strukturám nebo jednoduše chránit své vlastní právo na soukromí a online svobodu.





Neexistence centralizovaného řízení sítě z ní dělá ideální platformu pro aktivisty, volnomyšlenkáře a průměrné uživatele, aby mohli spolupracovat, vyměňovat si nápady a řídit společenský pokrok beze strachu z postihu. Udělejme trochu problémy!

