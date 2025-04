Cypherpunks Qor Code: Suelette Dreyfus & Hadalka Xorta ah

Cypherpunks waa kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha gaarka ah ee u ololeeya xorriyadda hadalka oo adeegsada aaladaha sirta ah si ay u ilaaliyaan xogtayada ama lacagahayaga -marka laga hadlayo kuwa la shaqeeya cryptocurrencies iyo dadaallada la xiriira. Tusaale ahaan, Satoshi Nakamoto waa, dabcan, cypherpunk, sidoo kale waa aasaasaha WikiLeaks, Julian Assange. Ku dhow kan dambe, waxaan sidoo kale haysanaa Suelette Dreyfus, oo loogu yeeri karo cypherpunk iyada lafteeda.





Cilmi-baare Australian-Maraykan ah, qoraa, iyo tacliin, Dreyfus wuxuu BA ka haystaa Barnard College ee Jaamacadda Columbia iyo Ph.D. ka Monash University. Hadda way jirtaa Bare sare oo ka tirsan Jaamacadda Melbourne ee Waaxda Xisaabinta iyo Nidaamyada Macluumaadka, halkaas oo shaqadeedu ay sahamiso is-goysyada tignoolajiyada iyo bulshada . Qeybaheeda cilmi baarista ee kala duwan waxaa ka mid ah amniga internetka, sir dhijitaalka ah, nidaamyada ilaalinta been-abuurka, waxbarashada elektaroonigga ah, iyo caafimaadka.





Waxay sidoo kale asal u leedahay saxafiyiinta oo waa qoraaga 'Underground: Tales of Hacking', buug aasaasi ah oo ku saabsan dhaqanka hoose ee hacker-ka oo uu qoray Julian Assange.

Dhulka hoostiisa: Sheekooyinka jabsiga

La sii daayay 1997-kii, dhulka hoostiisa wuxuu akhristayaasha ku dhejiyaa fowdo, adduunka farxadda leh ee jabsiga dabayaaqadii 1980-meeyadii iyo horraantii 1990-meeyadii, iyaga oo diiradda saaraya koox-kooxeedyo tuugo ah oo ka kala yimid Australia, US, iyo UK Iyada oo loo marayo muraayadaha dhacdooyinka dhabta ah, buuggu wuxuu daaha ka qaaday ka faa'iidaysiga jilayaasha sida Gaanxge Mendamatic, Julian. iyo kuwo kale.





Hackers-yadani kaliya may tiinker; waxay galeen shabakado waaweyn sida US Defence Data Network (DDN) iyo Nortel (shirkad isgaarsiineed oo laga leeyahay dalka Kanada), iyagoo xitaa raadkooda ku reebay ururrada caalamiga ah. Cutubka furitaanka wuxuu ka warramayaa weerarkii dirxiga WANK ee nidaamyada DEC VMS (oo ay ku jiraan NASA's), fal geesinnimo leh oo fallaago dijitaal ah oo dejisay dhawaaqa sheekooyinka waswaaska iyo xariifnimada raacay.





Abuuritaanka dhulka hoostiisa ayaa laftiisa ahaa mid aad u wanaagsan. Suelette Dreyfus iyo Julian Assange qoolley qoto dheer galay in ka badan 40,000 oo bog oo dukumeenti ah, oo ay ku jiraan dhex galka iyo diiwaanada maxkamada, samaynta in ka badan boqol waraysi oo lala yeeshay hackers, qareeno, iyo sharci fulinta. Natiijadu waa sheeko aad u faahfaahsan oo muuqata waxay dareemeysaa mala-awaal, inkastoo dhacdo kasta si taxadar leh loo xaqiijiyay. Laga soo bilaabo Par's neerfayaasha luminta ee Adeegga Qarsoodiga ilaa xidhiidhada caalamiga ah ee lagu been abuurtay nidaamyada boodhka dhulka hoostiisa, sheekooyinka waxaa lagu keenay nolosha iyada oo ku dhow xoojinta shineemo.





Caannimada buuggu waxay caddeeyeen dhawaaqiisa. Markii la sameeyay si xor ah khadka tooska ah 2001, baahida ayaa aad u saraysay taas oo adeegayaasha martigelinaya ay burbureen. Laba sano oo kaliya , waxa la soo dejiyay ilaa 400,000 jeer. Dukumentari 2002 ah, "In the Realm of the Hackers", ayaa iftiimiyay ka faa'iidaysiga Phoenix iyo Electron, sii xoojinta dhulka hoostiisa oo aasaas u ah dhaqanka internetka. Hadday tahay daabacaad, dhijitaal, ama shaashad, saamaynta buuggu waxay gaadhay dhagaystayaasha adduunka oo dhan.





Rubberhose (Sirta la diidi karo)

Buugga ka sokow, Dreyfus waxa kale oo uu wax kale la qoray Assange: barnaamijka sirta ah ee la diidi karo ee Rubberhose (ama Marutukku). Si aan u bilowno, waa in aan ogaano in sirta la diidi karo ay tahay fikradda qarsoodiga ah ee u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay qariyaan jiritaanka xogta sir ah. Waxaa soo bandhigay 1996-kii cryptographers Ran Canetti, Cynthia Dwork, Moni Naor, iyo Rafail Ostrovsky, waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo asturnaanta xitaa iyadoo lagu qasbayo.





Isticmaalka habkan, isticmaaluhu wuxuu si macquul ah u diidi karaa joogitaanka macluumaadka xasaasiga ah ee dhexdhexaadinta kaydinta. Tusaale ahaan, haddii qof uu dalbado gelitaanka faylalka sir ah, isticmaaluhu wuxuu bixin karaa fure "khiyaamo" kaasoo muujinaya xog aan waxyeello lahayn isagoo qarinaya jiritaanka faylal kale oo qarsoon. Nidaamkani waxa uu hubiyay in cadawgu aanay caddayn karin joogitaanka ama tirada macluumaadka sirta ah iyada oo aan wada shaqayn buuxda laga helin isticmaaluhu.





Rubberhose waxaa sii daayay Julian Assange, Suelette Dreyfus, iyo Ralf Weinmann 1997 si loo ilaaliyo xogta xasaasiga ah ee u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqul insaanka. Barnaamijku waxa uu xafidaa qalabka wax lagu kaydiyo oo waxa uu qarinayaa joogitaanka xogta isaga oo ku kala firdhiya jajabyada sir ah ee saxanka oo ay weheliyaan xogta "buundada" randomized. Magacu waa tixraac "Cryryptanalysis-tuber-hose", si kaftan leh oo tilmaamaya in la soo saaro furayaasha sirta ah xoog (sida marka qof lagu garaacayo tuubo caag ah). Fikraddeeda udub dhexaad u ah waa in loo ogolaado isticmaalayaasha inay kaydiyaan qaybo badan oo xog ah, mid walbana lagu heli karo furaha gaarka ah, halka kuwa ka soo horjeeda aysan ka warqabin heerka buuxa ee xogta. Tusaale ahaan, hawl-wadeennadu waxay kaydin karaan faylalka khiyaanada sida cuntooyinka cuntada iyaga oo qarinaya caddaynta muhiimka ah ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha.





Taas waxaa la yiraahdaa, iyada oo aasaaska u ah bilawgeeda, Rubberhose inta badan waa duugoobay maanta sababtoo ah horumarinta tignoolajiyada sirta ah, korodhka awoodda xisaabinta, iyo farsamooyin iska soo horjeeda oo aad u casri ah. Weli, barnaamijkan waxaa loo arkaa inuu yahay taariikh muhiim ah oo soo jireenka ah ee qarsoodiga ah.

Naqshadeynta Hadalka Xorta ah

Dreyfus waxay xubin ka ahayd guddiga la-talinta ee WikiLeaks, laakiin dadaalkeeda ku aaddan horumarinta hadalka kuma dhammaanin halkaas. Iyadu sidoo kale waa aasaasaha iyo agaasimaha fulinta Naqshadeynta Hadalka Xorta ah , NGO caalami ah oo u heellan ilaalinta xoriyatul qawlka qof kasta, iyo gaar ahaan kuwa sirta faafiya.





Sifo-sheegtu waa qof soo bandhiga khaladka, musuqmaasuqa, ama dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee hay'adda dhexdeeda, inta badan si uu u ilaaliyo danta guud ama uu u ilaaliyo xorriyadda hadalka. Qof kasta oo heli kara macluumaadka gudaha-sida shaqaalaha, qandaraaslayaasha, ama daneeyayaasha-waxay noqon karaan sifo-sheege. Inta badan waa la silciyaa oo loo hanjabaa, in kastoo. Tusaalaha ugu wanaagsan ee tani waxay ahayd kiiska Edward Snowden. Blueprint, oo ay ka mid tahay waxqabadyada kale, waxay siisaa ilaalin sharci iyo abaalmarinno sanadle ah kuwa sirta ah caalamka oo dhan.









Iyada oo la siinayo maktabad agab sharci ah iyo riixitaanka dib-u-habaynta sharciga, faa'iido-doonku waxay xoojisaa doodaha dadweynaha waxayna awood u siinaysaa shakhsiyaadka inay la dagaallamaan musuqmaasuqa iyo caddaalad-darrada. Ururku waxa uu xooga saarayaa muhiimada gaarka ah isagoo taageeraya hufnaanta la xisaabtanka hay'adaha.





Si loo ilaaliyo kuwa khatarta ku jira, Blueprint sidoo kale waxay soo saartaa softiweer aamin ah sida Ricochet Refresh iyo Gosling, kaasoo awood u siinaya isgaarsiin qarsoodi ah kuwa sirta iyo dhaqdhaqaaqayaasha. Waxa kale oo ay bixisaa talo iyo tababar ku habboon amniga dhijitaalka ah, ka caawinta shakhsiyaadka ilaalinta xuquuqdooda oo ay si ammaan ah u hadlaan. Dadaalkan, Blueprint waxay xaqiijinaysaa in xorriyadda hadalka la ilaaliyo.

Aan Dhib Yar Sameyno

Dreyfus waa mid ka mid ah dadka isku dayaya inay u dagaalamaan sirta laakiin sidoo kale isbedel. Waxay isticmaashay agabka software-ka ee la heli karo ama xitaa waxay abuurtay kuwo cusub si ay u hormariso ilbaxnimada in yar. Si aad u soo xigato iyada :





"Ilbaxnimadu si tartiib tartiib ah ayey u socotaa, dhaqan ahaanna waa ololeyaasha xuquuqda aadanaha, aqoonyahannada fikirka xorta ah iyo dhaqdhaqaaqayaasha bulshada kuwaas oo hore u sii wada. Bulshadu waxay inta badan iska caabisaa faalooyinkan sinjibiil loo dhigay, mooryaanta xididaysana waxay ciqaabaan kuwa ku dhiirada inay ka xanaajiyaan xaalada taagan. Waxay ku calaamadiyaan dadka u dhaqdhaqaaqa inay yihiin kuwo dhib-abuurayaal ah ama foori-qarinaya si ay ugu caddeeyaan inay si khaldan u isticmaaleen. Halka ay cadaalad darro ka jirto, waxaanu jecelnahay in aanu sidoo kale ka xanaajino xaaladda jirta, oo aanu taageerno dadka kale ee doonaya inay sidaas sameeyaan. Hal-ku-dheggayagu waa ‘aan dhib yar samayno’ (...) Dareen xorow inaad adigu wax yar dhibsato.”





Adduunyada la dagaalanka cadaalad darada lagu ciqaabi karo. Obyte waxay bixisaa qalab awood leh oo isbedel lagu sameeyo. Dabeecaddeeda si buuxda u baahsan ayaa meesha ka saaraysa dhexdhexaadiyeyaasha iyo xarumaha waaweyn ee awoodda, taasoo siinaysa shakhsiyaadka madaxbannaanida runta ah. Sida dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah iyo kuwa wax faafiyaba ay u wajahaan cadaalad darro, Obyte waxa ay awood u siisaa qof kasta in uu carqaladeeyo nidaamyada la dhisay, kana madax bannaan faafreeb ama faragelin.









Adigoo bixinaya, astaamo kale, cryptocurrency baahsan, qandaraasyada smart , fariimo sir ah, iyo xataa qadaadiic sir ah ( Blackbytes ), Obyte waxay awood u siinaysaa isgaarsiin aamin ah, qarsoodi ah iyo macaamil ganacsi, oo kufiican kuwa raba inay ka hortagaan qaab dhismeedka dulmiga ama si fudud u ilaashada xuquuqdooda gaarka ah iyo xoriyada internetka.





Maqnaanshaha shabakadu ee xakamaynta dhexe ayaa ka dhigaysa madal ku habboon hawl-wadeennada, mufakiriinta xorta ah, iyo isticmaalayaasha celceliska ah si ay isaga kaashadaan, u kala beddelaan fikradaha, oo ay u kaxeeyaan horumarka bulshada iyaga oo aan ka cabsanayn ciqaab. Aan dhib yar samayno!

