Como converterse en Mr. Worldwide e obter os seus artigos traducidos a 77 idiomas diferentes

¡Hai hackers!





É un gran mundo alí, pero, por desgraza, non todos falamos o mesmo idioma.A boa noticia é que a tecnoloxía está a facer a comunicación e a tradución máis doada, e a mellor noticia é que HackerNoon ten unha incrible capacidade de tradución.Tradución Característicasque podes usar agora mesmo. imos mergullarse directamente nel.





HackerNoon ten 77 idiomas diferentes nos que pode traducir a súa historia, incluíndochinés,español,Árabe,rusoE moitos máis!

Teña en conta que todas as historias enviadas a HackerNoon son publicadas por primeira vez en inglés.

Como traducir o teu artigo

Hai tres xeitos de traducir a túa historia.

O primeiro xeito é indo a https://app.hackernoon.com/services e escoller unha destas catro opcións.





O segundo é ir ás opcións de historia dun dos seus artigos xa publicados e escoller unha opción.

A terceira opción é totalmente gratuíta! Se escribe un artigo, e é elixido para ser unha historia principal (o que significa que estará na páxina principal durante 24 horas), HackerNoon traducirá automaticamente a súa historia en 12 idiomas diferentes de balde.





Por que traducir a túa historia?

Por suposto, as preguntas que pasan pola túa cabeza poderían incluír, "Por que mesmo traducir a miña historia? ¿A xente en China aínda le HackerNoon? cantas persoas que falan ruso ou hindi estarían interesados na miña historia?"





Persoas en todo o mundoLer e amar os artigos de HackerNoon.Xapón,china, eIndiaestán nos cinco países que máis usan HackerNoon.Alemaña,Brasil,Francia, ePaquistánHai unha audiencia aí fóra esperando ler os teus artigos, e a única cousa que os impide é unha barreira lingüística; unha barreira que podes escoller abrir.





Preparado para probar esta característica de tradución? Probe usar a característica de tradución despois de escribir un artigo usando este modelo!

Ready to try out this translation feature?Probe usar o recurso de tradución despois de escribir un artigo usando estetemplate!





Use a función de tradución cando participa nos nosos concursos de escritura

HackerNoon ten 3 concursos de escritura en curso con unha tonelada de diñeiro para capturar:

O concurso de escritura de Spacecoin por Spacecoin cun pool de premios de 15.000 USDT

O #blockchain Writing Contest por Aleph Cloud cun pool de premios de $ 2.000

O concurso de escritura de desenvolvemento Web3 de GetBlock con un pool de premios de $ 5.000









A inspiración pode ser difícil de atopar, polo que facilitamos estes modelos especialmente adaptados a estes concursos:





Así é para esta semana, hackers. vémonos a próxima vez!