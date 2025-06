How to Become Mr. Worldwide and Get Your Articles Translated է 77 տարբեր լեզուներով

Ահա hackers!





Դա մեծ աշխարհ է, բայց երեկոյան, մենք բոլորը չենք խոսում նույն լեզուով: Լավ նորություն այն է, որ տեխնոլոգիան հեշտացնում է կապը եւ փոխանցման, եւ ավելի լավ նորություն այն է, որ HackerNoon- ը ունի շատ հեշտություն:Տեսակներ TranslationԱրդյոք դուք կարող եք օգտագործել այն, ինչ դուք կարող եք օգտագործել, այժմ: Արդյոք մենք պետք է վերցնել այն.





HackerNoon ունի 77 տարբեր լեզուներ, որոնք կարող են փոխել ձեր պատմությունը, այդ թվում `ՉինաստանՀիմաԲրիտանիաՀիմաԱնգլերենՀիմաՌուսինեեւ շատ ավելի!

Խնդրում ենք իմանալ, որ HackerNoon- ում ուղարկված բոլոր պատմություններ առաջին անգամ գրվում են անգլերենում:

Խնդրում ենք իմանալ, որ HackerNoon- ում ուղարկված բոլոր պատմություններ առաջին անգամ գրվում են անգլերենում:





Ինչպե՞ս կարող եք փոխել ձեր հոդվածը

Երեք ճանապարհներ, որոնք դուք կարող եք ստանալ ձեր պատմությունը अनुवादել.

Առաջին ճանապարհը է https://app.hackernoon.com/services եւ ընտրել մեկից այս 4 տարբերակների.





Երկրորդը այն է, որ փնտրում եք ձեր նախընտրված գրքերից մեկի պատմական կարգավորումները եւ ընտրեք տարբերակ.

Եթե դուք գրում եք մի հոդվածը, եւ այն ընտրվում է լավագույն պատմության համար (հարկե, այն կունենա առաջին էջում 24 ժամ), HackerNoon- ը ավտոմատորեն փոխել է ձեր պատմությունը 12 տարբեր լեզուներում անվճար: Եթե դուք ցանկանում եք, որ մեկ ձեր հոդվածը լինի լավագույն պատմություն, բայց չեք գիտեք, թե ինչպես, մենք բացահայտել ենք բոլոր սխալները այստեղ:





Ինչպե՞ս փոխել ձեր պատմությունը

«Ինչու պետք է իմ պատմությունը փոխել? Չինաստանում մարդիկ նույնիսկ կարդալ են HackerNoon-ը: Ի՞նչն է իմ պատմությունը, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են»





Աշխարհում մարդկանցԳրեք եւ սիրեք HackerNoon հոդվածներ.ՀիմնականՀիմաՉինաստանեւԲրիտանիաՀիմն է, որ այն 5 երկրներում, որոնք ավելի շատ օգտագործում են HackerNoon- ը:ԳերմանիաՀիմաԲրիտանիաՀիմաՖրանսիաեւԲրիտանիաԵրբ դուք պետք է ստանալ ձեր գրքեր, դուք պետք է ստանալ ձեր գրքեր, եւ միայն այն բան է, որը կանգնած է նրանց, մի լեզուային բջջային: մի բջջային, որը դուք կարող եք ընտրել բացել.





Արդյոք դուք պատրաստ եք փորձել այս թարգմանության առանձնահատկությունը: Խնդրում ենք օգտագործել թարգմանության առանձնահատկությունը, երբ սեղմեք մի հոդվածը, որը օգտագործում է այս սմարթը:

Ready to try out this translation feature?Խնդրում ենք օգտագործել translation գործառույթը, հետո գրել մի հոդվածը, որը օգտագործում է այսtemplate!





Օգտագործեք Translation գործառույթը, երբ դուք ներառում եք մեր գրառման մրցանակում

HackerNoon- ը 3 կատարյալ գրառման մրցանակներ ունի, որոնք տոնն է գնում:

The Spacecoin Writing Contest by Spacecoin- ը 15,000 USDT- ի գույքի պլանով

The #blockchain Writing Contest by Aleph Cloud- ը $2,000- ի գույքի պլանով

The Web3 Development Writing Contest by GetBlock- ը $5,000-ի գույքի պլանով









Հիմնադրություն կարող է դժվար լինել, այնպես որ մենք հեշտել ենք այս սմարթֆոնների հետ, որոնք մասնագիտացած են այդ մրցանակների համար:





Լավագույն HackerNoon պատմություններ վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում

The Dead Internet is Very Real եւ Very Profitable, Մտեյո Iyiola

Aishwarya-ի Արդյոք դուք երբեք պետք է պետք է: This Is The Only One You'll Ever Need

Code Smell 299 - How to Fix Overloaded Test Setup- ը Maximiliano Contieri- ի կողմից

Ինչպես ես չգիտեմ $ 150K- ում Antler UK- ում - եւ եթե դուք պետք է փորձեք: Jane Fisher- ի իմ փորձը

Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր » Գլխավոր

Դա այն է, որ այս շաբաթ, hackers. տեսնում է մի քանի շաբաթ!